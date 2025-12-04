Работодатели и синдикати обсъждат Бюджет 2026

Синдикати и работодатели ще се срещнат днес, за да обсъдят детайлите около новата бюджетна процедура, предаде БНТ.
В петък социалните партньори са поканени на нова среща във финансовото министерство.
Вчера депутатите в Народното събрание единодушно подкрепиха оттеглянето на проектобюджета.
До прекратяването на бюджетната процедура се стигна по предложение на правителството след мащабните протести в понеделник. Последва среща между властта, синдикати и бизнес във финансовото министерство. След разговорите стана ясно, че повечето искания на бизнеса ще бъдат изпълнени.
Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото. Това ще струва на бюджета близо 1, 5 милиарда евро допълнително. Сумата ще бъде компенсирана чрез намаляване на капиталовите разходи. Ако бъде постигнат консенсус с работодатели и синдикати, коригираният бюджет ще е готов до понеделник.
Амбицията на управляващите е план-сметката на държавата да бъде приета до края на месеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
06:43 04.12.2025
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Въййй!
06:44 04.12.2025
3 Последния Софиянец
06:49 04.12.2025
4 135 депутата забраняващи Референдуми
Великобритания отказа евро при членство в ЕС и с референдум напусна ЕС.
Дания и Швеция не приеха еврото. От години Дания е в ERMII.
Чехия, Румъния, Полша, Унгария не искат евро.
Норвегия, Исландия и Швейцария са извън ЕС и запазиха паричните си единици.
Норвегия и Швейцария отхвърлиха с Референдуми членство в ЕС. Исландия 2027 ще проведе референдум за ЕС.
Швеция и Дания Референдум и отказ евро.
Само в България не проведохте Референдум нито за ЕС, нито за Еврозона.
Кога ще стигнем ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА, никога с тези 135 депутата.
Коментиран от #5
06:51 04.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "135 депутата забраняващи Референдуми":Купихме си билети за Титаник.
06:54 04.12.2025
6 Теменугоооо, Теменуго
07:05 04.12.2025
7 Защо няма на Това Обсъждане преставители
Коментиран от #12
07:11 04.12.2025
8 До 4 НС е Пълно с Майкородавци
07:15 04.12.2025
9 Нали некадърната крадла теменужка го е
07:17 04.12.2025
10 Гай Турий
07:22 04.12.2025
11 На бас 👍
Коментиран от #14
07:22 04.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Защо няма на Това Обсъждане преставители":С Мафията няма какво да обсъждаме.Искаме ги в затвора.
07:28 04.12.2025
13 Националната
07:33 04.12.2025
14 Ветеран от протеста
До коментар #11 от "На бас 👍":Защо бъркаш едното с другото? На протести става шоу, има адреналин и т.н. Докато да се редиш на опашка за да пуснеш една хартия в една кутия е досадно.
07:33 04.12.2025
15 Това
07:36 04.12.2025
16 Тая изяде картата
07:39 04.12.2025
17 окилио
08:17 04.12.2025
18 Софийски
08:30 04.12.2025