Крум Зарков: Пеевски се чувства дестабилизиран, след като започна да играе с "етническата карта"

4 Декември, 2025 09:03 1 931 22

Според бившия правосъден министър ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който „пълни протеста“. Според него лидерът на ГЕРБ вече прави опит да се дистанцира от председателя на ДПС-НН Делян Пеевски

Крум Зарков: Пеевски се чувства дестабилизиран, след като започна да играе с "етническата карта" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Масов, решителен и впечатляващ по интензитет - така бившият правосъден министър Крум Зарков описа антиправителствения протест от 1 декември, на който той самият е присъствал. В „Тази сутрин" по bTV той заяви, че хората са изпълнили центъра на София с категоричното намерение да сложат край „мафиотизацията на държавата“.

„Хората разклатиха тази власт, защото удариха централно нейния носител. Този носител, в последните месеци еднолично е Делян Пеевски. Този площад се изправи срещу него. В политически план, това, което се случва от протеста насам е, че мнозинството прави всичко възможно да обясни, че този процес е насочен към определени оперативни решения и може да бъде преодолян с технически мерки, а това няма да се случи. Под атака е самата легитимност на това правителство“, коментира Зарков.

По думите му ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който „пълни протеста“. Според него лидерът на ГЕРБ вече прави опит да се дистанцира от председателя на ДПС-НН Делян Пеевски.

„Борисов се озова в ситуация, нетипична за него от последните 15 г. – да изглежда присъдружен. Той се опита да реагира преди няколко седмици след изборите в Пазарджик, но тази реакция не успя. Вчера направи две неща – от една страна, отговори на протеста – „аз ще поема“, че ще изолира малко влиянието на Пеевски. От друга страна, мобилизира собствената си партия, защото разбира, че това не може да продължи дълго време“, допълни юристът.

Зарков посочи, че хората на протеста разглеждат Пеевски и Борисов като едно цяло. Той смята, че от самото начало това правителство се крепи с подкрепата на ДПС-НН и техния лидер. Допълни, че партиите в парламента трябва да се върнат към идеята за „санитарен кордон“ около Пеевски и да се организира краят на това управление.

„Ако продължават да крият главата си в пясъка, ще има още протести, те ще бъдат още по-многобройни, парламентът ще бъде блокиран, поради невъзможност да функционира. Това правителство единствено ще запълва столовете на министрите. Правителство, което не може да прокара през парламента своя бюджет, всъщност няма мнозинство. Единият начин да се свали правителството е с вот на недоверие, другият като му отхвърли бюджета“, уточни Зарков.

Според него кабинетът може да се задържи най-много до президентските избори и ще губят политически капитал с всеки ден забавяне.

„Самият факт, че Делян Пеевски започва да играе с етническата карта, без да има причина, тъй като на този протест изобщо не се е споменавало за някакъв етнос. Това е показателно, че този чувства дестабилизиран, няма аргумент, за да отговори за това нещо и се чувства застрашен, но го прави неумело. Защото той счита, че може да говори от името на тези хора, защото им е прибрал партията. Това, че овладя марката ДПС обаче не значи, че той е в позиция като предишни лидери на партията да говори от името на тези хора“, заяви Зарков.

Той посочи, че е възможно Пеевски да организира хора за контрапротест, но категоричното отхвърляне на тази власт не тече само на площада, а в магазина, градския транспорт и в цялата обществена система.

Зарков осъди безредиците и вандалските прояви. Според него, макар че демонстрацията е била организирана от ПП–ДБ, още на първия час тя е надраснала рамката на партийните искания. „Докато организаторите говореха за бюджета, протестът настояваше за оттегляне на влиянието на Пеевски и за край на модела на управление“, уточни той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стефан Цанев

    14 3 Отговор
    Вие знаете ли въобще ,че Пеевски е никой,че той е касичката на Сакскобурготски и ,че майка му е личната финансистка на Кобурга за България !
    Я да го свали някой от пиадестала Ново Време ,защото той дори не е етнически обвързан с тази партия!!! Там играха с Румен Петков за да смажат и ограбят Доган !!!

    09:08 04.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Пеевски е отчаян защото полицията отказа да бие народа заради него.Ще усети народната любов скоро.

    09:09 04.12.2025

  • 4 да му се счупят бивните

    15 1 Отговор
    и да се скопи

    09:10 04.12.2025

  • 5 разбира се

    17 0 Отговор
    Дъртите му ментори са му казали, че като му замирише на BBQ, трябва да пищи, че го мразят на етническа основа, а не защото политик от него не става! ЗАТОВА в Конситуцията етническите партии са забранени, защото е недупостимо да си играеш с етническия мир!

    09:11 04.12.2025

  • 6 младежа

    7 0 Отговор
    Капо ди тути Фрути

    09:12 04.12.2025

  • 7 ХЪ ХЪ ЪЪ

    13 2 Отговор
    Ще го стабилизираме в централния затвор до живот заедно с брат му ТУЛУПЯ банкянски..

    09:14 04.12.2025

  • 8 123456

    17 1 Отговор
    Без държавата е никой , извън държавата е никой .Как ще си купи дори едно кафе с този Магнитски ? Голяма греда е това , да си откраднал милиарди и да не можеш да ги изхарчиш

    09:15 04.12.2025

  • 9 Българин

    15 4 Отговор
    Братя мюсюлмани - турци, помаци, роми, не се оставяйте един ДЕБЕЛ ДОМУЗ ДА ВИ УПОТРЕБЯВА!

    09:21 04.12.2025

  • 10 в кратце

    12 4 Отговор
    Дреме ми за Пеевски,България е зле,а не дебелия суджук!

    09:22 04.12.2025

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 1 Отговор
    Мноо противен плъх....бил професионален политик казва......КОЙ те назначи за професия която не съществува бе?
    Кажи си - Не ми се работи и бегай бързо!

    09:24 04.12.2025

  • 12 На бас 👍

    6 2 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    09:29 04.12.2025

  • 13 Голия

    3 8 Отговор
    румен радев е големия буклук и се крие зад жена си

    09:29 04.12.2025

  • 14 България е дестабилизирана

    5 1 Отговор
    от проблемните Бюджети за 2025 и 2026, и милиардите дългове 19 милиарда 2025, Предвидени 21 милиарда лева 2026. А причината е Еврозоната, и липсата на готовност на България да приеме еврото, неспазване на критериите от Маастрихт, дефицит, инфлация и ценова нестабилност. Логично Правителствата повишиха данъци, преки и косвени, цени приходи от ДДС, и др. Приемаме еврото по примера на Гърция, и неизбежно следва фалит до 2 години.
    Всеки един българин чувства по джоба си чудовищната инфлация и повишаване на цени, започнали юли 2020 г., когато официално обявиха прием в ERMII. Тогава започна повишаването на цени на част от храните с 30%. Възниква въпросът Кой даде разрешение да се повишават цените без видима причина. За кратко преди Извънареден доклад цени на храни паднаха с 100%, след положителен Доклад за прием евро цените отново се повишиха с 100%.
    Показателен е и фактът, че ПП, ДБ гласуваха срещу провеждането на Референдум, заедно с ГЕРБ, ДПС и БСП.

    Коментиран от #20

    09:30 04.12.2025

  • 15 бобошен

    5 1 Отговор
    Не им се работи,ама 240 взимат по 8-10 хиляди лева заплати.А работещите са само с 1500 лева месечно. Де е Киро?В Канада.

    09:31 04.12.2025

  • 16 пресолена

    1 6 Отговор
    новият шарлатанин на радев.

    09:36 04.12.2025

  • 17 Според Стоян Панчев

    7 2 Отговор
    в тесен кръг, Йордан Цонев от ДПС е казал: "Приемаме еврото и им гърмим в ръцете".
    Ако казаното от Цонев е вярно, вероятно се готви умишлен фалит на България.
    И случайност ли е приватизацията на държавни активи, т.е. при предстоящ фалит по подобие на Гърция, държавните активи да не бъдат приватизирани от Кредиторите?
    Каква е истинската причина за прием на евро, при очевадно неспазване на критериите от Маастрихт, не знаем.
    Някой чертае бъдещето вместо нас, а ние нямаме представа какво реално се случва.

    09:37 04.12.2025

  • 18 Дедо

    6 2 Отговор
    Пеевски не е легитимен. Този индивид никога не е участвал бе телевизионен диспут, никога не бил канен в телевизия да развие и презентира политическите си възгледи. Няма речник, не може да се изразява. Езика му е жаргонен и циничен ,пълен с обидни квалификации като на таксиджия . Никога не е е канен от чужди лидери в Европа или САЩ , дори и Русия . Никой не го познава извън България. Всички са дистанцирани от него в международен план защото е санкциониран по Магнитски. Не се изказва от трибуната на НС ,защото не може да говори. Просто този е тотал щета и е ненормслно да съществува въобще на политическата сцена .

    09:54 04.12.2025

  • 19 Дебелян Пейовски

    0 0 Отговор
    Я па тоя смешник дестабилизиран съм бил, много повече треба да дестабилизираш 200кг туловище и 2 милиарда сметка

    10:17 04.12.2025

  • 20 Стига глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "България е дестабилизирана":

    Еврозоната няма нищо общо с настоящото състояние на държавата. Еврозоната не управлява и не помпи инфлацията. Проблема е си е наш собствен.

    10:20 04.12.2025

  • 21 Да се помни и да се знае

    1 0 Отговор
    Абе. Йористе както и другите йористчета, юристи и юристмени! И всеки път да се повтаря от всички за да стигне до ушите и най-вече до мозъците на всички - бедни, богати, имотни, малоимотни, граждани и селяни! Що не кажеш (ама ясно и точно), че след жалба до КС за изборни нарушения. при проверката изборните книжа на 2204 избирателни секции, което представлява 17,06 % от действалите 12 920 избирателни секции на изборите на 27 октомври 2024 г.

    Констуционният съд е установил, че в почти половината от тях - 46,75%, е налице промяна в броя на действителните гласове.
    Т.е.
    1. Парламентът е незаконен, депутатите са нелегитимни и МС е фалшив!

    10:27 04.12.2025

  • 22 кацамун

    0 0 Отговор
    коткоебеца

    10:29 04.12.2025

