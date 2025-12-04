Крум Зарков: Пеевски се чувства дестабилизиран, след като започна да играе с "етническата карта"

Масов, решителен и впечатляващ по интензитет - така бившият правосъден министър Крум Зарков описа антиправителствения протест от 1 декември, на който той самият е присъствал. В „Тази сутрин" по bTV той заяви, че хората са изпълнили центъра на София с категоричното намерение да сложат край „мафиотизацията на държавата“.

„Хората разклатиха тази власт, защото удариха централно нейния носител. Този носител, в последните месеци еднолично е Делян Пеевски. Този площад се изправи срещу него. В политически план, това, което се случва от протеста насам е, че мнозинството прави всичко възможно да обясни, че този процес е насочен към определени оперативни решения и може да бъде преодолян с технически мерки, а това няма да се случи. Под атака е самата легитимност на това правителство“, коментира Зарков.

По думите му ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който „пълни протеста“. Според него лидерът на ГЕРБ вече прави опит да се дистанцира от председателя на ДПС-НН Делян Пеевски.

„Борисов се озова в ситуация, нетипична за него от последните 15 г. – да изглежда присъдружен. Той се опита да реагира преди няколко седмици след изборите в Пазарджик, но тази реакция не успя. Вчера направи две неща – от една страна, отговори на протеста – „аз ще поема“, че ще изолира малко влиянието на Пеевски. От друга страна, мобилизира собствената си партия, защото разбира, че това не може да продължи дълго време“, допълни юристът.

Зарков посочи, че хората на протеста разглеждат Пеевски и Борисов като едно цяло. Той смята, че от самото начало това правителство се крепи с подкрепата на ДПС-НН и техния лидер. Допълни, че партиите в парламента трябва да се върнат към идеята за „санитарен кордон“ около Пеевски и да се организира краят на това управление.

„Ако продължават да крият главата си в пясъка, ще има още протести, те ще бъдат още по-многобройни, парламентът ще бъде блокиран, поради невъзможност да функционира. Това правителство единствено ще запълва столовете на министрите. Правителство, което не може да прокара през парламента своя бюджет, всъщност няма мнозинство. Единият начин да се свали правителството е с вот на недоверие, другият като му отхвърли бюджета“, уточни Зарков.

Според него кабинетът може да се задържи най-много до президентските избори и ще губят политически капитал с всеки ден забавяне.

„Самият факт, че Делян Пеевски започва да играе с етническата карта, без да има причина, тъй като на този протест изобщо не се е споменавало за някакъв етнос. Това е показателно, че този чувства дестабилизиран, няма аргумент, за да отговори за това нещо и се чувства застрашен, но го прави неумело. Защото той счита, че може да говори от името на тези хора, защото им е прибрал партията. Това, че овладя марката ДПС обаче не значи, че той е в позиция като предишни лидери на партията да говори от името на тези хора“, заяви Зарков.

Той посочи, че е възможно Пеевски да организира хора за контрапротест, но категоричното отхвърляне на тази власт не тече само на площада, а в магазина, градския транспорт и в цялата обществена система.

Зарков осъди безредиците и вандалските прояви. Според него, макар че демонстрацията е била организирана от ПП–ДБ, още на първия час тя е надраснала рамката на партийните искания. „Докато организаторите говореха за бюджета, протестът настояваше за оттегляне на влиянието на Пеевски и за край на модела на управление“, уточни той.