10-километрова опашка от тирове на "Кулата" заради протеста на гръцките фермери

4 Декември, 2025 09:57 455 5

Пропускат се само леки автомобили

10-километрова опашка от тирове на "Кулата" заради протеста на гръцките фермери - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гръцки фермери блокираха с тракторите си границата между България и Гърция при "Кулата-Промахон". С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те протестират срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в Агенцията по земеделските плащания в Гърция.

Заради демонстрацията се е образувала 10-километрова опашка от тирове, които не се пропускат през границата. Преминаването е възможно само за леките автомобили.

"Отворен е трафикът само за леки автомобили, лекотоварни автобуси в двете посоки, както и за тежкотоварни автомобили по посока Гърция – България. За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен в най-скоро време. Ако не бъде пуснат целият трафик, поне да се договорят прозорци за поетапно пропускане на товарните автомобили". Това обясни в „Здравей, България” по Нова ТВ старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич.

До 12 часа на обяд днес ще бъде забранено движението на тежкотоварни камиони в посока Гърция. На обяд гръцките фермери ще обявят новите си решения – дали ще позволят преминаване на тежкотоварни камиони, или ще затегнат още повече блокадата. Това зависи от разговорите им с гръцкото правителство.

Призивите са тежкотоварните камиони да се движат по другото трасе към Гърция – през пункта "Илинден – Ексохи". "Той е отворен за всякакъв вид трафик, така че предлагаме да използват този алтернативен маршрут", заяви Траянов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камион

    5 0 Отговор
    Както всяка година

    10:03 04.12.2025

  • 2 пеев свинефски

    2 3 Отговор
    дори гърчолята протестира срещу румен рублать

    10:05 04.12.2025

  • 3 1488

    4 3 Отговор
    румен радев е голем буклук и се крие зад жена си

    10:06 04.12.2025

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор
    Както България,така и Гърция са в Шенген ,и нямат право да затварят Границите си.В случая в Статията абс. неточно е употребена думата "Граница" - става въпрос за блокаж НА ШОСЕТО СЛЕД Границата,което си е чисто Гръцка територия.

    10:21 04.12.2025

  • 5 Пролетта

    1 0 Отговор
    На 1990 година , като ходихме в Гърция пак имаше протести на фермерите . Трябваше да влезем в Серес но всички пътища бяха затворени , и свекър ми ни прекара през един път , който ползваха жеводновъдите , и отидохме до родната му къща без проблем , защото след 45 години отсъствие той каза че Серес изобщо не се е променил . А тогава нашите селища процъфтяваха , а ние в Гърция видяхме една изостанала страна .

    10:25 04.12.2025

