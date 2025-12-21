Новини
Гръцки фермери блокираха пункта Илинден - Ексохи

Гръцки фермери блокираха пункта Илинден - Ексохи

21 Декември, 2025 15:56

На най-натоварения пункт "Кулата – Промахон" обстановката засега остава спокойна, но екипи на "Гранична полиция" и жандармерията са в повишена готовност

Снимка: БГНЕС
Гръцки фермери започнаха ефективна блокада на граничния пункт "Илинден – Ексохи" малко след 12:00 часа днес. Движението на тежкотоварни камиони през пункта е преустановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Действията на протестиращите създават сериозно напрежение в трафика броени дни преди Коледните празници.

На най-натоварения пункт "Кулата – Промахон" обстановката засега остава спокойна, но екипи на "Гранична полиция" и жандармерията са в повишена готовност.

Към момента "Кулата" пропуска свободно както леки автомобили, така и камиони, но има реална опасност гръцките земеделци да изнесат техниката си на магистрала "Струма". Шофьорите на тирове бързат да преминат границата, за да избегнат риска от многокилометрови опашки.

"Ситуацията се мени за секунди", споделят водачи на камиони, цитирани от NOVA. Според тях практиката на протестиращите е да затварят пътя около обяд и да държат блокадата до сутринта на следващия ден. Това води до загуба на цели работни дни и забавяне на доставките в натоварения предпразничен период.

В основата на ескалацията е мащабен корупционен скандал в гръцката агенция за разплащания ОПЕКЕПЕ, който доведе до забавяне на земеделските субсидии. Фермерите са категорични, че са готови да посрещнат Коледа на пътя с тракторите си, ако исканията им не бъдат чути.

От Регионална дирекция "Гранична полиция" – Смолян информират, че са получили уведомление от гръцките си колеги за стачни действия и в близост до бившия пункт "Орменион". Там товарни автомобили няма да бъдат допускани да излизат от България до края на днешния ден.

На границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили на изход. По границите с Румъния, Сърбия и Република Северна Македония движението се осъществява нормално на всички пунктове.


  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    С парите им гръцките политици са си купили имения и Ферарита.

    15:57 21.12.2025

  • 2 Спецназ

    6 0 Отговор
    Гърците когато имат работа са на полето с тракторите.

    Зимата са "Блокада" на границата- колона 5 километра трактори се събират и
    започват едни скари, узо и ЖИК-ТАК да им дадат повече пари за догодина!

    ВСЯКА зима е една и съща цигания, Баце!
    И РАБОТИ!

    16:19 21.12.2025

