Възстановено е движението на граничния преход "Кулата - Промахон", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано от пътната агенция информираха, за ограничение в движението на тежкотоварни автомобили над 12 т. Репортер на БТА видя, че се е образувала километрично опашка в района на граничния преход. Преминаването на моторни превозни средства е ограничено и се регулира от служители на "Пътна полиция". Причина за задръстването е протест на гръцките фермери. На граничен преход "Промахон" има селскостопанска техника.

Протестът на гръцките фермери започна вчера. Движението на граничен преход "Кулата" беше преустановено малко след 14:00 часа. В района има засилено полицейско присъствие.