Новини
България »
София »
Даниел Митов пред депутатите: Шествието на протеста на 1 декември не е било съгласувано със Столична община

Даниел Митов пред депутатите: Шествието на протеста на 1 декември не е било съгласувано със Столична община

4 Декември, 2025 10:33 819 20

  • даниел митов-
  • шествие-
  • протест-
  • 1 декември-
  • столична община

Митов уточни, че няма нито един тежко пострадал протестиращ вследствие на полицейски действия. С наранявания са трима служители на СДВР. Полицейските служители са използвали единствено лютив спрей, при „абсолютна необходимост“, уточни министърът.

Даниел Митов пред депутатите: Шествието на протеста на 1 декември не е било съгласувано със Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Даниел Митов представи в Народното събрание подробен доклад за действията на полицията и организацията на обществения ред по време на протеста на 1 декември в центъра на София. Той подчерта, че събитието е било разрешено единствено като статичен протест, а шествие из града не е било съгласувано със Столичната община, съобщават от Нова телевизия.

Митов съобщи, че демонстрацията е трябвало да се проведе между 18 и 22 часа в зоната около Министерския съвет, пл. „Независимост“, пл. „Цар Освободител“, пл. „Желю Желев“ и градинката до Националната художествена галерия — извън зоната за сигурност на институциите.

По думите му съгласуването изрично забранява затрудняване на трафика, както и провеждането на шествия. „Столичната община не е съгласувала провеждане на шествия. Организатор на проявата е Тодор Петров“, заяви министърът.

► Полицията предупредила за риск от безредици и изградила 21 КПП-та

Вътрешният министър посочи, че предварителният анализ е показал висока вероятност от групови нарушения на обществения ред. Затова СДВР е изготвила подробна план-разстановка, включваща 21 контролно-пропускателни пункта, на които да се проверяват лица с „профил на агресивни граждани“, както и познати от предишни протести.

Митов отбеляза, че в деня на протеста директорът на СДВР е дал брифинг с предупреждение за призиви към хулигански действия в социалните мрежи: „Акцентът беше протестът да протече мирно и хората да не позволят агресивни лица да се смесят с тях“.

► Организаторът уверил, че шествие няма да има

По думите на министъра преди събитието са проведени две срещи с организатора. На втората, непосредствено преди началото на протеста, Тодор Петров заявил, че шествие няма да се провежда, а протестът ще остане само на съгласуваните места и ще приключи до 22 часа.

Докладът посочва, че към 17:40 часа на място е имало около 400 души, а към 18:10 те вече са били над 5000. Още преди началото на протеста били открити първите забранени предмети – димки, газов пистолет, бомбички, боксове. Служителите провели разговори с родители на непълнолетни, носещи пиротехника.

Според Митов около 20 ч. Кирил Петков призовал участниците към шествие към централите на ДПС и ГЕРБ. „Повтарям – такова шествие не е съгласувано от Столичната община“, подчерта министърът.

При последвалото тръгване на множество хора по бул. „Дондуков“ част от протестиращите напуснали охранявания периметър и към демонстрацията се включили лица, преминали през улици без контрол. „Практически невъзможно е да се обезпечи охрана на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут“, заяви Митов.

► Уличното осветление изгасва, започват безредици

Около 21:00 ч. било получено съобщение за спряло осветление в района на Софийския университет, а малко след това и по ул. „Славянска“ и около метростанция „Сердика“.

След 21:06 ч. започнало масово хвърляне на пиротехнически средства, чупене на автомобили пред Министерството на отбраната и хвърляне на камъни и твърди предмети. Полицейска техника била увредена, а служителите — замервани.

► Пожар в кабелен тунел – 40 запалени контейнера

Министърът съобщи, че в 21:16 ч. е подаден сигнал за пожар в трафопост, а пожарникарите са установили горящи кабели в подземен тунел към подстанция „Рила“. По време на безредиците в района са били запалени над 40 контейнера за отпадъци, а вандалски действия обхванали витрини, входове на жилищни сгради и партийни офиси.

Митов уточни, че няма нито един тежко пострадал протестиращ вследствие на полицейски действия. С наранявания са трима служители на СДВР.

Полицейските служители са използвали единствено лютив спрей, при „абсолютна необходимост“, уточни министърът.

Общо 75 лица са задържани, 23 от които вече известни на полицията. Сред иззетите вещи имало газов пистолет, ножове, бокс, бомбички, пиротехника с пирони, маски. Намерени били и 31 000 лв. у мъж, придружени с бележки с имена на улици.

По думите му още преди началото на мероприятието били открити първите забранени предмети – димки, газов пистолет, бомбички, боксове

„Практически невъзможно е да се обезпечи охрана на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут“, заяви Митов.

► 16 досъдебни производства и десетки административни актове

До момента са образувани 16 досъдебни производства за хулиганство, като на 14 лица е повдигнато обвинение. Десет от тях са с мярка „задържане“ до 72 часа.

Съставени са 39 акта за административни нарушения, включително по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и по Закона за защита на детето.

► Митов: Организаторът е длъжен да не допуска въоръжени, маскирани и пияни лица

В заключение Митов припомни, че според съгласувателното писмо на Столичната община организаторът е длъжен да не допуска до мероприятието лица с оръжие, опасни предмети, маскирани или в нетрезво състояние.

„Това са ясно разписани задължения. Искам да подчертая, че полицията е действала в пълно съответствие със закона и има конкретни резултати от предприетите мерки“, заяви министърът.

Припомняме, че на протеста в понеделник вечерта се стигна до ескалация на напрежението. Пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Запалени бяха контейнери за боклук, щети имаше и по полицейски автомобили. Наложи се полицаите да използват лютив спрей. Ден след това директорът на СДВР заяви, че има над 70 задържани, а нападателите са били предварително организирани.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за нищичко НЕ става

    23 0 Отговор
    Само се чудя дали този знае на какво е министър !!

    10:50 04.12.2025

  • 2 Еврото

    7 1 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #14

    10:51 04.12.2025

  • 3 Митова

    8 1 Отговор
    Я бегай при Василева, да се успокоите взаимно!

    10:51 04.12.2025

  • 4 ГЕРБ фашаги корумпирани

    11 1 Отговор
    Кой ще съгласува с вас каквото и да било. Нямате право на такова нещо.

    10:52 04.12.2025

  • 5 Хаха

    13 1 Отговор
    Пределно ясно е, че Сю не е министър на вътрешните работи на държавата България! Дори не е министър на ГЕРП или на Боко! Това нещо е министър или по-точно лична секретарка на ПееФски, която му прави мазни кафета и се усмихва, когато я пошляпва и пощипва по д-пето, докато ги сервира...

    10:56 04.12.2025

  • 6 доиклпо

    13 1 Отговор
    Като излязат другия път да протестират българите, отиди на площада ГЕРБ боклук, за да им съгласуваш протеста. Така ще те съгласуват българите че ще се чудиш къде да бягаш. Така ще те съгласуват българите че и в цирей ю няма да ти помогнат. Слава Богу вече им омръзна на всички българи от крадлива мафия.

    10:57 04.12.2025

  • 7 Пак общи приказки

    11 1 Отговор
    И нищо съществено. Никакви факти кой кой на кой са били провокаторите. Оная пиянка зой ли зозо ли беше и един натегач Росен психото казаха провокаторите са на Радев. Айде кажете вече трети ден ги разпитва те.

    10:58 04.12.2025

  • 8 Бетер

    8 1 Отговор
    махленка в критическата ! Опашати лъжи от престъпник !

    10:59 04.12.2025

  • 9 народа

    9 1 Отговор
    Г-н Министър ,Революциите обикновенно , не се съгласуват с общината

    Коментиран от #13

    11:07 04.12.2025

  • 10 ккк

    6 0 Отговор
    Бойко приятеля ти нещо говори за етническа омраза - къде я видяхте не го допускай или и ти ще бъдеш прогонен заедно с него и то от хората които споменава

    11:08 04.12.2025

  • 11 Не мисли

    8 0 Отговор
    Митов подай си оставката и отивай да правиш компания на предишния.... и двамата сте на Пеевски внедрени министри !

    11:11 04.12.2025

  • 12 е то беше отдавна .

    0 1 Отговор
    сега ще правят друго . а защо пускат мародери и подпалвачи и мятащи камъни . 2-3 полисмани са пострадали от тях .

    11:13 04.12.2025

  • 13 Спонтанната революция

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "народа":

    Тръгва с призиви за неорганизирано шествие

    11:15 04.12.2025

  • 14 Дедо Мраз

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еврото":

    Пълни глупости. Аз съм ЗА еврото, но не сега. Не съм за проруските партии, но не съм и за управляващите + Пп-тата. Мен в коя графа мр слагаш? Истинска ДЕМОкрация е с референдум, нашето е ФАЛШИФИкация.

    11:18 04.12.2025

  • 15 Това няма никакво значение

    2 0 Отговор
    Полицията не се справи, а това значи, че е неподготвена и няма отработени планове за справяне със създалата се ситуация с вандализъм. Господин Митов иска да каже, че е безкрайно изненадан от това което се случи ли? Или, че е почти невъзможно на стохиляден протест да има вандализъм? Непрофесионално е. Според мен това е явен провал в опазването на реда на този протест. Неподготвеност произтичаща от явна некомпетентност.

    11:27 04.12.2025

  • 16 Боко праните гащи

    2 0 Отговор
    Няма да ми закачате Даниела ей

    Коментиран от #18

    11:30 04.12.2025

  • 17 Комично безпомощни са

    2 0 Отговор
    Оная с дразнещия акцент и завалените думи като чу "площада" и почна да отнема думата.😄

    11:40 04.12.2025

  • 18 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боко праните гащи":

    Закачи си я ти! На стената в рамка.😏

    11:42 04.12.2025

  • 19 Ромео

    1 0 Отговор
    И какво от това.И общината и държавата е на работодателите ви тоест на Народа.

    11:44 04.12.2025

  • 20 Баба ти

    1 0 Отговор
    Тоя смешен пудел не става за нищо. ГРОБар с обратен профил.

    12:17 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове