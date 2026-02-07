Новини
Протест срещу лошите пътища затвори Е-79 в Монтана

7 Февруари, 2026 19:12, обновена 7 Февруари, 2026 18:15 530 11

Движението вече се регулира от служители на "Пътна полиция"

Снимка: БНТ
Това е пореден протест на Е-79, с който хората се обявяват срещу лошата поддръжка на пътищата в Северозападна България и липсата на контрол спрямо системно нарушаващи правилата за движение шофьори.

Протестиращите затвориха пътя около 15:00 часа за около час.

Пътят вече е отворен, а движението се регулира от служители на "Пътна полиция".


Монтана / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ББББ

    2 4 Отговор
    Асен Василев и Радев са виновни , защото ТЕ окрадоха карите на държавата !!!

    18:17 07.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Тошо

    3 0 Отговор
    Другарки и другари, сега в леврозоната всеки ден и всеки час има матриал за площадна демокрация!

    18:29 07.02.2026

  • 9 Закс

    5 0 Отговор
    Бою ,,строителя" след още 10 мандата ша ви упрай !

    18:43 07.02.2026

  • 10 Да, ама не

    3 0 Отговор
    Е,Димитър Аврамов-Глата като ги асфалтира само той,така ще е.

    18:49 07.02.2026

  • 11 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    При наличието но толкова много банани не е демократично да има и пътища

    19:21 07.02.2026

