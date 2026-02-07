Протест срещу лошите пътища затвори Е-79 в Монтана

Това е пореден протест на Е-79, с който хората се обявяват срещу лошата поддръжка на пътищата в Северозападна България и липсата на контрол спрямо системно нарушаващи правилата за движение шофьори.

Протестиращите затвориха пътя около 15:00 часа за около час.

Пътят вече е отворен, а движението се регулира от служители на "Пътна полиция".