Протест срещу лошите пътища затвори Е-79 в Монтана

Това е пореден протест на Е-79, с който хората се обявяват срещу лошата поддръжка на пътищата в Северозападна България и липсата на контрол спрямо системно нарушаващи правилата за движение шофьори.
Протестиращите затвориха пътя около 15:00 часа за около час.
Пътят вече е отворен, а движението се регулира от служители на "Пътна полиция".
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ББББ
18:17 07.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бай Тошо
18:29 07.02.2026
9 Закс
18:43 07.02.2026
10 Да, ама не
18:49 07.02.2026
11 САНДОКАН
19:21 07.02.2026