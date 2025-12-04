Калоян Методиев: Мирчев влезе на терена на "Възраждане". Иззе им инструментите

Физическата атака на Мирчев срещу Пеевски и вербалната му срещу Борисов, освен, че е апотеоз на проваленото им партньорство, има и един интересен страничен ефект. Демаскирането на "Възраждане".
По принцип физическите сблъсъци, насилието, антисистемното поведение, късане на микрофони, окупации, крясъци, знамена и т.н. са част от инструментариума на националистическите и антисистемни партии.
Мирчев влезе на терена на "Възраждане". Иззе им инструментите. Години наред тези карикатури не смееха да докоснат Борисов и Пеевски, а вместо това тормозеха опозиционни депутати, гавреха се с бременни жени, биеха дребничкия Божанков, саботираха....
Този коментар на политическата обстановка в страната публикува на страница си във фейсбук политологът Калоян Методиев, член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговите думи:
И бягащият пеша през сръбско-българската граница Костадинов, и Цончо с пискливия гласец, чиито парламентарен мерцедес потрошиха протестиращите, вече са смешни и жалки. Председател на либерална партия да унижи националисти с техните номера е политическа рядкост. С нагледен пример се видя, че винаги са били обслужващ персонал на каишка, хулигани спрямо слабите, а не истински мъже. Менте националисти, патриоти и родолюбци. И на протестите не могат да се покажат. С чукове могат да трошат в София като са тълпа, а поединично са нули. Страхливци. Нищожества. Обратното броене за "Възраждане" започна. Други ще дойдат на техния терен. И дано са честни и принципни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
Коментиран от #22
14:35 04.12.2025
2 честен ционист
14:35 04.12.2025
3 Пич
14:35 04.12.2025
4 хаберих
— Мъжът ми винаги има последната дума!
— И коя е тя?
— Амиии...„Добре.“.
14:36 04.12.2025
5 да не се репчи много
14:36 04.12.2025
6 Така е Калояне
14:37 04.12.2025
7 Бият децата ни под колоните МС
Коментиран от #25
14:38 04.12.2025
8 Трол
14:39 04.12.2025
9 честен ционист
14:40 04.12.2025
10 побърканяк
14:40 04.12.2025
11 Ялчин
14:40 04.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 протеста
Коментиран от #18
14:51 04.12.2025
15 да да
14:52 04.12.2025
16 Минувач
Уплашихте ли се, мишленца?
Възраждане ще расте, както го прави на всички избори. Социолозите заявяват, че при избори с Радев, Възраждане запазва целия си електорат, а ще се отслабят Меч, за Величие да не говорим. Но и много от ПП ще отидат при Радев. ДБ - не, те са малка маргинална партия с твърд електорат от жълатите павета, но от ПП ще има отлив.
Страх ли ви е, мишленца сладки?
14:53 04.12.2025
17 Калоян Методиев
Аман от леваци , гледай кюфтета при госпожата търговкаАман от забъркани в предишни управления
Възраждане е българската партия
14:53 04.12.2025
18 честен ционист
До коментар #14 от "протеста":Младото поколение се пръкна благодарение на Баце, както вие сте продукт на Тато.
14:56 04.12.2025
19 Да де
Защо обаче плюеш против Възраждане?
Нинова, кво става има доказателства как Окраина е получавала снаряди от България, по твое време?
Този е адютант на госпожата
Коментиран от #23
14:56 04.12.2025
20 Деций
15:08 04.12.2025
21 С действията
15:20 04.12.2025
22 Надявай се
До коментар #1 от "На бас 👍":Квантов лунатик!😆
15:28 04.12.2025
23 Ами получавали са
До коментар #19 от "Да де":От посредници. Вие като сте такива бабаити, що не затворихте военните заводи?
15:31 04.12.2025
24 Хмм
15:31 04.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.