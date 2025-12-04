Новини
Калоян Методиев: Мирчев влезе на терена на "Възраждане". Иззе им инструментите

Калоян Методиев: Мирчев влезе на терена на "Възраждане". Иззе им инструментите

4 Декември, 2025 14:34 1 296 25

  • ивайло мирчев-
  • калоян методиев-
  • възраждане-
  • терен-
  • инструменти

"Обратното броене за "Възраждане" започна. Други ще дойдат на техния терен. И дано са честни и принципни", коментира още политологът

Калоян Методиев: Мирчев влезе на терена на "Възраждане". Иззе им инструментите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Физическата атака на Мирчев срещу Пеевски и вербалната му срещу Борисов, освен, че е апотеоз на проваленото им партньорство, има и един интересен страничен ефект. Демаскирането на "Възраждане".

По принцип физическите сблъсъци, насилието, антисистемното поведение, късане на микрофони, окупации, крясъци, знамена и т.н. са част от инструментариума на националистическите и антисистемни партии.

Мирчев влезе на терена на "Възраждане". Иззе им инструментите. Години наред тези карикатури не смееха да докоснат Борисов и Пеевски, а вместо това тормозеха опозиционни депутати, гавреха се с бременни жени, биеха дребничкия Божанков, саботираха....

Този коментар на политическата обстановка в страната публикува на страница си във фейсбук политологът Калоян Методиев, член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговите думи:

И бягащият пеша през сръбско-българската граница Костадинов, и Цончо с пискливия гласец, чиито парламентарен мерцедес потрошиха протестиращите, вече са смешни и жалки. Председател на либерална партия да унижи националисти с техните номера е политическа рядкост. С нагледен пример се видя, че винаги са били обслужващ персонал на каишка, хулигани спрямо слабите, а не истински мъже. Менте националисти, патриоти и родолюбци. И на протестите не могат да се покажат. С чукове могат да трошат в София като са тълпа, а поединично са нули. Страхливци. Нищожества. Обратното броене за "Възраждане" започна. Други ще дойдат на техния терен. И дано са честни и принципни.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На бас 👍

    9 21 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #22

    14:35 04.12.2025

  • 2 честен ционист

    12 18 Отговор
    Мирчо е трето поколение партизанин, казано на модерен език - потомствен терорист.

    14:35 04.12.2025

  • 3 Пич

    13 7 Отговор
    Единственото вярно е , че Мирчев бара инструменти !

    14:35 04.12.2025

  • 4 хаберих

    8 2 Отговор
    Жена към приятелката си:
    — Мъжът ми винаги има последната дума!
    — И коя е тя?
    — Амиии...„Добре.“.

    14:36 04.12.2025

  • 5 да не се репчи много

    8 11 Отговор
    Щеше да има шанс, ако не беше заслабнал. Сега Голямото Д ще го скине.

    14:36 04.12.2025

  • 6 Така е Калояне

    5 4 Отговор
    Вие вземате терена на Възраждане от "Непокорна България" заедно с МЕЧ и Величие.

    14:37 04.12.2025

  • 7 Бият децата ни под колоните МС

    11 5 Отговор
    Ще изметем улиците на София с двата шопара, слафчо и копейката.

    Коментиран от #25

    14:38 04.12.2025

  • 8 Трол

    12 10 Отговор
    Г-н Мирчев демонстрира на възрожденците какво е да бъдеш мъж.

    14:39 04.12.2025

  • 9 честен ционист

    6 13 Отговор
    Дупе да ни е яко един ден Мирчо стане мин оборони като Умеров в Украйна. Ще ни натовари всички на влака за Кардам.

    14:40 04.12.2025

  • 10 побърканяк

    10 6 Отговор
    Поредния не ну жни к се изх оди. Какво общо имат Възраждане и Мирчев.

    14:40 04.12.2025

  • 11 Ялчин

    9 12 Отговор
    Респект за Г-н Мирчев!

    14:40 04.12.2025

  • 14 протеста

    5 1 Отговор
    Нито крачка назад ! Искат да затихнат протестите и да крадат ! Искат да заробят младото покление и да ги излъжат .Няма значение партиите , всики са еднакви , сега се борим за родината си България . Изправете се и те ще паднат ! Нито сантиметър назад !

    Коментиран от #18

    14:51 04.12.2025

  • 15 да да

    3 0 Отговор
    Да трака гробари и шопарски нармагска измет.....

    14:52 04.12.2025

  • 16 Минувач

    5 5 Отговор
    Оппааа, май някой яко се е уплашил от Възраждане, щом е започнал якото плюене, хаххаха!
    Уплашихте ли се, мишленца?
    Възраждане ще расте, както го прави на всички избори. Социолозите заявяват, че при избори с Радев, Възраждане запазва целия си електорат, а ще се отслабят Меч, за Величие да не говорим. Но и много от ПП ще отидат при Радев. ДБ - не, те са малка маргинална партия с твърд електорат от жълатите павета, но от ПП ще има отлив.
    Страх ли ви е, мишленца сладки?

    14:53 04.12.2025

  • 17 Калоян Методиев

    5 2 Отговор
    Котето на Нинова измяка главно срещу Възраждане..
    Аман от леваци , гледай кюфтета при госпожата търговкаАман от забъркани в предишни управления
    Възраждане е българската партия

    14:53 04.12.2025

  • 18 честен ционист

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "протеста":

    Младото поколение се пръкна благодарение на Баце, както вие сте продукт на Тато.

    14:56 04.12.2025

  • 19 Да де

    7 3 Отговор
    Мирчев ни е ясен
    Защо обаче плюеш против Възраждане?
    Нинова, кво става има доказателства как Окраина е получавала снаряди от България, по твое време?
    Този е адютант на госпожата

    Коментиран от #23

    14:56 04.12.2025

  • 20 Деций

    1 2 Отговор
    Те са сърдити заради това ,че други играят тяхната роля в този спектакъл.Довечера Израждане ще опорочат всичко с байраците които веят.Сега ги пускат за да разбият протестната вълна.Илектората им е от тежки наивници,които не могат да видят как Цончо,Мончо и циганчето от Максуда играят пудели на Борисов.Та внасяне на партиен елемент в протеста е мероприятие за спихване на вълната.

    15:08 04.12.2025

  • 21 С действията

    2 1 Отговор
    си Мирчев показва.... ае да не казвам, че ще ме изтрият. Сините уж бяха интелигентни хора, ама май само уж.

    15:20 04.12.2025

  • 22 Надявай се

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Квантов лунатик!😆

    15:28 04.12.2025

  • 23 Ами получавали са

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    От посредници. Вие като сте такива бабаити, що не затворихте военните заводи?

    15:31 04.12.2025

  • 24 Хмм

    3 1 Отговор
    ПП-ДБ не може да замести Възраждане, а на Мирчев това му е стилът по наследство, баща му е селски партиен секретар, същото налитане беше и в Росенец, нинова искаше да змести БСП с ДБ, сега Методиев ика да измести Възраждане, не е възможно, различават се по знамената, Възраждане винаги издигат български знамена и пеят химна, а ДБ никога не издигат българско знаме, ДБ са костовисти и никого не могат да изместят

    15:31 04.12.2025

