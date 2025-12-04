САЩ подпомагат укрепването на регионалното отбранително лидерство на България

Съединените щати и България успешно приключиха регионална оперативна работна среща, посветена на управлението на военновъздушни операции. Семинарът беше организиран от Военновъздушните сили на Република България.

Това посочиха от Посолството на САЩ.

Тридневното събитие събра представители на министерствата на отбраната на Полша, Румъния, Словакия и Украйна – държави, които експлоатират изтребители F-16. Участниците работиха съвместно по модернизирането на платформите за управление на въздушни операции и за засилването на регионалните отбранителни способности.

На семинара, организиран от Университета за сътрудничество в областта на отбранителната сигурност към Министерството на отбраната на САЩ, беше подчертана все по-важната роля на България на регионален лидер в отбраната. Българските военновъздушни сили имаха ключово участие в определянето на дневния ред и проведоха консултации с партньорските ВВС за идентифициране на общите предизвикателства и възможности.

„Това обучение помага на участващите военновъздушни сили да овладеят стратегическо мислене и практически умения за ефективно управление на оперативното планиране, както и за преодоляване на предизвикателствата, свързани с експлоатацията на съвременни изтребителни платформи“, заяви полк. Джон Картър, военновъздушно аташе на САЩ в България. Той подчерта постигнатото на семинара: „Усъвършенстваните умения, демонстрирани по време на обучението, ще бъдат ключови при бъдещи въздушни операции.“

Командирът на Военновъздушните сили на Република България генерал-майор Николай Русев отбеляза, че подобни ежегодни обучения и възможността за обмен на добри практики са съществена подкрепа за процеса на модернизация на българските способности във военновъздушната отбрана. „С доставката на първите F-16 Block 70 направихме важна крачка към укрепване на своите отбранителни способности. Обсъдените подходи за постигане на оперативна готовност ще ни помогнат да използваме максимално ефективно тези самолети за защитата на българското въздушно пространство“, заяви генерал-майор Русев.

Временно управляващият посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл откри семинара с думите: „Лидерството на България в това обучение е поредно доказателство за впечатляващата ѝ програма за модернизация на отбраната и за повишаването на нейните способности. Гордеем се, че подпомагаме Военновъздушните сили на България, за да използват по най-добрия начин този първокласен боен самолет. България ще има ключова роля в изграждането на мрежа от поддържащи F-16 държави, която ще засили възможностите на самолета да защитава страната и Източния фланг на НАТО.“

Този семинар е третото събитие от серия регионални инициативи за изграждане на капацитет, организирани от правителството на САЩ. Първите събития от тази серия се проведоха във Варшава и Братислава през 2024 г.