Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година

За да се закрепи обстановката в момента, трябва да прогнозираме, че протестите няма да се радикализират трайно. Протестите през 1997 година блокираха държавата. Само икономически мотив може да блокира държавата и да свали правителството. Сега се протестира след работа, когато има време. Този протест няма икономическа логика, няма енергията на протеста от 97 година и се води от старите муцуни.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира темите за протестите и възможни ли са предсрочни избори.
"Не виждам как този протест ще се радикализира. Да, протестите са масови, което говори за една много добра организация. Почва една битка за чистотата на този протест. Опозицията говори, че едва ли не управляващите са си организирали едни групи, които да им чупят и трошат централите. Тази теза е много сложна за разбиране и обясняване. Не мога да кажа дали управляващите ще подадат оставка. Може и да подадат, а може и да не подадат. Опозицията се справи чудесно с комуникацията за протеста, но сега не могат обяснят искат ли оставката на кабинета или не я искат. Сега бъркат и с този вот на недоверие. Отсега е ясно, че опозицията няма да хареса и новия бюджет. Лидерите на протеста обясняват, че защитават интересите на средната класа, но това не е точно така. Крайно време е политиците да седнат и да си поговорят сериозно за едно изравняване на доходите в държавата", добави тя.
"ГЕРБ и ДПС-Ново начало би трябвало най-малко да се притесняват от едни предсрочни избори. Виждаме, че електоратът на партиите се е свил до твърдите ядра. И двете твърди ядра на ГЕРБ и ДПС-Ново начало искат едно - партиите им да са във властта. "Продължаваме промяната - Демократична България" се въодушевяват от мисълта, че има много хора на протеста и те ги подкрепят. Въпросът е чий е този протест. ПП са много ревниви, ако някой друг политик се появи на протеста. Така те подхранват илюзията си, че могат да станат първа политическа сила. Това напомпване не върши работа при избори. Те няма как да се подготвят за едни бързи избори, а според мен хората от протеста мразят всички политици", категорична бе доц. Буруджиева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рене от съпротивата
Коментиран от #10, #12
20:10 04.12.2025
2 ИТъйНататък
20:10 04.12.2025
3 Факт
20:12 04.12.2025
4 С това
20:15 04.12.2025
5 Пич
20:17 04.12.2025
6 Новак
20:17 04.12.2025
7 кукундела
20:17 04.12.2025
8 Маг Минчо
20:17 04.12.2025
9 Абсурдистан
20:17 04.12.2025
10 Потресаващо!
До коментар #1 от "Рене от съпротивата":Не знам как да я нарека тази жена. Не знам дори дали е жена. Но знам, че бяхме хиляди на площада с искане за затвор за двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Разградиха и окрадоха хубата ни Родина.
20:18 04.12.2025
11 Що не
20:19 04.12.2025
12 Профи
До коментар #1 от "Рене от съпротивата":Добра статия, добър анализ, правилни изводи. Буруджиева е сред малкото непревзети, мислещи анализатори. Браво!
Коментиран от #25
20:20 04.12.2025
13 диколае
20:22 04.12.2025
14 Новак
20:23 04.12.2025
15 Може да не отговаряш
20:23 04.12.2025
16 Последното проучване на агенция "Мяра"
20:23 04.12.2025
17 За размисъл
Протестират тия дето им увеличихте данъците, и е нормално да са по-малко от калинките. Щото много калинки станахте - червени, жълти, зелени, пембени.
Че и оядени всичките.
И пак ще ви изметат протестиращите. А вие продължавайте да си пеете по платените медии.
20:24 04.12.2025
18 Емигрант
20:27 04.12.2025
19 А за протеста
20:27 04.12.2025
20 Бг дракон с 🪓
Хората не са толкова наивни, както през далечната 1997, когато се качи ромлянина Костов, да ни затрие икономиката. Нече и преди това планът Ран-Ът не се изпълняваше от Луканов, който си замина с патрон в главата!После царя с неговите 800 дена и юпитата му министри.
А наследството му е тук и до днес, във властта - Боко и Шиши!
Пародия на държа сме! Които и да дойде става, все по-добре с по- 10 м в блатото.
-Опозиция няма!
Аз не вярвам на политическите ни партии.
Всички са от една порода - от крадливата.
20:27 04.12.2025
21 ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОТЕСТА
20:29 04.12.2025
22 За размисъл
20:29 04.12.2025
23 ППДБ защитава олигархията
20:30 04.12.2025
24 Ето кое е това чyчелo
Политоложката от ГЕРБ с тежък комунистически корен проф. Румяна Коларова (внучка на Васил Коларов) бе буквално разчленена от един от малкото истински дисиденти у нас – Петър Бояджиев
Според политзатворника преди 78 години бащата на червената гербаджийка е рязал главите на българския елит и е налагал съветския режим, а днес дъщеря му раздава морални присъди кой може и не може да участва в политическия живот на България.
Наследствената яко червена комунистка-герберистка Румяна Коларова не слиза от екраните. Не ѝ стига времето да бяга от студио в студио.
Преди 78 години баща ѝ режеше главите на българския елит и установяваше съветския режим, сега тя ни учи на демокрация.
Ами перверзия си е откъдето и да го погледнеш. А вчера направо предрече смъртта на ПП.
А иначе децата не отговаряли за делата на родителите си, ама имали право да продължават тези дела маскирани като демократи и да ни учат на демокрация.
От декември 2013 г. страстната фенка на Бойко Борисов – Румяна Коларова, е секретар на президента от ГЕРБ Росен Плевнелиев по връзки с гражданското общество.
През 2021 г. професорката влиза в инициативния комитет, който издига кандидата на ГЕРБ Анастас Герджиков за президент на Република България.
Нейният баща е Петър Василев Коларов, а дядото – Васил Петров Коларов – български политик, ръководител на Българската комунистическа партия и Коминтер
Коментиран от #27
20:30 04.12.2025
25 Тая е "превзета " от
До коментар #12 от "Профи":БКП/БСП бе мухльо, как можа да представиш простотията си толкова категорично е за чудене ? Още е член на червената ОПГ !
20:33 04.12.2025
26 Тази
А сетих се , свирката на мафията
20:33 04.12.2025
27 Защо се дава дума на внучка на ..
До коментар #24 от "Ето кое е това чyчелo":Червен убиец и терорист член на ГЕРБ. И очаквате безпристрастно мнение ли -
Васил Коларов и Георги Димитров (тарабата) поръчват атентата в църквата "Св.Неделя" в която загиват стотици Български офицери и цивилни граждани.
Коментиран от #32
20:33 04.12.2025
28 Софийски
20:34 04.12.2025
29 Да,бе
20:34 04.12.2025
30 Кукумявке
20:36 04.12.2025
31 Да не забравиш
20:37 04.12.2025
32 Смятайте в каква държава живеем
До коментар #27 от "Защо се дава дума на внучка на ..":В демократично общество тази дъщеря и внучка на доказани убийци и терористи щяха да са подложени на лустрация и прогонени от държавата в изгнание а тук политолог ,активист на ГРАБ срещу солидно заплащане и срещу големи суми я рекламират в студия на сайтове и телевизии да обработва общественото мнение...Мафията е в шок - ужасена е от масовото народно недоволство
20:37 04.12.2025
33 само стари муцуни в ефира
20:42 04.12.2025