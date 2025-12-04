Новини
Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година

Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година

4 Декември, 2025 20:08

ГЕРБ и ДПС-Ново начало би трябвало най-малко да се притесняват от едни предсрочни избори. Виждаме, че електоратът на партиите се е свил до твърдите ядра

Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За да се закрепи обстановката в момента, трябва да прогнозираме, че протестите няма да се радикализират трайно. Протестите през 1997 година блокираха държавата. Само икономически мотив може да блокира държавата и да свали правителството. Сега се протестира след работа, когато има време. Този протест няма икономическа логика, няма енергията на протеста от 97 година и се води от старите муцуни.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира темите за протестите и възможни ли са предсрочни избори.

"Не виждам как този протест ще се радикализира. Да, протестите са масови, което говори за една много добра организация. Почва една битка за чистотата на този протест. Опозицията говори, че едва ли не управляващите са си организирали едни групи, които да им чупят и трошат централите. Тази теза е много сложна за разбиране и обясняване. Не мога да кажа дали управляващите ще подадат оставка. Може и да подадат, а може и да не подадат. Опозицията се справи чудесно с комуникацията за протеста, но сега не могат обяснят искат ли оставката на кабинета или не я искат. Сега бъркат и с този вот на недоверие. Отсега е ясно, че опозицията няма да хареса и новия бюджет. Лидерите на протеста обясняват, че защитават интересите на средната класа, но това не е точно така. Крайно време е политиците да седнат и да си поговорят сериозно за едно изравняване на доходите в държавата", добави тя.

"ГЕРБ и ДПС-Ново начало би трябвало най-малко да се притесняват от едни предсрочни избори. Виждаме, че електоратът на партиите се е свил до твърдите ядра. И двете твърди ядра на ГЕРБ и ДПС-Ново начало искат едно - партиите им да са във властта. "Продължаваме промяната - Демократична България" се въодушевяват от мисълта, че има много хора на протеста и те ги подкрепят. Въпросът е чий е този протест. ПП са много ревниви, ако някой друг политик се появи на протеста. Така те подхранват илюзията си, че могат да станат първа политическа сила. Това напомпване не върши работа при избори. Те няма как да се подготвят за едни бързи избори, а според мен хората от протеста мразят всички политици", категорична бе доц. Буруджиева.


  • 1 Рене от съпротивата

    21 1 Отговор
    Млъквай дъртА кукумявке!

    Коментиран от #10, #12

    20:10 04.12.2025

  • 2 ИТъйНататък

    17 0 Отговор
    Бавен ти е реотана, доценте!

    20:10 04.12.2025

  • 3 Факт

    8 0 Отговор
    Приемането на Еврото ще бъде достатъчно основание!

    20:12 04.12.2025

  • 4 С това

    16 1 Отговор
    потекло , за пари какво ли не бръщолеви другарката ! Не , че ѝ вярва някой .

    20:15 04.12.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    От птотеста досега се изказаха толкова много титулувани "знаещи" , че имат чист числов превес над протеста с 12 човека !!!

    20:17 04.12.2025

  • 6 Новак

    5 0 Отговор
    Размириса се!

    20:17 04.12.2025

  • 7 кукундела

    4 0 Отговор
    Икономическият мотив ще дойде след нова година с влизането на прогнилото евро и тогава всички ще ядете хурката....

    20:17 04.12.2025

  • 8 Маг Минчо

    1 6 Отговор
    Съжалявам поредната митингуваща младеж! Равносметката от протеста ще е 33% амбицирани гласоподаватели, 33% непълнолетни и 34% гъбари .Този протест няма да налее вода в мелницата на Шарлатаните,но да живееш в заблуда е опиум!

    20:17 04.12.2025

  • 9 Абсурдистан

    1 4 Отговор
    Но има достатъчно енергия за рушене и палене.

    20:17 04.12.2025

  • 10 Потресаващо!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рене от съпротивата":

    Не знам как да я нарека тази жена. Не знам дори дали е жена. Но знам, че бяхме хиляди на площада с искане за затвор за двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Разградиха и окрадоха хубата ни Родина.

    20:18 04.12.2025

  • 11 Що не

    8 0 Отговор
    си посипеш перхидроловата глава с пепел ? От потекло на убиец .

    20:19 04.12.2025

  • 12 Профи

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Рене от съпротивата":

    Добра статия, добър анализ, правилни изводи. Буруджиева е сред малкото непревзети, мислещи анализатори. Браво!

    Коментиран от #25

    20:20 04.12.2025

  • 13 диколае

    8 0 Отговор
    Тая платената лъжкиня и тя се прави че не разбира какво става. Българите ви казват сега само с думи, махаите се крадливи и лъжливи боклуци. Махайте се а после на Съд. Окрадохте България. Махаите се. И на всички българи казвам, не стойте в къщи. Не чакаите друг да ги гони тези мафиоти. Те няма да спрат да лъжат и крадат. Харесва им. Не става в къщи да пърдиш под юргана и да чакаш да стане по добре. Тези айдуци трябва да бъдат изритани. Слава на Господ Иисус Христос, българите искат справедливост. Стига сме търпяли тъпи лъжци и крадци да грабят живота ни. Всеки да излиза и да ги изритаме, мИрси.

    20:22 04.12.2025

  • 14 Новак

    4 0 Отговор
    Нямам никакви мотиви срещу тебе, по-скоро имам мотика и най-нече дръжката на мотиката.

    20:23 04.12.2025

  • 15 Може да не отговаряш

    3 0 Отговор
    Моме, какъв ти е черният ангел Иван Буруджиев?

    20:23 04.12.2025

  • 16 Последното проучване на агенция "Мяра"

    6 0 Отговор
    Над 71 процента подкрепят масовите протести а 24 процента са против тях. Над 50 процента искат вече незабавни предсрочни избори а преди 2 месеца бяга 32 процента. Та има ли от какво да се притесняват Герб и ДПС?

    20:23 04.12.2025

  • 17 За размисъл

    4 0 Отговор
    Тъпо, тъпо, та вдлъбнато. Невероятно е "елита" , пудели, калинки и цялата зоологическа градина как с настървение се опитват идиотски да размиват помията.
    Протестират тия дето им увеличихте данъците, и е нормално да са по-малко от калинките. Щото много калинки станахте - червени, жълти, зелени, пембени.
    Че и оядени всичките.
    И пак ще ви изметат протестиращите. А вие продължавайте да си пеете по платените медии.

    20:24 04.12.2025

  • 18 Емигрант

    4 0 Отговор
    Врачки, знахари, вещици и баби Яги наскачаха пак да врачуват, т.е. да манипулират, че балъци и будали много се нуждаят от техните "сложни" тиради ! След тези дипломирани врачуващи се очакват да налязят микрофоните на мисирките мутри и престъпници от списъкът "Магнитски" на янките и разни бивши провалени политици живуркащи охолно в непроследени от НАП палати !

    20:27 04.12.2025

  • 19 А за протеста

    6 0 Отговор
    сега пред Боковата къща в Банкя утре какво ще се изокаш ? Мирен и тих протест .

    20:27 04.12.2025

  • 20 Бг дракон с 🪓

    2 0 Отговор
    Времето ще покаже, дали си права или не!

    Хората не са толкова наивни, както през далечната 1997, когато се качи ромлянина Костов, да ни затрие икономиката. Нече и преди това планът Ран-Ът не се изпълняваше от Луканов, който си замина с патрон в главата!После царя с неговите 800 дена и юпитата му министри.
    А наследството му е тук и до днес, във властта - Боко и Шиши!
    Пародия на държа сме! Които и да дойде става, все по-добре с по- 10 м в блатото.
    -Опозиция няма!

    Аз не вярвам на политическите ни партии.
    Всички са от една порода - от крадливата.

    20:27 04.12.2025

  • 21 ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОТЕСТА

    3 0 Отговор
    Следващият протест трябва да се проеде пред ЦИК, защото отказаха да преброят отново гласовете на национално ниво!

    20:29 04.12.2025

  • 22 За размисъл

    1 0 Отговор
    Европейските медии ви разнасят калинки изгубени в превода. То не са статии, видеа в ютуб, Инстаграм, фейсбук. Има изказване на български депутат в Европейския парламент. Не качвам линк, че то и тоя пост май ще го изтрие админа. Админ не бъди с приспана съвест, МОЛЯ!

    20:29 04.12.2025

  • 23 ППДБ защитава олигархията

    0 4 Отговор
    ППДБ защитава олигархията а не българите. Дефакто данък дивидент е този който олигархията която ограби България не иска да се увеличава, защото ще им се бръкне в джоба с 5 %, което е нищо. Но олигарсите които са окрали България като са присвоили бившите държавни предприятия веднъж и втори път като не плащат данъци, са спонсорите и създателите на политическата мафия за изнудване и покровителстване на олигарсите от ППДБ. Васил Божков, Бобокови, Прокопиев, Баневи, Маджо, Сик, Тим във Варна, всички те са спонсори на ППДБ и на протестите и преди и сега, защото върхушката на ППДБ са обвързани с тях и защитават олигархичните им мафиотски интереси. Всички хора които са на протестите не знаят защо са там и де факто подкрепят своето си ограбвани. Чудя се дали са останали разумни хора в страната че толкова лесно могат да се хванат като шарани и да бъдат манипулирани излъгани и използвани са интересите на мафиотската олигархия която ограбва Българският народ и стои зад ППДБ, Румен Радев и други предатели на Българският народ.

    20:30 04.12.2025

  • 24 Ето кое е това чyчелo

    3 0 Отговор
    МРЪСОТИЯ: Бащата на червената Румяна Коларова от ГЕРБ режеше главите на българския елит

    Политоложката от ГЕРБ с тежък комунистически корен проф. Румяна Коларова (внучка на Васил Коларов) бе буквално разчленена от един от малкото истински дисиденти у нас – Петър Бояджиев

    Според политзатворника преди 78 години бащата на червената гербаджийка е рязал главите на българския елит и е налагал съветския режим, а днес дъщеря му раздава морални присъди кой може и не може да участва в политическия живот на България.

    Наследствената яко червена комунистка-герберистка Румяна Коларова не слиза от екраните. Не ѝ стига времето да бяга от студио в студио.

    Преди 78 години баща ѝ режеше главите на българския елит и установяваше съветския режим, сега тя ни учи на демокрация.

    Ами перверзия си е откъдето и да го погледнеш. А вчера направо предрече смъртта на ПП.

    А иначе децата не отговаряли за делата на родителите си, ама имали право да продължават тези дела маскирани като демократи и да ни учат на демокрация.

    От декември 2013 г. страстната фенка на Бойко Борисов – Румяна Коларова, е секретар на президента от ГЕРБ Росен Плевнелиев по връзки с гражданското общество.

    През 2021 г. професорката влиза в инициативния комитет, който издига кандидата на ГЕРБ Анастас Герджиков за президент на Република България.

    Нейният баща е Петър Василев Коларов, а дядото – Васил Петров Коларов – български политик, ръководител на Българската комунистическа партия и Коминтер

    Коментиран от #27

    20:30 04.12.2025

  • 25 Тая е "превзета " от

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Профи":

    БКП/БСП бе мухльо, как можа да представиш простотията си толкова категорично е за чудене ? Още е член на червената ОПГ !

    20:33 04.12.2025

  • 26 Тази

    0 0 Отговор
    ОВЦА ,коя е ???
    А сетих се , свирката на мафията

    20:33 04.12.2025

  • 27 Защо се дава дума на внучка на ..

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ето кое е това чyчелo":

    Червен убиец и терорист член на ГЕРБ. И очаквате безпристрастно мнение ли -



    Васил Коларов и Георги Димитров (тарабата) поръчват атентата в църквата "Св.Неделя" в която загиват стотици Български офицери и цивилни граждани.

    Коментиран от #32

    20:33 04.12.2025

  • 28 Софийски

    3 0 Отговор
    Само гледай какво ви очаква тази седмица

    20:34 04.12.2025

  • 29 Да,бе

    2 0 Отговор
    Може да вали,а може и да не вали,но ако вали ще е в нашите джобове...Доцент по нищоможене и нищоправене.Някои са излишни още преди ерата на ИИ.

    20:34 04.12.2025

  • 30 Кукумявке

    1 0 Отговор
    Цял живот за сол не си заслужила ама Устата ти голяма! Мисля, че се сещам с какво може да се за пуши.

    20:36 04.12.2025

  • 31 Да не забравиш

    3 0 Отговор
    Да си вземеш хонорара от Шопара.

    20:37 04.12.2025

  • 32 Смятайте в каква държава живеем

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Защо се дава дума на внучка на ..":

    В демократично общество тази дъщеря и внучка на доказани убийци и терористи щяха да са подложени на лустрация и прогонени от държавата в изгнание а тук политолог ,активист на ГРАБ срещу солидно заплащане и срещу големи суми я рекламират в студия на сайтове и телевизии да обработва общественото мнение...Мафията е в шок - ужасена е от масовото народно недоволство

    20:37 04.12.2025

  • 33 само стари муцуни в ефира

    0 0 Отговор
    Старите дърти муцуни отново анализи правят и пълнят пространството с глупотевини.

    20:42 04.12.2025

