Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година

За да се закрепи обстановката в момента, трябва да прогнозираме, че протестите няма да се радикализират трайно. Протестите през 1997 година блокираха държавата. Само икономически мотив може да блокира държавата и да свали правителството. Сега се протестира след работа, когато има време. Този протест няма икономическа логика, няма енергията на протеста от 97 година и се води от старите муцуни.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира темите за протестите и възможни ли са предсрочни избори.

"Не виждам как този протест ще се радикализира. Да, протестите са масови, което говори за една много добра организация. Почва една битка за чистотата на този протест. Опозицията говори, че едва ли не управляващите са си организирали едни групи, които да им чупят и трошат централите. Тази теза е много сложна за разбиране и обясняване. Не мога да кажа дали управляващите ще подадат оставка. Може и да подадат, а може и да не подадат. Опозицията се справи чудесно с комуникацията за протеста, но сега не могат обяснят искат ли оставката на кабинета или не я искат. Сега бъркат и с този вот на недоверие. Отсега е ясно, че опозицията няма да хареса и новия бюджет. Лидерите на протеста обясняват, че защитават интересите на средната класа, но това не е точно така. Крайно време е политиците да седнат и да си поговорят сериозно за едно изравняване на доходите в държавата", добави тя.

"ГЕРБ и ДПС-Ново начало би трябвало най-малко да се притесняват от едни предсрочни избори. Виждаме, че електоратът на партиите се е свил до твърдите ядра. И двете твърди ядра на ГЕРБ и ДПС-Ново начало искат едно - партиите им да са във властта. "Продължаваме промяната - Демократична България" се въодушевяват от мисълта, че има много хора на протеста и те ги подкрепят. Въпросът е чий е този протест. ПП са много ревниви, ако някой друг политик се появи на протеста. Така те подхранват илюзията си, че могат да станат първа политическа сила. Това напомпване не върши работа при избори. Те няма как да се подготвят за едни бързи избори, а според мен хората от протеста мразят всички политици", категорична бе доц. Буруджиева.