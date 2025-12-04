Среща на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил с митрополит Григорий от Антиохийската православна църква

В Синодалната палата днес се проведе среща между Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и Негово Високопреосвещенство митрополит на Хомс (Емеса) Григорий Абдула Хури. Срещата премина в дух на взаимно уважение, разбирателство и братска солидарност, като бяха изразена искрена благодарност за добрите и топли отношения между българската общност в Обединените арабски емирства, намираща се в диоцеза на Антиохийската църква, както и за гостоприемството, което винаги сме получавали. Негово Високопреосвещенство предаде братския поздрав на Антиохийския патриарх Негово Блаженство Йоан X към Негово Светейшество патриарх Даниил и Св. Синод на БПЦ-БП.

Припомняме, че Св. Синод на БПЦ-БП в заседанието си на 16.02.2021 г., прот. № 1 – пълен състав, по молба на православни българи, пребиваващи постоянно на територията на Обединените арабски емирства и в частност Дубай, възложи на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний да предприеме всички необходими действия за учредяване на Българска православна църковна община в Дубай.

Много християни от цял свят живеят и работят в ОАЕ, където вече има и постоянни православни духовници в Дубай и Абу Даби. Нашата българска общност също е жива и активна – в Дубай живеят около 3000 българи, от които между 70 и 100 са редовни енориаши. Православната църковната община в ОАЕ носи името на Св. Йоан Рилски Чудотворец – покровител на българския народ – и е подкрепена от Антиохийската патриаршия.

По време на срещата бяха обсъдени редица важни въпроси, сред които и тежкото положение след войната на християните в Сирия, които са подложени сериозни изпитания, но не губят надежда и упование в Бога. Митрополит Григорий отправи апел към Светейшия патриарх, както и към всички православни християни да се помолят за Антиохийската православна църква, която се нуждае от подкрепа, като изрази и благодарност за последователната позиция на Светия Синод в защита на християнското население на страната.

Негово Светейшество от своя страна също помоли християните от Антиохийската църква да се молят за българския народ, „защото изповедниците за вярата са по-близо до Христос“. „С обща вяра, взаимно уважение и единство може да се продължи изграждането на мостове между нашите народи и църкви“, каза още патриарх Даниил.

На срещата участие взеха Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, Иван Йорданов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Абу Даби, ОАЕ, архимандрит Партений от Антиохийската православна църква и др.

Срещата завърши с надежда за радостно и благодатно посрещане на Рождество Христово, както и бяха разменени символични подаръци.