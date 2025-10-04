Контрера: "Топлофикация София" трябва да стане държавна. Дружеството се е превърнало в куче-касичка за "Булгаргаз"

Дружеството „Топлофикация София“ ЕАД да стане държавно на принципа дълг срещу собственост, предложи заместник-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера по време на вчерашната извънредна сесия на Столичния общински съвет, която се занимаваше с проблемите и натрупаните задължения на топлофикационното дружество. Това съобщават от пресцентъра на ВМРО.

Според Контрера публично-частно партньорство и концесията не са решение на проблема с натрупаните задължения на „Топлофикация София“ ЕАД.

В своето изказване съветникът от ВМРО нарече „Булгаргаз“ дружество-лихвар, което законно източва „Топлофикация София“. "Топлофикация" се е превърнала в куче-касичка за "Булгаргаз", посочи той.

Докога "Булгаргаз" ще продължава да издава фактури и да обявява за просрочени задължения на "Топлофикация", като начислява лихви дори в случаи, когато природният газ все още не е потребен?, запита той.

В момента Общинският съвет на София се държи като регистратор на проблеми, а не работи за решаването им!, категоричен е Контрера.