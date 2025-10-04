Контрера: "Топлофикация София" трябва да стане държавна. Дружеството се е превърнало в куче-касичка за "Булгаргаз"

Дружеството „Топлофикация София“ ЕАД да стане държавно на принципа дълг срещу собственост, предложи заместник-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера по време на вчерашната извънредна сесия на Столичния общински съвет, която се занимаваше с проблемите и натрупаните задължения на топлофикационното дружество. Това съобщават от пресцентъра на ВМРО.
Според Контрера публично-частно партньорство и концесията не са решение на проблема с натрупаните задължения на „Топлофикация София“ ЕАД.
В своето изказване съветникът от ВМРО нарече „Булгаргаз“ дружество-лихвар, което законно източва „Топлофикация София“. "Топлофикация" се е превърнала в куче-касичка за "Булгаргаз", посочи той.
Докога "Булгаргаз" ще продължава да издава фактури и да обявява за просрочени задължения на "Топлофикация", като начислява лихви дори в случаи, когато природният газ все още не е потребен?, запита той.
В момента Общинският съвет на София се държи като регистратор на проблеми, а не работи за решаването им!, категоричен е Контрера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възpожденец 🇧🇬
Всички тези тъpTeи и хрантутници като контера трябва да бъдат изхвърлени на улицата и да си търсят сами начин за прехрана .
11:48 04.10.2025
2 Рилски
Коментиран от #12
11:50 04.10.2025
3 име
11:51 04.10.2025
4 Реконтрера
11:51 04.10.2025
5 Бенджи
11:51 04.10.2025
6 Сердаров
11:55 04.10.2025
7 Столичан
Коментиран от #10
12:00 04.10.2025
8 ,Топлофикация .......
12:09 04.10.2025
9 Жбръц
12:11 04.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Григор
12:15 04.10.2025
12 ЛИЧНО МНЕНИЕ
До коментар #2 от "Рилски":
Те ще си мълчат. Както правят и сега след пороите.
😉
.
12:21 04.10.2025
13 я па я
12:26 04.10.2025
14 ежко
12:28 04.10.2025
15 Съветник
12:31 04.10.2025
16 Кореняк софиянец
12:33 04.10.2025