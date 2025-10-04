Новини
България »
София »
Контрера: "Топлофикация София" трябва да стане държавна. Дружеството се е превърнало в куче-касичка за "Булгаргаз"

Контрера: "Топлофикация София" трябва да стане държавна. Дружеството се е превърнало в куче-касичка за "Булгаргаз"

4 Октомври, 2025 11:40 563 16

  • карлос контрера-
  • топлофикация софия-
  • държавна-
  • булгаргаз-
  • куче-касичка

Според Контрера публично-частно партньорство и концесията не са решение на проблема с натрупаните задължения на „Топлофикация София“ ЕАД.

Контрера: "Топлофикация София" трябва да стане държавна. Дружеството се е превърнало в куче-касичка за "Булгаргаз" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дружеството „Топлофикация София“ ЕАД да стане държавно на принципа дълг срещу собственост, предложи заместник-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера по време на вчерашната извънредна сесия на Столичния общински съвет, която се занимаваше с проблемите и натрупаните задължения на топлофикационното дружество. Това съобщават от пресцентъра на ВМРО.

Според Контрера публично-частно партньорство и концесията не са решение на проблема с натрупаните задължения на „Топлофикация София“ ЕАД.

В своето изказване съветникът от ВМРО нарече „Булгаргаз“ дружество-лихвар, което законно източва „Топлофикация София“. "Топлофикация" се е превърнала в куче-касичка за "Булгаргаз", посочи той.

Докога "Булгаргаз" ще продължава да издава фактури и да обявява за просрочени задължения на "Топлофикация", като начислява лихви дори в случаи, когато природният газ все още не е потребен?, запита той.

В момента Общинският съвет на София се държи като регистратор на проблеми, а не работи за решаването им!, категоричен е Контрера.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    6 5 Отговор
    Нищо държавно или общинско не трябва да остане !
    Всички тези тъpTeи и хрантутници като контера трябва да бъдат изхвърлени на улицата и да си търсят сами начин за прехрана .

    11:48 04.10.2025

  • 2 Рилски

    7 2 Отговор
    Т.е. държавата да продължава да субсидира отоплението на софиянци! Ами ако тези от провинцията не са съгласни, а г-н Контрера, какво ще правим?

    Коментиран от #12

    11:50 04.10.2025

  • 3 име

    5 1 Отговор
    Държавна означава шайката да си краде. На всички е ясно, че столична община и всички общински фирми плюс дейностите за които плаща на външни фирми, са една голяма баница за крадците в София. От къде на къде цяла България да поема дълговете, които крадците трупат в Топлофикация. Да ги поемат софиянци и после, като им ги вземат от джоба парите, да си правят сметката пак ли ще гласуват за тулупа, фандъшката крадла, васко дс-то и други.

    11:51 04.10.2025

  • 4 Реконтрера

    2 3 Отговор
    Трябва да е частна,иначе пак ще се краде !

    11:51 04.10.2025

  • 5 Бенджи

    0 0 Отговор
    Иска да го прехвърли на държавата, с дълговете, но преди време държавата ритна топката с дългове на Обшината

    11:51 04.10.2025

  • 6 Сердаров

    2 0 Отговор
    Куче касичка,топлофикация касичка...

    11:55 04.10.2025

  • 7 Столичан

    2 1 Отговор
    Плебса в селата е длъжен да ми плаща топлото!Аз нямам печка и безплатни дърва !

    Коментиран от #10

    12:00 04.10.2025

  • 8 ,Топлофикация .......

    2 0 Отговор
    Топлофикация не трябва да си сменя статута за да продължава цяла България да плаща дълговете . Софиянци трябва да продължават да имат топла вода и парно за без пари

    12:09 04.10.2025

  • 9 Жбръц

    0 0 Отговор
    Топлоизолация,ако стане поредната " успешна" концесия,на всички столичани, финансовото състояние ще се стъжни,в буквалния смисъл на думата.Това е много възможно,щом самият кмет,го е заложил като проект.Не трябва столичани да го допуснат в никакъв случай! Вече имаме горчивия опит със " Софийска вода - която само като название е "Софийска" ,но на практика от 20 г,е собственост на французите.Благодарение на бат, Бойко,който им удължи концесията( дрането на стотици хиляди домакинства) с още 20 г.Концесионер,е равносилно на кожодер,който е недосегаем в продължение на десетки години.Преди цар- дедо да е подари на ингилизите за дребни грошове - концесия,докато беше държавна собственост,водата струваше 24ст/ куб.м За 25 г, през английски концесионер,а днес- френски, гони над 4 лв/ куб.м, отделно ДДС.Ако и това го проспим ,с нашата инертност,само за вода и топло( не забравяйте,че Соф.вода ни таксува и топлата вода,като студена) само за тези две пера ,ще изчезват от домашния бюджет, над 250-300 евро месечно.И то- при строги икономии и от двете.Ако прибавим и " свободен пазар" на ел.енергия, от догодина,в огромна част от домакинствата,един ще работи само за вода,парно ,ток и мобилен оператор.В никакъв случай,това не трябва да се случи!

    12:11 04.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Григор

    1 0 Отговор
    Да, да, ей сега! Да стане държавна за да се бърка в държавния бюджет, който е наша обща касичка, за да се заплаща парното на софиянци. Откъде накъде?От какъв зор аз съм длъжен да плащам парното на софиянци? Който ползува услугата той трябва да си я плати! "ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ" ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРА!!! АЛО, НОВИТЕ, НАЛИ ВИЕ НАЙ-МНОГО СЕ ДЕРЯХТЕ, ЧЕ ДЪРЖАВНО БИЛО МРЪСНА ДУМА?НАЛИ БОГОТВОРЯХТЕ ЧАСТНОТО? СЕГА ЗАЩО СТЕ ПРОТИВ? Май при вас всичко зависи от интереса.

    12:15 04.10.2025

  • 12 ЛИЧНО МНЕНИЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рилски":


    Те ще си мълчат. Както правят и сега след пороите.
    😉


    .

    12:21 04.10.2025

  • 13 я па я

    0 1 Отговор
    то пък като дойде един частник на бял кон и като си постави една свита от достойни и готови на глад изпълнителни директори от родата, та на всички парното ще е на 6 и то без пари.Сериозно трябва да се промени закона и да се върне старото положение - всички включени към парното (няма не искам), марш на топлинните сч. в кофите (настроика на еднаква темп в апарт.) , борба с тарикатите и още, ама нема смисъл да се абим.

    12:26 04.10.2025

  • 14 ежко

    1 0 Отговор
    Упс...Значи държавата т.е. целокупния български народ да плаща масрафа за топлото на софиянци,а?Хитро!Нали правите 60% от БВП-то.Имайте тогава яеста да си плащате сами топлото,а ако не можете-спирайте го!На баба Кина от Ямбол не и пука дали ще имате парно или не!И тя не иска да го плаща!Не искате Булгаргаз-внасяйте си газ от другаде, на каквити си искате цени и условия!Такава топлофикация е безумие!Все едни да гориш пари да се топлиш,но вие не искате нито да я премахнете, нито да я преструкторирате.София си има бюджет -да се оправя.Ако не може -дигайте данъците!

    12:28 04.10.2025

  • 15 Съветник

    0 0 Отговор
    Топлофикация е национално богатство,важен обект от националната сигурност,затова целия народ трябва да направи дребно пожертвование за нея !

    12:31 04.10.2025

  • 16 Кореняк софиянец

    0 0 Отговор
    Всяко отопление се субсидира!Не плювайте топлофикация !

    12:33 04.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове