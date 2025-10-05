Новини
България »
Всички градове »
Хиновски: "Топлофикация София" за мен е новото КТБ. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата

Хиновски: "Топлофикация София" за мен е новото КТБ. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата

5 Октомври, 2025 19:37 498 14

  • иван хиновски-
  • топлофикация софия-
  • ктб-
  • воденичен камък

"Ако спре топлопроизводството и доставката на топлинна енергия, значи, ще трябва 1900 мегавата електрически да влязат, да се разпределят по домовете, за да се използват в друг вид отопление", заяви енергийният експерт

Хиновски: "Топлофикация София" за мен е новото КТБ. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предстои ли на българския данъколатец да плати вероятно най-големия фалит в държавата след КТБ? Ако беше частна фирма "Топлофикация София" щеше да е фалирала и днес просто нямаше да работи. Но "Топлофикация София" не може да спре да работи.

"Ако спре топлопроизводството и доставката на топлинна енергия, значи, ще трябва 1900 мегавата електрически да влязат, да се разпределят по домовете, за да се използват в друг вид отопление", заяви Иван Хиновски в ефира на bTV.

Казано по-просто: За да се замести топлото в София с ток, е нужен още един АЕЦ - Козлодуй с двата си работещи реактора. Но не наличието на ток е големият проблем. Проблемът е, че той трудно може да се достави през съществуващата мрежа.

"Невъзможно е да бъде поето от системата. Ще започват да прегряват етажни инсталации и блокови инсталации, ще започват да гърмят трафопостове, пожари в трафопостове, ще остават за дълго време големи абонати без ток, големи части от жилища в София остават без електрическа енергия. Ще следват нови аварии на други места. Т.е. електрическата мрежа в София не е изчислена, не е проектирана за такава голяма електрическа мощност", казва още Хиновски.

Започналият мащабен ремонт точно в началото на отоплителния сезон, който ще остави без парно и топла вода само един софийски квартал като "Дружба", дава идея за потенциалните последици от по-голям срив. В магазините за техника вече отчитат повишено търсене на бойлери и конвектори.

"За бойлери и е. нагреватели определено има тенденция за повишаване в търсенето", казва магазинер.

"Това е притеснение на всички мои съседи, че ел. мрежата няма да издържи. Самият квартал откакто е създаден и построен е на "Топлофикация". Никой не е предвиждал да се задейства толкова ел. уреди едновременно. Покрай Коледа и Нова година стават аварии поради натоварване на ел. мрежата, а сега не ми се мисли. Когато всеки ще е принуден да пусне бойлер или отопление някакво", казва Силвия Кирова, жител на ж.к "Дружба".

Започналият ремонт в "Дружба" точно в началото на отоплителния сезон засяга по-малко от 10% от абонатите в София. Потенциалният проблем е несравнимо по-голям, ако засегне целия град.

България не може да си позволи енергиен апокалипсис в София при фалит на Топлофикация. Милиардите дългове изглежда е неизбежно да бъдат платени.

"А кой ще плати сметката - Българските данъкоплатци, защото тези пари няма да дойдат от никъде отвън, освен от българите. Просто е ясно. И "Топлофикация" в момента е стигнала изключително тежко технологично и икономическо състояние. Толкова тежко, че аз не виждам полезен ход, не виждам връщане назад. "Топлофикация София" за мен е новото бъдещо КТБ във България. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата", коментира Хиновски.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вальо Топлото

    2 0 Отговор
    На Малдивите съм.

    19:39 05.10.2025

  • 2 Един от русенско

    2 0 Отговор
    Не е от сега Хиновски .има няма 30 г ....таботил съм там ..грабеж селяшки ....другата мантра е ремонт на Хемус ..лява тръба ..дясна тръба ..отщя ни се да караме и даваме по обиколните сокаци ...това с наглости и грабежи !

    19:40 05.10.2025

  • 3 Фани

    3 1 Отговор
    Умишлен опит за фалит, с цел приватизация. Това е от години.

    19:41 05.10.2025

  • 4 Възрожденец

    4 1 Отговор
    От 35г България е най-послушната колония на Фащ и ЕС, затова е най-бедната в Европа и най-бързо загиващата страна в света...

    19:41 05.10.2025

  • 5 Никито

    2 1 Отговор
    Това го знаят много хора, това, което не знаят е защо няма да фалира и защо дълговете ще бъдат платени от всички по един или друг начин. Всичко е елементарна математика. При около 400 хиляди абонати на Топлофикация, при идеални условия в големия студ януари в 19.00 например, ако всеки от тях пусне 2 климатика и бойлер общо 4кВ това прави 1600мВ или един ядрен реактор и половина. Реално товарът ще е по голям, защото ще има и печки с нагревател реотан. Това при условие, че искат и закриване на тецове. Такъв товар просто няма как да бъде поет, следователно Топлофикация чисто и просто нямам как да бъде спряна, съответно неефективността и кражбите ще продължат. Най-доброто, което може да бъде направено е текущите сметки да покриват текущите разходи и да се спре с натрупването на нови дългове.

    19:43 05.10.2025

  • 6 Боко и ШиШи ООД

    3 0 Отговор
    Щом е държавно дружество значи е дружество за кражби. После за разпродажби.

    19:43 05.10.2025

  • 7 Олег

    2 0 Отговор
    Раздута администрация партийно назначени хрантутници има там!

    19:44 05.10.2025

  • 8 Трай, не думай!

    0 0 Отговор
    Господине Иван Хиновски! Не давай идеи как да бъде окупирана София от някого. А бъде ли завладяна София, ще завладеят и цяла България. Давам ти един хипотетичен пример. За бате Путин не е проблем да тресне ТЕЦ-а на София. И, както знаем, след като разрушат нещо, руснаците пристигат и построяват на негово място нещо подобно, но далеч по-качествено. Поне така действат сега в Украйна. Ще видиш как насила помпаната днес у нас русофобия изведнъж ще се превърне в русофилия. Какво да правинародът? Така са го натоварили с какви ли не тегоби и проблеми, че ще се зарадва на всеки по-крупен благодетел. На най-едрите ни днешни политици, както и на няколкостотин червенушковски семейства от върхушката,които ограбиха България, не им пука. Те просто ще се изнижат с частните си самолети и ще отидат да си папат милиардите някъде в чужбина.

    19:50 05.10.2025

  • 9 ГРАБ

    3 1 Отговор
    Тази вечер разбрах , че в тази топлофикация работят 1500 писарушки който получават заплати за тоз де вее. И познайте от първият път за кого гласуват те !!

    19:53 05.10.2025

  • 10 Андрешко

    0 0 Отговор
    Иван Хиновски днес е председател на "Български енергиен и минен форум", бивш и.д. директор на НЕК, бивш зам.председател на борда на АЕЦ. Знае много за "Топлофикация", но всичко ли ни казва?

    19:56 05.10.2025

  • 11 име

    0 1 Отговор
    Хак да им е на простите печенеги и навлеци от цяла България. Като не мислят за кой гласуват, ся заслужават да стоят на студено. Цяла България плаща. Никви пари повече на данъкоплатците за да ги издържаме и тия некадърници да имат топло.

    19:56 05.10.2025

  • 12 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    Скубаха софиянци безсъвестно,хората кански реваха от баснословните сметки,плащаха и такса мощност,такса за тръбите,без да им върви парното.А сега фалит,значи топлото е източено,далавера за милиарди,и как ще спрат парното на цяла София,намирисва на всеобщ бунт.Може да минат на твърдо гориво за радост на зелените талибани.

    19:56 05.10.2025

  • 13 ВАС

    0 0 Отговор
    На 10 февруари 2025 г. българският Върховен административен съд отмени формулата за изчисляване на сградната инсталация от топлофикациите. Група депутати от ГЕРБ, ИТН и ДПС – Ново начало в състав: Цвета Караянчева, Красимир Терзиев, Иван Минев, Красен Кръстев, Мартин Харизанов, Деница Николова, Мария Белова, Павела Митова и Станислав Анастасов е решила да върне действието на тази формула за изчисляването на количеството топлоенергия, отдадено от сградната инсталация.Без да му мисли много много, Министерството на енергетиката дава благословията си на това предложение и го входира на 1 април 2025г. в Комисията по електронно управление и информационни технологии в Парламента, която е водеща по отношение проект на ЗИД на Закона за киберсигурността.

    19:58 05.10.2025

  • 14 Закривай

    1 0 Отговор
    Софиянци пак търсят да се топлят на аванта ,а после всички ние да им плащаме сметките

    20:02 05.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол