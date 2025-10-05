Хиновски: "Топлофикация София" за мен е новото КТБ. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата

Предстои ли на българския данъколатец да плати вероятно най-големия фалит в държавата след КТБ? Ако беше частна фирма "Топлофикация София" щеше да е фалирала и днес просто нямаше да работи. Но "Топлофикация София" не може да спре да работи.

"Ако спре топлопроизводството и доставката на топлинна енергия, значи, ще трябва 1900 мегавата електрически да влязат, да се разпределят по домовете, за да се използват в друг вид отопление", заяви Иван Хиновски в ефира на bTV.

Казано по-просто: За да се замести топлото в София с ток, е нужен още един АЕЦ - Козлодуй с двата си работещи реактора. Но не наличието на ток е големият проблем. Проблемът е, че той трудно може да се достави през съществуващата мрежа.

"Невъзможно е да бъде поето от системата. Ще започват да прегряват етажни инсталации и блокови инсталации, ще започват да гърмят трафопостове, пожари в трафопостове, ще остават за дълго време големи абонати без ток, големи части от жилища в София остават без електрическа енергия. Ще следват нови аварии на други места. Т.е. електрическата мрежа в София не е изчислена, не е проектирана за такава голяма електрическа мощност", казва още Хиновски.

Започналият мащабен ремонт точно в началото на отоплителния сезон, който ще остави без парно и топла вода само един софийски квартал като "Дружба", дава идея за потенциалните последици от по-голям срив. В магазините за техника вече отчитат повишено търсене на бойлери и конвектори.

"За бойлери и е. нагреватели определено има тенденция за повишаване в търсенето", казва магазинер.

"Това е притеснение на всички мои съседи, че ел. мрежата няма да издържи. Самият квартал откакто е създаден и построен е на "Топлофикация". Никой не е предвиждал да се задейства толкова ел. уреди едновременно. Покрай Коледа и Нова година стават аварии поради натоварване на ел. мрежата, а сега не ми се мисли. Когато всеки ще е принуден да пусне бойлер или отопление някакво", казва Силвия Кирова, жител на ж.к "Дружба".

Започналият ремонт в "Дружба" точно в началото на отоплителния сезон засяга по-малко от 10% от абонатите в София. Потенциалният проблем е несравнимо по-голям, ако засегне целия град.

България не може да си позволи енергиен апокалипсис в София при фалит на Топлофикация. Милиардите дългове изглежда е неизбежно да бъдат платени.

"А кой ще плати сметката - Българските данъкоплатци, защото тези пари няма да дойдат от никъде отвън, освен от българите. Просто е ясно. И "Топлофикация" в момента е стигнала изключително тежко технологично и икономическо състояние. Толкова тежко, че аз не виждам полезен ход, не виждам връщане назад. "Топлофикация София" за мен е новото бъдещо КТБ във България. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата", коментира Хиновски.