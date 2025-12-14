Новини
Възстановиха тока на танкера „Кайрос“ край Ахтопол, утре го изтеглят

14 Декември, 2025 15:41 869 13

  • кайрос-
  • танкер-
  • изтегляне-
  • ахтопол

Технически екип от 16 души се качи на борда на "Кайрос" и успя да възстанови електрозахранването на хидравличната система, както и работата на лявата котва

Възстановиха тока на танкера „Кайрос“ край Ахтопол, утре го изтеглят - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възстановено е електрозахранването на танкера "Кайрос", който беше повреден при атака с украински дронове и изоставен повече от седмица край Ахтопол, предаде БНТ. Действията са част от сложната операция по изтеглянето на плавателния съд.

По-рано 5-тонен морски генератор с мощност 150 kW пристигна в района и с помощта на най-големия риболовен кораб у нас – РК-37, бе транспортиран до танкера. Катерът бе натоварен с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Технически екип от 16 души се качи на борда на "Кайрос" и успя да възстанови електрозахранването на хидравличната система, както и работата на лявата котва.

Изпълнителната администрация "Морска администрация" осъществява контрол и координация по време на цялата операция.

След успешното приключване на днешната операция, утре рано сутринта край Ахтопол се очаква да пристигнат три влекача, които ще провлачат танкера към Бургаския залив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Да го карат в Босфора

    15:46 14.12.2025

  • 2 Хаха

    7 1 Отговор
    Да го завлечат до Босфора после новите патрулни кораби Храбри и Смели да го потапят 🫡

    15:50 14.12.2025

  • 3 Гиди маймун мръсен

    8 1 Отговор
    Айде сега го дръпнете на 50 км навътре и го оставете. Вятъра и течението ще го върнат там откъдето дойде

    15:55 14.12.2025

  • 4 Чукча писател

    4 1 Отговор
    Интересно е дали са успели да повдигнат дясната му котва, на която все още се държи, или утре ще я мислим ?

    Коментиран от #6

    16:05 14.12.2025

  • 5 НАЧИ ТУРЦИТЕ СА ПРЕЦАКАЛИ И ТОКА

    4 0 Отговор
    И хидравликата след като са го докарали....

    16:13 14.12.2025

  • 6 рибар

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чукча писател":

    И как ще вдигаш котва, без да дадеш ход напред? Освен ако не е на пясък. Мноооооо сте разбирачи!

    16:23 14.12.2025

  • 7 История

    1 1 Отговор
    България е много по-цивилизована от разните наоколо!!!

    16:24 14.12.2025

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор
    тоя танкер ЛИЧНО Ердоган ни го подарява заради Приятелството си с бат Бойко.А кога България е имала танкер?Е вече има!

    Коментиран от #12

    16:33 14.12.2025

  • 9 Луд

    2 1 Отговор
    Един месен един танкер на 50 метра в Морето неможем да извадим , с Русия ще ли сме да се бием , смях.

    16:35 14.12.2025

  • 10 Мнение

    2 0 Отговор
    И отиде ли поне една медия(телевизия или блогър) да снима какво се случва с този танкер? Не вярвам нито дума на българските медии. Турция е индустриална държава, щяха да си го вземат танкера, да го претопят и да продадат стоманата.

    16:36 14.12.2025

  • 11 Браво

    0 0 Отговор
    на момчетата!

    16:42 14.12.2025

  • 12 Идиот

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    По Тилово време Варненската корабостроителница построи 100 000 тонен танкер Хан Аспарух.После Думуза го продаде като докопа БМФ

    16:46 14.12.2025

  • 13 УТРЕ ГО КРАДАТ .

    0 0 Отговор
    ПОСЛЕ РУСИЯ НИ СЪДИ И НИЕ ГО ПЛАЩАМЕ !

    17:03 14.12.2025

