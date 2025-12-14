Възстановиха тока на танкера „Кайрос“ край Ахтопол, утре го изтеглят

Възстановено е електрозахранването на танкера "Кайрос", който беше повреден при атака с украински дронове и изоставен повече от седмица край Ахтопол, предаде БНТ. Действията са част от сложната операция по изтеглянето на плавателния съд.

По-рано 5-тонен морски генератор с мощност 150 kW пристигна в района и с помощта на най-големия риболовен кораб у нас – РК-37, бе транспортиран до танкера. Катерът бе натоварен с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Технически екип от 16 души се качи на борда на "Кайрос" и успя да възстанови електрозахранването на хидравличната система, както и работата на лявата котва.

Изпълнителната администрация "Морска администрация" осъществява контрол и координация по време на цялата операция.

След успешното приключване на днешната операция, утре рано сутринта край Ахтопол се очаква да пристигнат три влекача, които ще провлачат танкера към Бургаския залив.