Възстановиха тока на танкера „Кайрос“ край Ахтопол, утре го изтеглят

Възстановено е електрозахранването на танкера "Кайрос", който беше повреден при атака с украински дронове и изоставен повече от седмица край Ахтопол, предаде БНТ. Действията са част от сложната операция по изтеглянето на плавателния съд.
По-рано 5-тонен морски генератор с мощност 150 kW пристигна в района и с помощта на най-големия риболовен кораб у нас – РК-37, бе транспортиран до танкера. Катерът бе натоварен с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.
Технически екип от 16 души се качи на борда на "Кайрос" и успя да възстанови електрозахранването на хидравличната система, както и работата на лявата котва.
Изпълнителната администрация "Морска администрация" осъществява контрол и координация по време на цялата операция.
След успешното приключване на днешната операция, утре рано сутринта край Ахтопол се очаква да пристигнат три влекача, които ще провлачат танкера към Бургаския залив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:46 14.12.2025
2 Хаха
15:50 14.12.2025
3 Гиди маймун мръсен
15:55 14.12.2025
4 Чукча писател
Коментиран от #6
16:05 14.12.2025
5 НАЧИ ТУРЦИТЕ СА ПРЕЦАКАЛИ И ТОКА
16:13 14.12.2025
6 рибар
До коментар #4 от "Чукча писател":И как ще вдигаш котва, без да дадеш ход напред? Освен ако не е на пясък. Мноооооо сте разбирачи!
16:23 14.12.2025
7 История
16:24 14.12.2025
8 оня с коня
Коментиран от #12
16:33 14.12.2025
9 Луд
16:35 14.12.2025
10 Мнение
16:36 14.12.2025
11 Браво
16:42 14.12.2025
12 Идиот
До коментар #8 от "оня с коня":По Тилово време Варненската корабостроителница построи 100 000 тонен танкер Хан Аспарух.После Думуза го продаде като докопа БМФ
16:46 14.12.2025
13 УТРЕ ГО КРАДАТ .
17:03 14.12.2025