Затвориха Прохода на Републиката

Проходът на Републиката е временно затворен. Товарен автомобил с румънска регистрация се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци. Пострадали няма, съобщи Нова тв.

В румънския тир били превозвани нерегламентирано леки автомобили в покрито ремарке за товари.

Обходният маршрут за леките автомобили е през прохода Шипка. Товарните изчакват на място, докато тирът бъде изтеглен от пътното платно.