Затвориха Прохода на Републиката

Проходът на Републиката е временно затворен. Товарен автомобил с румънска регистрация се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци. Пострадали няма, съобщи Нова тв.
В румънския тир били превозвани нерегламентирано леки автомобили в покрито ремарке за товари.
Обходният маршрут за леките автомобили е през прохода Шипка. Товарните изчакват на място, докато тирът бъде изтеглен от пътното платно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:51 06.12.2025
2 🎃🪓🐷🪓
14:56 06.12.2025
3 1488
14:57 06.12.2025
4 Да питам
15:13 06.12.2025