Три тира се блъснаха край Видин, има жертва

Днес в 12,18 часа на тел.112 е постъпил сигнал за ПТП на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз.

Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация“.

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.

Загинал е водачът на единия товарен автомобил.

Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.

Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.