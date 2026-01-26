Новини
Три тира се блъснаха край Видин, има жертва

Три тира се блъснаха край Видин, има жертва

26 Януари, 2026 14:17 1 499 10

  • видин-
  • тир-
  • катастрофа

Пътни полицаи регулират трафика

Три тира се блъснаха край Видин, има жертва - 1
Снимка: Facebook група Катастрофи Видин - Монтана
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в 12,18 часа на тел.112 е постъпил сигнал за ПТП на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз.

Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация“.

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.

Загинал е водачът на единия товарен автомобил.

Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.

Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ристю

    18 1 Отговор
    Войната в България не свършва! Всеки ден загиват хора. Всеки ден намаляваме числово.

    Коментиран от #4, #7

    14:21 26.01.2026

  • 2 Шопо

    9 9 Отговор
    Натискахте се за мост над Дунав, ето ви мост.
    Нека ви газят тировете.

    14:25 26.01.2026

  • 3 ПЕТ ЖЕРТВИ ЗА ЯНУАРИ ДОО СЕГААА

    9 2 Отговор
    ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ БЕЗНАКАЗАНИ ТИИРОООВЕЕЕ...

    14:54 26.01.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "ристю":

    Това е кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!

    Коментиран от #6

    14:58 26.01.2026

  • 5 До 2 Шопо

    14 0 Отговор
    Не е проблемът в моста, а в липсата на магистрала до Видин, вина и отговорност, за което имат всички управляващи до момента. В 21 век живеем, няма нормални пътища на север от Стара планина.

    Коментиран от #8

    15:04 26.01.2026

  • 6 и като е такъв

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    данъка защо не си го плащат от герб а загиват обикновенни хора? щях да се съглася с теб ако умираха герберасти а не обикновенни хора

    15:19 26.01.2026

  • 7 Войната

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ристю":

    е вследствие на множество фактори - ника култура на шофьорите, абсолютно непознаване на правилника или поне на елементарните правила, та камо ли спазването му дори в най-груб вид, неподготвени шофьори (купени книжки), инфраструктура. Мерките за безопаснто са насочени повече към стригане на шофьорите, отколкотокъм превенция. КАТ по стар навик обичат да се крият в храсите за безумни ограничения и т.н.

    Коментиран от #10

    15:20 26.01.2026

  • 8 когато подписха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "До 2 Шопо":

    да строят моста герб започна довършването на магистрала софия-бургас вместо да започне софия-видин!!! този факт за мен беше повече от ясен че държаяата ни потъва бавно и сигурно а това се случи още през първия мандат на герб направете си изводите

    15:22 26.01.2026

  • 9 гост

    3 0 Отговор
    Основната причина е, че в "борбата си за чиста околна среда" евроглупаците прехвърлиха целия товарен транспорт от ЖП към тежки камиони! Транспорт скъп, замърсяващ природата, ангажиращ изключително много хора и ОПАСЕН ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!

    15:23 26.01.2026

  • 10 много точен коменатар браво!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Войната":

    писна ми от такива дето вае пътищата им винови за катастрофите ! шофьорите са си виновни а не пътищата колкото и калпави да са

    15:24 26.01.2026

