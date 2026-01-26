Три тира се блъснаха край Видин, има жертва

Днес в 12,18 часа на тел.112 е постъпил сигнал за ПТП на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз.
Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация“.
Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.
Загинал е водачът на единия товарен автомобил.
Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.
Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.
Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.
1 ристю
Коментиран от #4, #7
14:21 26.01.2026
2 Шопо
Нека ви газят тировете.
14:25 26.01.2026
3 ПЕТ ЖЕРТВИ ЗА ЯНУАРИ ДОО СЕГААА
14:54 26.01.2026
4 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "ристю":Това е кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!
Коментиран от #6
14:58 26.01.2026
5 До 2 Шопо
Коментиран от #8
15:04 26.01.2026
6 и като е такъв
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":данъка защо не си го плащат от герб а загиват обикновенни хора? щях да се съглася с теб ако умираха герберасти а не обикновенни хора
15:19 26.01.2026
7 Войната
До коментар #1 от "ристю":е вследствие на множество фактори - ника култура на шофьорите, абсолютно непознаване на правилника или поне на елементарните правила, та камо ли спазването му дори в най-груб вид, неподготвени шофьори (купени книжки), инфраструктура. Мерките за безопаснто са насочени повече към стригане на шофьорите, отколкотокъм превенция. КАТ по стар навик обичат да се крият в храсите за безумни ограничения и т.н.
Коментиран от #10
15:20 26.01.2026
8 когато подписха
До коментар #5 от "До 2 Шопо":да строят моста герб започна довършването на магистрала софия-бургас вместо да започне софия-видин!!! този факт за мен беше повече от ясен че държаяата ни потъва бавно и сигурно а това се случи още през първия мандат на герб направете си изводите
15:22 26.01.2026
9 гост
15:23 26.01.2026
10 много точен коменатар браво!!!
До коментар #7 от "Войната":писна ми от такива дето вае пътищата им винови за катастрофите ! шофьорите са си виновни а не пътищата колкото и калпави да са
15:24 26.01.2026