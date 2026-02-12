Новини
Евелина Славкова: Служебният кабинет е важен и в контекста на търсене на успокоение на високото ниво на напрежение

Евелина Славкова: Служебният кабинет е важен и в контекста на търсене на успокоение на високото ниво на напрежение

12 Февруари, 2026 23:29

Фокусът върху служебния кабинет няма да е върху състава му като цяло, а по-скоро към определени министерства

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фокусът върху служебния кабинет няма да е върху състава му като цяло, а по-скоро към определени министерства. Това мнение изрази в интервю за Нова телевизия социологът от изследователски център "Тренд" Евелина Славкова.

"Имахме прецедент в най-новата ни история, при който президентът Румен Радев не хареса предложения състав на госпожа Горица Кожарева и го върна. Аз смятам, че сега по-скоро фокусът ще бъде върху определени министерства, най-вече - Министерството на вътрешните работи. Тези предупреждения, които чухме и от страна на Илияна Йотова, както и от останалите политически сили - бяха по-скоро в този контекст, най-вече по отношение на вътрешния министър. И това не е случайно. Знаем много добре, че ролята на служебния кабинет е да проведе честни избори", коментира тя въпроса трудна задача ли е за седем дни да намериш министри, които да са безпристрастни поне в очите на президента на фона на връчения мандат за съставяне на кабинет на Андрей Гюров.

Тя припомни, че при предходния служебен кабинет начело с Димитър Главчев "знаем какво се случи с изборите".

"Цяла една парламентарна група беше включена в рамките на Народното събрание на много по-късен етап, което, разбира се, създаде напрежение. Да не даваме и други примери, на които бяхме свидетели в изборния ден - всичко това създаде усещането, че нещата не се случиха по всички правила", подчерта социологът.

По думите ѝ фокусът сега е и върху социалното напрежение.

"Това, което наблюдавахме през декември - като протести, като искания на хората. Включително темата "Петрохан", която няма как да не е оказала своето влияние, влезе още на много ранен етап в политическата дискусия. Всички тези неща водят до изискването да се търси това субективно очертаване на профила на служебния кабинет като безпристрастен. Но със сигурност смятам, че ще се търси по-широка палитра от представители", заяви Славкова.

Служебният кабинет е важен и в контекста на търсене на успокоение на високото ниво на напрежение, което наблюдаваме в обществото в момента, изрази мнение тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За мързел се плаща

    1 0 Отговор
    ЧЕРЕН ВЛАК СЕ КОМПОЗИРА,
    ВСИЧКО МУРГАВО СЪБИРА!
    ЦЯЛ ВАГОН ОТЗАД СЕ КЛАТИ,
    НАТОВАРЕН СЪС ПЛАКАТИ!
    ТРАКА ТРАКА,ТРАКА ТРАК –
    ТРЯБВА ПУБЛИКА ВСЕ ПАК –
    ЦИРК"ОРЕШКО"ЩЕ Е ГОСТ
    В СОФИЯ,НА ОРЛОВ МОСТ!

    23:33 12.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Тая не иска да си ходи на село в Сапарева Баня....

    23:34 12.02.2026

  • 3 Диво прасе

    2 1 Отговор
    Освен ПП ДБ да пооткраднат някой, лев, да направят сла бала или да забъркат поредната каша, този кабинет нищо друго няма да направи. На Бойко му дойде дю шест, че не назначиха Главчев.

    23:41 12.02.2026

  • 4 хах

    3 0 Отговор
    Сега ще видим и министрите , дано само не ни пратят в Украйна , че друго няма свършат е ясно

    23:59 12.02.2026

