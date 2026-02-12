Новини
България »
Славчо Велков за "Петрохан": Прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил

12 Февруари, 2026 22:39 826 18

  • славчо велков-
  • убийство-
  • петрохан-
  • хижа-
  • калушев

Този случай е потресаваща трагедия. Казус с много трагичен край. Нещо много гнусно, и то под прикритието на друга дейност и религиозни форми и догми. Страшно добре финансирана. Накрая се оказва, че водещият там насилва деца

Славчо Велков за "Петрохан": Прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят "Петрохан" - как се вербуват агенти и трудна задача ли е прикритието им?

"Този случай е потресаваща трагедия. Казус с много трагичен край. Нещо много гнусно, и то под прикритието на друга дейност и религиозни форми и догми. Страшно добре финансирана. Накрая се оказва, че водещият там насилва деца", коментира експертът по национална сигурност Славчо Велков в предаването "Денят ON AIR".

Той отбеляза, че НС беше изслушан временният шеф на ДАНС Деньо Денев, който, по думите му, не е успял да отговори на въпросите. "Беше засекретено заседанието. На практика дори не е е отговорил дали в тази група е имало агенти на ДАНС. Можеше да отговори: "Не, няма такова нещо", подчерта Велков пред Bulgaria ON AIR.

Това е български гражданин, който по различен признак е привлечен към сътрудничество към съответната служа. Може да бъде зависимост, компромат, зависимост от наркотични вещества. Агентурната работа е сложна. По-сложното е да могат да ръководят ефективно тези агенти", обясни експертът по национална сигурност.

По думите му е напълно възможно в групата да е имало вербувани от ДАНС агенти. "Може да са били внедрени, а може да са придобити като агенти по време на съществуване на групата. Това може да е станало по време на дейността в Мексико. Самото участие на ДАНС би трябвало да говори, че тук става въпрос за заплаха за националната сигурност на България", заяви Велков.

Според него този казус се е превърнал за инструмент за политическо противопоставяне и борба с опонентите. Твърде възможно е тази група да е съществувала под протекция, допусна гостът в студиото.

Велков посочи, че трябва да бъдат потърсени издалите разрешителни за толкова много оръжия на хората от групата.

"Кой е контролирал това притежание и евентуалното му използване? Валери Андреев, който е бил с групата в Мексико, твърди, че е бил насилван от Иво Калушев. Цитирам го: "Той ми каза, че те имат оръжия без номера". Може да не са били законно притежавани. Валери е подал сигнал в ГДБОП още през 2022 г. Тогава шеф на ГДБОП беше Калин Стоянов", каза още експертът. "Момчето казва: "Оказа се, че Иво Калушев знае за този разпит. Знаеше винаги кога ще има проверки на ДАНС". Това навежда на мисълта, че той е бил от онези, за които говорим. Въпросът е по какви причини е било проспано, за кого е било изгодно", изтъкна Велков.

Той е на мнение, че тепърва ще излизат мръсни подробности от тази трагедия. Велков смята, че става въпрос за нерегламентирана престъпна дейност.

"За прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил. Да се чуди човек на ума на тези родители, които са давали децата си в подобни обятия. До онзи ден вярваха, че всичко е ок за този човек", заключи Велков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 още един

    5 5 Отговор
    представител на псевдоспециалистите!

    Коментиран от #11

    22:43 12.02.2026

  • 2 Няма нищо логично в тези убийства!

    8 8 Отговор
    Това говори за професионален почерк на ГРУ и Кремъл!

    Коментиран от #17

    22:47 12.02.2026

  • 3 Помак

    7 0 Отговор
    Истината казваш бати Славчо и ест много наркотици имало е там

    22:49 12.02.2026

  • 4 Клисаря от Пряка демокрация

    6 0 Отговор
    и той изскочи с иманярска версия за намерено съкровище по пещерите в тоя край

    22:50 12.02.2026

  • 5 За първи път в историята

    12 2 Отговор
    самоубийци си трепят кучетата!
    Съвсем ни взеха за канарчета!
    Педофилите не се самоубиват!

    22:50 12.02.2026

  • 6 Яшар

    4 4 Отговор
    Полицията защо още нее арестувала Сандов и тома Белев те са съучастници

    22:52 12.02.2026

  • 7 Майна

    7 3 Отговор
    ,,Жив да не бях"
    Още някой да ни убеждава,жчебтова всичко е дело на един?
    Вече сте нагли..
    Не, една лъжа и сто пъти да бъде повторена не става истина
    Цялото правителство и ПП ,и Радев са знаели
    Пълен съпорт

    22:54 12.02.2026

  • 8 затъващи жълтоППаветници

    7 3 Отговор
    Не само родителите са се хипнотизирали, а цяла ППартия е облъчена и съдействала на ОПГ маскирано като НАКЗТ и защитавано в парламента и в интервюта като природозащитно НПО, чрез представители през 2022г на изпълнителната власт.

    22:55 12.02.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 4 Отговор
    Гнусна история. Някакъв извратененяк е омаймал и децата и майките им. Малко му е било трепането. Това познато ли ви е? Мъж с харизма, който омайва избирателите си.

    22:55 12.02.2026

  • 10 Майна

    4 0 Отговор
    И всички се чудят, как можело?

    22:56 12.02.2026

  • 11 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "още един":

    Полковника-поне е бил ,,специалист,, за времето си!!!! А, псевдото,нали...за което пишеш-то е сега,И:не е излизало на светло!

    22:56 12.02.2026

  • 12 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Нали данс го разследвали, що не са ги разбрали тия неща бе чичка?

    22:58 12.02.2026

  • 13 Майна

    2 3 Отговор
    Какви избори?!
    Да избираме от замесени на всички нива - т.е. от партиТе всички са били съучастници
    Кои служби
    С тоя служебния от ПП?
    Вие май си мислите, че ще продължи по старому?
    Не сте познали!

    22:59 12.02.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    4 3 Отговор
    Айде още един "експерт" дето не говори по същество и с конкретика, а само хули жертвите!? И после ще се мъчат да ни убедят, че това не е политическа конспирация!? Предизборна!

    23:00 12.02.2026

  • 15 Е СЕГА

    3 1 Отговор
    вече като некой тип МОНИКА размаха мръсно бельо и каже че е изнасилван а и имал и оръжие без номера ДА МУ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ всички неразкрити убийства НА ИВО. ТОВА НА ТРАКТОРА защото е отлетял с дрона дето носи сто кила И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на нотариуса след като е накупил толкова имоти КРАЙ.... УБИЙЦИТЕ ДА НЕ СЕ ТЪРСЯТ ПОВЕЧЕ само невръстни деца и други изнасилени невръстеници тип МОНИКА с бельо комплект или без бельо .НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    23:01 12.02.2026

  • 16 Пецата

    0 0 Отговор
    Вобще голем маитап е тоя петрохан в секи случаи разбираш ли аз освен да си сипа една ракиа по повода и да се кефа на сеира 🤣

    23:05 12.02.2026

  • 17 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма нищо логично в тези убийства!":

    Интвресно знаеш ли горе доло бройката на хората които са ти казвали че си иди@т?

    23:15 12.02.2026

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Това не е един човек а чужди служби които имат много бази още от 1992 г и всички политици и бизнесмени са им в джоба.

    23:15 12.02.2026

