Славчо Велков за "Петрохан": Прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил

Случаят "Петрохан" - как се вербуват агенти и трудна задача ли е прикритието им?

"Този случай е потресаваща трагедия. Казус с много трагичен край. Нещо много гнусно, и то под прикритието на друга дейност и религиозни форми и догми. Страшно добре финансирана. Накрая се оказва, че водещият там насилва деца", коментира експертът по национална сигурност Славчо Велков в предаването "Денят ON AIR".

Той отбеляза, че НС беше изслушан временният шеф на ДАНС Деньо Денев, който, по думите му, не е успял да отговори на въпросите. "Беше засекретено заседанието. На практика дори не е е отговорил дали в тази група е имало агенти на ДАНС. Можеше да отговори: "Не, няма такова нещо", подчерта Велков пред Bulgaria ON AIR.

Това е български гражданин, който по различен признак е привлечен към сътрудничество към съответната служа. Може да бъде зависимост, компромат, зависимост от наркотични вещества. Агентурната работа е сложна. По-сложното е да могат да ръководят ефективно тези агенти", обясни експертът по национална сигурност.

По думите му е напълно възможно в групата да е имало вербувани от ДАНС агенти. "Може да са били внедрени, а може да са придобити като агенти по време на съществуване на групата. Това може да е станало по време на дейността в Мексико. Самото участие на ДАНС би трябвало да говори, че тук става въпрос за заплаха за националната сигурност на България", заяви Велков.

Според него този казус се е превърнал за инструмент за политическо противопоставяне и борба с опонентите. Твърде възможно е тази група да е съществувала под протекция, допусна гостът в студиото.

Велков посочи, че трябва да бъдат потърсени издалите разрешителни за толкова много оръжия на хората от групата.

"Кой е контролирал това притежание и евентуалното му използване? Валери Андреев, който е бил с групата в Мексико, твърди, че е бил насилван от Иво Калушев. Цитирам го: "Той ми каза, че те имат оръжия без номера". Може да не са били законно притежавани. Валери е подал сигнал в ГДБОП още през 2022 г. Тогава шеф на ГДБОП беше Калин Стоянов", каза още експертът. "Момчето казва: "Оказа се, че Иво Калушев знае за този разпит. Знаеше винаги кога ще има проверки на ДАНС". Това навежда на мисълта, че той е бил от онези, за които говорим. Въпросът е по какви причини е било проспано, за кого е било изгодно", изтъкна Велков.

Той е на мнение, че тепърва ще излизат мръсни подробности от тази трагедия. Велков смята, че става въпрос за нерегламентирана престъпна дейност.

"За прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил. Да се чуди човек на ума на тези родители, които са давали децата си в подобни обятия. До онзи ден вярваха, че всичко е ок за този човек", заключи Велков.