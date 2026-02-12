Славчо Велков за "Петрохан": Прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил

Случаят "Петрохан" - как се вербуват агенти и трудна задача ли е прикритието им?
"Този случай е потресаваща трагедия. Казус с много трагичен край. Нещо много гнусно, и то под прикритието на друга дейност и религиозни форми и догми. Страшно добре финансирана. Накрая се оказва, че водещият там насилва деца", коментира експертът по национална сигурност Славчо Велков в предаването "Денят ON AIR".
Той отбеляза, че НС беше изслушан временният шеф на ДАНС Деньо Денев, който, по думите му, не е успял да отговори на въпросите. "Беше засекретено заседанието. На практика дори не е е отговорил дали в тази група е имало агенти на ДАНС. Можеше да отговори: "Не, няма такова нещо", подчерта Велков пред Bulgaria ON AIR.
Това е български гражданин, който по различен признак е привлечен към сътрудничество към съответната служа. Може да бъде зависимост, компромат, зависимост от наркотични вещества. Агентурната работа е сложна. По-сложното е да могат да ръководят ефективно тези агенти", обясни експертът по национална сигурност.
По думите му е напълно възможно в групата да е имало вербувани от ДАНС агенти. "Може да са били внедрени, а може да са придобити като агенти по време на съществуване на групата. Това може да е станало по време на дейността в Мексико. Самото участие на ДАНС би трябвало да говори, че тук става въпрос за заплаха за националната сигурност на България", заяви Велков.
Според него този казус се е превърнал за инструмент за политическо противопоставяне и борба с опонентите. Твърде възможно е тази група да е съществувала под протекция, допусна гостът в студиото.
Велков посочи, че трябва да бъдат потърсени издалите разрешителни за толкова много оръжия на хората от групата.
"Кой е контролирал това притежание и евентуалното му използване? Валери Андреев, който е бил с групата в Мексико, твърди, че е бил насилван от Иво Калушев. Цитирам го: "Той ми каза, че те имат оръжия без номера". Може да не са били законно притежавани. Валери е подал сигнал в ГДБОП още през 2022 г. Тогава шеф на ГДБОП беше Калин Стоянов", каза още експертът. "Момчето казва: "Оказа се, че Иво Калушев знае за този разпит. Знаеше винаги кога ще има проверки на ДАНС". Това навежда на мисълта, че той е бил от онези, за които говорим. Въпросът е по какви причини е било проспано, за кого е било изгодно", изтъкна Велков.
Той е на мнение, че тепърва ще излизат мръсни подробности от тази трагедия. Велков смята, че става въпрос за нерегламентирана престъпна дейност.
"За прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил. Да се чуди човек на ума на тези родители, които са давали децата си в подобни обятия. До онзи ден вярваха, че всичко е ок за този човек", заключи Велков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 още един
Коментиран от #11
22:43 12.02.2026
2 Няма нищо логично в тези убийства!
Коментиран от #17
22:47 12.02.2026
3 Помак
22:49 12.02.2026
4 Клисаря от Пряка демокрация
22:50 12.02.2026
5 За първи път в историята
Съвсем ни взеха за канарчета!
Педофилите не се самоубиват!
22:50 12.02.2026
6 Яшар
22:52 12.02.2026
7 Майна
Още някой да ни убеждава,жчебтова всичко е дело на един?
Вече сте нагли..
Не, една лъжа и сто пъти да бъде повторена не става истина
Цялото правителство и ПП ,и Радев са знаели
Пълен съпорт
22:54 12.02.2026
8 затъващи жълтоППаветници
22:55 12.02.2026
9 РЕАЛИСТ
22:55 12.02.2026
10 Майна
22:56 12.02.2026
11 Знаещ
До коментар #1 от "още един":Полковника-поне е бил ,,специалист,, за времето си!!!! А, псевдото,нали...за което пишеш-то е сега,И:не е излизало на светло!
22:56 12.02.2026
12 ООрана държава
22:58 12.02.2026
13 Майна
Да избираме от замесени на всички нива - т.е. от партиТе всички са били съучастници
Кои служби
С тоя служебния от ПП?
Вие май си мислите, че ще продължи по старому?
Не сте познали!
22:59 12.02.2026
14 Ъхъ!!!
23:00 12.02.2026
15 Е СЕГА
23:01 12.02.2026
16 Пецата
23:05 12.02.2026
17 Морски
До коментар #2 от "Няма нищо логично в тези убийства!":Интвресно знаеш ли горе доло бройката на хората които са ти казвали че си иди@т?
23:15 12.02.2026
18 Последния Софиянец
23:15 12.02.2026