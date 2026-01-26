Новини
Николай Попов: Държавата е кочина, червеите ядат децата ни

26 Януари, 2026 12:46

Системата е важна. Докато политиците владеят съдебната система, винаги ще е така. Ще загиват децата ни

Мария Атанасова

"Днес пак запалих цигара. Буцата в гърлото стана още по-голяма", написа във "Фейсбук" Николай Попов, бащата на загиналата през 2025 година Сияна, след като новината за поредното дете, убито от ТИР, обиколи страната. Инцидентът стана около полунощ на 26 януари 2026 година в Прохода на Републиката, където турски камион размаза лек автомобил и отне живота на 9-годишно момиче.

Николай Попов, който се превърна в символ на борбата срещу войната по пътищата, атакува остро начина, по който се съобщават подобни трагедии. Според него информацията се поднася "все едно се чете цената на доматите в магазина". Той е категоричен, че никой няма шанс срещу "стоманената преса" на камионите, а държавата остава безучастна.

Попов обвинява пряко управляващите и опозицията в пълно нехайство.

"Системата е важна. Докато политиците владеят съдебната система, винаги ще е така. Ще загиват децата ни", предупреждава опечаленият баща, цитиран от социалните мрежи. Той твърди, че чуждите шофьори убиват "на воля", защото знаят, че в България липсва ефективен контрол.

В емоционалния си пост Николай Попов разкрива, че е бил атакуван и наричан последователно "гербаджия", "комунист" и агент на Държавна сигурност. Той подчертава, че нито една политическа партия не е застанала зад неговата кауза, а вместо подкрепа получава "помия и тролове". По думите му, управлението е в ръцете на хора, които не ги е грижа за почернените семейства, докато техните собствени деца са в безопасност в чужбина.

Ето и цялата публикация:

Не пуша цигари.

Когато загубих Сияна – пропуших.

После, с воля, отказах този порок.

До днес.

Днес пак запалих цигара.

Буцата в гърлото стана още по-голяма.

Ставам рано. Ако изобщо спя.

Паля свещ на Сияна и чувам от екрана жена с равен глас да отсича:

„ТИР уби дете в Прохода на Републиката.“

Толкова безразлично.

Все едно чете цената на доматите в магазина.

Сякаш нещо напълно нормално се е случило.

Просто поредното дете.

Поредното семейство.

Никой няма шанс срещу огромните камиони.

Никакви защити не могат да ви спасят, когато попаднете под камион.

Това е гилотина. Преса от стомана.

Същото е и отношението на държавата.

Децата на управниците са живи.

Повечето дори не са в България.

За тях кризата след смъртта на Сияна приключи.

Аз продължавам да се боря с продънената държава.

Те дори не си вдигат телефона.

Нито управляващите, в лицето на премиера,

нито измислената опозиция, която се интересува единствено

кой да сложи за шеф на ВКС и за главен прокурор.

Разберете го – имената нямат значение. Системата е важна.

Докато политиците владеят съдебната система, винаги ще е така.

Ще загиват децата ни.

Чуждите шофьори ще знаят, че тук могат да убиват на воля.

Да карат както си искат.

Защото няма контрол.

Всичко е прогнило и продънено.

Червеите вече ядат и децата ни.

Майките ни. Бащите ни.

И на никого не му пука.

Никой, който живее добре в кочината, не го е грижа.

Никой, който живее добре, не иска да се изцапа.

Понеже ме изкараха ту „виден гербаджия“,

после „от ПП–ДБ“,

после комунист,

че даже и от ДС –

въпреки че, когато закриха ДС, съм бил на 6 години…

Искам да ви попитам нещо просто:

чухте ли поне една скапана партия да каже

„Ние подкрепяме Николай Попов в неговата кауза“?

Не. Разбира се.

Вместо това – тролове, статии, помия.

Искам да видите какви хора ни управляват

и добре да помислите

дали искате – да не дава Господ –

да сте на моето място.

Това искам-никой, никога повече да не бъде на моето място….стига.


  • 1 защо публикувате

    25 50 Отговор
    Защо публикувате словоизлиянията на този бо клук? Или и вие сте на същото мнение за България?

    Коментиран от #35, #39, #41, #43, #48

    12:50 26.01.2026

  • 2 Атина Палада

    37 4 Отговор
    двете прасета в затвора

    12:50 26.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    25 44 Отговор
    СКРИЙТЕ ГО НАЙ НАКРАЯ ТОЗИ!!
    По-гнусно от това да се катериш върху трупа на детето си, а малко власт и кинти не може да има! ПРОСТО ГО ОТРЕЖЕТЕ ОТ МЕДИИТЕ!

    Коментиран от #45

    12:50 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    23 25 Отговор
    Николай Попов е гербаджия.Да благодари на вожда си Бойко.

    Коментиран от #40

    12:51 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Обективен

    33 2 Отговор
    Охооо,ама ние и държава ли сме имали .А аз си мисля че е мафиотска територия

    12:53 26.01.2026

  • 9 Коиловци брадърс

    36 12 Отговор
    Изключително прости хора има и тук и навсякъде. Дано все пак не ви се случва да изживеете това, което този мъж преживя. Хубаво е, че има и много свестни човеци.

    Коментиран от #24, #30

    12:54 26.01.2026

  • 10 За лошите пътища благодарете на Чорапа

    9 33 Отговор
    Бойко беше обещал Готова Хуемус ррез 2024 г.
    Ботевград Мездра трябваше да е готов.
    Но Чорапа съсипа държавата и се кани да брули още

    „как беше казал Станишев

    АСФАЛТ НЕ СЕ ЯДЕ
    ХЛАДИЛНИКА ПОБЕДИ АСФАЛТА

    Коментиран от #32, #33

    12:55 26.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    В знак на съпричастност с братския американски народ занесох в посолството им един калорифер

    Коментиран от #15, #22

    12:56 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гербаджията пострадал от грабежа

    20 11 Отговор
    на ОПГ-то му пак се мъчи да осребри семейната си трагедия. Гербаджийте са пълтни у.роди!

    13:00 26.01.2026

  • 14 Пак е в цикъл

    13 12 Отговор
    БО клу ка

    13:01 26.01.2026

  • 15 ПЕРЕМОГА НАША

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Да го беше занесъл на улица Боряна.
    в Овча Купел

    Коментиран от #26

    13:01 26.01.2026

  • 16 500млрд км магистрали

    13 0 Отговор
    От правителството в оставка били достигнали по-високи нива, ама май пак изкопаха дъното.

    13:02 26.01.2026

  • 17 ТИ СЕГА ЛИ РАЗБРА

    18 3 Отговор
    Че сме кочина. А га яде кифтетата от ТУУЛУПА беше всичко шестица. 15 години той и едно шишче си правят каквото искат и ти им помагаше. Беше със тях.

    13:05 26.01.2026

  • 18 Аз полковникът

    16 5 Отговор
    Втръсваш...

    13:06 26.01.2026

  • 19 Милена

    15 8 Отговор
    Г-не, напълно ви съчувствам, но още не сте го разбрали. Нищо не можете да направите без да се смени с-мата (европейската). Само ще ви побелеят косите.
    От 20 г, сме в ЕС. От там идват всички директиви, закони, правила ( за икономика, правосъдие, образование, социални..ит.н.) и ние сме длъжни да ги приемаме. Ако имаме лоща, корумпирана, некадърна,неработеща с-ма, то тя е от Брюксел. Не сменим ли с-мата, няма да имаме напредък, напротив. Ще става по-лошо.

    13:07 26.01.2026

  • 20 Механик

    14 15 Отговор
    Не ми се четат излиянията на душевно болният пациент, Николай Попов (по-известен като "БАЩАТА").
    Неговата е ясна. Иска да осребри смъртта на детенцето си и да си подхранва невероятно големите комплекси и жажда за публичност.

    13:08 26.01.2026

  • 21 телиш

    14 6 Отговор
    Този бързо се отрече и от ГЕРБ и от БКП. Едно е да си скубеш веждите,друго е се изкарваш герой!
    Защо не сподели нищо за двете бебета,изгоряли в пожар! Те не са ли деца?
    Късата му памет е безспорно установена,но този социолог,така и не разбира,че писаното остава !
    След всяка катастрофа той и детската учителка,са първа писта,само и само да се говори за тях.

    13:08 26.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иван ГрозниКогато

    10 2 Отговор
    Когато видиш смъртта в очите тогава отрезвяваш и виждаш правия път.Затова гласувайте трезво ! Спасете се от червеите които изяждат хора и цели държави.

    13:12 26.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оракула от Делфи

    17 6 Отговор
    Човече, начина по който експонираш смъртта на детето ти ,
    те прави съмнителен , самопредлагащ се политик!!!
    Имаш глас ползвай го , но не там ,където буди съмнения за честността ти!
    Ако това е начина да се отървеш от тежестта на скръбтта за детето ти ,
    то начина е определено погрешен, по този начин скръбтта ще те преследва
    със всичко, което искаш да бъдеш, като кандидат политик , а също хвърля сянка
    за какво ти е фонд, в името на детето ти с банкова сметка???!!!
    Да правиш политика от една лична трагедия , не е "ортодоксално"!

    13:16 26.01.2026

  • 26 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПЕРЕМОГА НАША":

    Какво има там?

    13:16 26.01.2026

  • 27 БСТ

    6 0 Отговор
    Да кочина е , при това голяма ...

    Коментиран от #37

    13:18 26.01.2026

  • 28 Олифрен

    6 3 Отговор
    Та дрънка!

    13:22 26.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тити на Кака

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Коиловци брадърс":

    Твърдиш, че тези, които преживяват страданието си тихо, а не правят от нещастието си ПиАр политически кампании, не злословят по адрес на всички и всичко, не лъжат и не крият факти и обстоятелства за катастрофата, не издават присъди преди съда - тези хора не страдат достатъчно? Не са свестни човеци?
    Леле.....

    13:25 26.01.2026

  • 31 Почвай да трепеш атлантенцата

    3 2 Отговор
    И не ми умувай въздухар ...

    13:26 26.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тити на Кака

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "За лошите пътища благодарете на Чорапа":

    Само за сведение - инфраструктурното строителство не го прави президентът, а правителството.
    Само непран селски чорап не го знае, та и ти така!

    13:28 26.01.2026

  • 34 Я тоя шушляк

    7 4 Отговор
    Да каже защо тъста му не е в ареста?
    Сега ще се прави на луд, че да не го съдят!
    Колкото дни шофьора стоя в ареста, толко цирки да му излезнат на Д- то

    13:28 26.01.2026

  • 35 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "защо публикувате":

    Съгласен съм с коментара ти.... Ще бъда изтрит ако напиша ,че България е кочина..... Тоя ми е много неприятен,от смъртта на детето си прави пиар.... За кочината може и да е прав, зависи от гледната точка...

    13:32 26.01.2026

  • 36 Гарантирано от ГЕРБ

    10 1 Отговор
    Държавата е доведена до състояние на кочина,
    от Герберският ти Лидер БорисоФ!
    А ти, най-накря престани да използваш трагедията с детенцето си,
    за политически цели.

    13:36 26.01.2026

  • 37 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "БСТ":

    Коментара ти е верен..... Но бг територията е член на Европейския тоталитарен съюз и по тая логика следва,че и съюза е една кочина..... Мисля, че истинските европейци не се съмняват с това твърдение.....

    Коментиран от #53

    13:40 26.01.2026

  • 38 трепач на килъра

    4 3 Отговор
    Ники Попов кога най-накрая ще престане да се появява в медиите? На него му хареса вниманието и забрави за мървото си дете.

    13:40 26.01.2026

  • 39 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "защо публикувате":

    Не те слуша главата

    13:40 26.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пепа

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "защо публикувате":

    Боклук си ти, деца имаш ли……

    13:43 26.01.2026

  • 42 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Следват избори. Стадото ще гласува за старите примати и децата ни ще продължат да загиват. Тъжно, но е действителност.

    13:43 26.01.2026

  • 43 злодеида

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "защо публикувате":

    А ти се моли да не ти се случва да си на мястото на този,, боклук,,....Простак.

    13:43 26.01.2026

  • 44 Така е

    5 0 Отговор
    Не само от катастрофи а колко деца са в чужбина и не искат да се върнат.
    Трябва да сме един и като народ и като всичко останало.Нито крачка на зад бъдещето ни е Европа и това да ни обедини.

    13:43 26.01.2026

  • 45 Катерач

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    А ти върху какво се катериш

    13:44 26.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Стоян Георгиев

    7 0 Отговор
    Аз подкрепям напълно Николай Попов, долу ПП, ГРОБ и ШИШКО.

    Коментиран от #49

    13:45 26.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Стоян Георгиев":

    И Радев и Възраждане и Меч забрави

    13:47 26.01.2026

  • 50 дядото

    3 0 Отговор
    подкрепям те човече,но не ми стига твоето "искам".трябват мерки - от властта или народа срещу тази преса от стомана,за да бъде спряна да отнема безконтролно живота на децата

    13:51 26.01.2026

  • 51 Заради това дете, трябва да се обединят

    1 0 Отговор
    а не да се оплюват взаимно. Този баща го попитаха дали ще влезе в политиката, и той каза-не. Но само с разкарване по телевизиите нищо няма да промени. Ето излезе един смел българин с топки, готов е да поведе други с топки и да изметат няколко мутри дето се правят на бабаити. По телевизиите много крясъци, но след изборите ще разберем кой кой е!?

    13:52 26.01.2026

  • 52 Знайко

    1 0 Отговор
    Точно така, "Докато политиците владеят/назначават/ съдебната система, винаги ще е така. Попов."

    Трябва главния прокупор, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, да бъдат избирани пряко от народа. Така както избираме президент, кмет, депутати, общински съветници.

    Трябва право на глас да имат само здравно осигурените, ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ трябва да се взимат от НЗОК. Само който има платена здравна осигуровка да има право на глас. Тези които не си плащат здравните осигуровки, включително живеещите и работещите в чужбина. Нямат право на глас какъв и колко да е държавнея бюджет. Саво който е внасял осигуровки, той да има право на глас. Чиновници, полицаи ... ако искат да гласуват, да почват да си плащат осигуровките.

    13:55 26.01.2026

  • 53 БСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    Да така е цяла Европа е кочина , само при нас не е маскирана .

    13:58 26.01.2026

  • 54 хаяско

    1 0 Отговор
    държавата е кочина за народа , а две три прасенца си живеят като царе . охрана , кортежи .....и т.н.

    13:59 26.01.2026

  • 55 1-20

    0 0 Отговор
    Преди години лъжливата Тиква накара един човек да се самозапали. Дано и този човек не го докарат дотам

    13:59 26.01.2026

  • 56 Атлантиците направиха

    0 0 Отговор
    От Държавата ни кочина, и заради тях сега червеите ядат децата ни. Само че ако ги оставим да вилнеят това ще е само началото

    14:00 26.01.2026

