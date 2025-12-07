Новини
Надзорните съвети на НОИ и НЗОК заседават извънредно заради бюджет 2026

7 Декември, 2025 06:39, обновена 7 Декември, 2025 06:43 601 9

В проекта бяха нанесени корекции, след като синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие по основните параметри

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт се събира извънредно днес от 12 часа, за да обсъди новия вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026-а година.

В него бяха нанесени корекции, след като синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие по основните параметри.

В новия вариант не се предвижда вдигане от догодина на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта. Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро вместо досегашните 4130 лева.

Предвижда се средната пенсия през 2026 г. да достигне 541,20 евро при 498,61 евро за 2025-а година.

Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще бъде колкото новата минимална работна заплата - 620 евро и 20 цента. Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица - съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли по швейцарското правило, като се очаква ръстът да бъде между 7 и 8 процента. Определен е и нов размер на минималната пенсия за стаж и възраст- 346,87 евро от 1 юли 2026 г. за 2026 г. Таванът на пенсиите се запазва на нивото от 2025 г. и е в размер на 1 738,40 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се повишава от сегашните 780 лева на 460,17 евро.

При неизползване на отпуските за бременност и раждане обезщетението се повишава от сегашните 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение; За догодина се запазва размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии".

Увеличаване на тази вноска е предвидено с един процентен пункт, но считано от 1 януари 2027 г. и с два процентни пункта - от 1 януари 2028 г.

Залага се общият размер на приходите и получените трансфери за 2026 г. да е близо 15 милиарда и 300 млн. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет от над 6,8 млрд. евро. Като процент от общите разходи на ДОО трансферът за покриване на недостига ще се увеличи от 42,7% през 2025 г. до 43 през 2026 г.

Надзорният съвет на Здравната каса ще заседава извънредно, за да разгледа актуализирания проект на бюджета за здраве за 2026 година.

Здравната вноска ще запази размера си от 8 процента. Остават и заложените в предишния проект 35 милиона евро за финансиране на заплати на медицинския персонал в болници в отдалечени райони.

Пари за възнаграждения на младите лекари са предвидени в проекта на държавния бюджет - 30 милиона евро, с които здравното министерство ще финансира програма за подпомагане на лекари специализанти.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    3 0 Отговор
    като знаеш кои са правили т.нар. корекции на "неподлежащия " на такива бюджет , като най - добрия до сега според Зюмбюла и шайката , ти е ясно , че е пълна пародия с катастрофални последици ! Оставка !

    06:51 07.12.2025

  • 2 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Аз като пенсионер питам,защо пенсиите се увеличават от юли месец а заплатите от януари! В целия ЕС пенсиите се увеличават от януари или ние само на думи сме Европейци.

    Коментиран от #5, #6, #7

    06:53 07.12.2025

  • 3 бушприт

    0 2 Отговор
    Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще заседават извънредно заради бюджета за 2026-та година.

    06:54 07.12.2025

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Защо вдигат максималния осигурителен доход пак от народа да вземат 🖕

    06:55 07.12.2025

  • 5 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧИЧО":

    Защото Бойко няма пари в държавата и гледа месец за месец дали изобщо ще има пари за милиционери чиновници и ной-накрая за пенсионерите.

    06:57 07.12.2025

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧИЧО":

    мен ако ме питаш , пенсийте изобщо не трябва да се увеличава, и тия пари са ви много дето сега вземате!!!!

    07:15 07.12.2025

  • 7 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧИЧО":

    то не става аз като вол да бъхя по ден а ти да лежиш на дивана и да ревеш за увеличаване!

    казаха ви че инфлацията е 3% ВИЕ искате увеличение 300% еми не става

    07:16 07.12.2025

  • 8 Как ще остане

    1 0 Отговор
    8% здравната, като здравната осигуровка се определя от размер на МРЗ. Ако МРЗ 2025 е 1077 лв. то вноската е била за самоосигуряващи 4%, на МРЗ която годишно е 517 лв. С повишаване на МРЗ 2026 с 1213 лв., то здравната се повишава до 582 лв., или 65 лв. повече годишно. Данък сграда увеличение 40%, увеличение с 80 лв. годишно и то за основни жилища, и стари сгради над 20 г.
    Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
    Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
    Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.
    Повишаване на цена ток 2025 с 13%, 1500 лв годишно на домакинство, отопляващо се с климатици. На Запад до 400 киловатчаса по-ниски цени на ток. Вода увеличение за 2026 между 9 и 13%, в Шумен 6 лева кубик вода, или на домакинство средно 15 кубика на месец 90 лева, годишно за вода 1080 лв.
    В много общини на Запад до 5 кубика на човек студена вода е безплатна.
    В същото време, увеличавате заплати от 80000 до 24 000 с десет процента, вместо да ги замразите и намалите с 50%. Депутатите защо ще си актуализирате заплатите на всеки 3 месеца?
    Престанете с тези пунктове, в пунктове се изчислява раз

    07:19 07.12.2025

  • 9 Престанете с тези Пунктове

    1 0 Отговор
    Пунктове са разликите между процентите. Давайте точни числа и проценти.

    07:21 07.12.2025

