Надзорните съвети на НОИ и НЗОК заседават извънредно заради бюджет 2026

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт се събира извънредно днес от 12 часа, за да обсъди новия вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026-а година.



В него бяха нанесени корекции, след като синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие по основните параметри.



В новия вариант не се предвижда вдигане от догодина на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта. Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро вместо досегашните 4130 лева.



Предвижда се средната пенсия през 2026 г. да достигне 541,20 евро при 498,61 евро за 2025-а година.



Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще бъде колкото новата минимална работна заплата - 620 евро и 20 цента. Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица - съответно 9,21 евро и 54,78 евро.



Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли по швейцарското правило, като се очаква ръстът да бъде между 7 и 8 процента. Определен е и нов размер на минималната пенсия за стаж и възраст- 346,87 евро от 1 юли 2026 г. за 2026 г. Таванът на пенсиите се запазва на нивото от 2025 г. и е в размер на 1 738,40 евро.



Обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се повишава от сегашните 780 лева на 460,17 евро.



При неизползване на отпуските за бременност и раждане обезщетението се повишава от сегашните 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение; За догодина се запазва размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии".



Увеличаване на тази вноска е предвидено с един процентен пункт, но считано от 1 януари 2027 г. и с два процентни пункта - от 1 януари 2028 г.



Залага се общият размер на приходите и получените трансфери за 2026 г. да е близо 15 милиарда и 300 млн. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет от над 6,8 млрд. евро. Като процент от общите разходи на ДОО трансферът за покриване на недостига ще се увеличи от 42,7% през 2025 г. до 43 през 2026 г.



Надзорният съвет на Здравната каса ще заседава извънредно, за да разгледа актуализирания проект на бюджета за здраве за 2026 година.



Здравната вноска ще запази размера си от 8 процента. Остават и заложените в предишния проект 35 милиона евро за финансиране на заплати на медицинския персонал в болници в отдалечени райони.



Пари за възнаграждения на младите лекари са предвидени в проекта на държавния бюджет - 30 милиона евро, с които здравното министерство ще финансира програма за подпомагане на лекари специализанти.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 1 гласа.