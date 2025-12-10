Новини
България
Призиви "Оставка" и в други градове от страната ВИДЕО

10 Декември, 2025 18:41, обновена 10 Декември, 2025 19:57

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПЛОВДИВ

Протест тази вечер има и в Пловдив, началната точка е площад "Съединение".

Тук протестиращите започнаха да се събират доста по-рано. Да, шествията има и тази вечер, както на първи декември, но днес маршрутът на шествието ще е друг. След като премине демонстрацията тук на Площад съединение, протестиращите се очаква да се отправят към панаира през моста на река Марица. Тази промяна породи и някои спекулации ден-два преди протеста.

Според част от протестиращите, маршрутът им е променен нарочно и те не са получили разрешение да отидат до общината, където да поискат и оставката на кмета на града Костадин Димитров, който знаете е от ГЕРБ.

Според официалните организатори на протеста обаче, те са подали именно този маршрут до панаира по логистични причини.

А именно, че там има достатъчно място да се пренесе мащабното шествие, което се очаква и тази вечер.

Протестът в Пловдив днес е под мотото "Ела отново, Ела културно. Призивът е обединено и мирно да се покаже, че Пловдив се събуди. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка, казват протестиращите.

Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото.

ВАРНА

Основните искания на недоволните във Варна са правителството на Росен Желязков да подаде оставка и да има предсрочни парламентарни избори. Също така протестиращите се обявиха и против бюджета на държавата за следващата година.

Събитието се организира от "Продължаваме промяната - Демократична България". За момента протестът преминава мирно, без провокации и без напрежение.

Има и засилено полицейско присъствие. От полицията във Варна също така казаха, че на протеста няма да бъдат допускани хора, които са с маски и не могат да бъдат разпознати.

Протестиращите стават все повече с всяка изминала минута.

БУРГАС

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”.

Хората тук изразят несъгласието си не само с бюджета, но и със сегашното управление.

На предния протест имаше различни скандирания и беше поискана оставката на правителството. Тази вечер желанието на протестиращите е същото. Според тях правителство работи против интересите на българите.

Присъстват много млади хора и семейства с деца, а възгласите „оставка“ и „мафия“ звучат през цялото време.
Протестиращите издигат плакати: “Мафията вън!”, “Позор”, “Не искам да живея в такава държава”.

Очаква се протестиращите да се отправят на шествие.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите.

РАЗГРАД

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

ЯМБОЛ

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

ВРАЦА

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

ПАЗАРДЖИК

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест.

КЪРДЖАЛИ

Пред сградата на Община Кърджали се събраха протестиращи с искане за оставка на правителството. Искането за провеждането му е от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и е входирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“, каза за БТА той.

Сред издигнатите лозунги са: „Няма да позволим да ни излъжат!“, „Нека главното Д са децата ни!“, „Оставка мършляци“.

МОНТАНА

Граждани на Монтана започнаха протести от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори.

Протестиращите издигнаха лозунги „Тук сме за справедливост, не за политика“, „Оставка“, „Оставка, съд, затвор“, „Монтана иска оставка, Европа до кога ще мълчи“, „Искаме бъдеще в България“, „Власт без доверие е падение“ и скандираха „Оставка“. По-късно те ще се отправят на шествие по централните улици на Монтана, ще блокират движението при един от входовете на града, известен като „Черния мост“.

Протестът е заявен в община Монтана от Андрей Илиев от село Вирове. Един от организаторите Маргарита Лазарова, на 28г., каза за БТА, че протестиращите искат нормални условия за живот и за развитие на младите хора, за да могат да останат в България, искат също нормални условия за бизнеса и справедливост.

ШУМЕН

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не е организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел".

Протестиращите носят национални флагове и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестът се охранява от полицаи. По тяхно мнение на протеста присъстват около 300 души. Ограничено е движението по бул. "Славянски" пред входа на административната сграда на Община Шумен. Протестът не е обявен предварително, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, на 9 декември около 100-150 души протестираха пред административната сграда на Община Шумен. Граждани на Шумен излязоха на протест и миналата седмица. Те протестираха пред Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращи се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.

ВИДИН

Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“, съобщиха за БТА от общинската администрация.

Демонстрацията започна с българска музика.

Хората развяват български знамена, издигнали са плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни" и скандират "Оставка", "Всички вън".

Протестът се охранява от полицията.


  • 1 Последния Софиянец

    38 10 Отговор
    Цяла България излезе срещу Мафията.

    Коментиран от #45, #72

    18:42 10.12.2025

  • 2 Делян паша

    9 11 Отговор
    идва с башибозука да усмири гя урите!

    Коментиран от #57

    18:43 10.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    10 9 Отговор
    Уж руснята ни била асвабадила, а турци ни управляват!
    Мръшляци!

    18:44 10.12.2025

  • 4 Да,бе

    25 5 Отговор
    Куче пуска кокал само с тояга...С приказки няма да стане.От приказки разбират интелигентните хора,а теЯ извъобще не може да бъдат набедени за таквиЗи.

    18:44 10.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Британия

    5 0 Отговор
    England is leaving the board
    Острова Напуска борда

    18:45 10.12.2025

  • 7 И въстана робът български.

    24 5 Отговор
    Против легналите на гърба му.

    18:45 10.12.2025

  • 8 а къде са миряните на тиквата

    17 2 Отговор
    дето го преизбираха
    и на хората на домуз ефенди дето вчера имаха мирни протести

    Коментиран от #61

    18:48 10.12.2025

  • 9 12345

    8 2 Отговор
    Тя мафията и лятото си беше тук, ама вие си печахте за дн и ци те по плажа и сега се сетихте

    Коментиран от #58

    18:49 10.12.2025

  • 10 Милиционера Атанасов от ДБ

    15 1 Отговор
    се изказва в момента!
    Аре, беги, беги!

    Коментиран от #23

    18:50 10.12.2025

  • 11 мирно да се покаже, че Пловдив се събуди

    6 6 Отговор
    ама повечето преди гласувахте за тиквата
    при кмет гребаджия

    18:51 10.12.2025

  • 12 1488

    12 0 Отговор
    а сфинвть шо събра циганите вчера кат немаше никой, а не днес ??

    Коментиран от #15, #63

    18:51 10.12.2025

  • 13 Бойко

    9 4 Отговор
    Скрил съм се в бункера и хич не ми пука .

    18:52 10.12.2025

  • 14 Йеронимус БОШ

    9 4 Отговор
    ..........отново в полетата бойни....ПОЖАРЪТ НА БУНТА ГОРИ ! ! !

    Коментиран от #17

    18:52 10.12.2025

  • 15 Бай Орков

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Вчера беше ДПС-то на Пеевски, а тази вечер АПС-то на Доган с малко пудели за цвят. 😆Който не скача е с Доган! 😆

    Коментиран от #62

    18:54 10.12.2025

  • 16 свиреп ОХЛЮВ

    11 7 Отговор
    Дойде време - СТАВАЙТЕ
    От сън се събуждайте
    Доста РОБСТВО и тиранство
    Всички на ОРУЖИЕ

    18:54 10.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сайко килър

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":

    Трябва ли да се убива някой ? Явно ти ще кажеш , щом знаеш ?
    А този цитат е от революционна песен....ако знаеш де. Ако не - здраве да е !

    18:57 10.12.2025

  • 19 Ивайло

    9 5 Отговор
    Много и еднакви плакати са раздали организаторите

    Коментиран от #35

    18:57 10.12.2025

  • 20 Малко шарани и малко шарлатани

    11 11 Отговор
    Нещо не им се получава на шарлатаните. Много по-малко шарани излязоха от предишният митинг. Триъгълникът на властта едва побира 3000 души. НО изненадата е че не могат да запълнят триъгълникът. Шарлатаните си остават шарлатани. Никой не им се върза!

    Коментиран от #64

    18:58 10.12.2025

  • 21 Хаха

    8 5 Отговор
    Татко Шорос и Прокопи плащат колко и къде?
    Опряхте до Мими Шишкова, украйнска порно деятелка и младите дето без телефона обувките не могат да си вържат?
    Вън шарлатаните от Народното събрание

    19:04 10.12.2025

  • 22 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    6 1 Отговор
    КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЩЕ ПРАВИ СКОРО ТРЕНИРОВКИ
    В ПЛОВДИВСКИЯ ЗАТВОР :)

    19:04 10.12.2025

  • 23 Файърфлай

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Милиционера Атанасов от ДБ":

    Бай Танас беше черешката на тортата.Бас държа,че го е пратил Делян,а младите протестъри не се усетиха ! Ето така се прави,а не с разни лигавения !Ама ,казано е,че ум патки пасе.

    19:05 10.12.2025

  • 24 дкъедре

    13 5 Отговор
    Браво на българите. Браво България. Оставка на 2 те свини. Оставка и да се махат от властта. Мръсници. Оставка и на Съд. И платените им лъжливи мисирки няма да им помогнат, а после и мисирките с ритник и да се махат. Много лапаха и лъгаха.

    19:05 10.12.2025

  • 25 ДрайвингПлежър

    13 9 Отговор
    Ако пъпчиви тинейджъри и къркани студенти ще ви правят промяната и ще дават посока на държавата моля да я дадете на Дебелото момче! Честно!

    Коментиран от #49

    19:06 10.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хаха

    3 2 Отговор
    Педал до педал в този парцал факти
    Анатоли и Денис в списъка Белене сте мърлячи

    19:08 10.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 В ъпрос

    2 1 Отговор
    Факти кого обидих с въпроса някой чел ли е програмата на ПпДБ

    19:09 10.12.2025

  • 31 здравка клинчева

    3 1 Отговор
    търкулнало се ПАРЛЕВУФРАНСЕТО - САХЕР намерило си КЕН ЛИТУ - поговорка от времето на Аспарух

    19:09 10.12.2025

  • 32 ГЕРБ

    7 7 Отговор
    И после какво нови избори ГЕРБ първи ДПС втори ПП пети Величие са вънка БСП четвъри Възраждане трети ИТН са последни

    19:10 10.12.2025

  • 33 Агенция ПИК

    4 0 Отговор
    Молим ви-не ни подпалвайте скъпи МЕТЕЖНИЦИ (разбирайте точно обратното)

    19:14 10.12.2025

  • 34 само да попитам

    4 2 Отговор
    и в русе има протест защо не го пишете?

    Коментиран от #66

    19:17 10.12.2025

  • 35 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ивайло":

    ама поне не са като снощните с лика на феномена, от който децата не можаха да спят през нощта.

    19:18 10.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Как можахте

    5 1 Отговор
    Да изкарате Ахат да видят като кучета и развалят протеста? Или може би искате да го провалите? Голям провал за организаторите.

    19:20 10.12.2025

  • 38 Уточнение

    8 0 Отговор
    Не разбрах защо г0вн0то атанасов е на протеста нали е част от управлението

    Коментиран от #44

    19:21 10.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пасьола

    4 3 Отговор
    е купил всички анализатори!Един не обясни на протестърите,че си режат клонпето!

    19:26 10.12.2025

  • 41 Демокрация е

    1 4 Отговор
    да управлява,който крещи най-силно!

    19:27 10.12.2025

  • 42 МИРО

    5 5 Отговор
    НА РАДЕВ ВЕЧЕ МУ СВЪРШИ ВРЕМЕТО- ДА СЕ МАХА !!!!

    19:28 10.12.2025

  • 43 Пак изкараха стадото

    5 2 Отговор
    Да ви ползва едната мафия срещу друга, може да се случи само ако има стадо. Стадото не разсъждава. на него му се казва и то блее.

    19:29 10.12.2025

  • 44 МИРО

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Уточнение":

    МНЕНИЕТО ТУК Е МНОГО ТОЧНО И ВЯРНО !!! И НИЕ ЗА ТОВА СЕ ЧУДИМ !!!

    19:30 10.12.2025

  • 45 Да, но

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...... с тези дядовци от Ахат, които са неподходящи за голям сцена, не са във форма и са несполучлив избор, какво се цели - да се отблъснат хора......

    19:31 10.12.2025

  • 46 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Къде е полицията да си свърши работата като разгони и набие тия метежници?

    Коментиран от #69

    19:35 10.12.2025

  • 47 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Като знам кой е организаторът на този метеж ми се ще да гласувам за Пеевски.

    19:37 10.12.2025

  • 48 Стига сте

    3 0 Отговор
    Лъгали 90/100 от хората са отвратените от партийте

    19:40 10.12.2025

  • 49 Файърфлай

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Не си съвсем прав.Ясно е ,че тийнейджъри и студенти нищо не могат да променят.Но са длъжни да се пробват,полага им се.Така ще научат много истини.Ето ,първата им грешка вече се видя-защо не изхвърлиха "генерал" Танас от трибуната-никой нямаше да ги спре-тоя и полицаите не го понасят органически.

    19:41 10.12.2025

  • 50 Гошо

    3 1 Отговор
    Порноооооооооо
    Само тупаници по наглите тикви, иначе е просто ,,хиляди излязоха по улиците "
    И в ежедневието е тъй - по опашки чакане, по пътища, в магазини, в бизнес - нагли мусури самозабравили се
    Бой по тъпите и нагли балкански тикви

    19:42 10.12.2025

  • 51 мечо

    0 1 Отговор
    вав пазаржик тос протес нияма работа полицията да го растури

    19:44 10.12.2025

  • 52 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    В Пловдив отдавна пловдивчани няма, само сбирщина от околните селянки!

    19:46 10.12.2025

  • 53 хората мразят

    1 0 Отговор
    червените канибали в "управлението" на България!

    19:47 10.12.2025

  • 54 Алооо БСП-то

    2 2 Отговор
    Хубаво се замислете ейй! 5 човека не достигат само вота на недоверие да мине утре. Всичките ви местни структури са за ОСТАВКА на правителството жалко! Хубаво се замислете оуууу!

    Коментиран от #59

    19:49 10.12.2025

  • 55 Манифест

    3 3 Отговор
    Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

    19:49 10.12.2025

  • 56 Геновев

    2 0 Отговор
    Във Враца приключихме. Сега сме на пица.

    19:52 10.12.2025

  • 57 Хасан Келеш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делян паша":

    Първо ще дойдат у вас.Приготви си в@зелина.

    19:52 10.12.2025

  • 58 Бен Газара

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "12345":

    По добре късно, отколкото никога.

    19:53 10.12.2025

  • 59 Алоо, математѝка!

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Алооо БСП-то":

    Не ти излиза сметката. Ще повтаряш втори клас.

    19:54 10.12.2025

  • 60 аполитичен

    2 2 Отговор
    Някой може ли да изброи всички реални нарушения на управляващите, но такива, за които има факти, а не само спекулации.
    Какво откраднаха толкова, че сега се искат оставките им.
    И не е ли прекалено някои политици, защитени от имунитета си, да провокират и да тласкат емоционалните, незнаещите, непорастналите, безработните, агитките и всички други, имащи сили и време, да крещят до изнемога, и да създават напрежение и безредици

    Коментиран от #70

    19:55 10.12.2025

  • 61 Кой, аз ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "а къде са миряните на тиквата":

    Режа кисело зеле за салата. Семейството сяда да вечеря.

    19:55 10.12.2025

  • 62 Буратино

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Орков":

    Кух, кух, кух, като хралупа

    19:55 10.12.2025

  • 63 Кондьо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    За да не стане патаклама

    19:56 10.12.2025

  • 64 Мадуро

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Малко шарани и малко шарлатани":

    Сърби ли те отдаде?

    19:57 10.12.2025

  • 65 Манифест

    1 4 Отговор
    Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

    Коментиран от #68

    19:58 10.12.2025

  • 66 В кой училищен двор?

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "само да попитам":

    В кой училищен двор са се събрали в Руситу?

    19:58 10.12.2025

  • 67 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Носете маски, бойко е пуснал грипави из протеста

    20:00 10.12.2025

  • 68 Това демоде е на 150 години

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Манифест":

    Сметай колки си зле.

    Коментиран от #71

    20:00 10.12.2025

  • 69 Дилбер Танас

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сатана Z":

    Искаш ли да ти разгоня м@миц@та?

    20:01 10.12.2025

  • 70 Проблемът е щото...

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "аполитичен":

    Проблемът е щото Ники не може да лети.

    20:02 10.12.2025

  • 71 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Това демоде е на 150 години":

    Ами да го актуализираме тогава-"Либерасти от всички страни -лакирайте ноктите,бръснете краката и грабвайте смартфоните"

    20:06 10.12.2025

  • 72 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо си се объркал

    20:20 10.12.2025

  • 73 долу сащ

    0 1 Отговор
    лицето БМБ вече се ослушва как да се присламчи към новата сглобка радев ппдб, старите мошеници с подкрепата на Посолството ! хващам бас. пеевски е извън борда 100 пр

    20:21 10.12.2025

