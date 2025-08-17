Колко поскъпват сиренето и кашкавалът от мандрата до магазина

С близо 1 лев е поевтинял кашкавалът у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Цената на сиренето обаче се повишава. Данните са на фона на констатацията на КНСБ за разлика в цената на сиренето от производител до магазина от над 70%.
До данни на ДКСБТ в началото на юни цената на кашкавала е била 18,55 лв.
За месец се е понижила с 60 стотинки. Според последните данни от тази седмица цената му на едро е 17,65 лв.
Обратна е тенденцията при сиренето. Най-ниска е била цената му в края на юли – 11,17 лв.
От тогава до тази седмица се е повишила с малко над 40 стотинки. Така на едро в момента то струва 11,60 лв.
Каква е причината кашкавалът да е по-скъп от сиренето?
Мандрата на Стоил Костов повече от 30 години произвежда краве сирене. Търгува млечните продукти чрез дистрибутори и казва, че не е вдигал цените повече от година.
„Имаме някакви наблюдения, че спекулативно се вдигат цените на млечните продукти, но това не е от нас, цената ни на едро е 16,80 лв. за краве сирене с ДДС, оттам дистрибуторът си слага 10-15 процента, търговецът си слага около 30% и цената става 24-25 лв.“, казва Стоил Костов.
Собственикът на мандра е категоричен, че от години не е вдигал цените и ако има поскъпване при производителите то винаги е обосновано – при поскъпване на млякото и производствените разходи.
От Асоциацията на млекопреработвателите обясниха разликата в цените на кашкавала и сиренето.
„За производството на 1 кг кашкавал са необходими най-малко 10 литра мляко. Той е коренно различен продукт. Сиренето и кашкавалът се придобиват от различни продукти. От бранша не вярвам някой да е пипал цените през последните 6 месеца, камо ли да в вдигал цените с 10-20 стотинки“, коментира Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България.
Според ДКСБТ увеличение няма.
„Държавна комисия по стоковите борси и тържищата от последните три седмици има доста стабилно предлагане и при кашкавала имаме едно намаление от 70-80 стотинки. Този показател е добър“, уточнява председателят на комисията Владимир Иванов.
Спрямо сезона и предлагането цените на кашкавала и сиренето са нормални, посочват още от държавната комисия по стоковите борси и тържища.
1 Гост
15:42 17.08.2025
2 Последния Софиянец
15:43 17.08.2025
3 А50
15:43 17.08.2025
4 За лева
15:44 17.08.2025
5 Сирене
15:45 17.08.2025
6 Дупничанин
Коментиран от #8
15:45 17.08.2025
7 Мда
15:46 17.08.2025
8 Професия протестиращ
До коментар #6 от "Дупничанин":В порно-клуба на богатите сме. От гастрольорките.
15:47 17.08.2025
9 Стенли
Коментиран от #18
15:50 17.08.2025
10 Боруна Лом
Коментиран от #11
15:51 17.08.2025
11 А добрутро
До коментар #10 от "Боруна Лом":Мляко се прави от крава или овца. Ти таквиз животинки да си виждал скоро тук?
Коментиран от #23
15:53 17.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лост
16:07 17.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Един
16:10 17.08.2025
16 Кой какво
16:12 17.08.2025
17 койдазнай
Коментиран от #19
16:12 17.08.2025
18 Един
До коментар #9 от "Стенли":В провинцията, при тая безработица заплатите на много работещи са горе долу същите тия 700 лева. Като махнеш удръжките и рядко минават 1000 лв, чисти - но там са транспорт дрехи и т.н. Но важно че сме били на масата на богатите - да сервираме и чистим ама...
16:14 17.08.2025
19 Аман
До коментар #17 от "койдазнай":При надница 10 лв., нали. А сега сметни при надница от 200 лв. Или аз ти го сметна. 3,60 лв. от 80-те години е равно на 72 лв. през 2025 г.
Коментиран от #24, #26
16:18 17.08.2025
20 Опааа
Коментиран от #28
16:22 17.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Опааа
16:24 17.08.2025
23 Боруна Лом
До коментар #11 от "А добрутро":ИДИ В СЕЛО ГИНЦИ...ИМА КРАВЕ,ОВЧЕ И ВЕЧЕ БИВОЛСКО МЛЯКО! А НИТО ЕДНО ЖИВОТНО ОТ ТЕЗИ КОИТО ДАВАТ МЛЯКОТО НЕ СЪМ ВИДЯЛ!
16:25 17.08.2025
24 Стенли
До коментар #19 от "Аман":Айде нема нужда и колко хора вземат надница от двеста лева особено в в провинцията и друго има тогава през така наречения социализъм заплатите и пенсиите бяха ниски но и цените бяха ниски ток четири стотинки водата шест стотинки за кубик за цялата страна билетчето за градския транспорт също беше шест стотинки за цялата страна така че не може да се прави сравнение с тогава и сега
Коментиран от #30
16:25 17.08.2025
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗКУПНА ЦЕНА 1 ЛЕВ НА ЛИТЪР
.....
1 КГ СИРЕНЕ = 6 ЛИТРА МЛЯКО = 6 ЛЕВА
1КГ КАШКАВАЛ = 10 ЛИТРА МЛЯКО = 10 ЛЕВА
.....
16:37 17.08.2025
26 Един
До коментар #19 от "Аман":Коуега, 3,6 през 1980 днес обаче пресметнато през инфлацията ти купуват стока за точно 0,0005 стотинки - инфлацията за периода е 610 000% - повтарям цифром ШЕСТСТОТИН И ДЕСЕТ ХИЛЯДИ процента.
Надниците днес не са стигнали инфлацията, нали :)
16:39 17.08.2025
27 Евросирене
Коментиран от #31
16:42 17.08.2025
28 Не се възмущавай
До коментар #20 от "Опааа":...мисирска...ама ...ингиЛИЗка му работа...
16:42 17.08.2025
29 Мафията с поредни лъжи
16:52 17.08.2025
30 Муууу
До коментар #24 от "Стенли":Че колко сирене има в днешното сирене? Ами в кашкавала?
17:04 17.08.2025
31 15 е на борсата
До коментар #27 от "Евросирене":В мандрата е 7 лева. Но няма много сирене вътре.
17:06 17.08.2025