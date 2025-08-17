Новини
България »
Колко поскъпват сиренето и кашкавалът от мандрата до магазина

17 Август, 2025 15:40 1 744 31

  • сирене-
  • кашкавал-
  • мляко-
  • кнсб-
  • мандра-
  • магазин-
  • дксбт

Спрямо сезона и предлагането цените на кашкавала и сиренето са нормални, посочват още от държавната комисия по стоковите борси и тържища

Колко поскъпват сиренето и кашкавалът от мандрата до магазина - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С близо 1 лев е поевтинял кашкавалът у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Цената на сиренето обаче се повишава. Данните са на фона на констатацията на КНСБ за разлика в цената на сиренето от производител до магазина от над 70%.

До данни на ДКСБТ в началото на юни цената на кашкавала е била 18,55 лв.

За месец се е понижила с 60 стотинки. Според последните данни от тази седмица цената му на едро е 17,65 лв.

Обратна е тенденцията при сиренето. Най-ниска е била цената му в края на юли – 11,17 лв.

От тогава до тази седмица се е повишила с малко над 40 стотинки. Така на едро в момента то струва 11,60 лв.

Каква е причината кашкавалът да е по-скъп от сиренето?

Мандрата на Стоил Костов повече от 30 години произвежда краве сирене. Търгува млечните продукти чрез дистрибутори и казва, че не е вдигал цените повече от година.

„Имаме някакви наблюдения, че спекулативно се вдигат цените на млечните продукти, но това не е от нас, цената ни на едро е 16,80 лв. за краве сирене с ДДС, оттам дистрибуторът си слага 10-15 процента, търговецът си слага около 30% и цената става 24-25 лв.“, казва Стоил Костов.

Собственикът на мандра е категоричен, че от години не е вдигал цените и ако има поскъпване при производителите то винаги е обосновано – при поскъпване на млякото и производствените разходи.

От Асоциацията на млекопреработвателите обясниха разликата в цените на кашкавала и сиренето.

„За производството на 1 кг кашкавал са необходими най-малко 10 литра мляко. Той е коренно различен продукт. Сиренето и кашкавалът се придобиват от различни продукти. От бранша не вярвам някой да е пипал цените през последните 6 месеца, камо ли да в вдигал цените с 10-20 стотинки“, коментира Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България.
Според ДКСБТ увеличение няма.

„Държавна комисия по стоковите борси и тържищата от последните три седмици има доста стабилно предлагане и при кашкавала имаме едно намаление от 70-80 стотинки. Този показател е добър“, уточнява председателят на комисията Владимир Иванов.

Спрямо сезона и предлагането цените на кашкавала и сиренето са нормални, посочват още от държавната комисия по стоковите борси и тържища.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 4 Отговор
    Много бе с един лев ще замогнете.

    15:42 17.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Кашкавал по 60 лв килограм и Сирене 40 лв килограм.

    15:43 17.08.2025

  • 3 А50

    37 3 Отговор
    Сиренето и кашкавала поскъпват при поскъпването на палмовото масло на световната борса

    15:43 17.08.2025

  • 4 За лева

    31 2 Отговор
    Поскъпват точно-толкова ,колкото е поскъпнала суровината от която се правят-палмовото масло.

    15:44 17.08.2025

  • 5 Сирене

    19 2 Отговор
    Правело се от мляко, но било 60% вода. Каква е цената на сухото вещество?

    15:45 17.08.2025

  • 6 Дупничанин

    28 3 Отговор
    Е па с 3% инфлация колко да е? Не ли сме отличниците на Европа? У Клуба на богатите...😂

    Коментиран от #8

    15:45 17.08.2025

  • 7 Мда

    23 1 Отговор
    поскъпват заради спекулантите дистрибутори, които прибират плячката!

    15:46 17.08.2025

  • 8 Професия протестиращ

    23 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дупничанин":

    В порно-клуба на богатите сме. От гастрольорките.

    15:47 17.08.2025

  • 9 Стенли

    21 0 Отговор
    Тъй тъй като слушаме всичко е наред но в провинцията па и в София един пенсионер със седемстотин осемстотин лв пенсия ако няма друг доход трудно би могъл да си позволи сирене от двайсет и пет лева а много работещи хора биха се затруднили

    Коментиран от #18

    15:50 17.08.2025

  • 10 Боруна Лом

    26 2 Отговор
    В СИРЕНЕТО И КАШКАВАЛА НЯМА МЛЯКО!, 90% Е ИЗКУСВЕНЯК!

    Коментиран от #11

    15:51 17.08.2025

  • 11 А добрутро

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Мляко се прави от крава или овца. Ти таквиз животинки да си виждал скоро тук?

    Коментиран от #23

    15:53 17.08.2025

  • 13 Лост

    15 1 Отговор
    Сиренето и кашкавала се придобивали от различни продукти.Я пак?

    16:07 17.08.2025

  • 15 Един

    16 0 Отговор
    Подиграват се с нас... но щом търпим си го заслужаваме!

    16:10 17.08.2025

  • 16 Кой какво

    14 1 Отговор
    300 процента е поскъпването

    16:12 17.08.2025

  • 17 койдазнай

    21 1 Отговор
    1976 сиренето стана от 2,40 на 3,60 и така остана до 1988-ма! А сега всяка година цените се удвояват и утрояват!

    Коментиран от #19

    16:12 17.08.2025

  • 18 Един

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    В провинцията, при тая безработица заплатите на много работещи са горе долу същите тия 700 лева. Като махнеш удръжките и рядко минават 1000 лв, чисти - но там са транспорт дрехи и т.н. Но важно че сме били на масата на богатите - да сервираме и чистим ама...

    16:14 17.08.2025

  • 19 Аман

    6 13 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    При надница 10 лв., нали. А сега сметни при надница от 200 лв. Или аз ти го сметна. 3,60 лв. от 80-те години е равно на 72 лв. през 2025 г.

    Коментиран от #24, #26

    16:18 17.08.2025

  • 20 Опааа

    16 0 Отговор
    Мисиркииии! Какви глупави въпроси задавате??? И слагайте препинателни знаци! Въпросителна! ? Поскъпват миниум 100%! Спекула! Какво се правите на ощипани! Мисирки!

    Коментиран от #28

    16:22 17.08.2025

  • 22 Опааа

    14 1 Отговор
    Важно е да сме в ЕС с евро! Кой не скача е червен! Колкото по-скъпо,толкова по-добре за кОчината БГ!

    16:24 17.08.2025

  • 23 Боруна Лом

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "А добрутро":

    ИДИ В СЕЛО ГИНЦИ...ИМА КРАВЕ,ОВЧЕ И ВЕЧЕ БИВОЛСКО МЛЯКО! А НИТО ЕДНО ЖИВОТНО ОТ ТЕЗИ КОИТО ДАВАТ МЛЯКОТО НЕ СЪМ ВИДЯЛ!

    16:25 17.08.2025

  • 24 Стенли

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аман":

    Айде нема нужда и колко хора вземат надница от двеста лева особено в в провинцията и друго има тогава през така наречения социализъм заплатите и пенсиите бяха ниски но и цените бяха ниски ток четири стотинки водата шест стотинки за кубик за цялата страна билетчето за градския транспорт също беше шест стотинки за цялата страна така че не може да се прави сравнение с тогава и сега

    Коментиран от #30

    16:25 17.08.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    СТАНДАРТНО МЛЯКО КЕТА ХОЛСТЕЙН КРАВИ 3.2% МАСЛЕНОСТ
    ИЗКУПНА ЦЕНА 1 ЛЕВ НА ЛИТЪР
    .....
    1 КГ СИРЕНЕ = 6 ЛИТРА МЛЯКО = 6 ЛЕВА
    1КГ КАШКАВАЛ = 10 ЛИТРА МЛЯКО = 10 ЛЕВА
    .....

    16:37 17.08.2025

  • 26 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аман":

    Коуега, 3,6 през 1980 днес обаче пресметнато през инфлацията ти купуват стока за точно 0,0005 стотинки - инфлацията за периода е 610 000% - повтарям цифром ШЕСТСТОТИН И ДЕСЕТ ХИЛЯДИ процента.

    Надниците днес не са стигнали инфлацията, нали :)

    16:39 17.08.2025

  • 27 Евросирене

    6 1 Отговор
    От мандрата до касата поскъпва от 15, на 25лв, а от шопската салата до изхода на магЪзина, вече е по ценоразписа на ВиК.

    Коментиран от #31

    16:42 17.08.2025

  • 28 Не се възмущавай

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Опааа":

    ...мисирска...ама ...ингиЛИЗка му работа...

    16:42 17.08.2025

  • 29 Мафията с поредни лъжи

    3 0 Отговор
    Факт е цените скочиха и то с доста, а вие лъжете, крадете и сте некадърни! Герб, бсп и итн са мафия

    16:52 17.08.2025

  • 30 Муууу

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стенли":

    Че колко сирене има в днешното сирене? Ами в кашкавала?

    17:04 17.08.2025

  • 31 15 е на борсата

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Евросирене":

    В мандрата е 7 лева. Но няма много сирене вътре.

    17:06 17.08.2025

