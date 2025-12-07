Новини
Антон Кутев: Това правителство ще падне, и то скоро

Антон Кутев: Това правителство ще падне, и то скоро

7 Декември, 2025 11:40 1 564 75

  • антон кутев-
  • правителство-
  • протести

Според него министрите в управлението „реално искат да си свършат работата и някои от тях сигурно успяват“

Антон Кутев: Това правителство ще падне, и то скоро - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пореден вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", подготовка за нови протести и втори опит за приемане на бюджета на държавата - това се очаква през следващата седмица. Темата коментираха пред бТВ Антон Кутев, проф. Росен Стоянов, доц. Георги Лозанов.

На въпрос дали управляващите, или опозицията са подпалили тези протести Антон Кутев отговори, че ги е подпалила „арогантността“.

Според него министрите в управлението „реално искат да си свършат работата и някои от тях сигурно успяват“.

„Не е въпросът да кажем, че цялото правителство не става, защото такива квалификации не са верни. Но арогантността на Пеевски и опитът да завладееш всичко и да подчиниш всичко на себе си, след като имаш не повече от 2% подкрепа в населението… Тази арогантност подпали протестите. И докато това не бъде избегнато, няма как да бъде намалено нарастването и енергията на протеста“, посочи Кутев.

„На следващите избори, когато и да са те, множествата - в това число и тези, които протестират, ще се сблъскат с мнозинството. С тази сурова реалност на имащите право - като съвкупност в България да гласуват, срещу тези, които са много активни - с позиция, с енергия, много млади, може би наивни, или просто щастливи от това, че могат да се присъединят към някакъв исторически момент, който не се изживявали, тъй като говорим за родените след 1996 г“, коментира проф. Росен Стоянов.

„Ако погледнем в исторически план, винаги-винаги политиците, т.н. статукво, са съумявали по един или друг начин да целеполагат и да канализират дадена енергия, дори грубо - да се възползват от нея“, допълни още той.

„Все още протестът е „срещу“. „За“ какво е, е рано да се прогнозира. Но е ясно срещу какво е - и това е срещу статуквото, срещу което бяха протестите и през 2020 година. И беше очевидно, че след като се реставрира, и то демонстративно, даже с опит да се представи като единствения възможен модел на управление в България- онзи модел, заради който протестираха младите през 2020 година, е ясно, че това нямаше как да не се случи. И трябваше да дойдат следващите млади, за да може отново да се реагира на начина, по който все едно няма възможност в обществото и то трябва да стои безмълвно и да гледа на политиците като на свои началници, които да слушат“, коментира доцент Георги Лозанов.

По думите му това младо и прагматично поколение няма как изтърпи това - то познава България само като "западна демократична държава".

„И в момента в който то вече влиза в своята социална и политическа зрялост, не може да се начуди как е възможно това чудо, което в България се представя за модел на управление, за социални отношения, за йерархия на властта. Защо във властта може да има човек, който стои високо йерархически във властта, който именно от тази западна демокрация е санкциониран за корупция. И все едно, че нищо. Даже обратното. Очаква се обществото някак си да го амнистира“, отбеляза доц. Лозанов.

Според Антон Кутев това не е протест на поколението Z, а поколенческите деления не би трябвало да са толкова важни за нас. А дивидентът по-скоро ще бъде за ПП-ДБ, отколкото за президента.

"Процесът е необратимо. Това правителство ще падне, и то скоро. Енергията е много голяма и тя е неудържима. Улицата помириса вече оставката и падането на властта", отбеляза още той.

По думите му Борисов се опитва да разцепи протеста, а е много важно това да не се случва.


  • 1 Майна

    36 7 Отговор
    Оставка!
    Веднага!
    Никаква разпадаща се Еврозона!
    Животоспасяващо е!

    Коментиран от #34

    11:42 07.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    38 5 Отговор
    САМО УПРАВЛЕНЦИТЕ НЕ РАЗБРАХА,ЧЕ ВЕЧЕ Е ПАДНАЛО.

    11:44 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 протеста

    33 4 Отговор
    Пак стигаме до един човек , който е ненавиждан от всички .

    11:45 07.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 икономист

    31 5 Отговор
    Само да ви кажа , че бюджета който подпали протеста е същия ,само че разтегнат за две години .Пак ви цакат .

    11:46 07.12.2025

  • 8 Майна

    34 2 Отговор
    В петък, в Германия имаше огромни демонстрации в 90 града
    Изтриха ми коментарите, защо бяха

    11:47 07.12.2025

  • 9 Това правителство ще падне, и то скоро

    21 15 Отговор
    демек пак избори
    пак временно правителство до 1 година
    пак същите хорица на манежа с празни чекмеджета за пълнене
    преизбрани от същите наивни

    Коментиран от #13

    11:48 07.12.2025

  • 10 младежа

    28 3 Отговор
    Гелдам ,че политиците искат да се договарят с протеста и нещо да преговарят .Това е капан .

    11:48 07.12.2025

  • 11 Майна

    28 4 Отговор
    Нямам право да ви дам истинска информация- това е " демокрацията" на Брюксел

    11:48 07.12.2025

  • 12 политик

    20 3 Отговор
    Е толкова ли е трудно протеста да изисква забрана на Главната буква да участва в политичрските и икономическите процеси в държавата .Явно ТОЙ е проблема .Заради един човек да срутим държава ли ?

    11:49 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 джентъмен Джак

    17 4 Отговор
    Вие сте безправни и безгласни ! Как един младеж от новото поколение не се сети да напише писма до ЕК ,Правата на човека ,ООН и всички други международни институции ,че няма демокрация , свобода на словото и гласът на хората е потъпкан със забрана на референдума . Толкова по въпроса . Вие сте роби .

    Коментиран от #66

    11:52 07.12.2025

  • 15 копи пейст

    9 8 Отговор
    Учил е „Икономика на киното и телевизията“ в Московския киноинститут.
    Член е на националния съвет на Национално движение „Русофили“.
    ВСИЧКО Е ЯСНО?

    11:53 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кои

    6 2 Отговор
    са тия министри, които "реално искат да си свършат работата"? Искат ама нямат желание!

    12:00 07.12.2025

  • 18 Хайрсъзина

    14 6 Отговор
    Кутев, чул те Господ. Сто кила ракия давам да видя киселата и злобна физиономия на Борисов след падане от власт.

    Коментиран от #44

    12:04 07.12.2025

  • 19 Този

    7 5 Отговор
    до сега познал ли е нещо?

    12:06 07.12.2025

  • 20 Още един

    8 5 Отговор
    шарлатан....

    12:07 07.12.2025

  • 21 Не искат да " вкарат"

    5 2 Отговор
    страната в еврозоната и след това да прехвърлят топката на друг , които да поеме всички предвидими и непредвидими негативи които ще ни залеят. Цялата вина за всичко ще бъде прехвърлена на новите , а те ще се " кефят" казано на уличен език за като опозиция.

    12:08 07.12.2025

  • 22 Антон Кутев!!

    16 3 Отговор
    Правителството на Наглите Лъжци и Крадци ще падне скоро!!

    12:08 07.12.2025

  • 23 Пролема 20 год на Държавата са Борисов,

    11 5 Отговор
    Доган и Пеевски! Не става дума за ЕдинЧовек!! А Доган е Проблем от 30год!

    12:10 07.12.2025

  • 24 оня с коня

    12 7 Отговор
    Бившото РАТАЙЧЕ на Радев - Кутев/низгвернат от БСП и в "бизсрочен отпуск" от Президентството/ прогнозира че Правителството ще падне "скоро".А какво значи това - Утре,след като му изтече манадта, ...КОГА БЕ?И да каже Кутев - падането на Правителството Радостно за него ли е или не,след като и Хабер си няма Кой ще дойде на власт?Та подпалването на Протестите според Кутев била Арогантността на Пеевски,който имал ...2% обществено одобрение?Не му разбирам Аритметиката на Кутев,но в НС е видно колко Депутата има леевски,като при едни следващи избори се очаква че ще ги увеличи но според Кутев са 2%.За капак накрая Кутев ни внушава че някакъв "Дивидент" при следващи избори ще е не за Радев а за ПП,която Партия според всички Социолог. Атенции е със "Затихващи функции"?Все пак любопитно е как хора като Кутев се борят Мъжки за едно парче Хляб с приказване на "врели-некипели",като при това... Успяват!:)

    Коментиран от #33

    12:12 07.12.2025

  • 25 Хмм

    10 6 Отговор
    борисов ще свали правителството след нова година, защото искал да го запишат висторията, че е унищожил българския лев и е въвел немската измишльотина евро.

    12:14 07.12.2025

  • 26 Ами

    8 3 Отговор
    правителството може да падне само ако продължат протестите пред къщата на борисов в Банкя

    Коментиран от #74

    12:16 07.12.2025

  • 27 Путин Медведев

    4 2 Отговор
    Борисов Радев

    12:19 07.12.2025

  • 28 Мъск

    8 2 Отговор
    Се е заел да закрие евросъюза.
    Дано успее до Нова година.

    Коментиран от #32

    12:22 07.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ако някой има забележки

    6 6 Отговор
    Да спечели следващите парламентарни избори и да си направи собствено правителство. Не приемам улицата да диктува какво да става в България.

    Коментиран от #52

    12:23 07.12.2025

  • 31 Нов проект

    5 1 Отговор
    Граждани задрешетников!

    12:23 07.12.2025

  • 32 Първо Китай

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мъск":

    ще закрие Спей секс и Тесла!

    12:24 07.12.2025

  • 33 Оня с катъра

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Нема да се косиш. Ако падне фаворита ти Борисов сега от власт, на следващи избори пак ще спечели и пак ще го хвалиш. Така че споко. Осемдесет процентовите сте много.

    Коментиран от #51

    12:24 07.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Както виждаме обаче

    6 4 Отговор
    „арогантността“ и липсата на Референдум предопределят съдбата на българите а отговорност никой няма да понесе. 36 години атлантически погром и парламентарна диктатура е все така. И в момента продължава да ни управлява един нелигитимен МС и Парламент

    Коментиран от #38

    12:26 07.12.2025

  • 36 Народа иска

    4 5 Отговор
    бутане на Альоша!

    Коментиран от #55

    12:26 07.12.2025

  • 37 Пит

    4 4 Отговор
    И да падне това правителство на
    След избори ГЕРБ пак ще спечелят и ще направи нова правителството
    Антон Кутев никога няма да бъде на власт

    12:27 07.12.2025

  • 38 хе хе

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Както виждаме обаче":

    36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България. И бил минал Прехода. Хахахаха

    12:27 07.12.2025

  • 39 Бай Яни

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Майна":

    Точно,пак ще е същото,ГЕРБ първи а Възраждане след тяха ПП-ДБ ще са на дъното.

    Коментиран от #50

    12:27 07.12.2025

  • 40 Радев

    4 4 Отговор
    трябва да пише мемоари!

    12:28 07.12.2025

  • 41 две добри новини

    6 3 Отговор
    Еврото идва.
    Възраждане си отива.

    12:28 07.12.2025

  • 42 Тошко

    4 1 Отговор
    А, дано! Но въпросът е кой, ще дойде? Ако, са бивши комунисти, жълтопаветници, джендъри и копейки, не мерси! Не сменям един кръвопиец с друг!

    12:29 07.12.2025

  • 43 Боташ

    3 1 Отговор
    Защо не подписахте с Газпром ?

    12:31 07.12.2025

  • 44 Вовата съм

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хайрсъзина":

    Дано ЕГН-то ти да започва поне с 9, иначе няма да го доживееш

    12:31 07.12.2025

  • 45 Хеми значи бензин

    5 1 Отговор
    За много хора еврото е проблем защото ще им секне краденето и прането на пари.

    12:31 07.12.2025

  • 46 Костадинов

    0 2 Отговор
    Премиер ли ще е,или Президент?

    12:32 07.12.2025

  • 47 Нагли кърлежи

    1 2 Отговор
    Трябва да му се помага със съветване на управляващите за да падне и то до дни.

    12:34 07.12.2025

  • 48 Точно така е

    4 0 Отговор
    „Все още протестът е „срещу“. „За“ какво е, е рано да се прогнозира а и самите тези които са „срещу“ не знаят. Хора които никога девидент не са получавали в живота си били срещу данък девидент. Студенти и ученици които осигуровки не плащат били срещу увеличението им .....пълна бутафория и аномалия в логиката и трезвата мисъл ! Потресаващо е ей. Някой яко манипулира младите. Светослав Малинов, Дайнов и ред други добре познати ни соросоидни боооклуци отново се изявяват в ролята на ментори и правят на пастет мозъците на младите

    12:34 07.12.2025

  • 49 Желев

    5 1 Отговор
    Защо 9 години само потъваме ?

    12:34 07.12.2025

  • 50 Няма да е същото

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Яни":

    Ако Радев излезе на терена ще е първи.
    След него Възраждане.
    ГРОБ са чао.

    Коментиран от #56, #59

    12:34 07.12.2025

  • 51 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Оня с катъра":

    Явно днес ти е ден за словоблудстване -Борисов НИКОГА не "пада" от власт,той просто хвърля ОМЕРЗЕНО Оставка за да си чупят Главите новопръкналите се Мераклии да управляват.За Жалост /но и за Щастие/ е Мека и състрадателна душа и винаги откликва на Молбите НА НАРОДА впоследствие да се върне начело на държавата и да "оправи нещата".

    12:35 07.12.2025

  • 52 Вовата съм

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "ако някой има забележки":

    ако можеш, щях да ти сложа поне 10 "+".... НИКОГА и НИКЪДЕ уличните "протести" не са родили нещо смислено и градивно...но простата маса се кефи на тези тъпотии. защото друго не може

    12:36 07.12.2025

  • 53 Гечо Румбов

    4 1 Отговор
    Сезирам арменския поп,за еврото !

    12:36 07.12.2025

  • 54 Това правителство ще падне, и то скоро.

    4 2 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #70

    12:37 07.12.2025

  • 55 Майна

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Народа иска":

    Тъпа-нар си, нали си го знаеш

    12:37 07.12.2025

  • 56 По гащи

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Няма да е същото":

    къси...

    12:37 07.12.2025

  • 57 спасението

    3 1 Отговор
    Само обувки с метални бомбета. Защото правителството ще падне върху пръстите на краката ни.

    12:38 07.12.2025

  • 58 Дори Тарабата

    0 2 Отговор
    не се е наврждал толкова на руснаците!

    12:39 07.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Това правителство ще падне, и то скоро

    2 4 Отговор
    Ама нанесе сумати щети на хората и държавата нали? Дълги години ще псуууваме атлантиците за злото което ни причиниха. Няма значение от коя партия е атлантика. Той все е боюклук и все е вреден. Партията в която се е набутал е без значение

    Коментиран от #62, #65

    12:43 07.12.2025

  • 62 ако има недоволни

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Това правителство ще падне, и то скоро":

    Да спечелят следващите редовни парламентарни избори и да си направят собствено правителство.

    12:46 07.12.2025

  • 63 Да се свалят пенсиите на половина

    2 4 Отговор
    И да се спрат майчинските и помощите за безработните. Трябва за НАТЮ, тенекии и пръдни пари да има и за нацистка братска Буферайна. За културата изцяло и на 90% за образование. дЖилезку трябва да остане за да си имаме водопади

    Коментиран от #64

    12:50 07.12.2025

  • 64 абе

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "Да се свалят пенсиите на половина":

    Вече не си интересен. По-скоро си досаден.

    Коментиран от #67, #69

    12:51 07.12.2025

  • 65 аз пък

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Това правителство ще падне, и то скоро":

    Не желая улицата да диктува какво да става в тази държава.

    Коментиран от #68, #73

    12:52 07.12.2025

  • 66 Ти що не написа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "джентъмен Джак":

    досега?

    12:55 07.12.2025

  • 67 Тебе пък кой те

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "абе":

    пита изобщо???!

    12:56 07.12.2025

  • 68 И кой не те

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "аз пък":

    пита тебе какво желаеш и какво не.

    12:56 07.12.2025

  • 69 Всич не ме интересува

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "абе":

    Ти какво мислиш и какви чувства имаш! Факт ли е , факт е. Отива съществото ГЕЙргиев в Брюксел и само за ден 1% от 5,7 милиарда евро ги подарява за украинската хунта. От мойте и твоите пари... и да го любя ли? А теб?

    12:59 07.12.2025

  • 70 Ъхъъъъ...

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Това правителство ще падне, и то скоро.":

    (Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме?) .....Отговорите са: да, да, да и да. Това е атлантическият път и ценности

    13:03 07.12.2025

  • 71 Някой

    3 0 Отговор
    Че то от самото начало протеста си е разцепен по линията лев-евро и не само Борисов работи за разцепването на протеста. Костадинов лакей на Путин също иска да разцепи протеста. Костадинов няма програма за управление на България, Костадинов има програма за разрушаване на България.

    Във Варна протестират срещу еврого, в София протестират срещу заемите и данъците.
    Да това плавителство ще падне, но ще стане по-лошо. 1/3 от избирателите ще са за Борисов и Пеевски, 1/5 за Костадинов, друга 1/5 за ПП. Трета 1/5 ще са за партията на Радев, може Костадинов да се обедини с Радев. В следващият парламент отново ще имаме 3-4 лагера всеки срещу всеки и от това народа ще страда. Дано през 2026 Путин загуби войната и Московия фалира, тогава никой няма да иска да е с Путин. И тяма на има рубли за една част от българите съсипващи държавата ни.

    13:03 07.12.2025

  • 72 Ще гласувам

    0 0 Отговор
    за ,,Пътя на Копринката"!

    13:06 07.12.2025

  • 73 улицата да диктува

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "аз пък":

    или референдум и демокрация да има? Има разлика нали? Едва ли мислиш че атлантическо нацистка парламентарна диктатура трябва да сме и шепа олигофрени дошли с фалшифоксции, безпринципни коалиции и измама на власт трябва живота, бъдещето и благосъстоянието ни да предопределят

    13:08 07.12.2025

  • 74 Чудя се

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    Борисов поне живее в бащината си къща,ами после,когато ШАРЛАТАНИТЕ (думи на Президента) прецакат за пореден път България и духнат по островите(те сами си го казаха) къде точно,по кои острови ще протестирате.Омръзна ми от наивници,които оставят питомното,а гонят дивото,образно казано.Хитри олигарси ви създават "алгоритъм" ,че сте велики,толкова велики,че можете да свалите правителство.Да де,ама после те ще се възползват от ситуацията,а вие ще духате супата,както каза Асен Василев.

    13:10 07.12.2025

  • 75 Искам пак да си отида

    0 0 Отговор
    В "къщата на ужасите" в Черноморец. Тва във София е точно ужас и им плюя аз на БСП-ту дето в нея ме завлече

    13:14 07.12.2025

