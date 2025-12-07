Антон Кутев: Това правителство ще падне, и то скоро

Пореден вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", подготовка за нови протести и втори опит за приемане на бюджета на държавата - това се очаква през следващата седмица. Темата коментираха пред бТВ Антон Кутев, проф. Росен Стоянов, доц. Георги Лозанов.
На въпрос дали управляващите, или опозицията са подпалили тези протести Антон Кутев отговори, че ги е подпалила „арогантността“.
Според него министрите в управлението „реално искат да си свършат работата и някои от тях сигурно успяват“.
„Не е въпросът да кажем, че цялото правителство не става, защото такива квалификации не са верни. Но арогантността на Пеевски и опитът да завладееш всичко и да подчиниш всичко на себе си, след като имаш не повече от 2% подкрепа в населението… Тази арогантност подпали протестите. И докато това не бъде избегнато, няма как да бъде намалено нарастването и енергията на протеста“, посочи Кутев.
„На следващите избори, когато и да са те, множествата - в това число и тези, които протестират, ще се сблъскат с мнозинството. С тази сурова реалност на имащите право - като съвкупност в България да гласуват, срещу тези, които са много активни - с позиция, с енергия, много млади, може би наивни, или просто щастливи от това, че могат да се присъединят към някакъв исторически момент, който не се изживявали, тъй като говорим за родените след 1996 г“, коментира проф. Росен Стоянов.
„Ако погледнем в исторически план, винаги-винаги политиците, т.н. статукво, са съумявали по един или друг начин да целеполагат и да канализират дадена енергия, дори грубо - да се възползват от нея“, допълни още той.
„Все още протестът е „срещу“. „За“ какво е, е рано да се прогнозира. Но е ясно срещу какво е - и това е срещу статуквото, срещу което бяха протестите и през 2020 година. И беше очевидно, че след като се реставрира, и то демонстративно, даже с опит да се представи като единствения възможен модел на управление в България- онзи модел, заради който протестираха младите през 2020 година, е ясно, че това нямаше как да не се случи. И трябваше да дойдат следващите млади, за да може отново да се реагира на начина, по който все едно няма възможност в обществото и то трябва да стои безмълвно и да гледа на политиците като на свои началници, които да слушат“, коментира доцент Георги Лозанов.
По думите му това младо и прагматично поколение няма как изтърпи това - то познава България само като "западна демократична държава".
„И в момента в който то вече влиза в своята социална и политическа зрялост, не може да се начуди как е възможно това чудо, което в България се представя за модел на управление, за социални отношения, за йерархия на властта. Защо във властта може да има човек, който стои високо йерархически във властта, който именно от тази западна демокрация е санкциониран за корупция. И все едно, че нищо. Даже обратното. Очаква се обществото някак си да го амнистира“, отбеляза доц. Лозанов.
Според Антон Кутев това не е протест на поколението Z, а поколенческите деления не би трябвало да са толкова важни за нас. А дивидентът по-скоро ще бъде за ПП-ДБ, отколкото за президента.
"Процесът е необратимо. Това правителство ще падне, и то скоро. Енергията е много голяма и тя е неудържима. Улицата помириса вече оставката и падането на властта", отбеляза още той.
По думите му Борисов се опитва да разцепи протеста, а е много важно това да не се случва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
