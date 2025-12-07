Новини
България
Първан Симеонов: Тайничко и Борисов стиска палци на протеста

7 Декември, 2025 17:20 1 077 13

  • първан симеонов-
  • протест-
  • бойко борисов

Тези опити за протестиране всеки ден само изхабяват. Когато един протест е протест, той не бива да е фон, каза социологът

Първан Симеонов: Тайничко и Борисов стиска палци на протеста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"В последните месеци, когато следим индикаторите "оставка" и "предсрочни избори", там има ръстове в процентите на подкрепящите ги, нещо повече - размениха си местата". Това каза пред БНР политологът и социолог Първан Симеонов от агенция “Мяра”:

"Ако в началото на това правителство повечето не искаха оставка, камо ли нови избори, сега от известно време насам, от няколко месеца насам, тези, които искат оставка, са осезаемо повече от тези, които се съгласяват да няма оставка, но новото в последните две вълни на изследване, е, че има свикване и с идеята за предсрочни избори. Разбира се, още няма мнозинства над 50% и по двата показателя, но са на ръба нещата. Имайте предвид, че нашето изследване започна веднага след първия протест, обхвана втория и свърши два дни след втория протест. Ако изследването беше след втория протест изцяло, ми се струва, че числата щяха да бъдат по-големи навсякъде, тъй че лека-полека има износване на и без друго малкото начално доверие в тази власт, но все пак не бива да се забравя, че има и известен навичен скептицизъм".

"Това, което протестът не бива да допуска, е да се опитва да се превърне в позитивна програма", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" социологът:

"Един протест е негативна програма. Протестът затова е протест, защото той казва какво не бива да се прави. Какво бива да се прави, ще кажат изборите и политиците".

"Този процес на протести ще спечели, ако не се опитва да бъде всеки ден", подчерта Първан Симеонов:

"Тези опити за протестиране всеки ден само изхабяват. Когато един протест е протест, той не бива да е фон".

"Аз не съм съгласен, че полицията не си е свършила работата. Според мен полицията си свърши работата добре", коментира политологът.

"Според мен тайничко и Борисов стиска палци на протеста, защото неговата надежда е обединението на тези радевски, костадиновски, ПП-ДБ енергии, за да махне Пеевски от политическия терен и Борисов в едни по-добри дни пак да се разбере нещо с ПП-ДБ или нещо от сорта. Както се вижда, той маневрира", отбеляза Първан Симеонов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    8 1 Отговор
    Изчезвай!
    Взимаме им оставката!
    В сряда!!!

    17:23 07.12.2025

  • 2 Дориана

    11 2 Отговор
    Борисов и Певски подкупиха силовите структури с пари без реформи за да си осигурят безпроблемно купуване на гласове и фалшифициране на изборите , разделиха народа чрез бюджета на принципа – Разделяй и владей. Подмениха демокрацията с пълзяща диктатура, изтеглиха заеми за милиони, които българския народ трябва да плаща, изгониха инвеститорите, сринаха икономиката, напомпиха инфлацията и с цялата си наглост искат да продължават да са във властта дори Борисов заплашва с хаос. Само, че времето им вече свърши. Провалиха се отвсякъде.

    17:25 07.12.2025

  • 3 при Бай Ставри

    7 2 Отговор
    Борисов скоро ще се хване са палците !!!

    17:25 07.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    4 8 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!
    Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е №1 ?

    17:26 07.12.2025

  • 5 Червената шапчица

    6 1 Отговор
    Кой разпореди това безобразие?

    Коментиран от #6

    17:27 07.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    4 1 Отговор
    Ако Пеевски се отъждествява–„Аз съм държавата”,”Аз няма да позволя анархия” визирайки многохилядния протест превърнал се в революция срещу него и Борисов , ако си мисли, че ще смачка народния гняв като направи контра протест за да предизвика умишлено хаос и безредици жестоко се лъже. Няма да му се получи. Да излезе при протестиращите за да чуе причината за техния гняв, не да прави контра протест и по този начин да ескалира напрежението.

    17:36 07.12.2025

  • 8 На бас 👍

    4 4 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #10

    17:36 07.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    На следващите избори ГЕРБ 5 процента.

    17:37 07.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "На бас 👍":

    Гербаджиите вече подават молби за партията на Радев.А останалите в ГЕРБ са под герба с Делян Пеевски.

    17:39 07.12.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    БОРИСОВ ТАЙНИЧКО ДА СТИСКА ПАЛЦИ,КАТО ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА ДА НЕ ПОПАДНЕ НА ИЗВРАТЕНЯЦИ....

    ,И ДА НЕ ЗАБРАВИ ДА СИ ВЗЕМЕ ВАЗЕЛИН....

    17:45 07.12.2025

  • 12 Тайничко

    1 1 Отговор
    го гони голямо шубе !

    17:50 07.12.2025

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    А ТИ " ТАЙНИЧКО " ,КОГО ОБСЛУЖВАШ ДНЕС? КЪДЕ ВИДЯ, ЧЕ ПОЛИЦИЯТА СИ Е СВЪРШИЛА РАБОТАТА? ЕХ ТЕЗИ ПАРИ, ДО КЪДЕ МОГАТ ДА ДОКАРАТ ЧОВЕК? ЖАЛЪК СИ СТАНАЛ.🤔😉🙄

    18:05 07.12.2025

