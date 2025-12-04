Новини
Ремонт променя движението в участък от магистрала „Струма“ в Благоевградско

4 Декември, 2025 07:30, обновена 4 Декември, 2025 06:53 578 0

То ще се осъществява поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч.

Ремонт променя движението в участък от магистрала „Струма“ в Благоевградско - 1
Снимка: АПИ
От 4 до 8 декември преминаването в участъка от 132-и до 145-и км на автомагистрала „Струма“ в област Благоевград ще се осъществява поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от dariknews.bg.

Временната промяна в организацията на движение е за ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Предвижда се на 4 и 5 декември дейности да се изпълняват в платното в посока Кулата, а на 7 и 8 декември ще се работи поетапно в двете платна за движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


