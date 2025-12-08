Новини
Политолог: Гражданската енергия още се лута и е много вероятно да се пропилее

Политолог: Гражданската енергия още се лута и е много вероятно да се пропилее

8 Декември, 2025 19:20 852 51

  • стойчо стойчев-
  • протести-
  • бюджет 2026

Има сблъсък и то заради това, че ни управляват аналогови хора, смята пък Емилия Милчева

Политолог: Гражданската енергия още се лута и е много вероятно да се пропилее - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Наблюдатели сме на един политически процес, който цели да подмени моделът на управление на държавата. Не е ясно с какво то ще се подмени. Това заяви политологът Стойчо Стойчев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Бюджетът претърпя едни козметични промени. Разсрочването на осигуровките всъщност ще доведе до това, че ние отново ще платим недостигащите средства в бюджета. Протестът отдавна излезе отвъд недоволството за бюджета. Това каза журналистът Емилия Милчева.

Политологът отбеляза, че младите хора преобладават на протеста, тези, които се информират през социалните мрежи. Той изтъкна, че се наблюдава нов тип публична среда.

Има сблъсък и то заради това, че ни управляват аналогови хора. На прага на еврозоната имаме нужда от нова цел, която тези които ни управляват не могат да я зададат. Хората на протеста са свободни, никой не ги контролира. Тези дребни трикове с бюджета няма да успокоят хората, смята журналистът.

Стойчев добави, че този протест задава повече въпроси, отколкото дава отговори. На него липсва ясно лидерство и посока. ПП-ДБ не са получили мандат да говорят от името на протестиращите. Според него тази гражданска енергия още се лута и е много вероятно тя да се пропилее.

Контрапротестът е демонстрация. Хубаво е когато се организира такива демонстрации между тях да има време и пространство, за да няма сблъсък, уточни той.

Милчева уточни, че не е трудно да осигуриш хора. По-важно било те да са свободни.


  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 13 Отговор
    Бацо знае, как да изпуска тенджерата под налягане, он е голем Шеф сготвач!

    19:22 08.12.2025

  • 2 Е да

    25 5 Отговор
    Вие на това се надявате. Но няма да ви огрее. Протестът е силен и мотивиран.

    19:24 08.12.2025

  • 3 гражданин

    19 2 Отговор
    Управляват ни аналогови , защто съда и прокуратурата са същите , и не са казват аналогови , а мафиоти !!

    19:24 08.12.2025

  • 4 Черногледец

    7 0 Отговор
    храбър .

    19:25 08.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 0 Отговор
    тоА нали размахваше Среден пръст на едни протестиращи преди време❗

    Коментиран от #6

    19:28 08.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Затова всички

    21 0 Отговор
    Платени мишки са налазили МЕДИЙТЕ !?

    19:30 08.12.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    3 14 Отговор
    Ердогане, пращай аскера в територията, че няма управия с тези путинофили!

    19:31 08.12.2025

  • 9 пери

    22 1 Отговор
    Стойчо, за пари ли, а? За много пари?
    Ясен си, ама тия мантри не вървят. Напразно са ти наляли пари да сееш подобни внушения. Понеже отдавна си ясен, каквото и да кажеш, все тая.

    Коментиран от #37

    19:31 08.12.2025

  • 10 Ами да

    5 5 Отговор
    За съжаление, към момента е така, но младите ще узреят! За разлика от старите, на които самозабравянето им пречи да разберат, че са свършени!

    Коментиран от #25

    19:32 08.12.2025

  • 11 мдааа

    15 2 Отговор
    Стойчо - гербоугодният политолог.

    19:33 08.12.2025

  • 12 Гост

    10 0 Отговор
    Тоя не беше ли от лошите

    19:34 08.12.2025

  • 13 НАДЯВАЙТЕ СЕ

    11 0 Отговор
    Това ви е шанса да оцелеете.

    19:34 08.12.2025

  • 14 Един политолог

    5 0 Отговор
    защо не каза,какво да искаме?

    19:34 08.12.2025

  • 15 Вакли Бобинов

    10 1 Отговор
    Среднопръстият политолог съжалява, че вдругиден няма да може да стигне с колата си да яде палачинки в Центъра.

    19:37 08.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ФН поколение

    0 6 Отговор
    насъсквате да протестира!

    19:39 08.12.2025

  • 18 Хаха

    8 1 Отговор
    Бойко направи това, което искаше отначало. Даде едно рамо на “бизнеса” дето му пълнят партийната касичка и бръкна още по-дълбоко в джоба на работещите.

    19:42 08.12.2025

  • 19 Ддд

    4 1 Отговор
    Ще ти се да се лута. Изключително антипатичен индивид, който ще бъде запомнен с неприличен жест срещу протестиращи граждани. Пфу

    19:46 08.12.2025

  • 20 Ако 1885

    3 0 Отговор
    имахме политолози,нищо нямаше да стане!

    19:47 08.12.2025

  • 21 !!!!!!!!!!

    4 3 Отговор
    Няма да се пропилее, ЕС е в разпад. Тепърва диктатура,цензура, неонацизъм, инфлация,криза, беззаконие , катастрофа. Това е бъдещето.

    19:47 08.12.2025

  • 22 Емигрант

    8 1 Отговор
    Този бокLYk не е ли същият коппелддак който преди време показваше среден пръст на справедливо протестиращи, май бяха майки които му бяха блокирали улицата по която е трябвало да мине и сега му навират микрофонът някакви мисирки за да дава мнение ? Кой смята, че този бокLYk има мнение което трябва да бъде изслушано относно протест след като веднъж е показал среден пръст на справедливостта ? Затова тази територия се управлява и ще се управлява от мутри и мафиоти, ето и утре илитератът от списъкът "Магнитски" щял да прави контра протест, значи престъпник ще контрира справедливостта на суверена ? Знаете ли изобщо вие в тази България хора ли сте или на Дарвин предполагаемите подобия на хомосапиенс ?

    19:47 08.12.2025

  • 23 Няколко локали

    1 5 Отговор
    ако свалят правителството,заслужава да си ходи!

    19:48 08.12.2025

  • 24 К.К

    5 0 Отговор
    Ти се луташ " друже". Най- много теб да те попилеят, като на предните протести. Енергията все повече ще увеличава, съвсем целенасочено, защото на хората им писна от такива като вас!

    19:50 08.12.2025

  • 25 Емигрант

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами да":

    Ами няма да узреят тези млади, след като в цяло Банско където уж е съсредоточено студенството звучи само ЧАЛГА, това означава само едно - ПРОПАДАНЕ !

    19:54 08.12.2025

  • 26 Гражданската енергия

    3 0 Отговор
    Като ги мобилизират скоро ще им е нужна на младите

    19:54 08.12.2025

  • 27 Край

    3 0 Отговор
    Можете да простетирате срещу каквото си искате НО докато не наложите мажоритарни избори в 2 тура и не забраните да гласуват неграмотните и хората които не плащат данъци на българската държава Промяна няма да има. Продължавате Прехода. Кръглия.
    Промяна се прави с промяна на начина по който се формира властта. Всичко друго е ...

    19:55 08.12.2025

  • 28 Новини от последните минути

    3 0 Отговор
    Публикувано от Пресцентър на ДПС -НН.

    Делян Пеевски в кабинета на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на водка "Смирнофф" ,турско ароматно кафе лакомства и 108 -годишно уиски ЧИВАС РЕГАЛ.
    Ерол Мюмюн - "ТИ СИ нашия лидер и нашия ходжа и нашия баща и нашия бъдещ премиер. Непобедими сме и Кърджали е нашия анклав. Никой не може да ни победи"
    Забележете говорят за Българска територия като "анклав"

    Коментиран от #36

    19:56 08.12.2025

  • 29 Име

    3 0 Отговор
    Стойчо, подвивай опашката и бягай!

    19:59 08.12.2025

  • 30 Уса

    1 1 Отговор
    Ако това се случи децата на прасетата ще крадат от децата на протестиращите деца.При нас в миналото така стана и до днес 36 години загуба на време и живот

    20:00 08.12.2025

  • 31 Уса

    2 0 Отговор
    От САЩ ще се постараем това да не се случи.Тръмп старши и младши ви дават пълен карт бланш да биете прасетата

    20:03 08.12.2025

  • 32 Лъчко

    1 0 Отговор
    Объркан!
    Дайте му 6500 лв.
    заплата на това момче и гледайте и слушайте, сейр( турк.)
    На то много ги разбира нещата.

    Трябва татко му оня стария социолог- кривогледия да му ги обясни.

    20:04 08.12.2025

  • 33 България

    3 0 Отговор
    Може и без правителство.
    С него или без него ни управлява Брюксел.
    Само излишни разходи за васали

    20:06 08.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Новичок

    4 1 Отговор
    Щом такива налазиха телевизии и радиа да ръсят глупости.Значи ги тресе голям страх,амбицираха ме и мен да ходя на протеста в Сряда.

    20:08 08.12.2025

  • 36 муса

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Новини от последните минути":

    струва ми се че след като господин кмета мюмюн говори за кърджали като анклав че господин ердоган скоро ще дойде да освободи кърджали от българския нацизъм като господин путин който освобождава украински градове от украинския нацизъм

    20:09 08.12.2025

  • 37 До ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "пери":

    Милчева и другите ви лъжат,че ще сте свободни.Зависи какво разбирате под тази дума.То и родителите ви искат да сте свободни,но са теглили кредити,за да имате уютен дом и плащат ипотеки.Трябва яко да работят,защото освен храната,дрехите,отоплението и джобните,трябва и купона в Банско да ви финансират.Ами и те искат да са свободни ,да си ходят по екскурзии,по почивки, на шопинг и т.н,но трябва да се бачка при един куп началници.Няма такова понятие като пълна свобода.Тръмп изгони Сорос от Америка, а сега се проповядва ЛГБТ в Източна Европа.Навремето имаше едни секти,които проповядваха,че в комуните е раят И който се излъгал,излъгал.

    20:13 08.12.2025

  • 38 Лъчко

    1 1 Отговор
    Малките национал-социалистиченски попръдлювци с русия.
    русияя-русияя , зат,ънала си до шияяя,ААА....

    20:13 08.12.2025

  • 39 Защото на скачащият

    0 0 Отговор
    Пред психо диспансера така желае. И съвет кога си във ефир и говориш после виж си физиото то показва всичко.

    20:14 08.12.2025

  • 40 Дориана

    2 0 Отговор
    Борисов и Пеевски да напуснат Парламента и политиката веднага достатъчно вреди нанесоха , с некадърния бюджет директно вкарват България в пропастта от икономически последици.

    Коментиран от #51

    20:15 08.12.2025

  • 41 За правова държава

    1 0 Отговор
    Вижте отново пропагандата ги прати тези платени политолози -анализатори.Какво казват -внушават -ето ,че протестите бързо ще утихнат. Това дебелоочие от тяхна страна няма срам. Мафията знае как да ги използва.Събодетесе ,вижте как действат гърците сега -бойкотират всичко .Кога и ние ще вземем примера от тях. Не на МАФИЯТА !.СЪБОДИ СЕ НАРОДЕ ,ВЪЗТАВАЙ-те си мислят ,че само с мир ще остъпят -ДА ама НЕ!Това се изроди не са политици и мислете за кои хора гласувате !Свободата се взима не с кафи и приказки по площадите!

    Коментиран от #50

    20:15 08.12.2025

  • 42 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Аз съм, ЗА, увеличение на заплатата на този Социолог- Политолог !

    Парите ще изхарчи в Маями- Съни- Банкя мега Хоум Резиденсе.

    20:16 08.12.2025

  • 43 Първанов

    0 2 Отговор
    Моля Ви ,ако четете коментарите да приемете мойте поздрави за мнението !!! Надявам се да се пропилее ,за да продължим с ПК Борисов

    20:18 08.12.2025

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СИК , МУЛТИГРУП, ДС , ВСИЧКИ СА ЖИВИ
    И БИЗНЕСА ИМ ПРОЦЪФТЯВА :) ????
    ......
    ПЕЕВСКИ Е САМО ПРОДУКТ НА ДС

    20:19 08.12.2025

  • 45 Не се

    3 0 Отговор
    притеснявай за младите герберсатче ! Мисли за себе си!

    Коментиран от #49

    20:21 08.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 И кой ще демонстрира на контра...

    2 0 Отговор
    .... протеста бе Стойчо?, тумбата цигани които ще бъдат докарани от провинцията за някой лев и сандвич ли?, ами те незнаят на коя планета от слънчевата система се намират, камо ли да са контрапункт.

    20:22 08.12.2025

  • 48 Новак

    1 0 Отговор
    Гражданската енергия се лута, но някой ще изяде ... това, което написах го изтриха.

    20:23 08.12.2025

  • 49 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не се":

    Тъй де,нали ще го съкратят веднага след Оставката.За това лае,остава без работа човекот.Пфу...

    20:25 08.12.2025

  • 50 Използвани сте

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "За правова държава":

    Използват ви,какво не е ясно.А те си осребряват наивноста ви.

    20:28 08.12.2025

  • 51 Ами добре

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дориана":

    И кой остава? Кирчо и Кокорчо,вашите идоли.Успяха да превърнат София в сметище,следват и останалите градове в България.

    20:34 08.12.2025

