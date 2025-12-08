Политолог: Гражданската енергия още се лута и е много вероятно да се пропилее

Наблюдатели сме на един политически процес, който цели да подмени моделът на управление на държавата. Не е ясно с какво то ще се подмени. Това заяви политологът Стойчо Стойчев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Бюджетът претърпя едни козметични промени. Разсрочването на осигуровките всъщност ще доведе до това, че ние отново ще платим недостигащите средства в бюджета. Протестът отдавна излезе отвъд недоволството за бюджета. Това каза журналистът Емилия Милчева.

Политологът отбеляза, че младите хора преобладават на протеста, тези, които се информират през социалните мрежи. Той изтъкна, че се наблюдава нов тип публична среда.

Има сблъсък и то заради това, че ни управляват аналогови хора. На прага на еврозоната имаме нужда от нова цел, която тези които ни управляват не могат да я зададат. Хората на протеста са свободни, никой не ги контролира. Тези дребни трикове с бюджета няма да успокоят хората, смята журналистът.

Стойчев добави, че този протест задава повече въпроси, отколкото дава отговори. На него липсва ясно лидерство и посока. ПП-ДБ не са получили мандат да говорят от името на протестиращите. Според него тази гражданска енергия още се лута и е много вероятно тя да се пропилее.

Контрапротестът е демонстрация. Хубаво е когато се организира такива демонстрации между тях да има време и пространство, за да няма сблъсък, уточни той.

Милчева уточни, че не е трудно да осигуриш хора. По-важно било те да са свободни.