Реки в Благоевградско излязоха от коритата си, заляти са земеделски площи

22 Ноември, 2025 15:04 1 462 7

  • река-
  • наводнение-
  • порой

Силните дъждове към момента спряха. Слаби валежи има само в отделни населени места

Реки в Благоевградско излязоха от коритата си, заляти са земеделски площи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проливните дъждове тази нощ, придружени с гръмотевична буря и градушка, причиниха сериозни щети в района на Петрич, Сандански и Разлог. Река Места е излязла от коритото си в района на Хаджидимово и Гърмен и е заляла земеделски площи с житни култури. Има поражения и по пътната инфраструктура.

Силните дъждове към момента спряха. Слаби валежи има само в отделни населени места. Това обобщи БНР.

Най-сериозно е положението в община Петрич, където падналия снощи пороен дъжд, придружен с гръмотевична буря и градушка, наводни ниските села в общината, като заля почти всички улици. Там продължават дейностите по отводняване и почистване на калната маса, заяви кметът на общината Димитър Бръчков.

Има проблеми по пътната инфраструктура и моста в района на село Тополница. Сериозни наноси от дъжда затрудняват движението към Граничния пункт с РСМ "Златарево".

В Разлог градската река Язо също излезе от коритото си, което наложи включването на тежка техника, както и екипи на пожарната и общината. След полунощ там ситуацията беше овладяна.

Поройният дъжд нанесе щети и на главен път Е-79, потвърдиха от Областно пътно управление - Благоевград. Водата е изкопала дупки в района на пътен възел Брежани, в община Симитли. Екипи са на място, за да възстановят пътната настилка. Земеделски производители от община Хаджидимово алармираха, че река Места е пробила дигата и е заляла площи с житни насаждения в землищата на селата Блатска и Хвостяне.

В момента дъждът почти навсякъде е спрял, а ситуацията постепенно се нормализира.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    Коментиран от #5

    15:07 22.11.2025

  • 2 Истината

    21 1 Отговор
    Така строят улиците от ГЕРБ асфалтират шахтите и правят обратен наклон да не може да се отича водата.

    15:09 22.11.2025

  • 3 Мафията изсече гората празнувайте вода

    21 1 Отговор
    Има в изобилие

    Коментиран от #4, #6

    15:12 22.11.2025

  • 4 Хе хе ГЕРБ победа

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мафията изсече гората празнувайте вода":

    Не е само това при нас на улицата преасфалтираха и направиха такъв наклон, че цялата вода се събира на едно кръстовище без шахти без нищо и няма от къде да се отече, колите я разнасят на горе надолу докато изсъхне 2 седмици.

    15:16 22.11.2025

  • 5 Хаха хаха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво му пука от дъжда да Борисов и ОПГ- ГЕРБ! Виновни са ПП/ДБ, че не спират дъжда!

    16:00 22.11.2025

  • 6 Стефан

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мафията изсече гората празнувайте вода":

    Да дървената мафия е на ДПС.

    16:38 22.11.2025

  • 7 Дориана

    1 2 Отговор
    Да свикват . Недалновидните депутати като не направиха нищо за опазването на Земята , а само имитират някаква дейност ще бъде така. Да свикват с бури, наводнения , засушаване , пожари. И да се стягат да отпускат периодично от бюджета пари за възстановяване. И да не се оплакват.

    18:05 22.11.2025

