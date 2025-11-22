Реки в Благоевградско излязоха от коритата си, заляти са земеделски площи

Проливните дъждове тази нощ, придружени с гръмотевична буря и градушка, причиниха сериозни щети в района на Петрич, Сандански и Разлог. Река Места е излязла от коритото си в района на Хаджидимово и Гърмен и е заляла земеделски площи с житни култури. Има поражения и по пътната инфраструктура.

Силните дъждове към момента спряха. Слаби валежи има само в отделни населени места. Това обобщи БНР.

Най-сериозно е положението в община Петрич, където падналия снощи пороен дъжд, придружен с гръмотевична буря и градушка, наводни ниските села в общината, като заля почти всички улици. Там продължават дейностите по отводняване и почистване на калната маса, заяви кметът на общината Димитър Бръчков.

Има проблеми по пътната инфраструктура и моста в района на село Тополница. Сериозни наноси от дъжда затрудняват движението към Граничния пункт с РСМ "Златарево".

В Разлог градската река Язо също излезе от коритото си, което наложи включването на тежка техника, както и екипи на пожарната и общината. След полунощ там ситуацията беше овладяна.

Поройният дъжд нанесе щети и на главен път Е-79, потвърдиха от Областно пътно управление - Благоевград. Водата е изкопала дупки в района на пътен възел Брежани, в община Симитли. Екипи са на място, за да възстановят пътната настилка. Земеделски производители от община Хаджидимово алармираха, че река Места е пробила дигата и е заляла площи с житни насаждения в землищата на селата Блатска и Хвостяне.

В момента дъждът почти навсякъде е спрял, а ситуацията постепенно се нормализира.