От "ДПС- Ново начало" предлагат мерки срещу нелегалния пазар на горива

9 Декември, 2025 11:35 560 12

Предлага се със специален закон в срок до 1 месец да бъде създадена нарочна наредба, която да задължи транспортните средства, с които се извършва дейността по превоз на нефт и продукти от нефтен произход да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS).

От "ДПС- Ново начало" предлагат мерки срещу нелегалния пазар на горива - 1
Снимка: ДПС- Ново начало
ПГ на "ДПС-Ново начало" предлага мерки, запълващи празноти в законодателството, които ще осигурят допълнителни приходи в държавния бюджет от акцизи и данъци върху нефт и продукти от нефтен произход. Това казват от формацията в съобщение, изпратено до медиите. Ето и още от становището:

Законопроектът е в отговор на оповестените данни за загубите за бюджета от неплатени акцизи и данъци от нелегалния пазар на горива, които само за 2024г са близо 600 млн.лв.

"ДПС-Ново начало" предлага със специален закон в срок до 1 месец да бъде създадена нарочна наредба, която да задължи транспортните средства, с които се извършва дейността по превоз на нефт и продукти от нефтен произход да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS).

По този начин ще бъде ясно и какви количества горива постъпват на точките на зареждане. Това допълнително ще бъде контролирано чрез специализиран софтуер в електронната система за събиране на пътни такси и нарочни измервателни уреди за измерване на вместимостта на резервоарите, осигурени и поставени от Агенция „Митници“.

Мярката ще позволи на Агенция „Митници“ да проследи пространственото движение на тези транспортни средства, както и контрол на точките на товарене и разтоварване, осигурявайки сериозен допълнителен приход във фиска от несъбрани досега акцизи и данъци, според извършен наскоро анализ.

Предложението на "ДПС-Ново начало" не поражда никаква финансова или административна тежест за бизнеса, тъй като необходимите уреди могат да бъдат поставени за сметка на бюджета, като очакваните приходи от мярката многократно надхвърлят инвестицията.


  • 1 Давещият се

    11 0 Отговор
    Се хваща и за сламка. Що не предложат бензиностанции без акциз.

    11:38 09.12.2025

  • 2 От умрял

    12 0 Отговор
    Идеи!
    Айдеееее, сбогом, сбогом казах!!!

    11:39 09.12.2025

  • 3 БАЙ ГЕРГИ

    8 0 Отговор
    ЗА ИНСА ОЙЛ ЩЕ ИМА ЛИ GPS -ЗАРАДИ ДЕЛЯН ПИТАМ

    11:40 09.12.2025

  • 4 Българин

    9 0 Отговор
    Братя мюсюлмани -турци, помаци, роми - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОМРАЗАТА МЕЖДУ ХОРАТА Я СЕЯТ ПОЛИТИЦИТЕ! Не допускайте Делян, Байрам , Йордан и цялата им шайка да ви яхат, лъжат, изнудват и ограбват. Те най-много ви мразят. За това кажете НЕ на тези които ви мразят!

    11:41 09.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кратун

    1 0 Отговор
    ще предлата да отива да предлата в друта държава

    11:41 09.12.2025

  • 7 гошо

    2 0 Отговор
    нищо не можете да преглате вие . не сте легитимни

    11:46 09.12.2025

  • 8 Бай Иван

    5 0 Отговор
    ОСТАВКА И ЗАТВОР за всички дебели, менти, байрам, казан и калпазан!!!

    11:47 09.12.2025

  • 9 Да подскажа

    4 0 Отговор
    А защо не намерят левчето на Дилян Добрев ?

    11:49 09.12.2025

  • 10 Тома

    5 0 Отговор
    Всички знаем че след бойчето крадец номер 2 е мамута и всичко което предлага е пунта мара

    11:50 09.12.2025

  • 11 Пак

    2 0 Отговор
    Лъжи магнитският с-и-чуг тоя с БМВ Х5 Р 04 64 КВ го защитават даже и работодателят му след работа с тубите в сака се прибира ще направи бензиностанция

    11:55 09.12.2025

  • 12 Смешна жал

    0 0 Отговор
    Популисти - 2024 и 2025 държавата е била ограбвата, те сега разбрали!

    12:06 09.12.2025

