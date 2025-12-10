Новини
Кирил Петков: Днес е денят на големия протест. Той ще бъде от любов към България, която се развива

Кирил Петков: Днес е денят на големия протест. Той ще бъде от любов към България, която се развива

10 Декември, 2025 11:04

Децата ми, родителите ми и всички около мен ще бъдат там, каза още бившият лидер на ПП

Кирил Петков: Днес е денят на големия протест. Той ще бъде от любов към България, която се развива - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова

"Днес е денят на големия протест. Надявам се всички да сме заедно. Децата ми, родителите ми и всички около мен ще бъдат там". Това каза във видео, публикувано на страницата му във фейсбук, бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитиран от "Фокус".

"Три поколения да се хванем заедно за ръце и да кажем: "Стига толкова", каза още Петков.

По думите му протестът ще бъде Борисов и Пеевски да си тръгнат от българската политика. "Този протест ще бъде от любов към България, която се развива", допълни той.

Припомняме, че нови протести срещу властта се организират в различни градове в България днес.


Оценка 2.4 от 14 гласа.
Оценка 2.4 от 14 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку-ку

    13 3 Отговор
    Да не забравиш да почерпиш всички протестиращи с лакомствата на Линда....🤣🤣🤣

    11:06 10.12.2025

  • 2 Абе

    17 7 Отговор
    Кирца, аз протестирам и срещу тебе, Лена и останалата ви наркоманска сбирщина. Трябва да се помнят сглобките, смс-ите, изпиранията и всички глупости, които сътворихте за да ВЪРНЕТЕ пеевски и борисов. Оставка!

    Коментиран от #24

    11:06 10.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Когато пукнат ДС мутрите Тиквата и

    5 3 Отговор
    Дебелян, ще изтече зелена гнойна гнус от туловищата!

    Народа ще Празнува цяла година!

    11:07 10.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Аз плащам десетки хиляди лева осигуровки и данъци и нямам доверие на тези които ги управляват и искам да ги уволня.

    Коментиран от #12

    11:07 10.12.2025

  • 6 Протест

    4 0 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    11:07 10.12.2025

  • 7 Кобрабг

    7 3 Отговор
    Смешник и предател

    11:08 10.12.2025

  • 8 Курдо Коленков

    5 2 Отговор
    Поредни тъпотии изречени от безумец

    11:09 10.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Роко

    4 3 Отговор
    Царвул ,вие и останалите партий от народното събрание за ръчики и вън от България .Еничари.

    Коментиран от #21

    11:10 10.12.2025

  • 11 Проклет и в червата да си, ДС мутро,

    2 2 Отговор
    ти и ортака ти Пеевски.
    Пфу..., в Черква да се кръстите хаир да не видите до девето коляно!

    11:10 10.12.2025

  • 12 Опппа опппа

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Семеен бизнес имаш, какво плащате със съдружника ти? Работниците ги осигуряваш на 2 часа. Ама докато има балъци ще има и тарикати. Нищо не плащаш, и ти крадеш.

    11:10 10.12.2025

  • 13 Пектов

    1 0 Отговор
    Не забравяй, момченце! Покрай тях има и много други имена! Нинова също! Цялото БСП! Нямате право да връщате извратената червена олигархия от адвокати и хотелиери обратно във властта, както и техните деца! ПП, какво стана с корупцията?

    11:10 10.12.2025

  • 14 На Киро

    3 3 Отговор
    у порасна брада и стана много умен.

    11:10 10.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тикво,

    1 0 Отговор
    свършен си!

    11:12 10.12.2025

  • 17 гост

    1 0 Отговор
    Коледа идва!Времее да заколим свинята и да опечем тиквата!

    11:12 10.12.2025

  • 18 Станимир Денев

    1 1 Отговор
    МръсноГадно лъжливо и некадърноКопеле Кирил Петков. Ти си за затвор беУрод

    11:12 10.12.2025

  • 19 Абе неграмотен,

    0 0 Отговор
    пише се "цЪрвул"

    11:12 10.12.2025

  • 20 Жмръц

    2 0 Отговор
    Кириле,ти,какъв тамп0н си...

    11:12 10.12.2025

  • 21 Абе неграмотен,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Роко":

    пише се "цЪрвул"

    11:13 10.12.2025

  • 22 Вашето мнение

    1 0 Отговор
    Приведе ли си заплатата, за да победим бензиностанцията?

    11:13 10.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дориана

    0 0 Отговор
    Пишем Слаб 2 на некадърния бюджет на Теменужка Петкова без право на поправка. Да каже кого лъже България или Европа или и двете заедно за дефицита уж от 3 процента. Защо са орязани най- важното Капиталовите разходи, но за сметка на това са вдигнати заплатите на силовите структури без реформи и се запазва автоматичното повишение на заплатите на учителите. Цял свят ще ни се смее как един учител по физическо ще взима по- висока заплата от един професор , след като заплатите във Висшето образование се орязват.Това от глупост ли е или от много акъл?Да каже пред цяла България, защо този бюджет не е обвързан с икономическия растеж , конкурентно-способност и инвестиции? Чрез този бюджет коалиция Магнитски директно вкарва България в най- голямата пропаст с икономически последици. Да се махат веднага, достатъчно вреди нанесоха. Желязков веднага да си подава оставката, защото той не работи за националните интереси както Испания, Унгария и Словакия. За да се подмаже и угодничи, което е типично в негов стил България трябва да плаща милиарди за оръжия , които се произвеждат в Америка и в Европа за Украйна. Да кажат от къде ще дойдат тези пари след като тези милиарди разход не са влезли в бюджета като дефицит. Това тайна договорка ли е с ЕС за да ни приемат в Еврозоната? Това ли е цената, която трябва да плати българския народ ? Оставка веднага тук и сега!

    11:14 10.12.2025

  • 27 Винкело

    2 0 Отговор
    Ще ги свалим. Ще направим избори. Резултат: ГЕРБ 23%, Пею - 15%, Възраждане - 11% и т.н. После какво ще правим?
    Айде бе, Радев!

    11:14 10.12.2025

  • 28 мазен и лъжлив

    1 0 Отговор
    киро просто.....

    11:14 10.12.2025

  • 29 Трол

    0 0 Отговор
    Водачеството на г-н Петков е много важно за събитията.

    11:15 10.12.2025

  • 30 Страшно

    1 0 Отговор
    Зениците!

    11:15 10.12.2025

  • 31 така е

    0 0 Отговор
    Кики ше прави промоция на германските електрокари от Ловеч.

    11:17 10.12.2025

  • 32 всяко поколение си носи само Кръста

    0 0 Отговор
    Младите, сами сте си виновни.

    Три мутри управляват България - Сенсея, Татко Петко и Румен Радев.

    11:18 10.12.2025

