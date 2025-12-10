Кирил Петков: Днес е денят на големия протест. Той ще бъде от любов към България, която се развива

"Днес е денят на големия протест. Надявам се всички да сме заедно. Децата ми, родителите ми и всички около мен ще бъдат там". Това каза във видео, публикувано на страницата му във фейсбук, бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитиран от "Фокус".

"Три поколения да се хванем заедно за ръце и да кажем: "Стига толкова", каза още Петков.

По думите му протестът ще бъде Борисов и Пеевски да си тръгнат от българската политика. "Този протест ще бъде от любов към България, която се развива", допълни той.

Припомняме, че нови протести срещу властта се организират в различни градове в България днес.