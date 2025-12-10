Новини
Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Омразата, ако я има, е насочена към Делян Пеевски, а не към етносите и малцинствата в България

Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Омразата, ако я има, е насочена към Делян Пеевски, а не към етносите и малцинствата в България

10 Декември, 2025

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ явно се вижда застрашен от големите протести на българските граждани, казва той

Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Омразата, ако я има, е насочена към Делян Пеевски, а не към етносите и малцинствата в България - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Каква е ролята на протестите „за“ „ДПС - Ново начало“ и „срещу“ властта, респективно каква е динамиката в поведението на партиите. Има ли още старо ДПС, или всичко е „ново начало“, както и какво може да се очаква при предсрочни избори… Пред ФАКТИ говори Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).

- Господин Тахир, какво е контрапротест?
- Ами, това трябва да питаме за обяснение някой от „ДПС - Ново начало“. Станаха странни неща снощи.

- Какви?
- Трите партии, които са част от управляващата коалиция, не излязоха да протестират, да правят контрапротести, а такива прави четвъртата партия – „ДПС – Ново начало“, която уж не е в официалната власт, а се оказва, че тя управлява. И по-конкретно нейният лидер Делян Пеевски се оказва истинският министър-председател на България, защото пази правителството, чиято оставка се иска от протестиращите хора в България. И това не ни е за първи път. Помните, че преди 12 години отново имаше контрапротести и пак в подкрепа на Делян Пеевски – тогава щеше да става шеф на ДАНС. Т.е., ако трябва да обобщим, протестите по села и паланки, по малки градчета, бяха именно в подкрепа на Делян Пеевски, който явно се вижда застрашен от големите протести на българските граждани.

- А защо не го видяхме на някои от тези протести?
- Явно, защото Пеевски не се чувства спокоен както в София, така и в провинцията. Преди ден беше в Кърджали, но и тогава беше охраняван, както видяхме, от голяма охрана, от полиция, от НСО и ограден от 50–60 човека негови съпартийци. А и явно няма какво да каже на хората, защото как да обясниш, примерно, на тези хора, които по някакъв начин са закарани там, какво всъщност правиш там? Да - знаем, че повече от 90% от хората, които бяха закарани в Кърджали, са пряко зависими от местната власт, от общинския кмет, от селския кмет и така нататък. И тези хора участват там не защото подкрепят Делян Пеевски или подкрепят правителство, а защото трябва да се хранят и да пазят хляба си, казано образно. Какво да им каже Пеевски на тези хора? И съответно знаем много добре, че Пеевски, правейки се, че пази правителство, реално защитава личния си интерес. И сами видяхте, че този ентусиазъм, който искаха да демонстрират на площадите, го нямаше. Първо се събраха, според мен, на доста места по много малко хора. Най-големият митинг, който беше в Кърджали, според независими източници е събрал около 2000 души. А пък в някои места като Ботевград и Севлиево не беше позволено това да се случи.

- Но все пак се показва една мобилизация, че може да активира хора...
- Да, така е.

- Това, което видяхме, кое ДПС е – старото ДПС или новото ДПС с новото начало?
- (смее се) Имаме вече само „ДПС - Ново начало“. По принцип, фракцията, която остана около Доган, сега се опитва да се регистрира под името АПС. Реално, те още не съществуват като политическа партия. И ако говорим кой наследи онова предишното, единното ДПС – това е „ДПС – Ново начало“.

- Добре, а тази мобилизация какво показва?
- Могат да се правят изводи. И тук е важно да кажем и следното, че ДПС се показва в провинцията. Няма как това да попречи на гнева на хората, които искат поставката на правителството в големите градове. Но какво прави Пеевски? Тъй като той официално не е във властта, не носи негативите от нея, той сега просто мобилизира неговите хора по места. Тоест, Пеевски осъзнава, че ще има предстоящи парламентарни избори и иска да се види как са хората по регионите, дали имат необходимата мобилизация и дали може да разчита на тях на предстоящи извънредни избори? Така че аз това го виждам по-скоро като репетиция за стягане на редиците на „новото начало“.

- Контрапротестите са под мотото „Не на омразата“. Къде е омразата?
- Омразата я няма. Омразата, ако я има, тя е насочена към лидера на тази формация „ДПС – Ново начало“ – Делян Пеевски, а не против етносите и малцинствата в България, както той се опита да я представи. Нали помним през 2013-а пак имаше контрапротест на Сергей Станишев, Лютви Местан и Пламен Орешарски на Орлов мост. Тогава към кого беше насочена тази омраза? Отново беше насочена към Делян Пеевски. Т. е. ние като общество, се въртим в един омагьосан кръг. Повтарят се стари сценарии и в крайна сметка толкова много години не можем да изметем един човек, който е доказано корумпиран, който е най-големият олигарх.

- Етническата карта пак се разиграва? Не е ли това вече изтъркан номер? Етническата карта беше запазена марка на Ахмед Доган, когато се опитваше или трябваше да потуши някакво напрежение. Днес това изобщо адекватно ли е на ситуацията, в която живеем?
- Етническата карта не работи. Това е ясно за всички български граждани, независимо от какъв етнос са, какво вероизповедание имат и т.н.

- Очаквате ли да се стигне до избори?
- В това съм абсолютно сигурен. В София очаквам да има двойно повече хора на протеста, отколкото предният път, когато се твърди, че е имало над 100 хиляди присъстващи. Аз мисля, че това ще бъде кулминацията. И ако властта не се съобрази с мнението на гражданите, според мен нещата могат да ескалират. Вижте, Борисов има инстинкт за самосъхранение и очаквам реакция първо от него.

- Добре, отиваме на избори април или май. Каква ще е политическата ситуация тогава? Нещо ново ще има ли, или все познатите партии ще се предлагат на електората?
- Избори с избори не си приличат. Винаги на политическата сцена може да излязат нови играчи, или да се оформят различни конфигурации от тези, които ги има в парламента. АПС на Доган още не са регистрирани, но дотогава може и да са. Имаме на хоризонта и очакваната евентуална партия, която да бъде подкрепена от президента Радев. Той може да играе през други партии, да се появи под формата на коалиция, да използва чужда регистрация, една или две партии като мандатоносители. Така че конфигурацията може да бъде много различна. Сега, 3-4 месеца по-рано, дори тези, които сме отдавна в политиката, едва ли можем да прогнозираме много точно, но винаги на избори може да се случи нещо интересно и неочаквано.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гьотверен

    7 10 Отговор
    тоя турчин да заминава за анадола и там да дава акъл

    Коментиран от #17, #23

    13:45 10.12.2025

  • 2 И не само

    13 1 Отговор
    Омразата е към всички дето се продават за 50 лева, две кебапчета и бира Камеминджа.

    13:46 10.12.2025

  • 3 Питам:

    13 1 Отговор
    Тахир, от кЪдЯ са 2,5 милиона лева с които купи ТЕЦ - Шумен за да го нарежеш??? А5263МАН ОТ ГРЕШНИЦИ СТАНАЛИ ПРАВЕДНИЦИ, СЛЕД КАТО СА ИЗПУСНАЛИ КОКАЛА!

    Коментиран от #5

    13:47 10.12.2025

  • 4 Свой

    6 2 Отговор
    С тези постоянни приказки само тикате Пеевски напред . Не се ли усещате? Но, който сам падне , никой не му е виновен, уви...

    13:50 10.12.2025

  • 5 От овцете са

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    Иди по кърджалийско, Тлъстия им е направил училищата, шосетата, градинките, кърджалийско 10 години пред България, и всичко това пак с парите на овцете. Всичките им гласоподаватели по изборите отиват към урните за да "фъргат" , гласуването те не са го чували.

    Коментиран от #9, #11

    13:51 10.12.2025

  • 6 Нали еничарина щеше

    7 1 Отговор
    да блокира парламента?
    Ко стана?

    13:51 10.12.2025

  • 7 честен ционист

    2 12 Отговор
    Гюнер не е баш прав. Всеизвестен факт е, че всички малцинства в България мразят мнозинството Ганчо.

    Коментиран от #22

    13:52 10.12.2025

  • 8 Да така е

    4 1 Отговор
    Много вярно казано, точно към него и към никакви етноси, които са си част от нашия народ.

    Коментиран от #12

    13:53 10.12.2025

  • 9 честен ционист

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "От овцете са":

    Ти откъде си сигурен, че парите не са дошли от Турция?

    Коментиран от #15, #19

    13:53 10.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕЗАКОННО!
    САМОИЗБРАЛИ СЕ С ФАЛШИВИ ИЗБОРИ!
    ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ И ЗАТВОРЕНИ,А НЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ БЪДЕЩЕТО НИ!
    И СТИГА СТЕ ВНУШАВАЛИ,ЧЕ ЕДНА СВИНЯ УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА.

    13:54 10.12.2025

  • 11 Да обаче

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "От овцете са":

    Нищо не им е направил, а ги стриже и електорално и финансово.

    13:54 10.12.2025

  • 12 честен ционист

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Да така е":

    В България думичката народ отдавна е заменена от общност, а Момчето ползва многозначното "хората". Те тия от сектор Газа и те претендират за хора, но само плъховете се множат в такава прогресия по време на мор.

    13:55 10.12.2025

  • 13 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ами да де, ние му викаме да спре да краде и да се маха а той ни вика - не на омразата

    13:56 10.12.2025

  • 14 Емигрант

    5 1 Отговор
    Точно така е г-н Тахир, обаче илитератът от списъкът на САЩ успешно манипулира само своите симпатизанти като използва тяхната простота и това е подло и нагло използване на това население ! Пеевски е международен престъпник доказан от САЩ и Великобритания и "спасител" за чалгари и будали !

    Коментиран от #18

    13:57 10.12.2025

  • 15 Любопитен

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А ти компетентния защо си мислиш че идват от Турция? Може да идват от някои руски олигарси дето бият в Дубай.

    Коментиран от #16

    13:57 10.12.2025

  • 16 честен ционист

    1 9 Отговор

    До коментар #15 от "Любопитен":

    Парите от Дубай ще идат в Одеса, а кърджалийско е българско, колкото и Мариупол - украински.

    Коментиран от #20

    14:02 10.12.2025

  • 17 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "гьотверен":

    Всички на протестите! Да изчистим България от МАФИЯТА на Борисов и Пеевски!

    14:03 10.12.2025

  • 18 А според теб

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Може ли да използва образовани хора...НЕ..
    и точно затова злоупотребява с неграмотни, защото знае ,че е на тяхното ниво.

    14:03 10.12.2025

  • 19 Моше

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    От Израел са бе задръстеняк.

    14:03 10.12.2025

  • 20 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    На майка ти у сливиците вътре.

    14:03 10.12.2025

  • 21 Феникс

    1 2 Отговор
    След 500 години робство омразата ни към турците е интегрирана в генетичният ни код, винаги когато поздравявам тези хувабци на трети март ме гледат като телета в калчище!

    14:04 10.12.2025

  • 22 В България

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    няма малцинства бе, циганин неграмотен!

    Коментиран от #28

    14:07 10.12.2025

  • 23 Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "гьотверен":

    Да бе и Пеевски да се обреже и преименова и да защитава турския етнос ? Сериозно ли го мислиш.

    14:08 10.12.2025

  • 24 И МНОГО МОЛЯ

    2 1 Отговор
    Спрете да внушавате,че държавата е на "Борисов и Пеевски".
    Това е държавата на всички българи!
    А хора, с 5 заучени фрази,без никакъв интелект,нямат място в политиката.
    Те са СРАМ И ПОЗОР!

    Коментиран от #27

    14:11 10.12.2025

  • 25 Чалга политика

    1 0 Отговор
    Костов и тези около него, че крадоха, крадоха, но това че каза, КОЙ е проклятието за България беше абсолютно прав! Много бързо забравяме, че именно доган(ДС КГБ), създаде това чудовище, което го погълна и сега като самотно куче си ближе раните. Сигурен съм, че пак си живее бейски де, само може порциона да му е по-малко. Да не забравим, че 99% от дпс, а може и 100% са от ушенцата на ДС и повечето са милионерчета.

    14:13 10.12.2025

  • 26 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Досега по телевизията не са показали нито един турчин с БГ паспорт да протестира срещу Делян Славчев Пеевски.Единствено жълтопаветните лумпени водени от етническа омраза обикалят като шантави из площадите за да си изработят грантовете.
    Полицията трябва да си свърши работата а не да се плези на метежниците ит БГ майдана.

    14:14 10.12.2025

  • 27 Най-напред

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "И МНОГО МОЛЯ":

    научи що е това държава поне като понятие и тогава пиши глупости от рода на чия била.

    14:14 10.12.2025

  • 28 Абе ....не

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "В България":

    Виждате ли ,че вече сме на прага на нечий "вилает".....

    14:18 10.12.2025

  • 29 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Дикмето няма ли да се появи!

    14:20 10.12.2025

  • 30 Спортист

    0 0 Отговор
    Омразата към другите е национален спорт, за българите юнаци.

    14:21 10.12.2025

