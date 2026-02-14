Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Георги Близнашки: Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот

14 Февруари, 2026 20:10, обновена 14 Февруари, 2026 19:21 817 31

  • георги близнашки-
  • политика-
  • избори

Румен Радев избра Андрей Гюров за служебен премиер, смята бившият служебен министър-председател

Проф. Георги Близнашки: Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

БСП се опитват да застанат до „Продължаваме Промяната – Демократична България”, затова идва и изказването, че Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер. Но истината е, че предварително беше ясно, че Гюров ще заеме този пост. Това не е избор на Илияна Йотова, а на Румен Радев.

Това каза бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

"Мисля, че дори и служебното правителство е било подготвено. Просто се стигна до разтягане във времето", посочи той.

„Около Румен Радев се групират най-ретроградните кръгове в българското общество”, каза още Близнашки.

Според Близнашки предстоящата предизборна кампания ще бъде много тежка.

По негови думи Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Ексклузивно! ГЕРБ се разцепи.Делян Добрев и Росен Желязков напускат ГЕРБ.

    Коментиран от #11, #12

    19:23 14.02.2026

  • 2 отвратен

    27 1 Отговор
    А този е един от най-големите мръсници в БГ политика !

    19:25 14.02.2026

  • 3 Тоя

    24 1 Отговор
    не само е тлъст, ами вече май опасно е затлъстял

    19:25 14.02.2026

  • 4 Помак

    16 1 Отговор
    Близнашки Ас ша са капя да ма проштавате ...че жената е стоплила водата на печката и е сложила коритото ....ти си един лакжия

    19:26 14.02.2026

  • 5 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Близнашки го е яд на Румен,че не го назначи за служебен премиер.

    19:26 14.02.2026

  • 6 Знам

    21 1 Отговор
    Станала е Радка депутата. Тошко и оня Балабанов ,така наречените чалгари са в истерия. Трябва да си внесем не доктори ,а нови чалгатри не толкова алчни.

    19:27 14.02.2026

  • 7 Лизнашки

    14 1 Отговор
    Плямпала без име и брой и всеки се готви да бъде герой! За Рашков разбрахме, а каза ли кой?

    19:27 14.02.2026

  • 8 Град Симитли

    5 1 Отговор
    Отвратяга!

    19:28 14.02.2026

  • 9 Анонимен

    1 9 Отговор
    Тук един пише ли пише коментари под статията на Близнашки

    19:30 14.02.2026

  • 10 Още един

    16 1 Отговор
    Гнусен плужек активираха. Отивам да драйфам.

    19:31 14.02.2026

  • 11 А Близнашки

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е с толкова мазна и слугинска муцyна, че няма накъде. С малки мазни ръчички, с малки свити в мазното му лице очички, а гласът му е женски.

    19:31 14.02.2026

  • 12 Къде отиват?

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хаяшито с водопада при Шиши, а малкия Магнит при Радев?

    19:31 14.02.2026

  • 13 койдазнай

    1 9 Отговор
    Няма значение купения вот. България е определена да се управлява от ДПС. Това е политическата служба на ДС/КГБ за БЪлгария. И изборите само показват, кой ще служи на ДС и ще изпълнява заповедите им.

    19:32 14.02.2026

  • 14 Близнашки е ясен.

    12 0 Отговор
    Без коментар!

    19:33 14.02.2026

  • 15 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 1 Отговор
    Български медии прикриват гласуване в Европарламента преди 2 дни, с което е приета с 233 гласа Резолюция, според която, освен жените, и мъжете имат право на раждане.Подкрепена е от ЕНП (респективно депутатите от Герб) и ПЕС (БСП) + дамата Радан Кънев, който вече си е в правото да стане м@йка

    19:34 14.02.2026

  • 16 име

    11 1 Отговор
    Това мазно безгръбначно какво очаква? От домова книга, пълна с ГРОБаджии и ДПСари, Гюров е единствени необвързан с тях, поне привидно, щото може и да са го купили. Може и е да не е най-подходящ за служебен премиер, но със сигурност изглежда като най-малкото зло? Въпроса е още ли безгръбначното смята Радев за заплаха за демокрацията и как талова твръдение се вързва с избора на Гюров?!

    Коментиран от #19, #27

    19:35 14.02.2026

  • 17 Гост

    9 1 Отговор
    Ти отлично познаваш двамата си господаря, дядка. Вярваме ти! Така е!

    19:36 14.02.2026

  • 18 Помак

    7 1 Отговор
    Бат Милене , как си бате? . Онзи виждал ли си го Козлодуй ...исках да го питам дали познава едни тираджии украинци ..

    19:36 14.02.2026

  • 19 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Явно не си чел биографията на Гюров.

    19:38 14.02.2026

  • 20 Лазар

    3 3 Отговор
    Само Гешев и Сарафов могат да спрат тотално купения вот! Проверени са и са калени в битките!Вервайте ми!

    19:39 14.02.2026

  • 21 Адрес 4000

    10 1 Отговор
    Ама разбира се,
    Кво друго може да каже
    Бойковото дръто Близне
    Иначе няма Транш накрая на месеца
    Или след участието (зависи от договорката)
    Същото ще каже и Харизанов и Коларова
    Всичките са финансово мотивирани
    Мноу чесни ВсичкоЛози aнал-изатори

    Коментиран от #29

    19:41 14.02.2026

  • 22 Продажник от БСП

    4 1 Отговор
    Никой, никъде не е спрял купения вот. Въпроса е да се ограничи до рамките на приличното.

    Коментиран от #24, #25

    19:42 14.02.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    РУМЕНЕ,
    САМО БОЙ ПО ПЕТИТЕ И ДА ПОВРЪЩАТ МРЪВКИТЕ::)
    И ДЕЦАТА ИМ :)

    19:47 14.02.2026

  • 24 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Продажник от БСП":

    А кой може да спре да спре метежите саботажите шарлатанията които са от 5 години насам Кой го интересува България от 5 години насам Едни неистово крадат лъжат саботират грабят и са безнаказани Кой може да спре саботажниците

    19:50 14.02.2026

  • 25 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Продажник от БСП":

    А кой може да спре да спре метежите саботажите шарлатанията които са от 5 години насам Кой го интересува България от 5 години насам Едни неистово крадат лъжат саботират грабят и са безнаказани Кой може да спре саботажниците

    19:50 14.02.2026

  • 26 Някой

    1 1 Отговор
    Нас...хте се от Радев.Ще трябва да развръзвате кесиите.Крадци ненаядохте се.За вас само Сталин.

    19:52 14.02.2026

  • 27 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    ГЮРО ХАХАХАХАХА Е НАЗНАЧЕН ЛИЧНО ОТ РАДЕВ ХАХАХАХА А ЙОТОВА КОГА И КОЙ Я Е ИЗБИРАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ Е ИСКАХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ИМАТ Я СЕГА ЩЕ ГИ ВИДЯ КАК ЩЕ Я КАРАТ НО НА ТЕЗИ НЕ И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19:54 14.02.2026

  • 28 Проф. Лизашки!

    1 1 Отговор
    Ти си карикатура на интелектуалец и препидавател и срам за академичната общност

    19:55 14.02.2026

  • 29 Марис

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Адрес 4000":

    Пропусна Буруджиева !!

    19:58 14.02.2026

  • 30 Рамбо

    0 0 Отговор
    Тоя дърт пребоядисан комунист от години плюе по всички, вместо да си гледа пенсията

    20:00 14.02.2026

  • 31 Рашко-Апашко

    0 0 Отговор
    Сипи една ракия другото не го мисли

    20:01 14.02.2026

