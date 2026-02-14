Проф. Георги Близнашки: Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот

БСП се опитват да застанат до „Продължаваме Промяната – Демократична България”, затова идва и изказването, че Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер. Но истината е, че предварително беше ясно, че Гюров ще заеме този пост. Това не е избор на Илияна Йотова, а на Румен Радев.
Това каза бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
"Мисля, че дори и служебното правителство е било подготвено. Просто се стигна до разтягане във времето", посочи той.
„Около Румен Радев се групират най-ретроградните кръгове в българското общество”, каза още Близнашки.
Според Близнашки предстоящата предизборна кампания ще бъде много тежка.
По негови думи Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #12
19:23 14.02.2026
2 отвратен
19:25 14.02.2026
3 Тоя
19:25 14.02.2026
4 Помак
19:26 14.02.2026
5 Сатана Z
19:26 14.02.2026
6 Знам
19:27 14.02.2026
7 Лизнашки
19:27 14.02.2026
8 Град Симитли
19:28 14.02.2026
9 Анонимен
19:30 14.02.2026
10 Още един
19:31 14.02.2026
11 А Близнашки
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е с толкова мазна и слугинска муцyна, че няма накъде. С малки мазни ръчички, с малки свити в мазното му лице очички, а гласът му е женски.
19:31 14.02.2026
12 Къде отиват?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хаяшито с водопада при Шиши, а малкия Магнит при Радев?
19:31 14.02.2026
13 койдазнай
19:32 14.02.2026
14 Близнашки е ясен.
19:33 14.02.2026
15 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
19:34 14.02.2026
16 име
Коментиран от #19, #27
19:35 14.02.2026
17 Гост
19:36 14.02.2026
18 Помак
19:36 14.02.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #16 от "име":Явно не си чел биографията на Гюров.
19:38 14.02.2026
20 Лазар
19:39 14.02.2026
21 Адрес 4000
Кво друго може да каже
Бойковото дръто Близне
Иначе няма Транш накрая на месеца
Или след участието (зависи от договорката)
Същото ще каже и Харизанов и Коларова
Всичките са финансово мотивирани
Мноу чесни ВсичкоЛози aнал-изатори
Коментиран от #29
19:41 14.02.2026
22 Продажник от БСП
Коментиран от #24, #25
19:42 14.02.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САМО БОЙ ПО ПЕТИТЕ И ДА ПОВРЪЩАТ МРЪВКИТЕ::)
И ДЕЦАТА ИМ :)
19:47 14.02.2026
24 Промяна
До коментар #22 от "Продажник от БСП":А кой може да спре да спре метежите саботажите шарлатанията които са от 5 години насам Кой го интересува България от 5 години насам Едни неистово крадат лъжат саботират грабят и са безнаказани Кой може да спре саботажниците
19:50 14.02.2026
25 Промяна
До коментар #22 от "Продажник от БСП":А кой може да спре да спре метежите саботажите шарлатанията които са от 5 години насам Кой го интересува България от 5 години насам Едни неистово крадат лъжат саботират грабят и са безнаказани Кой може да спре саботажниците
19:50 14.02.2026
26 Някой
19:52 14.02.2026
27 Промяна
До коментар #16 от "име":ГЮРО ХАХАХАХАХА Е НАЗНАЧЕН ЛИЧНО ОТ РАДЕВ ХАХАХАХА А ЙОТОВА КОГА И КОЙ Я Е ИЗБИРАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ Е ИСКАХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ИМАТ Я СЕГА ЩЕ ГИ ВИДЯ КАК ЩЕ Я КАРАТ НО НА ТЕЗИ НЕ И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ
19:54 14.02.2026
28 Проф. Лизашки!
19:55 14.02.2026
29 Марис
До коментар #21 от "Адрес 4000":Пропусна Буруджиева !!
19:58 14.02.2026
30 Рамбо
20:00 14.02.2026
31 Рашко-Апашко
20:01 14.02.2026