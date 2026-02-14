Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Русе »
Промениха режима на преминаване през "Дунав мост" при Русе

Промениха режима на преминаване през "Дунав мост" при Русе

14 Февруари, 2026 21:42, обновена 14 Февруари, 2026 20:47 558 6

  • дунав мост-
  • русе-
  • режим-
  • движение

Причината е в километричните опашки

Промениха режима на преминаване през "Дунав мост" при Русе - 1
Снимка: Областна администрация-Русе
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заради образувала се километрична опашка от автомобили на румънска територия, от днес е променен т. нар. „адаптивен режим“ на преминаване през "Дунав мост" при Русе – Гюргево, предаде NOVA.

Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Досега трафикът от двете страни на реката се регулираше на равни интервали по 20 минути. Поради струпването на голям брой пътуващи, предимно туристи към България, временното разпределение е следното:

• от Румъния към България се пропускат автомобили за 20 минути, а обратно към Румъния – за 10 минути.

По-рано днес интервалът за преминаване към България бе удължен дори на 30 минути. Румънските власти временно ограничиха тежкотоварния трафик, за да улеснят преминаването.

„Очакваме този режим да продължи най-късно до полунощ днес. В случай на струпване на повече автомобили от българска страна, граничните власти ще удължат периода на пропускане към Румъния“, обясни Драганов.

Той уточни, че основният ремонт на българския участък, започнал на 10 юли 2024 г., се изпълнява в срок. Работите се очаква да приключат до средата на юли тази година.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчу

    3 0 Отговор
    Добре че с Кирето спестихме едни 8 милиарда от бюджета, дето се крадяха, че да ви нарпавим още 7-8 нови дунавски моста!

    21:08 14.02.2026

  • 2 Цвете

    2 0 Отговор
    А ТАКИ ПРИБРА ЛИ СИ 10 МИЛИОНА ЕВРО? 🙈☠️🙉☠️🙊☠️🇧🇬

    21:13 14.02.2026

  • 3 Цвете

    2 0 Отговор
    А ТАКИ ПРИБРА ЛИ СИ 10 МИЛИОНА ЕВРО? 🙈☠️🙉☠️🙊☠️🇧🇬

    Коментиран от #6

    21:14 14.02.2026

  • 4 Един от русенско

    1 0 Отговор
    Как може Русе да се управлява от такива неудачници години наред , как кмета на Свиленград не се оплака на Кюстендил на Драгоман ...само тук е така ...Тея не знаят как да зимата дори пари с корупция просто кмета и областния са много ниски топки ...не кепазя , няма друга дума за Неудачници на който е поверено да управляват област и община

    21:28 14.02.2026

  • 5 Платения Паркинг

    0 0 Отговор
    Направо невероятно.

    Една отсечка от 300 метра които трябва да се довършат

    Им трябват още 5 месеца на Нашите Ремонтаджии .

    21:30 14.02.2026

  • 6 От Тези 10 милиона

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Има и проценти .за съдействието

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:31 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове