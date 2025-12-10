Асен Василев: Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка

„Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка. А днес на площада има повече хора и всеки следващ ден, докато не подадат оставка, ще стават все повече. Така, че искам директно да се обърна и към Борисов, и към Пеевски – подайте си оставката, не вкарвайте България в беля, не може тази държава да се управлява напук на българския народ”, заяви председателят на ПП Асен Василев пред NOVA.
„Ако аз съм на мястото на Борисов и видя тези хора – гневни хора, които идват за пореден път на протеста и не се отказват, веднага бих подал оставка. Борисов и Пеевски трябва да си отидат и да дадем възможност на България да се развива като свободна и европейска страна”, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
Василев беше категоричен, че шествие няма да има, протестът ще остане в Триъгълника на властта, „ще остане мирен и спокоен, с осигурени медицински екипи”.
Председателят на ПП подчерта, че в много други градове в страната хората са излезли, за да изразят недоволството си и са казали, че искат оставката на това правителството.
Божидар Божанов от своя страна заяви, че има индикации за заглушаване на мобилни сигнали в района на протеста в София. „РЗИ бяха изпратени, за да спрат мобилната клетка на единия от операторите. Управляващите ги е страх и трябва да спрат с тези приоми. Това не работи. Още повече ядосват хората”, категоричен беше Божанов.
Кирил Петков изрази благодарност, „че има толкова свободни хора”. Той заяви, че посланието на протеста е ясно: „Мафията вън” и „Оставка”, „срещу модела на Борисов и Пеевски в управлението”. Петков изрази надежда, че младото поколение ще живее в нормална и европейска държава. Според него, ако не се стигне до оставка, ще последва „лавина” от протестиращи. „Ако сега не подадат оставка, вълната ще ги залее. България каза – ние не сме страна на мутри, ченгета, на изнудване, а на свободни, млади хора”, заяви още Петков. И подчерта, че няколко поколения са на площада, за да кажат – стига толкова.
