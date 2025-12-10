Новини
България »
Асен Василев: Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка

Асен Василев: Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка

10 Декември, 2025 21:51 538 23

  • асен василев-
  • протест-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Председателят на ПП подчерта, че в много други градове в страната хората са излезли, за да изразят недоволството си и са казали, че искат оставката на това правителството

Асен Василев: Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка. А днес на площада има повече хора и всеки следващ ден, докато не подадат оставка, ще стават все повече. Така, че искам директно да се обърна и към Борисов, и към Пеевски – подайте си оставката, не вкарвайте България в беля, не може тази държава да се управлява напук на българския народ”, заяви председателят на ПП Асен Василев пред NOVA.

„Ако аз съм на мястото на Борисов и видя тези хора – гневни хора, които идват за пореден път на протеста и не се отказват, веднага бих подал оставка. Борисов и Пеевски трябва да си отидат и да дадем възможност на България да се развива като свободна и европейска страна”, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Василев беше категоричен, че шествие няма да има, протестът ще остане в Триъгълника на властта, „ще остане мирен и спокоен, с осигурени медицински екипи”.

Председателят на ПП подчерта, че в много други градове в страната хората са излезли, за да изразят недоволството си и са казали, че искат оставката на това правителството.
Божидар Божанов от своя страна заяви, че има индикации за заглушаване на мобилни сигнали в района на протеста в София. „РЗИ бяха изпратени, за да спрат мобилната клетка на единия от операторите. Управляващите ги е страх и трябва да спрат с тези приоми. Това не работи. Още повече ядосват хората”, категоричен беше Божанов.

Кирил Петков изрази благодарност, „че има толкова свободни хора”. Той заяви, че посланието на протеста е ясно: „Мафията вън” и „Оставка”, „срещу модела на Борисов и Пеевски в управлението”. Петков изрази надежда, че младото поколение ще живее в нормална и европейска държава. Според него, ако не се стигне до оставка, ще последва „лавина” от протестиращи. „Ако сега не подадат оставка, вълната ще ги залее. България каза – ние не сме страна на мутри, ченгета, на изнудване, а на свободни, млади хора”, заяви още Петков. И подчерта, че няколко поколения са на площада, за да кажат – стига толкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    С мирни протести няма да стане

    Коментиран от #19

    21:53 10.12.2025

  • 2 Давай смело,Асене!

    4 5 Отговор
    Ще паднат главите на прасетата.

    Коментиран от #8

    21:54 10.12.2025

  • 3 Удри

    7 1 Отговор
    Това е демокрацията, всеки може да протестира колкото иска. За мен сегашното правителство няма по-добра алтернатива и затова не протестирам.

    21:55 10.12.2025

  • 4 Да,бе

    4 0 Отговор
    Как пък в хаскьой не се роди един мъж за тия години...Един пасивен Асен и един би добрев разиграват цялата държава,ама поне крадат с всички части .

    21:55 10.12.2025

  • 5 Възраждане

    5 4 Отговор
    Йес бе жиендърче. Ако свалите Шиши и Тиквата ви признавам. Но нали знаете. На нови избори сте извън парламента. Да си върнем България!

    21:55 10.12.2025

  • 6 Някой

    8 3 Отговор
    Ама и вашите оставки искаме! Да не си мислите, че сме забравили как подкрепяхте това правителство?

    21:56 10.12.2025

  • 7 снимката

    3 3 Отговор
    Щастливо усмихнат.

    Коментиран от #13, #14, #21

    21:56 10.12.2025

  • 8 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Давай смело,Асене!":

    то прасето е кокорчо...ха х ха ха

    21:56 10.12.2025

  • 9 Даката

    5 2 Отговор
    Има нагли и отвратителни хора, това е един от тях... Дано някога му потърсят сметка, кои интереси обслужва това същество?

    21:57 10.12.2025

  • 10 Хаха

    3 2 Отговор
    Няма да е лошо след приемане на еврото правителството да подаде оставка и ППДБ да се сринат още повече, а ДПС Ново начало да дръпне още с процентите и остатъците около Доган да не влезнат в парламента. При една по-висока избирателна активност и Величие няма да влезнат.

    21:57 10.12.2025

  • 11 Някойси

    2 4 Отговор
    Този е по - голям боклук,и от тези които трябва да се махнат.ТРЯБВА НОВИ ФИГУРИ НА ШАХМАТНАТА ДЪСКА,НО ДА НЕ СА СЪЩИТЕ БОКЛУЦИ .Но истината е друга... и те ще са същите поставени от Демократичния Запад.....

    21:58 10.12.2025

  • 12 Каруцаро

    4 1 Отговор
    Флюбен съм у него. Шес пъти че го измаам.

    21:59 10.12.2025

  • 13 Разбирач

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "снимката":

    Усеща, че отново ще крадат с брадясалия Кирчо

    21:59 10.12.2025

  • 14 бих добавил

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "снимката":

    И дълбоко ококорен. Този човек не мига. Ще му избягат ограбените кинти ако мигне. Но майка му с която живее все още ще му прости. Достатъчно налапаха.

    21:59 10.12.2025

  • 15 Опа

    3 2 Отговор
    Партията на Пуделите уж се пишат големи евроатлантици и в същото време искат да нямаме редовно правителство точно преди да влезнем в еврозоната. Гласуват заедно с Възраждане и партията на черепа МЕЧ.

    21:59 10.12.2025

  • 16 бгполитик

    0 0 Отговор
    никаква оставка кражбА до край!!!

    22:00 10.12.2025

  • 17 Прасето Асена

    2 1 Отговор
    към прасето Делян:

    СТАНИ ДА СЕДНА НА МАФИОТСКАТА МАСА С ДОН ТИКВА!

    22:00 10.12.2025

  • 18 Реалист

    3 1 Отговор
    Кокорчо дави мъката по Спецов с протести на евроатлантици

    22:00 10.12.2025

  • 19 алтернатива

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колко пъти се избирахме, като избираме зърна боб от една и съща торба?

    22:01 10.12.2025

  • 20 Българин

    2 1 Отговор
    То добре ще падне,но след това ще поискаме и твоята оставка. Много сте си повярвали. Пред вас и Радев,предпочитам Борисов и Пеевски,те са по-малкото зло. Още 20 дена ще изкара Бойко,има 15 почивни дни до НГ. Сърбите стачкуват повече от година,но проруския диктатор не дава оставка.

    22:02 10.12.2025

  • 21 Спецов

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "снимката":

    Знам го това излъчване. Така гледа като го обслужвам. Кой ли го прави сега извън кадър?

    22:03 10.12.2025

  • 22 12345

    2 1 Отговор
    Кристали, парапети,кеш, пудели и пеньоари

    22:04 10.12.2025

  • 23 Heнов

    0 0 Отговор
    Кой го иска този Соросоиден гей?
    По добре Боко,че е мъжкар,отколкото този Мики Маус,лакей и слуга на чужди интереси!

    22:06 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове