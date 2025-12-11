Новини
България »
Кристин Димитрова: На младите много им намазаха ските и са ги пуснали

Кристин Димитрова: На младите много им намазаха ските и са ги пуснали

11 Декември, 2025 07:56 1 937 39

  • кристин димитрова-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство

Но ако помагаме на една фракция от български милионери да победи друга фракция български милионери, няма да се случи тази надежда на младите хора

Кристин Димитрова: На младите много им намазаха ските и са ги пуснали - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Искам да обещаем повече на следващите поколения, но не съм сигурна, че ако заменим едните милионери с други това ще стане. Отвън много неща могат да се променят, но отвътре нищо, предупреди в интервю пред БНР Кристин Димитрова, поет, писател, преводач.

"Отидох до площада да видя какво се случва. Видях лицата на младички хора, не само организираните студенти, наричам ги деца. Отиваха към площада с едни такива озарени лица и щастливи, защото някой им беше обяснил кое е доброто и кое е злото. И те отиват, защото са добри и искат да се борят със злото. Според мен много им намазаха ските и са ги пуснали", коментира писателката.

И сподели:

"Зад тези лица, аз виждам едни по-възрастни, които са ми добре познати от 20 -30 години насам. Ако наистина се борим срещу нещо, което да победим - Свети Георги да победи змея и да го заколи, чудесно. Но ако помагаме на една фракция от български милионери да победи друга фракция български милионери, няма да се случи тази надежда на младите хора."

Според нея това е трагикомедия и припомни, че през 2020 г. новата власт дойде с едно силно мото – цитирано по чуждите медии – "нулева толерантност към корупцията".

"Помня защото беше нулева, не ще намалим корупцията. И оттам нататък започна, какво правим с дерогацията, как руски петрол се преработва и изнася, и други разни скандали. Останах с впечатлението, че една система от хора,които са взаимосвързани, се замениха с други взаимосвързани", напомни за идването на правителството на ПП Кристин Димитрова.

Тя изрази личното си мнение, че и Архангел Михаил да дойде няма да може да ни оправи. "Когато мине революцията, накрая излиза някой и казва, "айде сега да се разправим."


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гражданин

    45 11 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски са на свобода , и крачка напред няма да мръдне нашата страна !!

    Коментиран от #23

    08:01 11.12.2025

  • 3 браво шефке

    20 13 Отговор
    предлагам да осатвим всичко така, защото няма смисъл да се разправяме

    08:02 11.12.2025

  • 4 дядото

    33 11 Отговор
    с намазани или не ски,на младите им писна,определено.те или ще постигнат промяна или дебелите ще предизвикат гневът им и тогава ще трябва да се скрият при "бай ставри".

    08:04 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    27 14 Отговор
    Какво да се направи госпожа , като младите ги инфантилизираха !!! Протеста - едни бунаци рипаха на песента - Когато Па....... Преди същите бунаци рипаха на - Комунизма си отива !!! Ни комунизма си отидЕ , ни демокрацията дойдЕ !!! Само младите станаха още по инфантилни , и не схващат , че трябва да се погрижат сами за себе си , и чакат някой да им даде нещо !!! А визията им за Терминал 2 е също толкова инфантилна - и на запад никой нищо не дава , и там трябва сам да се грижиш за себе си !!! А за Пеевски - инфантилите не схващат , че на следващи избори той ще бъде отново в същата позиция , защото има твърд електорат !!! Демокрацията за която рипат , работи точно така !!! Инфантили.....

    Коментиран от #29

    08:05 11.12.2025

  • 7 Факт

    24 5 Отговор
    Добре е първо да се разберат що е корупция и кой да има право да определя! За употребата на младите за тясно политически цели си е права.

    08:05 11.12.2025

  • 8 Селянин

    21 7 Отговор
    Страната ще мръдне, когато хора, като Пеевски, Портних, Сарафов, Гешев, Борисов, Ковачки, Гаетанов и подобни са в панделата за дълго. Няма ли видни наказания на висши политици и висши чиновници, като тези разрешили застрояването на деретата и плажовете и като тези направили скандалните заменки, никога няма да мръднем напред. Никога. Сега има енергия. Много вероятно е да има избори. Много вероятно е ППДБтата да вземат повече гласове. Нека не забравят, че ако не вкарат много хора бързо на топло, след няколко години ще са на мястото на Пеевски и тълпата ще крещи Пуделите вън.

    Коментиран от #11

    08:07 11.12.2025

  • 9 Предпочитам да боря за по добър живот

    20 4 Отговор
    в България, за бъдеще за България до сетният си дъх.

    България се управлява от Мутро Мафията на ДС, но всичко има начало и край, само салама гжа Кристин Димитрова има два края.
    Всеки преценя сам за себе си.

    08:09 11.12.2025

  • 10 К.К

    22 16 Отговор
    Лельо, заради такива като теб сме на този хал. Да си седим по панелките послушно и да чакаме да ни щавят. Като не ти харесва това , отивай при Путин, там е спокойно и " вольно дьйшит человек".

    08:10 11.12.2025

  • 11 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Селянин":

    Пешовците лижат по своему!

    08:11 11.12.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    17 0 Отговор
    Когато "младичките" скачАха с "коЙт не скача е червен!" бяха умни и красиви❗
    Сега "младичките" дето скачАха с "коЙт не скача е дебел!" са им намазали ските❗

    08:12 11.12.2025

  • 13 Това е самата истина

    11 6 Отговор
    Замяна на един олигархичен кръг, с друг, а хората стадото което дава тази енергия. Стадо, защото му казват какво да блее, а то не мисли какво се случва.

    08:13 11.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    МИНОСите които МИносите не променят факта, че написаното е самата истина❗

    08:16 11.12.2025

  • 15 Тома

    13 10 Отговор
    Значи според тази писателка младите нищо не трябва да правят и да търпят години наред тиквата и мамута или трябва да имигрират както до сега го правят

    08:19 11.12.2025

  • 16 Гошо

    7 13 Отговор
    Колко глупости дрънка тази леля?

    08:20 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сврака!

    8 10 Отговор
    герберастка сврака!

    08:25 11.12.2025

  • 19 SDEЧЕВ

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Млади стари-не знам. Само знам, че едни фалшиви герои обезмислят изборите с Фейсбук пропаганда и подбуждане към анархия. Какъв е смисъла 3 000 000 българи да гласуват и после 50 000 хлапака и безработни несретници, които не са платили и лев данъци да сриват демокрацията с безредици. Трябва да се забранят Безредици организирани от парламентарно представени партии. В ПАРЛАМЕНТА да протестират. Затвор за шарлатаните безмозъчни. Радев ги докара Радев да ги разкара тези сламени палячовци.

    08:25 11.12.2025

  • 20 За съжаление

    21 8 Отговор
    е ужасно права. Засилих се и аз да ида на протест, но кагто разбрах, че начело стои не кой да е, а Асен Василев, тутакси се отказах. Просто една партия (обръч от фирми/зависимости) и вече достатъчно компрометирана иска да свали друга/други и да се върне на власт. Реваншизъм. Алтернатива няма, ще идем на избори и после пак от същото...

    Коментиран от #25

    08:27 11.12.2025

  • 21 Аман от подлоги на СТАТУКВОТО КРАДЛИВО

    13 13 Отговор
    ТАЯ МИСИРКА Е ЗАЩИТНИЧКА НА КОРУПЦИОНЕРИТЕ И ЧЕКМЕДЖАРИТЕ! ОТ ВОЛГИН СЪМ ЧУВАЛ ДОСТА СВЕСТНИ КОМЕНТАРИ, А ОТ ТАЯ БОЙКОВИСТКО НЕ. ЯВНО Е НАЗНАЧЕНА ДА БРАНИ СТАТУКВОТО НА ШАЙКАТА КРАДЛИВ И ТЯ Е СЕРВИЛНА ПОДЛОГА НА ВЛАСТИМАЩИТЕ.

    08:28 11.12.2025

  • 22 Папуц

    15 9 Отговор
    Факти, моля Ви!
    Не давайте възможност, на световно НЕизвестни персони, наричащи себе си - ПИСАТЕЛ, да ръсят мозък през Вас!!
    Такива плямпала в България - МНОГО!
    НО НЕ ТРЯБВА ВСЯКО ПЛЯМПАЛО, ВЗЕЛО НЯКОЙ ЛЕВ, ДА ЛОМОТИ НА ВСЕВЪЗСЛУШАНИЕ!
    А за БНР и БНТ - като за умрял - или нищо , или НИЩО!

    08:32 11.12.2025

  • 23 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Всичко е задръстено, пътищата, кръчмите, летището, магазините, опашки за апартаменти. Не знам, толкова зле не е било

    08:36 11.12.2025

  • 24 пресолена

    7 1 Отговор
    нали кирчо и кокорчо шарлатаните на президента бяха ? пачки и пудели заменихме кюлчета....все същото.вкарването само на емоция е лошо.

    08:37 11.12.2025

  • 25 Умников

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "За съжаление":

    Като Ви чета писанията и разъжденията, разбирам , защо сме били векове наред под робство!
    Ако Ви харесдва да ви крадът , да ви убиват близните-защото КОРУПЦИЯТА убива хора, да се подиграват с нациналната ни идентичност и история, да се гаврят със възрастните Ви родитвли - Ок , тогава бих Ви разбрал!
    Но ако сте нормано мислещ , но платен клакйор на статуквото - тогава Ви пожелавам бързо оздравяване!
    Има лечение , нали знаете - самун, клон , въже!

    Коментиран от #30, #31, #38

    08:38 11.12.2025

  • 26 Дзън-дзън

    3 0 Отговор
    Който си въобразява, че със спонтанизирани улични революции ще постигне нещо различно от Ленин или нова доза тарикати, които да го водят за носа, докато крадат като за последно - той е особено умен. И красив.
    Тарикатите много му се радват.
    Затова непрекъснато му повтарят колко е умен и красив. Да му е кеф, докато го щавят.
    Сега умнокрасивитетът пак е на улицата. Някой за пореден път му внуши, че улицата е най-добрият инструмент на демокрацията - тя най-добре решава кой да управлява, а не изборите, тя прави съдебни реформи, тя се бори с корупцията, тя вкарва в затвора лошите и вади от затвора добрите, тя е свършената съдебна власт, тя прави добри за всички бюджети, тя избира главни прокурори за чудо и приказ, тя най-добре осведомява мнозинството за безценните намерения на малцинството.
    А после, когато тарапаната утихне, иде времето на шмекерите. Те знаят какво да правят в едно утихнало улично общество. И го правят спокойно.
    Някой от тия на улицата вчера дали попита тия от ППДС какво изпълниха от обещаното, след като добараха властта след предишните улични балове?
    Хе, хе - надай се Гунчо на пиени жени😂
    Амнезията, съчетана с избирателната памет и правилните лозунги, са генераторите на периодичната улична наивност, която последователно вярва на приказки, а не на факти.
    Ликувайте, моля!

    08:39 11.12.2025

  • 27 Кристин Димитрова

    4 5 Отговор
    Върви на М. А. Й. Н. А. Т. А. С. И

    08:42 11.12.2025

  • 28 Анджо

    4 0 Отговор
    Абсолютната истина и тези от пп и дб ги видяхме. Мафията не е една в България, знаем за поне две и сега е същото и те се борят за влияние. Още пет години безвремие. Дано не съм прав, но това е видно.

    Коментиран от #36

    08:43 11.12.2025

  • 29 И още

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Казваш им --НЕ можеш да искаш оставка на Пеевски и Борисов,защото САМО членове на техни партии могат да го направят,а те --ама искаме.Младежи! --Пеевски и Борисов са ЛИДЕРИ НА техни си партии и ви ЛЪЖАТ,че ВИЕ може да ги свалите.Второ-- някаква Маргарита в Офанзива по Нова нюз ,се оплете като пиле в кълчища,когато я питаха за свобода и диктатура Ами тя ПОНЯТИЕ СИ НЯМА ОТ ТЕЗИ ДВЕ ПОНЯТИЯ. Трето--било корупция,когато като непълнолетен даваш 20 лева да отидеш на дискотека ,а ти не нарушаваш нищо според теб.МЛАДИ И ЗЕЛЕНИ още и някой ЯВНО ГИ ИЗПОЛЗВА.

    08:44 11.12.2025

  • 30 Дзън-дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Умников":

    Думата "клакйор" убедително доказва, че наистина сте Умников.
    Братовчедка е на думата "литмус", която използва един особено умен възпитаник на Харвард, който чете Конституцията по особено куролационен начин😂😂😂

    08:45 11.12.2025

  • 31 Явно човека е разбрал

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Умников":

    Но ти не! Да замениш едни крадци с други е повече от глупаво. А в момента това се случва.

    08:45 11.12.2025

  • 32 Гого

    2 3 Отговор
    А на теб другаде са намазали.

    08:46 11.12.2025

  • 33 Лакей на статуквото крадливо

    0 2 Отговор
    ТАЯ ЗАСТЪПНИЧКА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ СА И НАМАЗАЛИ ЧАТАЛА.

    08:49 11.12.2025

  • 34 милионера няма пари за раздаване

    1 0 Отговор
    стиска се . а гамени и локали ходят да стачкуват . където има разрешена стачка . понеже са хулигани и криминали носят боксове, бухалки, гръмове и димки . сами не правят стачки защото ще прилича на тероризъм . облечени в черно и маскирани хвърлят камъни и палят кофи . богати са в юса . има цели градове с мултимилионери и милиардери . а тук местните богаташи ги хвалят и рекламират за всяко нещо .

    08:52 11.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да кажем

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анджо":

    В София наистина са много от ПП.Сложиха си техен кмет.И какво стана,София от месеци зарината с боклуци И понеже в къщи някой вместо тях върши всичко,те не виждат,че има ПРОБЛЕМ,А В ОСНОВАТА МУ ЛЕЖИ ,образно казано Асен Василев,който сега ги нахъсва да сменят правителство. ТОЙ РАЗРЕШАВА ТОВА БЕЗОБРАЗИИЕ(младите да искат да свалят законно избрано правителство,което се мъчи да поправи негови грешки)

    08:54 11.12.2025

  • 37 Маха

    0 0 Отговор
    И какво предлагаш, бульо? Да не се борят за бъдещето си ли?

    08:55 11.12.2025

  • 38 Лелее

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Умников":

    Винаги може да се намерят такива като теб,,да предат и род и Родина и ценности в живота,за жълти стотинки Та да ти кажа,клакьорът ръкопляска на хубави пиеси,лошите ги освиркват.

    09:05 11.12.2025

  • 39 Зомбаю

    0 0 Отговор
    Олигарси и лобита винаги ще има но, не за сметка на евридей Джо!

    09:05 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове