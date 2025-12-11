Кристин Димитрова: На младите много им намазаха ските и са ги пуснали

Искам да обещаем повече на следващите поколения, но не съм сигурна, че ако заменим едните милионери с други това ще стане. Отвън много неща могат да се променят, но отвътре нищо, предупреди в интервю пред БНР Кристин Димитрова, поет, писател, преводач.
"Отидох до площада да видя какво се случва. Видях лицата на младички хора, не само организираните студенти, наричам ги деца. Отиваха към площада с едни такива озарени лица и щастливи, защото някой им беше обяснил кое е доброто и кое е злото. И те отиват, защото са добри и искат да се борят със злото. Според мен много им намазаха ските и са ги пуснали", коментира писателката.
И сподели:
"Зад тези лица, аз виждам едни по-възрастни, които са ми добре познати от 20 -30 години насам. Ако наистина се борим срещу нещо, което да победим - Свети Георги да победи змея и да го заколи, чудесно. Но ако помагаме на една фракция от български милионери да победи друга фракция български милионери, няма да се случи тази надежда на младите хора."
Според нея това е трагикомедия и припомни, че през 2020 г. новата власт дойде с едно силно мото – цитирано по чуждите медии – "нулева толерантност към корупцията".
"Помня защото беше нулева, не ще намалим корупцията. И оттам нататък започна, какво правим с дерогацията, как руски петрол се преработва и изнася, и други разни скандали. Останах с впечатлението, че една система от хора,които са взаимосвързани, се замениха с други взаимосвързани", напомни за идването на правителството на ПП Кристин Димитрова.
Тя изрази личното си мнение, че и Архангел Михаил да дойде няма да може да ни оправи. "Когато мине революцията, накрая излиза някой и казва, "айде сега да се разправим."
Предпочитам да боря за по добър живот
България се управлява от Мутро Мафията на ДС, но всичко има начало и край, само салама гжа Кристин Димитрова има два края.
Всеки преценя сам за себе си.
Всеки преценя сам за себе си.
08:09 11.12.2025
До коментар #8 от "Селянин":Пешовците лижат по своему!
Сега "младичките" дето скачАха с "коЙт не скача е дебел!" са им намазали ските❗
Това е самата истина
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":МИНОСите които МИносите не променят факта, че написаното е самата истина❗
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Млади стари-не знам. Само знам, че едни фалшиви герои обезмислят изборите с Фейсбук пропаганда и подбуждане към анархия. Какъв е смисъла 3 000 000 българи да гласуват и после 50 000 хлапака и безработни несретници, които не са платили и лев данъци да сриват демокрацията с безредици. Трябва да се забранят Безредици организирани от парламентарно представени партии. В ПАРЛАМЕНТА да протестират. Затвор за шарлатаните безмозъчни. Радев ги докара Радев да ги разкара тези сламени палячовци.
Не давайте възможност, на световно НЕизвестни персони, наричащи себе си - ПИСАТЕЛ, да ръсят мозък през Вас!!
Такива плямпала в България - МНОГО!
НО НЕ ТРЯБВА ВСЯКО ПЛЯМПАЛО, ВЗЕЛО НЯКОЙ ЛЕВ, ДА ЛОМОТИ НА ВСЕВЪЗСЛУШАНИЕ!
А за БНР и БНТ - като за умрял - или нищо , или НИЩО!
До коментар #2 от "гражданин":Всичко е задръстено, пътищата, кръчмите, летището, магазините, опашки за апартаменти. Не знам, толкова зле не е било
До коментар #20 от "За съжаление":Като Ви чета писанията и разъжденията, разбирам , защо сме били векове наред под робство!
Ако Ви харесдва да ви крадът , да ви убиват близните-защото КОРУПЦИЯТА убива хора, да се подиграват с нациналната ни идентичност и история, да се гаврят със възрастните Ви родитвли - Ок , тогава бих Ви разбрал!
Но ако сте нормано мислещ , но платен клакйор на статуквото - тогава Ви пожелавам бързо оздравяване!
Има лечение , нали знаете - самун, клон , въже!
Тарикатите много му се радват.
Затова непрекъснато му повтарят колко е умен и красив. Да му е кеф, докато го щавят.
Сега умнокрасивитетът пак е на улицата. Някой за пореден път му внуши, че улицата е най-добрият инструмент на демокрацията - тя най-добре решава кой да управлява, а не изборите, тя прави съдебни реформи, тя се бори с корупцията, тя вкарва в затвора лошите и вади от затвора добрите, тя е свършената съдебна власт, тя прави добри за всички бюджети, тя избира главни прокурори за чудо и приказ, тя най-добре осведомява мнозинството за безценните намерения на малцинството.
А после, когато тарапаната утихне, иде времето на шмекерите. Те знаят какво да правят в едно утихнало улично общество. И го правят спокойно.
Някой от тия на улицата вчера дали попита тия от ППДС какво изпълниха от обещаното, след като добараха властта след предишните улични балове?
Хе, хе - надай се Гунчо на пиени жени😂
Амнезията, съчетана с избирателната памет и правилните лозунги, са генераторите на периодичната улична наивност, която последователно вярва на приказки, а не на факти.
Ликувайте, моля!
29 И още
До коментар #6 от "Пич":Казваш им --НЕ можеш да искаш оставка на Пеевски и Борисов,защото САМО членове на техни партии могат да го направят,а те --ама искаме.Младежи! --Пеевски и Борисов са ЛИДЕРИ НА техни си партии и ви ЛЪЖАТ,че ВИЕ може да ги свалите.Второ-- някаква Маргарита в Офанзива по Нова нюз ,се оплете като пиле в кълчища,когато я питаха за свобода и диктатура Ами тя ПОНЯТИЕ СИ НЯМА ОТ ТЕЗИ ДВЕ ПОНЯТИЯ. Трето--било корупция,когато като непълнолетен даваш 20 лева да отидеш на дискотека ,а ти не нарушаваш нищо според теб.МЛАДИ И ЗЕЛЕНИ още и някой ЯВНО ГИ ИЗПОЛЗВА.
До коментар #25 от "Умников":Думата "клакйор" убедително доказва, че наистина сте Умников.
Братовчедка е на думата "литмус", която използва един особено умен възпитаник на Харвард, който чете Конституцията по особено куролационен начин😂😂😂
До коментар #25 от "Умников":Но ти не! Да замениш едни крадци с други е повече от глупаво. А в момента това се случва.
До коментар #28 от "Анджо":В София наистина са много от ПП.Сложиха си техен кмет.И какво стана,София от месеци зарината с боклуци И понеже в къщи някой вместо тях върши всичко,те не виждат,че има ПРОБЛЕМ,А В ОСНОВАТА МУ ЛЕЖИ ,образно казано Асен Василев,който сега ги нахъсва да сменят правителство. ТОЙ РАЗРЕШАВА ТОВА БЕЗОБРАЗИИЕ(младите да искат да свалят законно избрано правителство,което се мъчи да поправи негови грешки)
До коментар #25 от "Умников":Винаги може да се намерят такива като теб,,да предат и род и Родина и ценности в живота,за жълти стотинки Та да ти кажа,клакьорът ръкопляска на хубави пиеси,лошите ги освиркват.
