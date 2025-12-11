Кристин Димитрова: На младите много им намазаха ските и са ги пуснали

Искам да обещаем повече на следващите поколения, но не съм сигурна, че ако заменим едните милионери с други това ще стане. Отвън много неща могат да се променят, но отвътре нищо, предупреди в интервю пред БНР Кристин Димитрова, поет, писател, преводач.

"Отидох до площада да видя какво се случва. Видях лицата на младички хора, не само организираните студенти, наричам ги деца. Отиваха към площада с едни такива озарени лица и щастливи, защото някой им беше обяснил кое е доброто и кое е злото. И те отиват, защото са добри и искат да се борят със злото. Според мен много им намазаха ските и са ги пуснали", коментира писателката.

И сподели:

"Зад тези лица, аз виждам едни по-възрастни, които са ми добре познати от 20 -30 години насам. Ако наистина се борим срещу нещо, което да победим - Свети Георги да победи змея и да го заколи, чудесно. Но ако помагаме на една фракция от български милионери да победи друга фракция български милионери, няма да се случи тази надежда на младите хора."

Според нея това е трагикомедия и припомни, че през 2020 г. новата власт дойде с едно силно мото – цитирано по чуждите медии – "нулева толерантност към корупцията".

"Помня защото беше нулева, не ще намалим корупцията. И оттам нататък започна, какво правим с дерогацията, как руски петрол се преработва и изнася, и други разни скандали. Останах с впечатлението, че една система от хора,които са взаимосвързани, се замениха с други взаимосвързани", напомни за идването на правителството на ПП Кристин Димитрова.

Тя изрази личното си мнение, че и Архангел Михаил да дойде няма да може да ни оправи. "Когато мине революцията, накрая излиза някой и казва, "айде сега да се разправим."