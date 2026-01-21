Новини
България »
Държавата подписва за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписва за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

21 Януари, 2026 08:13 920 42

  • държава-
  • подпис-
  • проучване-
  • нефт-
  • газ-
  • черно море

Предвидено е БЕХ за придобие 10% от правата за проучване. Проектът е определен като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

Държавата подписва за участие в проучването за нефт и газ в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът в оставка Росен Желязков и енергийният министър Жечо Станков ще присъстват днес на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг в проучването за нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, съобщават от БНР.

Предвидено е БЕХ за придобие 10% от правата за проучване. Проектът е определен като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

От правителството посочват, че за първи път в новата си история държавата ще участва като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската част на Черно море. Очаква се този процес да открие нова важна страница в развитието на енергийния сектор на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    32 1 Отговор
    Държавата ще плати обородуването и екипа, а мажоритарният собственик ще разпределя печалбата.

    08:15 21.01.2026

  • 2 хаяши

    42 3 Отговор
    подписва престъпления до последно

    08:17 21.01.2026

  • 3 Пич

    44 2 Отговор
    Да се чете - нрлегитимния айдук Роско продължава да разпродава държавата !!!

    08:20 21.01.2026

  • 4 дънди прешъс

    33 2 Отговор
    тиквоний ни подписа за десетилетия... за робите 1% "печалба"

    Коментиран от #6

    08:20 21.01.2026

  • 5 фен на сидеров

    34 2 Отговор
    този водопаднал нищо не трябва да подписва ! всичко е в ущърб на държавата с малко "д" !!!

    08:21 21.01.2026

  • 6 А бе...

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "дънди прешъс":

    Илитерат паветен, на Дънди златото го хариза вашия паветен фюрер Костов!

    Коментиран от #12, #15, #16, #17, #18, #20

    08:23 21.01.2026

  • 7 ПО ТОЧНО

    21 1 Отговор
    ХАЯШИВОДОПАДОВ ПОДХРАНВА КАТО ЗА ПОСЛЕДНО .....ВОДОПАДА С ПОДПИСИ СРЕЩУ СПОНСОРСТВО

    08:23 21.01.2026

  • 8 Държавата ли?!?

    30 1 Отговор
    Шепата бандити ще харижат в последния момент преди да си тръгнат, поредното народно богатство, за само 10% за нас, нооо… срещу дебел рушвет за тях!
    Дори не са се осмелили да напишат с кого подписват!

    08:23 21.01.2026

  • 9 си пън

    22 1 Отговор
    помияр в оставка,нъл вие търсихте и не се намери,стига крадене,и стига подписи,нали напуснахте

    08:24 21.01.2026

  • 10 Баце

    27 1 Отговор
    Къв е тоя че да подписва каквото и да било.

    08:24 21.01.2026

  • 11 ту-туу

    22 1 Отговор
    Преди години сикаджииската герберска мутра не наля ли и той пари в морето и си прибра процента в Белене б-к-уци

    08:26 21.01.2026

  • 12 бою циганина

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "А бе...":

    Концесията за находище “Челопеч” е в полза на канадската компания “Дънди Прешъс Металс” и при сключването є не е защитен държавния интерес. Това сочи прокурор Красимир Кирилов от Софийска градска прокуратура в постановлението си, с което на 17 август праща разследването в Специализираната прокуратура с мнение, че петима енергийни министри, подписвали договори и споразумения с канадската компания трябва да бъдат разследвани за безстопанственост.

    Прокурор Кирилов установява също, че с договора и последвалите анекси към него не може да се контролира нито съдържанието, нито количеството на изнесените от страната концентрати и смеси. Налице е очевидна тенденция за увеличаване на добивите при намаляване на концесионното възнаграждение, както и невъзможност то да се актуализира, макар да има значително покачване на цената на златото, пише още обвинителят до колегите си от Спецпрокуратурата, които по закон водят досъдебните производства срещу представители на високите етажи на властта.

    08:28 21.01.2026

  • 13 10%

    18 1 Отговор
    Предвидено е БЕХ да придобие 10% смях в залата 10 за борисов 10 за пеевски 10 за желязков 10 за пп дб 10 за герб за българите един гол Х

    08:28 21.01.2026

  • 14 Аоо

    22 1 Отговор
    Тоя бърза да продаде, за времето което му остава, колкото може повече и да получи комисионни, защото има да изплаща заем за хотела с водопада.

    08:29 21.01.2026

  • 15 бою циганина

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "А бе...":

    Делото е образувано по сигнал на икономиста от Бургас Николай Едрев от февруа­ри т. г. По него са събрани 17 тома с материали, които Кирилов изпраща на колегите си спецпрокурори. Въпросните петима министри са Петър Жотев от правителството на Иван Костов, Лидия Шулева от кабинета “Сакскобургготски”, Петър Димитров от Тройната коалиция, Трайчо Трайков от кабинета “Борисов 1” и настоящият енергиен министър Теменужка Петкова.

    Държавата е била ощетена с милиони от неконтролиран добив на ценни метали, тъй като в концесията с “Дънди Прешъс Металс Челопеч” са и само три от металите - злато, мед и сребро, като останалите 38 са изнасяни в Намибия и Китай безконтролно.

    08:29 21.01.2026

  • 16 бою циганина

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "А бе...":

    Основният договор за концесията на мина “Челопеч” е сключен на 19 май 1999 г. от покойния министър Александър Божков, който половин година по-късно е освободен от поста. Неговият наследник Петър Жотев на 19. 09. 2000 г. сключва допълнително споразумение. Чрез него са нанесени щети, тъй като задължителната минимална екологична програма е съкратена от 9 600 000 долара на 1 374 668 долара, а задължителната инвестиционна програма е орязана от 37 136 000 долара на 8 302 857 долара. Отменен е бил Контролният съвет от договора, както и задължението на концесионера да осигурява достъп за контрол на обекта. Което означава само едно - канадците могат да добиват ценни метали, колкото си решат, избягвайки концесионната такса, която е процент от добива.

    08:30 21.01.2026

  • 17 бою циганина

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "А бе...":

    По време на правителството на НДСВ вицепремиерът Лидия Шулева подписва в края на февруари 2004 г. ново споразумение със задна дата, което намалява наполовина и без това неплащаната в пълен размер концесионна такса. То е със срок от 1.01.2004 г. до края на 2010 г., с което обвързва и следващото правителство.
    Намаляването е оправдано с “неблагоприятни условия”. Прокуратурата обаче е категорична, че това не е вярно, тъй като добивът скача от 624 310 тона на 1 088 431 тона, при това реалните числа са неизвестни и вероятно са много по-високи, поради липсата на контрол върху тях. Шулева подписва също отмяната на задължението на концесионера да преработва рудата на територията на страната, с което лишава държавата от данъци в полза на трети страни. Окончателно е загубен и контролът върху изнасяната руда.

    08:31 21.01.2026

  • 18 бою циганина

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "А бе...":

    Отменен е и член от първоначалния договор за промяна на концесионното възнаграждение при трайни изменение на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца. Държавата отново губи милиони, защото при сключване на договора през 1999 г. цената на тройунция е била 300 долара, докато сега е 1769.
    Следващите трима министри - Петър Димитров, Трайчо Трайков и Теменужка Петкова отново сключват допълнителни споразумения с концесионера през 2008, 2009 и 2015 г., които отново не са в в полза на държавата. След проверка на Сметната палата през 2013 г. на Министерството на енергетиката е дадена препоръка да се направи финансово-икономически анализ на концесията и да се предприе­мат действия за баланс между ползата и рисковете. Седем години по-късно това още не е е направено. За престъплението, в което могат да бъдат обвинени петимата министри, те могат да получат до 12 години затвор.

    08:31 21.01.2026

  • 19 Деций

    8 3 Отговор
    В България има доказано газ за 100 години по 3 милиарда кубика на година и това не включва морето в което е пълно с газ.Турците намериха и разработват, румънците и те, а България си бърка в носа и се прави ,че търси, саботирайки целият процес от много години за да угоди на чужди държави ,пиша в множествено число защото не е само Русия.

    08:32 21.01.2026

  • 20 бою циганина

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "А бе...":

    Междувременно канадската компания “Дънди Прешъс Металс Челопеч” отказа през юни да подпише договор с Министерството на енергетиката за проучвания за злато и полезни изкопаеми в площ Свети Никола, заради протести на хората от Старозагорско. Тя има вече издадено разрешително от 13 декември м. г., подписано от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

    08:32 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 незнайко

    12 0 Отговор
    БЕХ ще получи 10 % от правото на проучване а останалите 90 % ЗА КОГО СА ? Защо в нашата акватория някой ще получи толкова големи права ? Отново ли ще си продаваме богатството както със златното находище и медните находища а и не само те ! Толкова ли са ТЪПИ нашите управници да продават ДЪРЖАВАТА ???

    08:36 21.01.2026

  • 23 селяк

    10 1 Отговор
    Емии продадохме си златото за жълти центове сега и нефта. Така се случват нещата в територия България

    08:38 21.01.2026

  • 24 ТО ТАКОВА ПРОУЧВАНЕ

    7 0 Отговор
    НАПРАВИ ТУУУПА ПРЕЗ КРАЯ НА 90 ГОД. С НЕКВА ФИРМА УСВОИХА ЕДНИ МИЛИОНИ И ДО ТАМ. НИЩО И ПОЛОВИНА. СЕГА И ПО ЗЛЕ ЩЕ БЪДЕ. ЗА НАС 10% ЗА ДРУГИ 90%. И АКО НАМЕРЯТ НЕЩО ПАК ТАКА ЗА НАС 10 ЗА ТЯХ 90% ОТ НАХОДКАТА. ПРОДАЖНИЦИ И ГЕПАДЖИИ СТЕ.

    08:42 21.01.2026

  • 25 Големи

    6 1 Отговор
    бандите еййй. Разпродадоха държавата за да забогатеят.

    08:56 21.01.2026

  • 26 той тоя

    4 1 Отговор
    хотел с ВОДОПАД, няма сам да се построи я...

    09:02 21.01.2026

  • 27 ту-туу

    3 0 Отговор
    Мързеливи и дебели крадливи б-к-уци преди работеха цялата седмица,а като дойде сикаджииската герберска мутра щото го болят колената работят само сряда,четвъртък и по желание някой в петък но заплатите тройни

    09:06 21.01.2026

  • 28 Факт

    1 0 Отговор
    Сами храним Злото от Фактибг!

    09:08 21.01.2026

  • 29 Гай Турий

    5 0 Отговор
    Опуленият ни предава отново като неговия мутренски ментор в съучастие с него, разбира се - няма как иначе. Да сме придобиели правото на проучване 10 %!??! Че нашите права ако сме държава са 100%. Като даваш концесия на световните лами ще искаш 50 % от добива на каквото излезе и нито стотинка за проучване. Това е да си държава. А сега сме продажна колония с роби на пост премиери. Но за това предателство, за което се разписват мръсниците както винаги в последната минута на власт, тия заработват дебели сметки в офшорки или биткойни от подкупи. И няма институция която да ги следи, разследва и дава на съд, защото тия винаги вършат престъпления! Това е 100 % сигурно.

    09:12 21.01.2026

  • 30 И това доживяхме

    2 0 Отговор
    държавата да участва като инвеститор в концесия

    09:21 21.01.2026

  • 31 А дали Алексей се върти в гроба ?

    3 0 Отговор
    Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    Коментиран от #40

    09:22 21.01.2026

  • 32 Всико което подпише този продажник,

    4 0 Отговор
    е невалидно, защото оставката му е факт, сега е само фигурант, докато се назначи служебно правителство. Даже и служебното няма право да подписва, а само трябва да организира изборите. В скоро време голяма чистка ще има на джендърски подлоги.

    09:24 21.01.2026

  • 33 нова важна страница в

    3 0 Отговор
    Корупцията в енергийния сектор на страната

    09:24 21.01.2026

  • 34 БОБИ ВАКЛИНОВ

    1 0 Отговор
    ТЕЗ МЙТЕ ПЛЪХОВЕ МИШКИ
    ВЕЧЕ 2-3 ДЕНА ГИ НЯМА
    КУРБАН БАЙРЯМ
    СТАНИТО АТАНАСОВ
    ДАЛОУОЛУУ
    ХАМИД СИМИД
    Е БЕЗ ШЕФА НАКЪДЕ
    ДУБАЙ -МАГНИТСКИ

    09:25 21.01.2026

  • 35 Продажността на атлантиците

    3 1 Отговор
    И ционистите е безгранична

    09:27 21.01.2026

  • 36 Принципно

    2 1 Отговор
    Жечо Станков е за съд

    09:30 21.01.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Предвидено е БЕХ за придобие 10% от правата за проучване.

    Останалите 90 къде са, жабок нацистки?

    09:43 21.01.2026

  • 38 567

    2 0 Отговор
    Евреите на Йоси Абу ,фирмата му New Med Energy ще помпят безплатно газ от българското море.В момента ударно местят израелското консулство от Бургас във Варна,там ще влиза газа от бъдещите платформи.

    09:46 21.01.2026

  • 39 в проучването за нефт и природен газ

    1 0 Отговор
    ........в проучването за нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море,......................От кого?

    09:53 21.01.2026

  • 40 Гай Турий

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "А дали Алексей се върти в гроба ?":

    Защо само Алексей да се върти в гроба?! Цял народ въртят на шиш. Тези концесии са еврейска форма на грабеж! Всички концесии, не само тази. Концесиите на рудни земни и подземни ресурси, изкопаеми, на водни ресурси, на плажове на морето, всичко. В България със закон трябва да се забранят всякакви концесии. Държавата трябва да е собственик на всички земни и подземни богатства, тя да ги разработва, да е основен инвеститор по документи. Който иска да съучаства, да заповяда с миноритарен дял, но да плаща над 50 %. Ако ще, и чао! Печалбата е толкова голяма, че и при такива условия ще са доволни. Да, ама не. Нашите продават на едро и всичко, защото са с магнитен или железен читал на врата, корумпирани и зависими от извършени престъпления, да не ги изпържат наяве в медии и пред закон!

    09:56 21.01.2026

  • 41 Исторически парк

    1 0 Отговор
    За златото 2% за петрола 10%

    10:04 21.01.2026

  • 42 до кога

    1 0 Отговор
    Хотелиерът продължава да разпродава държавата на чужди колонизатори...

    10:08 21.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове