Държавата подписва за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Премиерът в оставка Росен Желязков и енергийният министър Жечо Станков ще присъстват днес на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг в проучването за нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, съобщават от БНР.

Предвидено е БЕХ за придобие 10% от правата за проучване. Проектът е определен като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

От правителството посочват, че за първи път в новата си история държавата ще участва като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската част на Черно море. Очаква се този процес да открие нова важна страница в развитието на енергийния сектор на страната.