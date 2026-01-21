Държавата подписва за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Премиерът в оставка Росен Желязков и енергийният министър Жечо Станков ще присъстват днес на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг в проучването за нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, съобщават от БНР.
Предвидено е БЕХ за придобие 10% от правата за проучване. Проектът е определен като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.
От правителството посочват, че за първи път в новата си история държавата ще участва като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската част на Черно море. Очаква се този процес да открие нова важна страница в развитието на енергийния сектор на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:15 21.01.2026
2 хаяши
08:17 21.01.2026
3 Пич
08:20 21.01.2026
4 дънди прешъс
Коментиран от #6
08:20 21.01.2026
5 фен на сидеров
08:21 21.01.2026
6 А бе...
До коментар #4 от "дънди прешъс":Илитерат паветен, на Дънди златото го хариза вашия паветен фюрер Костов!
Коментиран от #12, #15, #16, #17, #18, #20
08:23 21.01.2026
7 ПО ТОЧНО
08:23 21.01.2026
8 Държавата ли?!?
Дори не са се осмелили да напишат с кого подписват!
08:23 21.01.2026
9 си пън
08:24 21.01.2026
10 Баце
08:24 21.01.2026
11 ту-туу
08:26 21.01.2026
12 бою циганина
До коментар #6 от "А бе...":Концесията за находище “Челопеч” е в полза на канадската компания “Дънди Прешъс Металс” и при сключването є не е защитен държавния интерес. Това сочи прокурор Красимир Кирилов от Софийска градска прокуратура в постановлението си, с което на 17 август праща разследването в Специализираната прокуратура с мнение, че петима енергийни министри, подписвали договори и споразумения с канадската компания трябва да бъдат разследвани за безстопанственост.
Прокурор Кирилов установява също, че с договора и последвалите анекси към него не може да се контролира нито съдържанието, нито количеството на изнесените от страната концентрати и смеси. Налице е очевидна тенденция за увеличаване на добивите при намаляване на концесионното възнаграждение, както и невъзможност то да се актуализира, макар да има значително покачване на цената на златото, пише още обвинителят до колегите си от Спецпрокуратурата, които по закон водят досъдебните производства срещу представители на високите етажи на властта.
08:28 21.01.2026
13 10%
08:28 21.01.2026
14 Аоо
08:29 21.01.2026
15 бою циганина
До коментар #6 от "А бе...":Делото е образувано по сигнал на икономиста от Бургас Николай Едрев от февруари т. г. По него са събрани 17 тома с материали, които Кирилов изпраща на колегите си спецпрокурори. Въпросните петима министри са Петър Жотев от правителството на Иван Костов, Лидия Шулева от кабинета “Сакскобургготски”, Петър Димитров от Тройната коалиция, Трайчо Трайков от кабинета “Борисов 1” и настоящият енергиен министър Теменужка Петкова.
Държавата е била ощетена с милиони от неконтролиран добив на ценни метали, тъй като в концесията с “Дънди Прешъс Металс Челопеч” са и само три от металите - злато, мед и сребро, като останалите 38 са изнасяни в Намибия и Китай безконтролно.
08:29 21.01.2026
16 бою циганина
До коментар #6 от "А бе...":Основният договор за концесията на мина “Челопеч” е сключен на 19 май 1999 г. от покойния министър Александър Божков, който половин година по-късно е освободен от поста. Неговият наследник Петър Жотев на 19. 09. 2000 г. сключва допълнително споразумение. Чрез него са нанесени щети, тъй като задължителната минимална екологична програма е съкратена от 9 600 000 долара на 1 374 668 долара, а задължителната инвестиционна програма е орязана от 37 136 000 долара на 8 302 857 долара. Отменен е бил Контролният съвет от договора, както и задължението на концесионера да осигурява достъп за контрол на обекта. Което означава само едно - канадците могат да добиват ценни метали, колкото си решат, избягвайки концесионната такса, която е процент от добива.
08:30 21.01.2026
17 бою циганина
До коментар #6 от "А бе...":По време на правителството на НДСВ вицепремиерът Лидия Шулева подписва в края на февруари 2004 г. ново споразумение със задна дата, което намалява наполовина и без това неплащаната в пълен размер концесионна такса. То е със срок от 1.01.2004 г. до края на 2010 г., с което обвързва и следващото правителство.
Намаляването е оправдано с “неблагоприятни условия”. Прокуратурата обаче е категорична, че това не е вярно, тъй като добивът скача от 624 310 тона на 1 088 431 тона, при това реалните числа са неизвестни и вероятно са много по-високи, поради липсата на контрол върху тях. Шулева подписва също отмяната на задължението на концесионера да преработва рудата на територията на страната, с което лишава държавата от данъци в полза на трети страни. Окончателно е загубен и контролът върху изнасяната руда.
08:31 21.01.2026
18 бою циганина
До коментар #6 от "А бе...":Отменен е и член от първоначалния договор за промяна на концесионното възнаграждение при трайни изменение на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца. Държавата отново губи милиони, защото при сключване на договора през 1999 г. цената на тройунция е била 300 долара, докато сега е 1769.
Следващите трима министри - Петър Димитров, Трайчо Трайков и Теменужка Петкова отново сключват допълнителни споразумения с концесионера през 2008, 2009 и 2015 г., които отново не са в в полза на държавата. След проверка на Сметната палата през 2013 г. на Министерството на енергетиката е дадена препоръка да се направи финансово-икономически анализ на концесията и да се предприемат действия за баланс между ползата и рисковете. Седем години по-късно това още не е е направено. За престъплението, в което могат да бъдат обвинени петимата министри, те могат да получат до 12 години затвор.
08:31 21.01.2026
19 Деций
08:32 21.01.2026
20 бою циганина
До коментар #6 от "А бе...":Междувременно канадската компания “Дънди Прешъс Металс Челопеч” отказа през юни да подпише договор с Министерството на енергетиката за проучвания за злато и полезни изкопаеми в площ Свети Никола, заради протести на хората от Старозагорско. Тя има вече издадено разрешително от 13 декември м. г., подписано от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
08:32 21.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 незнайко
08:36 21.01.2026
23 селяк
08:38 21.01.2026
24 ТО ТАКОВА ПРОУЧВАНЕ
08:42 21.01.2026
25 Големи
08:56 21.01.2026
26 той тоя
09:02 21.01.2026
27 ту-туу
09:06 21.01.2026
28 Факт
09:08 21.01.2026
29 Гай Турий
09:12 21.01.2026
30 И това доживяхме
09:21 21.01.2026
31 А дали Алексей се върти в гроба ?
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
Коментиран от #40
09:22 21.01.2026
32 Всико което подпише този продажник,
09:24 21.01.2026
33 нова важна страница в
09:24 21.01.2026
34 БОБИ ВАКЛИНОВ
ВЕЧЕ 2-3 ДЕНА ГИ НЯМА
КУРБАН БАЙРЯМ
СТАНИТО АТАНАСОВ
ДАЛОУОЛУУ
ХАМИД СИМИД
Е БЕЗ ШЕФА НАКЪДЕ
ДУБАЙ -МАГНИТСКИ
09:25 21.01.2026
35 Продажността на атлантиците
09:27 21.01.2026
36 Принципно
09:30 21.01.2026
37 Ивелин Михайлов
Останалите 90 къде са, жабок нацистки?
09:43 21.01.2026
38 567
09:46 21.01.2026
39 в проучването за нефт и природен газ
09:53 21.01.2026
40 Гай Турий
До коментар #31 от "А дали Алексей се върти в гроба ?":Защо само Алексей да се върти в гроба?! Цял народ въртят на шиш. Тези концесии са еврейска форма на грабеж! Всички концесии, не само тази. Концесиите на рудни земни и подземни ресурси, изкопаеми, на водни ресурси, на плажове на морето, всичко. В България със закон трябва да се забранят всякакви концесии. Държавата трябва да е собственик на всички земни и подземни богатства, тя да ги разработва, да е основен инвеститор по документи. Който иска да съучаства, да заповяда с миноритарен дял, но да плаща над 50 %. Ако ще, и чао! Печалбата е толкова голяма, че и при такива условия ще са доволни. Да, ама не. Нашите продават на едро и всичко, защото са с магнитен или железен читал на врата, корумпирани и зависими от извършени престъпления, да не ги изпържат наяве в медии и пред закон!
09:56 21.01.2026
41 Исторически парк
10:04 21.01.2026
42 до кога
10:08 21.01.2026