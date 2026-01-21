Желязков: Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море

Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства. Развиваме потенциала на добивната индустрия с целенасочени намерения, за да може държавата наистина да има онази конкурентоспособност, чийто потенциал съществува, но до този момент не беше ефективно използван. Това заяви министър-председателят Росен Желязко по време на церемонията за подписване на споразумение за участие на БЕХ ЕАД в проучването на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. В присъствието на премиера Желязков и на министъра на енергетиката Жечо Станков, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ сключиха споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.
„Българската държава вече е в нова роля в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море - не участник в регулацията и в контрола, а като инвеститор. „За нас това участие е нов прочит за инвестиционния потенциал и инвестиционните намерения на държавата като активен участник в икономическите процеси“, подчерта Желязков. Той акцентира на това, че потенциалът, който държавата носи чрез своите структури и търговски субекти насърчава участието ѝ в активните дейности, които могат да донесат много голяма добавена стойност на направените инвестиции.
Министър Станков обяви, че след решение на Министерския съвет БЕХ ще участва с 10% дял в консорциума с ОМВ и „Нюмед“ за проучване на дълбоководната зона на Черно море, като това е първото участие на българска компания в подобен проект. По думите на енергийния министър преговорният екип е извървял девет месеца в преговори, на моменти с градивна дискусия, на моменти със затруднения, но процесът е приключил успешно и вече всички документи са подписани. “Българската държава ще получава до 30% такси, а БЕХ – 10% от бъдещите приходи, което е стратегическа стъпка за енергийната сигурност на страната и за осигуряване на собствен, конкурентен по цена природен газ за българските граждани”, каза още министър Станков.
Премиерът благодари на „ОМВ Офшор България“ и на „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ за това, че разглеждат българската държава като равноправен търговски партньор. „Сигурен съм, че възможностите рано или късно българският пазар да бъде задоволяван от собствено производство ще допринесат за една много по голяма енергийна и суровинна независимост на страната, за да се превърнем в стратегически център на Югоизточна Европа“, допълни премиерът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:19 21.01.2026
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НА КОГОЩЕ ГИ ПОДАРИТЕ?????
....ТРЪМП, УРСУЛАТА....?????
16:19 21.01.2026
3 Сети се Мара
16:20 21.01.2026
4 Я КАЖИ ЗА ЗЛАТОТО НА БЪЛГАРИЯ
16:20 21.01.2026
5 пак
на гърба наивните им бедни преизбиратели
16:21 21.01.2026
6 нефт потече от водопада
Коментиран от #18
16:21 21.01.2026
7 ЩЕ КОПАТЕ В БЕЛЕНЕ
16:21 21.01.2026
8 Ех,българино
16:22 21.01.2026
9 Студопор
16:25 21.01.2026
10 инвеститор ли ....
16:25 21.01.2026
11 Хохо Бохо
16:25 21.01.2026
12 Това е еманацията ! А старото беше:
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
16:26 21.01.2026
13 Май
Нелигитимен, в оставка и продължава да ни заробва с договори за милиарди.... да се чуди какво още не са разпродали..
БОКЛУЦИ ВЪН!
16:28 21.01.2026
14 Последния Софиянец
16:28 21.01.2026
15 Затвор за майкопродавците!
16:28 21.01.2026
16 И се казва НЕ "Нюмед"
16:28 21.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Африка
До коментар #6 от "нефт потече от водопада":В грешка си! Африканците сключват договори само 51 към 49 за тях. МАЙКОПРОДАВЦИТЕ сме ние!
16:31 21.01.2026
19 Охлюв
16:35 21.01.2026
20 равноправен търговски партньор ? ....
16:36 21.01.2026
21 Абе
16:36 21.01.2026
22 Анонимен
16:37 21.01.2026
23 всички документи са подписани
Коментиран от #29
16:38 21.01.2026
24 Няма по продажна сган ей
16:40 21.01.2026
25 Боко
16:42 21.01.2026
26 И колко ни струват 10%
16:43 21.01.2026
27 Евродебил
Коментиран от #32
16:43 21.01.2026
28 Тодор
16:43 21.01.2026
29 честен ционист
До коментар #23 от "всички документи са подписани":Колкото и на Боташ, разходите за проекта + пропуснати печалби и ползи x годините на договора.
16:44 21.01.2026
30 До последно атлантиците ще вредят
16:44 21.01.2026
31 Горски
16:45 21.01.2026
32 Като пишеш глупости
До коментар #27 от "Евродебил":Как били троцкисти влизал ли си някога колега на сайта на WSWS да те питам? Някаква прилика намираш ли с тях? А? Или дай само глупости да пишем. Не са троцкисти, а са ционисти и атлантици и точно това е проблема ...
16:48 21.01.2026
33 Урсула от брюксел
16:51 21.01.2026
34 Ами нека да сравним
16:51 21.01.2026
35 равноправен търговски партньор
16:53 21.01.2026
36 Тома
16:53 21.01.2026
37 То преди 6-7 години
16:54 21.01.2026
38 хаспелге
16:54 21.01.2026
39 Това е положеноето хора
16:56 21.01.2026
40 Чичо
16:57 21.01.2026
41 въпрос
16:59 21.01.2026
42 пешо
17:05 21.01.2026
43 отвратен
17:07 21.01.2026
44 М да
17:08 21.01.2026