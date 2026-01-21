Новини
Желязков: Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море

21 Януари, 2026 16:17 729 44

Министър Станков обяви, че след решение на Министерския съвет БЕХ ще участва с 10% дял в консорциума с ОМВ и „Нюмед“ за проучване на дълбоководната зона на Черно море

Снимка: МС
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства. Развиваме потенциала на добивната индустрия с целенасочени намерения, за да може държавата наистина да има онази конкурентоспособност, чийто потенциал съществува, но до този момент не беше ефективно използван. Това заяви министър-председателят Росен Желязко по време на церемонията за подписване на споразумение за участие на БЕХ ЕАД в проучването на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. В присъствието на премиера Желязков и на министъра на енергетиката Жечо Станков, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ сключиха споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.

„Българската държава вече е в нова роля в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море - не участник в регулацията и в контрола, а като инвеститор. „За нас това участие е нов прочит за инвестиционния потенциал и инвестиционните намерения на държавата като активен участник в икономическите процеси“, подчерта Желязков. Той акцентира на това, че потенциалът, който държавата носи чрез своите структури и търговски субекти насърчава участието ѝ в активните дейности, които могат да донесат много голяма добавена стойност на направените инвестиции.

Министър Станков обяви, че след решение на Министерския съвет БЕХ ще участва с 10% дял в консорциума с ОМВ и „Нюмед“ за проучване на дълбоководната зона на Черно море, като това е първото участие на българска компания в подобен проект. По думите на енергийния министър преговорният екип е извървял девет месеца в преговори, на моменти с градивна дискусия, на моменти със затруднения, но процесът е приключил успешно и вече всички документи са подписани. “Българската държава ще получава до 30% такси, а БЕХ – 10% от бъдещите приходи, което е стратегическа стъпка за енергийната сигурност на страната и за осигуряване на собствен, конкурентен по цена природен газ за българските граждани”, каза още министър Станков.

Премиерът благодари на „ОМВ Офшор България“ и на „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ за това, че разглеждат българската държава като равноправен търговски партньор. „Сигурен съм, че възможностите рано или късно българският пазар да бъде задоволяван от собствено производство ще допринесат за една много по голяма енергийна и суровинна независимост на страната, за да се превърнем в стратегически център на Югоизточна Европа“, допълни премиерът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 1 Отговор
    10% дял преведено на български е, като стане някоя екологична катастрофа Ганчо сам да поеме разходите по чистенето.

    16:19 21.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    24 1 Отговор
    КАТО НАМЕРИТЕ БОГАТСТВАТА,
    НА КОГОЩЕ ГИ ПОДАРИТЕ?????
    ....ТРЪМП, УРСУЛАТА....?????

    16:19 21.01.2026

  • 3 Сети се Мара

    19 2 Отговор
    Румъния и Турция покрай нас отдавна вадят пари от морето !!

    16:20 21.01.2026

  • 4 Я КАЖИ ЗА ЗЛАТОТО НА БЪЛГАРИЯ

    28 0 Отговор
    дето Дънди го копае по 600-700 МЛН $ всяка година и дава 1.5% комисионна. Колко ли градини, ясли, заводи щяхте да построите с тези пари. Иначе събираме капачки за ковьози

    16:20 21.01.2026

  • 5 пак

    19 0 Отговор
    лапане и игри
    на гърба наивните им бедни преизбиратели

    16:21 21.01.2026

  • 6 нефт потече от водопада

    20 0 Отговор
    Голямо участие е договорил Желязко, няма що. То и туземците в Африка обикновено сключват на 40/60 с концесионера.

    Коментиран от #18

    16:21 21.01.2026

  • 7 ЩЕ КОПАТЕ В БЕЛЕНЕ

    22 0 Отговор
    и пак няма да изработите щетите, дето сте нанесли на България

    16:21 21.01.2026

  • 8 Ех,българино

    20 0 Отговор
    Кога ще се събудиш и тези престъпници да разстреляш

    16:22 21.01.2026

  • 9 Студопор

    12 0 Отговор
    Аз ли през пръсти четох, или не се спомена в статията колко ще струва това??

    16:25 21.01.2026

  • 10 инвеститор ли ....

    15 0 Отговор
    инвеститор в концесия? А? Сбърканяк.... а чадъри на концесионерите на плажовете ще купуваш ли? А багери за кариерите ...

    16:25 21.01.2026

  • 11 Хохо Бохо

    14 0 Отговор
    Да бе, знаем, За скромна сума ще подарите концесията както направихте със златото и летище София. Водопададжията знае как стават тея работи с концесиите, летището той го подари

    16:25 21.01.2026

  • 12 Това е еманацията ! А старото беше:

    9 0 Отговор
    Време е за истината хора.....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    16:26 21.01.2026

  • 13 Май

    13 0 Отговор
    Без сопи този път няма да стане.
    Нелигитимен, в оставка и продължава да ни заробва с договори за милиарди.... да се чуди какво още не са разпродали..
    БОКЛУЦИ ВЪН!

    16:28 21.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Една пържола в хотела с водопад на Росен Желязков струва 280 лв.

    16:28 21.01.2026

  • 15 Затвор за майкопродавците!

    9 0 Отговор
    ДВА ФАЙТОНА ПРОДАЖНИЦИ, ПРОДВАТ ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ, КАКТО ПРОДАДОХА ЗЛАТОТО НА АМЕРИКАНЦИТЕ. ЗА ЗАТВОРА СА ТИЯ МАЙКОПРОДАВЦИ!

    16:28 21.01.2026

  • 16 И се казва НЕ "Нюмед"

    4 0 Отговор
    А се казва NewMed Energy с гнусният ционист Йоси Абу за главен изпълнителен директор и пряко свързан с престъпника Натаняху !

    16:28 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Африка

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "нефт потече от водопада":

    В грешка си! Африканците сключват договори само 51 към 49 за тях. МАЙКОПРОДАВЦИТЕ сме ние!

    16:31 21.01.2026

  • 19 Охлюв

    4 0 Отговор
    С колко спестени закуски направи хотела да почвам и аз да пестя?

    16:35 21.01.2026

  • 20 равноправен търговски партньор ? ....

    1 0 Отговор
    придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ....

    16:36 21.01.2026

  • 21 Абе

    4 0 Отговор
    На тази снимка само тумори😀

    16:36 21.01.2026

  • 22 Анонимен

    0 3 Отговор
    Досега руснаците не даваха за да купуваме тяхното. Те и сега не дават, ама вече няма накъде.

    16:37 21.01.2026

  • 23 всички документи са подписани

    4 0 Отговор
    Колко е неустойката при разваляне на договора ви продажни нищожества? Това защо не го пише?

    Коментиран от #29

    16:38 21.01.2026

  • 24 Няма по продажна сган ей

    5 0 Отговор
    От родните ни атлантици и ционисти..... Няма

    16:40 21.01.2026

  • 25 Боко

    2 0 Отговор
    Тия краднат като за последно😳 дали усещат нещо🤨

    16:42 21.01.2026

  • 26 И колко ни струват 10%

    2 0 Отговор
    От 100-те % българското ? Кажете цифрата предатели !

    16:43 21.01.2026

  • 27 Евродебил

    2 0 Отговор
    Само като ги гледам тези троцкистки неолиберали на снимката и си представям какво грабене ще пада и по този проект.Още един кьорфишек за милярди дългове върху съсипаната ни и заборчняла държава.

    Коментиран от #32

    16:43 21.01.2026

  • 28 Тодор

    2 0 Отговор
    От подземните богатства на България, които са 100 % собственост на държавата Желязков се е "преборил" видиш ли БЕХ да имат 10% дял в бъдещите приходи, това голяма борба ще да е била. Явно идеята е в бъдеще да има световна верига хотели с водопади във всеки по-голям град на планетата, само това ми хрумва като икономическа логика на подписаното "невероятно" споразумение от държавата.

    16:43 21.01.2026

  • 29 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "всички документи са подписани":

    Колкото и на Боташ, разходите за проекта + пропуснати печалби и ползи x годините на договора.

    16:44 21.01.2026

  • 30 До последно атлантиците ще вредят

    3 0 Отговор
    До последната секунда

    16:44 21.01.2026

  • 31 Горски

    1 0 Отговор
    Добре е това, но сега ли загряхтече имаме нефт и газ в Черно море!? Другите държави до нас вече добиват... Кой саботираше процеса? Предател, я се огледайте! А в хотела с водопада, дали има нефт и природен газ?

    16:45 21.01.2026

  • 32 Като пишеш глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Евродебил":

    Как били троцкисти влизал ли си някога колега на сайта на WSWS да те питам? Някаква прилика намираш ли с тях? А? Или дай само глупости да пишем. Не са троцкисти, а са ционисти и атлантици и точно това е проблема ...

    16:48 21.01.2026

  • 33 Урсула от брюксел

    1 0 Отговор
    Когато роден евроатлантик е планирал т.н "сделка" първия въпрос трябва който трябва да си зададеш е, какви ще са гарантираните щети за държавата?После каква ще е неостойката която ще се плаща на притежателя на контролния пакет нсрода ни от поредния пакет с дългове,и най накрая какви са хонорарите на тези корупционери от снимката и останалите дето не се виждат?

    16:51 21.01.2026

  • 34 Ами нека да сравним

    0 0 Отговор
    Как е при подобни концесии а? Има ли инвеститор в концесия ? Или нашите отново се извъдиха иноватори велики ...

    16:51 21.01.2026

  • 35 равноправен търговски партньор

    2 0 Отговор
    Сме били ..... олеееее да ви имам и морала и ценностите

    16:53 21.01.2026

  • 36 Тома

    3 0 Отговор
    Пак заем ли ще теглите бе роско понеже имаме и злато а печелим к.ми янко

    16:53 21.01.2026

  • 37 То преди 6-7 години

    1 0 Отговор
    И тууупа направи така усвои си от дълга пари едни сондираха дълго и нищо не намериха.

    16:54 21.01.2026

  • 38 хаспелге

    2 0 Отговор
    Не кандиса на водни съоръжения...

    16:54 21.01.2026

  • 39 Това е положеноето хора

    2 0 Отговор
    Няма спирка за атлантическите престъпници. Тази продажна сган е непоправима. ..

    16:56 21.01.2026

  • 40 Чичо

    0 0 Отговор
    Дончо ще се зарадва ако намериш нещо.

    16:57 21.01.2026

  • 41 въпрос

    1 0 Отговор
    Държавата не може ли да влезе като инвеститор в АЕЦ Белене .Площадка има , реактори има .Слага едното върху другото и има много енергия .

    16:59 21.01.2026

  • 42 пешо

    1 0 Отговор
    боклука е в оставка няма право да подписва нищо

    17:05 21.01.2026

  • 43 отвратен

    0 0 Отговор
    Айде едни милони за проучвания .Да не забравите да отпуснете милиони за преброяването на медузите в Черно море

    17:07 21.01.2026

  • 44 М да

    0 0 Отговор
    От 2009 с малки изключения сте на власт и сега се сетихте че трябва държавата да участва в проучването и добива на газ и нет в шелфа на Черно море, Румъния и Турция отдавна го правят, а ние чак сега. М да.... Не напразно генерал Решетников каза че ГЕРБ са по-лоялни към Русия от БСП

    17:08 21.01.2026

