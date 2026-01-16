Противоминни операции и учения на Военноморските сили в Черно море

Корабите от Военноморската противоминна група в Черно море напуснаха пристанище Бургас, вече са на море и корабните екипажи отработват разузнаване и наблюдение с оглед заплахата от морски мини, противоминни действия в определени зони, приемане и предаване на леки товари и поща на ход и буксировка на аварирал кораб, съобщи БНТ.
Друга част от задачите са свързани с отразяване на атаки, интегриране на силите и подобряване на оперативната съвместимост.
До края на тази активация на групата корабите ще посетят и пристанище Констанца, Румъния.
