Тома Биков: Ще вземем решения, след като отчетем фактите

Тома Биков: Ще вземем решения, след като отчетем фактите

11 Декември, 2025 11:41

  • тома биков-
  • герб-
  • протести

Вчера множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната

Тома Биков: Ще вземем решения, след като отчетем фактите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения, каза депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков на влизане в сградата на парламента в отговор на въпрос какви действия ще предприемат управляващите след вчерашните протести, на които беше поискана оставката на кабинета, цитиран от dnes.bg.

Вчера множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната. В подкрепа на протестите излязоха и наши сънародници от Брюксел и Виена.

В столицата множество граждани изпълниха „Триъгълника на властта“ за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната – Демократична България", които посочиха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.


България
Оценка 1.5 от 21 гласа.
  • 1 ООрана държава

    50 4 Отговор
    Фактите са, че българите не ви искат. Освинихте се

    11:42 11.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    36 8 Отговор
    С ГЕРБ е свършено.Половината гербаджии са при Шиши другите отиват при Радев.

    11:42 11.12.2025

  • 3 991

    41 5 Отговор
    Фактите са, че целият народ иска вашата О С Т А В К А !
    Колкото по-бързо го отчетете, толкова по-добре за вас, не се правете на ударени и разсеяни!
    Как може такава наглост, как може такова нахалство, как спите нощно време спокойно!?

    Коментиран от #40, #47

    11:44 11.12.2025

  • 4 Иванчо I-ви

    38 2 Отговор
    Оставка !!!

    11:44 11.12.2025

  • 5 Гост

    35 3 Отговор
    Ето го бе, ето го изме"кяра бикоф. Тъкмо се чудех къде е, че той и сачева са първите спасители на господаря си бойко. След всяка издънка на господаря, тия двама тъпака са първите срасители

    11:44 11.12.2025

  • 6 Мазен

    34 2 Отговор
    Плазмодиййй

    11:44 11.12.2025

  • 7 Софето

    28 3 Отговор
    Изчакайте, следващия протест надали ще е мирен

    11:44 11.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    23 2 Отговор
    тоА ВОЛ щеше да работи за да вкара БорисОФ в затвора🤔❗

    11:46 11.12.2025

  • 9 Оставка

    24 3 Отговор
    Крадци и схемаджии

    11:47 11.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 2 Отговор
    За поколението "00" :
    "Тома Биков, 2012: Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Обещавам никoгa пoвeчe дa не стане министър-председател"

    11:49 11.12.2025

  • 12 Пази Боже ,

    23 2 Отговор
    от такива отчетници на факти ! Оставка !

    11:49 11.12.2025

  • 13 статистик

    12 2 Отговор
    Повече ме интересува мнението на Данчо , Бйрам и Хамид

    11:49 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 какво

    17 2 Отговор
    има да отчитате, не виждаш ли че оттекахте в канала!?

    11:50 11.12.2025

  • 16 име

    13 11 Отговор
    От къде на къде приписвате протеста на ПП-ДБ? Какви организатори са те? От тях започна безумната финансова политика, заради която станаха протестите.

    11:52 11.12.2025

  • 17 Хайде бе

    22 2 Отговор
    Народът във всички градове ви каза, дим да ви няма, той щял да взема решения ... Те решенията ги взема народът, а вие трябва да ги изпълнявате

    11:52 11.12.2025

  • 18 типичен отговор

    14 3 Отговор
    на марионетка очакваща инструкции от кукловода си.

    11:53 11.12.2025

  • 19 ТИГО

    17 3 Отговор
    ВЪН не те искаме "АнаЛизатор" ! МАзни охранени мутри, ше ми обясняват как трябва да постим докато преяждате ! Всичките сте за затвора невинни няма !

    11:53 11.12.2025

  • 20 Дориана

    15 3 Отговор
    Кабинета Желязков превърнал се в коалиция Магнитски – Мафия е тотално провален и трябва да подаде оставка. Колкото повече неистово не искат да напуснат толкова повече вредят на България осъзнато. Борисов и Пеевски се възприемат като тартори – собственици на държавата с метод на диктатори от типа – „ Аз казах”, „Аз наредих „, Аз няма да допусна „.Арогантността и наглостта им са пословични. Крайно време е да освободят България от присъствието си в Парламента и политиката. Денят ще бъде по- добър и по- светъл без тяхното присъствие.

    11:56 11.12.2025

  • 21 На бас 👍

    3 16 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    12:00 11.12.2025

  • 22 Ха-ха-ха!

    5 2 Отговор
    Стига, госопда модератори, ситга! Все пак трябва да имете малко милост към потребителите на сайта ви и да не показвате това толкова противно, омразно, двулично, гразно и жалко нищожество! Все пак, не сте забравили казаното от него преди време "Бойко Борисов не е мутра! Той е карикатура на мутра и аз ще го вкарам в затвора"! Да, ама стана обратното - Боко тиквата, неграмотен селяндур, знаков сивреп престъпник от подземни ясвят, за когото наскоро "Бърд" и "Боец" публикува данни, че е садист, пребил жестоко чиновник от фонд "Земеделие", взе че вкара в зайчарника мазния Бик томов, който стана и най-преданишя му и верен лакей, теляк и ваксаджия! От "Бърд" пък изнесоха данни, че любовницата на мутрата от подземния свят Боко Тиквата, е ходила повече от 100 пъти в Барселона, където мутрата купи на нея и на незаконното си дете къща за миилони! Та фурнаджийската лопата на снимката, това толкова противно и смешно нищожество, щяло да "отчита" фактите! Да си умреш от майтап! Че ти кьорав и глух ли си бе, Бик Томов?! Ти не видя ли снощи фактите бе, нищооество, не видя ли огромната, неистова омраза на целокупния български народ към СИКаджийския ти главатар и към цялата ви престъпна, омразна и отвратителна ГЕРБерастка сган, която ограби, съсипа и срути Бъллгария? Ами, хайде даеет видим, като си много "ербап", ГЕРБераст, излез пеша и се разходи по улициет! Страх те е нали? Ами, то си е за страх бе, фурнаджиска лопато, защото покажеш ли си мазната физиономи

    Коментиран от #53

    12:01 11.12.2025

  • 23 Факт

    3 3 Отговор
    По-малко от половината гласували за опозицията протестират!

    12:02 11.12.2025

  • 24 Абе

    10 1 Отговор
    Карикатурчо вземи,че ИЗЧЕЗНИ - о-р-пко

    12:02 11.12.2025

  • 25 За сведение:

    6 10 Отговор
    МНОЖЕСТВО българи не означаваа МНОЗИНСТВО българи!

    Мнозинството българи не искат предсрочни избори и служебен кабинет на Радев.

    Оставете МНОЖЕСТВОТО да скача по площадите, нищо страшно няма в тия истерични крясъци и закани!

    Коалиционните партньори да работят спокойно и НАЙ ВАЖНОТО- ДРЪЖТЕ ЗДРАВО БОРИСОВ, ЧЕ ТОЙ Е НЕЖНА ТРЕПЕТЛИКА и се панирва при най малкия натиск!
    Като нищо пак ще тръгне да прави поредна сглобка!

    БОРИСОВ НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ!

    ДПС, БСП и ИТН да му набият малко обръчите.

    Не щем коалиция Радев- Кокорчо - Копейкин!

    Коментиран от #31

    12:02 11.12.2025

  • 26 историка

    11 3 Отговор
    я, пребоядисания, търси нов цвят боя - ще ти трябва

    12:02 11.12.2025

  • 27 Наглост ГЕРБерастка

    12 4 Отговор
    Много нагла и противна мутра! И много гузна! Гледа като ударин с мокър парцал по кухата кратуна! А Гербачева, пардон - Сачева, дето върви зъд з....а на мутрата от СИК буквално на 50 см. разстяние е пребледняла като платно и не омже да говори, а пелтечи като Диловия грозник!

    12:03 11.12.2025

  • 28 Срамувам се

    7 6 Отговор
    от протестиращите!

    12:04 11.12.2025

  • 29 Истината

    10 2 Отговор
    Абе мискин, тебе кой те брои за жив...айде в канала продажно гербаджийско мекере

    12:07 11.12.2025

  • 30 Борисов

    6 4 Отговор
    да е наясно, че ако ПАК клекне при първия натиск чрез улицата, ГЕРБ заминава в реката!

    Тия около него да покажаат малко гръбнак и даа му обяснят, че повече прошка няма да има! Достатъчно си затваряхме очите!

    Няма да гласуваме за ГЕРБ, ако Борисов развява белия байряк!

    Коментиран от #35

    12:09 11.12.2025

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "За сведение:":

    Мнозинството българи не отива да гласува,
    ЗАЩОТО Е ОТВРАТЕНО от политутките ни❗
    А когато напуснат ОТВРАТЕНИТЕ -
    остават ОТВРАТИТЕЛНИТЕ‼️

    12:12 11.12.2025

  • 32 Е ГАТИ НАГЛИТЕ

    5 2 Отговор
    Е гати лицемерите....
    Нямам думи...
    Щом не искате по мирен начин,ще трябва със сила.
    Ще се наложи да нахлуем в парламента и да ви изнесем от там.

    12:15 11.12.2025

  • 33 Не еполучил инструкции

    10 0 Отговор
    Тоя и той щял да взима решения?!

    12:17 11.12.2025

  • 34 ГЕРБНН

    8 1 Отговор
    Изкарахте деца и студенти да протестират срещу вас, представете си колко сте мразени. Изпарете се

    Коментиран от #41

    12:18 11.12.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Борисов":

    ГЕ"П и гръбнак- ама ти сериозно ли🤔😄🤔😄🤔😄
    Та самият БорисОФ от член на БКП, като червей се извъртя и е върл АНТИкомунист❗
    тоА ВОЛ (не е бил) щеше да вкара в затвора Цвъки и Буци, а като червей се извъртя и е пръв ГЕРБЕРАСТ❗
    Ами онаа със стъклените очички дето агитираше , че ГЕ"П са милиционерска партия и управляват с полицейщина, дето сега на всеки брифинг е плътно зад вожда ❗
    Гръбнак да покажели 😄😄😄

    Коментиран от #36

    12:18 11.12.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    не е бик
    моя гр.

    12:19 11.12.2025

  • 37 Бонго,бонго

    4 0 Отговор
    ,, Куче космато, драгливо и гладно , но зло и зъбато
    По свойто ръмжене и зъбене злобно
    то било на своя стопанин подобно!

    12:20 11.12.2025

  • 38 Психодинспансер

    7 2 Отговор
    Тоя щял да отчита фактите при бай Ставри!

    12:25 11.12.2025

  • 39 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    9 2 Отговор
    Няма какво повече да мислите и анализирате. Махайте се незабавно! Толкова сте нагли, корумпирани, прости и крадливи, че нито минута не може да останете на власт. Достатъчно съсипахте народа и държавата. Когато човек е некомпетентен за дадена работа, просто напуска. Да ви няма, че на следващия протест ще летят камъни по вас. Егати и наглите типове.

    12:26 11.12.2025

  • 40 Абе човек

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "991":

    Ти искаш да определяш и какво да става в ГЕРБ. На вас някой ви генерира алгоритъм,че сте велики и вие започвате да подскачате като дресирани.Чисто и просто,не знаете какво ТОЧНО искате,защото,ако знаете ще кажете какво ще правите,ако ви се даде власт,но искате.

    12:26 11.12.2025

  • 41 Ами да ти кажа

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "ГЕРБНН":

    Точно деца и младежи,които още живеят с родителите си,са лесни за МАНИПУЛИРАНЕ.Защо иначе,като чуят Костадинов и Президента, веднага стават против еврото и за Русия, като чуят Кокорчо и Кирчо веднага стават за еврото и искат да помагат на Украйна.Ще узреят,ще се сблъскат с действителността и ще поумнеят.

    12:32 11.12.2025

  • 42 цвете гербер

    0 4 Отговор
    Голямата грешка на ГЕРБ е голямото Д , обаче не е късно да се поправи

    12:33 11.12.2025

  • 43 Аз съм твърдо против

    0 6 Отговор
    Аз и всички НОРМАЛНИ българи сме против управлението на държавата от УЛИЦАТА. Спечелете следващите избори, направете си правителство и управлявайте. Да видим улицата колко време ще ви изтрае и вас неможачи.

    Коментиран от #55

    12:34 11.12.2025

  • 44 ДАААААААА.

    4 0 Отговор
    Като вашият мента таратор. Тупай топката снишавай се изкарайте протестите виновни. И чакайте. НО ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА МИНЕ НОМЕРА. МАФИЯТА КРАДЦИТЕ ВЪН. 16 ГОДИНИ СТИГАТ.

    12:35 11.12.2025

  • 45 Айде

    4 0 Отговор
    У канавката! Заедно с решенията!

    12:35 11.12.2025

  • 46 предишното поколение

    0 1 Отговор
    Ами на 30 като си живееш в детската и нямаш отговорности за сметки данъци и куп други неща , може да си джензи .Айде малко джобни от родителите , нищо че си пълнолетен от поне 12 години и хоп джен зи .Модерна работа .

    12:36 11.12.2025

  • 47 С нагли хора

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "991":

    Трябва да се действа със сила, кога най-после ще го осъзнае народа и ще изгори тази чума веднъж завинаги

    12:36 11.12.2025

  • 48 БЪЛГАРЧЕ

    1 0 Отговор
    Ако ВИНЕТУ ЕДНОКНИЖНИ БОЖЕСТВЕНИ, галено наричан от народа - ТИКВАТА и ГРУХТЯЩАТА СВИНЯ не хвърлят кърпата доброволно ще се наложи да ги изгоним както казва поета с КАМЪНЕ и ДЪРВЕ.нНикой не си е и помислял за протести камо ли масови и то в цяла България е има ги тук са, народа накрая се събуди и всякакви опити за манипулации на ТИКВЕНО-СВИНСКИТЕ ТРОЛОВЕ са жалки. Забележете 71% от българите им искат оставката на тези БЕЗРОДНИЦИ .

    12:39 11.12.2025

  • 49 Лудият от портиерната

    3 0 Отговор
    Кирчо и кокорчо са мошеници те също трябва да бъдат изритани

    12:39 11.12.2025

  • 50 Тая мижитурка

    5 0 Отговор
    Биков ли си, говедо ли си, объркали са ти името. Абсолютен боклук.

    12:40 11.12.2025

  • 51 Дрифт

    4 0 Отговор
    За вас корумпирани боклуци трябва да има справедлив народен съд! Всичко което сте откраднали да се конфискува в полза на държавата. Плюя върху вас гадни мекерета.

    12:41 11.12.2025

  • 52 Кики с Коки

    0 0 Отговор
    Да приятели. Ние измислихме Санитарния кордон. Но не около ППДБ бе ПРЕДАТЕЛИ!

    12:42 11.12.2025

  • 53 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ха-ха-ха!":

    Спокойно, обявили сме война на корупцията в България. Борисов и Пеевски си получават заслуженото , защото вече събитията се подреждат точно в тази посока . Революцията в България и чужбина го показа.Наблюдавайте събитията как се подреждат около тях.

    Коментиран от #54

    12:44 11.12.2025

  • 54 давайте

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    че свършват левовете предсрочно.

    12:45 11.12.2025

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Аз съм твърдо против":

    Липсата на НИК ли ти пречи да разбереш, че държавата не се управлява от улицата❗
    Но улицата излязоха ОТВРАТЕНИТЕ от ОТВРАТИТЕЛНОТО управление на Ши+Бу+ ците❗
    За да им кажат това което те не искат да чуят, а именно , че не го искаме❗

    Коментиран от #57

    12:50 11.12.2025

  • 56 Метресата от Барселона

    0 0 Отговор
    Малкото човече от Бургас, което навремвто искаше да вкара Бойко Борисов в затвора, но срещу 30 сребърника преоцени решението си. Така опитомен от господаря си, той стана Тома Верни.

    12:52 11.12.2025

  • 57 да кажа на постоянния троп

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Държавата се управлява от улицата, след като тя решава кой да е в парламента и правителството и за колко време.

    12:52 11.12.2025

