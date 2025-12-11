Тома Биков: Ще вземем решения, след като отчетем фактите

Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения, каза депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков на влизане в сградата на парламента в отговор на въпрос какви действия ще предприемат управляващите след вчерашните протести, на които беше поискана оставката на кабинета, цитиран от dnes.bg.
Вчера множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната. В подкрепа на протестите излязоха и наши сънародници от Брюксел и Виена.
В столицата множество граждани изпълниха „Триъгълника на властта“ за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната – Демократична България", които посочиха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
11:42 11.12.2025
2 Последния Софиянец
11:42 11.12.2025
3 991
Колкото по-бързо го отчетете, толкова по-добре за вас, не се правете на ударени и разсеяни!
Как може такава наглост, как може такова нахалство, как спите нощно време спокойно!?
Коментиран от #40, #47
11:44 11.12.2025
4 Иванчо I-ви
11:44 11.12.2025
5 Гост
11:44 11.12.2025
6 Мазен
11:44 11.12.2025
7 Софето
11:44 11.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
11:46 11.12.2025
9 Оставка
11:47 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"Тома Биков, 2012: Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Обещавам никoгa пoвeчe дa не стане министър-председател"
11:49 11.12.2025
12 Пази Боже ,
11:49 11.12.2025
13 статистик
11:49 11.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 какво
11:50 11.12.2025
16 име
11:52 11.12.2025
17 Хайде бе
11:52 11.12.2025
18 типичен отговор
11:53 11.12.2025
19 ТИГО
11:53 11.12.2025
20 Дориана
11:56 11.12.2025
21 На бас 👍
12:00 11.12.2025
22 Ха-ха-ха!
Коментиран от #53
12:01 11.12.2025
23 Факт
12:02 11.12.2025
24 Абе
12:02 11.12.2025
25 За сведение:
Мнозинството българи не искат предсрочни избори и служебен кабинет на Радев.
Оставете МНОЖЕСТВОТО да скача по площадите, нищо страшно няма в тия истерични крясъци и закани!
Коалиционните партньори да работят спокойно и НАЙ ВАЖНОТО- ДРЪЖТЕ ЗДРАВО БОРИСОВ, ЧЕ ТОЙ Е НЕЖНА ТРЕПЕТЛИКА и се панирва при най малкия натиск!
Като нищо пак ще тръгне да прави поредна сглобка!
БОРИСОВ НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ!
ДПС, БСП и ИТН да му набият малко обръчите.
Не щем коалиция Радев- Кокорчо - Копейкин!
Коментиран от #31
12:02 11.12.2025
26 историка
12:02 11.12.2025
27 Наглост ГЕРБерастка
12:03 11.12.2025
28 Срамувам се
12:04 11.12.2025
29 Истината
12:07 11.12.2025
30 Борисов
Тия около него да покажаат малко гръбнак и даа му обяснят, че повече прошка няма да има! Достатъчно си затваряхме очите!
Няма да гласуваме за ГЕРБ, ако Борисов развява белия байряк!
Коментиран от #35
12:09 11.12.2025
31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #25 от "За сведение:":Мнозинството българи не отива да гласува,
ЗАЩОТО Е ОТВРАТЕНО от политутките ни❗
А когато напуснат ОТВРАТЕНИТЕ -
остават ОТВРАТИТЕЛНИТЕ‼️
12:12 11.12.2025
32 Е ГАТИ НАГЛИТЕ
Нямам думи...
Щом не искате по мирен начин,ще трябва със сила.
Ще се наложи да нахлуем в парламента и да ви изнесем от там.
12:15 11.12.2025
33 Не еполучил инструкции
12:17 11.12.2025
34 ГЕРБНН
Коментиран от #41
12:18 11.12.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #30 от "Борисов":ГЕ"П и гръбнак- ама ти сериозно ли🤔😄🤔😄🤔😄
Та самият БорисОФ от член на БКП, като червей се извъртя и е върл АНТИкомунист❗
тоА ВОЛ (не е бил) щеше да вкара в затвора Цвъки и Буци, а като червей се извъртя и е пръв ГЕРБЕРАСТ❗
Ами онаа със стъклените очички дето агитираше , че ГЕ"П са милиционерска партия и управляват с полицейщина, дето сега на всеки брифинг е плътно зад вожда ❗
Гръбнак да покажели 😄😄😄
Коментиран от #36
12:18 11.12.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":не е бик
моя гр.
12:19 11.12.2025
37 Бонго,бонго
По свойто ръмжене и зъбене злобно
то било на своя стопанин подобно!
12:20 11.12.2025
38 Психодинспансер
12:25 11.12.2025
39 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
12:26 11.12.2025
40 Абе човек
До коментар #3 от "991":Ти искаш да определяш и какво да става в ГЕРБ. На вас някой ви генерира алгоритъм,че сте велики и вие започвате да подскачате като дресирани.Чисто и просто,не знаете какво ТОЧНО искате,защото,ако знаете ще кажете какво ще правите,ако ви се даде власт,но искате.
12:26 11.12.2025
41 Ами да ти кажа
До коментар #34 от "ГЕРБНН":Точно деца и младежи,които още живеят с родителите си,са лесни за МАНИПУЛИРАНЕ.Защо иначе,като чуят Костадинов и Президента, веднага стават против еврото и за Русия, като чуят Кокорчо и Кирчо веднага стават за еврото и искат да помагат на Украйна.Ще узреят,ще се сблъскат с действителността и ще поумнеят.
12:32 11.12.2025
42 цвете гербер
12:33 11.12.2025
43 Аз съм твърдо против
Коментиран от #55
12:34 11.12.2025
44 ДАААААААА.
12:35 11.12.2025
45 Айде
12:35 11.12.2025
46 предишното поколение
12:36 11.12.2025
47 С нагли хора
До коментар #3 от "991":Трябва да се действа със сила, кога най-после ще го осъзнае народа и ще изгори тази чума веднъж завинаги
12:36 11.12.2025
48 БЪЛГАРЧЕ
12:39 11.12.2025
49 Лудият от портиерната
12:39 11.12.2025
50 Тая мижитурка
12:40 11.12.2025
51 Дрифт
12:41 11.12.2025
52 Кики с Коки
12:42 11.12.2025
53 Дориана
До коментар #22 от "Ха-ха-ха!":Спокойно, обявили сме война на корупцията в България. Борисов и Пеевски си получават заслуженото , защото вече събитията се подреждат точно в тази посока . Революцията в България и чужбина го показа.Наблюдавайте събитията как се подреждат около тях.
Коментиран от #54
12:44 11.12.2025
54 давайте
До коментар #53 от "Дориана":че свършват левовете предсрочно.
12:45 11.12.2025
55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "Аз съм твърдо против":Липсата на НИК ли ти пречи да разбереш, че държавата не се управлява от улицата❗
Но улицата излязоха ОТВРАТЕНИТЕ от ОТВРАТИТЕЛНОТО управление на Ши+Бу+ ците❗
За да им кажат това което те не искат да чуят, а именно , че не го искаме❗
Коментиран от #57
12:50 11.12.2025
56 Метресата от Барселона
12:52 11.12.2025
57 да кажа на постоянния троп
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Държавата се управлява от улицата, след като тя решава кой да е в парламента и правителството и за колко време.
12:52 11.12.2025