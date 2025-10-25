Важните новини във ФАКТИ на 25.10.2025 г.

Директорът на ТД на НАП в Бургас е открит мъртъв

Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв с огнестрелна рана в района на поморийското село Бата. Няма данни за упражнено насилие, а до него е намерен личен законно притежаван пистолет. Той е страдал от тежко злокачествено заболяване, а няколко часа преди инцидента е напуснал онкологичния център в Бургас.

Дете падна от скала край Седемте Рилски езера

10-годишно дете падна от скала в района на Седемте рилски езера днес следобед. Инцидентът се случи при езерото Окото, съобщи БНТ.

Васил Данов: Санкциите ще накарат Путин да води преговори

Наложените от Доналд Тръмпсанкции срещу руските нефтени гиганти "Роснефт" и "Лукойл" удрят в най-болезнената точка на руската икономика, но само те няма да накарат Владимир Путин да седне на масата за преговори. Това заяви пред NOVA капитан I ранг в оставка Васил Данов, член на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България.

Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на рафинерията в Бургас да се случи след одобрение от ДАНС и с решение на Министерския съвет, станаха повод за сблъсък между "ДПС - Ново начало" и "Възраждане". Дебатите в зала бяха съпътствани от остри реплики и леко физическо спречкване.

Бойко Борисов: Преформатирането на правителството е работа на премиера

Преформатирането на правителството е работа на премиера, каза днес пред журналисти в Белослав лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той уточни, че се е разбрал с министър-председателя Росен Желязков да „си стъпи на мястото и да управлява кабинета, както трябва“ и ако има министри, които не координират нещата, да се действа, допълни Борисов.

Бойко Найденов: Имало е и други нападения с чук над свързани с правосъдието хора

Чукът е специфично оръжие на една банда от миналото, а също знам и за други нападения, които не са станали публично известни. Явно част от ъндърграунда има такъв почерк, не вярвам да е случайно. Жертвите също бяха свързани с правосъдието. Това каза бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по "Нова телевизия".

Свиленски: Президентът говори за алтернатива отвън. Мисля, че има предвид "Непокорна България"

Държавният глава Румен Радев говори за алтернатива, като казва, че тя ще дойде отвън. Затова мисля, че има точно нас предвид - "Непокорна България" - партията на Корнелия Нинова. Това каза бившият зам.-председател на ПГ на БСП Георги Свиленски, който вече е част от "Непокорна България".

Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”

Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”? В „Офанзива с Любо Огнянов” по "Нова телевизия" говори Владимир Кисьов - един от първите преговарящи за българското членство в ЕС.

Български туроператори отменят екскурзии до Русия заради новите санкции

Българските туроператори отменят всички пътувания до Русия след влизането в сила на 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз, публикуван в Официалния вестник на ЕС. Новите мерки забраняват организирането на групови и индивидуални екскурзии до Русия, както и предоставянето на услуги от гидове и екскурзоводи на такива туристи. Рекламата на подобни пътувания също попада под забрана.

Радостин Василев: МЕЧ няма да подкрепи първия ни държавен бюджет в евро

Парламентарната група на партия МЕЧ няма да подкрепи първия ни държавен бюджет в евро. Той ще дублира дефицита на 6-7 %.

Мартин Владимиров: Ако не бъдат предприети действия, рискуваме да останем без доставки на бензин и дизел

Това не са първите санкции на Вашингтон срещу Русия, но са първите от новия мандат на Доналд Тръмп. Санкциите идват само седмица след посещението на украинския президент Зеленски във Вашингтон. Тръмп иска да покаже, че действа твърдо, но целта е да се постигне споразумение, а не нова ескалация. Това каза икономистът и анализатор проф. Асен Асенов в предаването „Тази събота" по бТВ.

Отстраниха служителя на ДАИ след инцидента в Пловдив

Служител на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Пловдив причини пътен инцидент със служебен автомобил в петък при пристигане пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход инспекторът блъсна единия от двама, движещи се заедно пешеходци, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека

Служител на ДАИ - Пловдив със служебна кола е блъснал двама възрастни, които пресичали на пешеходна пътека тип "зебра". При направените на място тестове този за наркотици е отчел положителна проба. Назначен е допълнителен кръвен тест. Резултатите за алкохол са били отрицателни, посочи БНТ.

Горива ще има до Нова година, а след това?

Въпреки уверенията на властта, че горивата в България са осигурени до края на годината, експерти предупреждават за сериозен риск от 1 януари 2026 година. Според анализатори ситуацията далеч не е спокойна, тъй като новите американски санкции срещу руски енергийни компании могат да блокират работата на рафинерията "ЛукойлНефтохим" в Бургас и да поставят на изпитание енергийната независимост на страната.

Георги Харизанов: Разрив между Пеевски и Борисов е "мокър сън" за много хора

Политическият анализатор Георги Харизанов заяви, че разрив между Делян Пеевски и Бойко Борисов е "мокър сън" за много политици, включително за президента Румен Радев. Коментарите бяха направени по време на участието му в предаването "Седмицата на Дарик", където той анализира актуалните политически теми от изминалата седмица.

Иво Сиромахов: Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство

Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция. Той излиза и той казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини - ако бензинът стане 10 лева, Пеевски ще излезе и ще каже – те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win.

Меглена Плугчиева: Икономиката ни е твърде обвързана с Германия, а тя е три години в рецесия

Преди да бъде обявен първият бюджет на България в евро, трябва да се види доколко е успешен бюджетът за 2025-та, какви политики успя да задвижи и какво предстои за 2026 г. Оценката на преобладаващата част от икономистите и финансистите е тревожна. Те отбелязват, че бюджетът за 2025-та не се изпълнява, че разходната му част е преизпълнена, докато приходната не се изпълнява към момента. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Меглена Плугчиева, политик и дипломат.

Тодор Тагарев: Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност

Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, а не само морален ангажимент. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за БНР днес.

Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани. Той обясни защо е потърсил подкрепа за управлението от депутатите на "ДПС - Ново начало". Мотивира политическия ход с предстоящите предизвикателства пред страната и необходимостта от стабилно мнозинство, което да подкрепя политиката на кабинета в пленарната зала, съобщи БНТ.