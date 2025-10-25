Отстраниха служителя на ДАИ след инцидента в Пловдив

Служител на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Пловдив причини пътен инцидент със служебен автомобил в петък при пристигане пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход инспекторът блъсна единия от двама, движещи се заедно пешеходци, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

На мястото на инцидента пристигна екип от сектор "Пътна полиция" – Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества обаче отчете положителен резултат, като е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджовинспекторът е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая.

"От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите", заяви вицепремиерът Караджов по повод инцидента.

Двамата потърпевши от инцидента са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

Днес служителят на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Пловдив ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието им и да поднесе лично своите извинения.