Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ

По Конституция президентът Румен Радев трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ като най-голяма политическа сила, припомня БНТ.
При неуспех, мандатът отива при втората парламентарна сила - ПП-ДБ.
Ако отново не се стигне до сформиране на кабинет, държавният глава избира на кого да връчи третия мандат.
При пореден неуспех президентът назначава служебен кабинет и насрочва нови избори.
След промените в Конституцията държавният глава може да избира между 10 души - председателят на парламента, управителят на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и заместник-омбудсманът, както и председателят на Сметната палата и неговите двама заместници.
До приключване на процедурата правителството в оставка продължава да изпълнява задълженията си.
1 Глей ся
Промяна на конституцията!!!!!
2 хахахо
3 Така де
4 По точно
До коментар #1 от "Глей ся":При патриарх русофил и президент русофил все ще се намери един премиер русофил.
5 Последния Софиянец
6 Супер
7 Лопата Орешник
До коментар #4 от "По точно":Толкова добре казано, че дори не мога да разбера дали е ирония или го очакваш! Браво!
8 ха-ха-ха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ти пък какво ще обявяваш, какво обединение . Докато аз се превивам от работа, циганина от Максуда втора къща си вдигна на брега на морето с изглед към Русия. И разправя че щял да се бори с корупцията.....от себе си да почне
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Супер":САЩ подменя политическият елит в Европа.Целта е съюз на независими държави със собствена валута и граници.Купувайте долари и злато.Скоро еврото ще става само за тоалетна хартия.
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "ха-ха-ха":Областният управител на Хасково от ДПС Мехмед има 800 имота.Не е грешка с нулите -800 имоти.
11 гост
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Незнам за Еврото ,но знам как давахме по три хиляди лева за един долар
12 Ха-ха-ха
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Това значи само едно, че циганина от Максуда е тръгнал по същия път вместо по правилния. Още преди да влезе в парламента почна с лъжите, обещавайки че ще връща субсидиите. Но че ще си строи къщи с изглед към Русия не го бях чул да обещава
13 Среща -
14 Уса
15 Мнение
16 ГЕРБАДЖИЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ
17 Фен
18 Факт
19 Случайно минаващ
