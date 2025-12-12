Новини
България »
Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ

12 Декември, 2025 07:51, обновена 12 Декември, 2025 07:05

Следват ПП-ДБ и партия по избор, повелява конституцията

По Конституция президентът Румен Радев трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ като най-голяма политическа сила, припомня БНТ.

При неуспех, мандатът отива при втората парламентарна сила - ПП-ДБ.

Ако отново не се стигне до сформиране на кабинет, държавният глава избира на кого да връчи третия мандат.

При пореден неуспех президентът назначава служебен кабинет и насрочва нови избори.

След промените в Конституцията държавният глава може да избира между 10 души - председателят на парламента, управителят на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и заместник-омбудсманът, както и председателят на Сметната палата и неговите двама заместници.

До приключване на процедурата правителството в оставка продължава да изпълнява задълженията си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глей ся

    17 3 Отговор
    Така го направиха,че президента няма избор.
    Промяна на конституцията!!!!!

    Коментиран от #4

    07:07 12.12.2025

  • 2 хахахо

    13 4 Отговор
    Решетников е действие. Все едно гледам латиноамерикански сериал с безброй серии който продължава вече 40 години

    07:08 12.12.2025

  • 3 Така де

    7 12 Отговор
    Любовта на ПП ДБ към Радев ще бастиса държавата.

    07:08 12.12.2025

  • 4 По точно

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Глей ся":

    При патриарх русофил и президент русофил все ще се намери един премиер русофил.

    Коментиран от #7

    07:10 12.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Датата 11 ти декември ще бъде обявена за Национален празник на България.Ще обедини всички българи.

    Коментиран от #8

    07:10 12.12.2025

  • 6 Супер

    6 5 Отговор
    Сега президента ще внесе още от Америка поредните кирчовци и кокорчовци.

    Коментиран от #9

    07:10 12.12.2025

  • 7 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "По точно":

    Толкова добре казано, че дори не мога да разбера дали е ирония или го очакваш! Браво!

    07:13 12.12.2025

  • 8 ха-ха-ха

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти пък какво ще обявяваш, какво обединение . Докато аз се превивам от работа, циганина от Максуда втора къща си вдигна на брега на морето с изглед към Русия. И разправя че щял да се бори с корупцията.....от себе си да почне

    Коментиран от #10

    07:13 12.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Супер":

    САЩ подменя политическият елит в Европа.Целта е съюз на независими държави със собствена валута и граници.Купувайте долари и злато.Скоро еврото ще става само за тоалетна хартия.

    Коментиран от #11

    07:14 12.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "ха-ха-ха":

    Областният управител на Хасково от ДПС Мехмед има 800 имота.Не е грешка с нулите -800 имоти.

    Коментиран от #12

    07:16 12.12.2025

  • 11 гост

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Незнам за Еврото ,но знам как давахме по три хиляди лева за един долар

    07:18 12.12.2025

  • 12 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Това значи само едно, че циганина от Максуда е тръгнал по същия път вместо по правилния. Още преди да влезе в парламента почна с лъжите, обещавайки че ще връща субсидиите. Но че ще си строи къщи с изглед към Русия не го бях чул да обещава

    07:22 12.12.2025

  • 13 Среща -

    0 0 Отговор
    гореща !

    07:25 12.12.2025

  • 14 Уса

    1 0 Отговор
    Още в началото е трябвало един Пиночет

    07:39 12.12.2025

  • 15 Мнение

    1 2 Отговор
    Важното е сега Бойко Рашков да стане министър на вътрешните работи и Асен Василев министър на финансите. За ЦИК пък въобще не ми се говори. Там трябва да са наясно, че избирателите им са живи граждани с надежда, а не умрелите през последната година от списъците, които им дава Константинов

    07:43 12.12.2025

  • 16 ГЕРБАДЖИЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ

    1 1 Отговор
    Възможен избор от няколко подлоги на Шиши и Боко.

    07:46 12.12.2025

  • 17 Фен

    1 1 Отговор
    Заради комплексите на Радев го докарахме до тук.

    07:56 12.12.2025

  • 18 Факт

    1 0 Отговор
    Всъщност защо ППДБ не вземат мандата? Точно ще реализират обещанията на протеста!

    07:59 12.12.2025

  • 19 Случайно минаващ

    1 1 Отговор
    “Президентът трябва” ???? А защо да трябва?

    08:04 12.12.2025

