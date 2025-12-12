Новини
"Уолстрийт джърнъл" за България: Поколението Z за първи път сваля европейско правителство

"Уолстрийт джърнъл" за България: Поколението Z за първи път сваля европейско правителство

12 Декември, 2025 10:40 1 121 44

  • поколение z-
  • оставка-
  • европейско правителство

Българите са разочаровани от продължаващата корупция в правителството

"Уолстрийт джърнъл" за България: Поколението Z за първи път сваля европейско правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите в България и оставката на правителството са сред темите в американски медии днес. Българският премиер подаде оставка след масови протести, извежда в заглавие американският в. "Ню Йорк таймс", пише бТВ.

Премиерът Росен Желязков е шестият премиер за пет години, подал оставка на фона на общественото недоволство от корупцията и от зле функциониращата демокрация, посочва изданието.

Българският министър-председател подаде оставка вчера след по-малко от година на поста, заявявайки, че се е вслушал в "гласа на народа" след масовите протести срещу корупцията в правителството през последните седмици.

"Нашето желание е да се издигнем до нивото, което обществото очаква", заяви Желязков пред журналисти в парламента и допълни: "Чухме гласа на хората, които протестират. Трябва да отговорим на техните искания, а в момента те искат оставката на правителството".

Протестното движение срещу коалиционното правителство на Желязков започна заради предложения бюджет за следващата година, който предвиждаше увеличение на данъците и социалните осигуровки, за да се финансират повече публични разходи в България, една от най-бедните страни в Европейския съюз, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Протестното движение обаче се разрасна и обхвана по-широки проблеми, включително корупцията, каза Димитър Керанов, български анализатор в германския Фонд "Маршал" в Берлин. Той заяви, че много хора, които са обезпокоени от корупцията в правителството, смятат, че тя се поддържа от политици, които подкрепят сближаването с Русия, предаде БТА.

"Протестите може да са започнали заради бюджета, но всъщност става въпрос за корупцията в правителството, което в крайна сметка засяга обществения интерес", каза експертът.

Според неотдавнашно социологическо проучване около 70% от българите подкрепят вълната от протести, посочва американското издание.

Българите са разочаровани от продължаващата корупция в правителството, както и от години на зле работеща демокрация. Проблемът е общ за голяма част от Източна Европа, особено за бившите комунистически държави, които преразглеждат историческите си връзки с Русия, докато се обръщат към Запада.

Разочарованието на избирателите допринася за необичайно честата смяна на правителствата в България, каза Керанов. Росен Желязков е едва третият редовно избран министър-председател на България от 2021 г. насам, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Премиерът Желязков предупреди вчера за предстоящи бурни месеци за страната, като отбеляза, че през първите месеци след влизането ѝ в еврозоната няма да има редовен кабинет, "който да води страната по стабилен път".

"Ню Йорк таймс" цитира БТА, според която управителят на БНБ Димитър Радев е заявил, че преходът към еврото все още продължава, въпреки сътресенията. Бюджетът обаче вероятно ще бъде блокиран, докато новото ръководство не поеме властта, и не е ясно кога президентът Румен Радев ще обяви нови избори или ще започне процеса по сформиране на служебно правителство.

Ако не друго, протестите бяха проява на това, което Желязков нарече гражданска енергия, която "трябва да бъде подкрепена, трябва да бъде насърчавана", посочва американското издание.

"Това беше протест за ценности", каза Керанов.

Вълна от протести - поколението Z за първи път сваля европейско правителство, извежда в заглавие американският в. "Уолстрийт джърнъл".

Недоволните протестиращи от поколението Z, които тази година свалиха правителства и разтърсиха управляващите елити по целия свят, отбелязаха първата си победа в Европа.

Правителството на България падна вчера след вълна от младежки улични протести срещу дълбоко вкоренената корупция и елитите, които се занимават със себе си и са широко възприемани като откъснати от проблемите на обикновените граждани.

България се превърна в най-новата гореща точка в една година, белязана от вълненията на поколението Z. Младежките протести свалиха правителствата в Непал и Мадагаскар през последните месеци.

Демонстрациите срещу привилегиите на политическите елити предизвикаха масови митинги в Индонезия и Филипините. В Танзания младежките антиправителствени протести бяха потушени със сила от страна на правителството, припомня "Уолстрийт джърнъл".

Оставката на коалиционното правителство на България, обявена вчера от министър-председателя Росен Желязков, идва само няколко седмици преди балканската страна да се присъедини към еврозоната, валутния съюз на Европейския съюз. Макар че падането на българското правителство няма да спре планираното преминаване към еврото на 1 януари, то удължава политическата криза, която доведе до седем парламентарни вота само за четири години. Желязков пое властта през януари.

"Vox populi, vox dei" ("Глас народен, глас божи"), каза Желязков вчера в парламента, цитирайки латинската сентенция.

"Трябва да отговорим на техните искания. А тяхното искане е оставката на правителството“, каза той.

Краят на проевропейското правителство на Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическите перспективи на страната, посочва американското издание.

Според "Уолстрийт джърнъл" един от потенциалните печеливши е президентът Румен Радев - най-популярният политик, който се очаква да сформира своя собствена партия и да се кандидатира на следващите парламентарни избори. Бивш пилот от военновъздушните сили, Радев често е критикувал западната подкрепа за Украйна във войната ѝ с Русия, като по-рано тази година определи перспективите на Киев като "обречени".

Корупцията в балканската страна с население от около 6,5 милиона души отдавна е широко разпространена, дори и след присъединяването ѝ към ЕС през 2007 г. Постоянно класирана като една от най-корумпираните държави членки на блока от "Трансперънси интернешънъл", България не успя да постигне осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта през последните години, което подхрани общественото недоволство и предизвика повтарящи се критики от Брюксел по отношение на нейния рейтинг в областта на върховенството на закона. Сега общественото недоволство достигна връхната си точка.

Мобилизирани в "ТикТок" и други социални медии, българите излязоха на протести с плакати с надписи "Поколението Z идва" и "Поколението Z срещу корупцията" На демонстрация пред сградата на парламента в българската столица на огромен екран се въртяха видеоклипове и мемове, осмиващи управляващите.

"Протестите показаха, че младите поколения имат достатъчно гражданска енергия, за да се противопоставят на арогантността на окопалия се политически и икономически елит, който се възползва от практики за завладяване на държавата, за да остане на власт", коментира Мартин Владимиров, директор на програмата по геоикономика в Центъра за изследване на демокрацията, мозъчен тръст със седалище в София.

За мнозина в България това беше първият им голям протест, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Поколението Z в България е израснало без да е преживяло комунистическата епоха, която приключи през 1989 г., или опустошителната икономическа криза, която последва нейния крах. Недоволството им обхваща всичко – от безнаказаността на политическите елити до състоянието на здравната система и липсата на добре платени работни места.

Възмущението е осезаемо и в интернет, където дебатите за демокрацията, корупцията и свободата на медиите са сред най-популярните теми. Много влиятелни личности и актьори се присъединиха към протестите. Появиха се нови мемове, включително плакати с надпис "Заведи приятелката си на среща на протеста".

Ангел Игнатов, продуктов мениджър, работещ в ай ти индустрията в София, каза, че след като е учил във Великобритания, е решил да се върне и да помогне за подобряването на положението в родината си. Сега обаче задълбочаващата се корупция и поредицата от грешки на правителството са го подтикнали да се присъедини към протестите.

"Има цяло едно поколение като мен", каза Игнатов и добави: "Просто не искаме това за нашата страна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    8 6 Отговор
    Gen Z на български се казва ГЗъ.

    Коментиран от #3, #4

    10:43 12.12.2025

  • 2 бою циганина

    14 0 Отговор
    аз съм просто крадлив престъпник

    10:43 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Гъ Зъ

    10:44 12.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Радев ще ни вкара в отбора на победителите САЩ, Русия, Китай.

    Коментиран от #13

    10:44 12.12.2025

  • 6 А Европейско я , правителство.

    12 1 Отговор
    Самонастанилата се Тиква и наглият Шопар. сателитите на хранилка БСП и ИТН. Ако това е Европа не щем.

    10:44 12.12.2025

  • 7 канадски гейзер кукорчу

    9 3 Отговор
    помислих, че хората излязоха заради нас

    10:44 12.12.2025

  • 8 гражданин

    15 1 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , тази територия няма никога няма да стане бяла страна !!

    Коментиран от #12

    10:45 12.12.2025

  • 9 Това показа

    12 5 Отговор
    че българина е стадо! Само стадо не мисли и не вижда овчаря който го изкарва как седеше в скута на пеевски и подписваше заедно всякакви закони в негова полза, а сега го изкарали да блее срещу него същите тези.

    Коментиран от #44

    10:46 12.12.2025

  • 10 честен ционист

    5 13 Отговор
    Ген-Зи ще скокне и първо в окопа.

    10:46 12.12.2025

  • 11 007 лиценз ту кил

    7 2 Отговор
    Това с поколението Z ме притеснява. Z е писледната буква от латинската азбука. Това последното поколение на Земята ли е?

    Коментиран от #18, #34

    10:47 12.12.2025

  • 12 После ко ще пееш

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    за кокорчовите шарлатани?

    10:47 12.12.2025

  • 13 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    В отбора на сухите съчки.

    10:47 12.12.2025

  • 14 Бендида

    14 0 Отговор
    От една страна "Уолстрийт джърнъл" определя правителството на Желязков като европейско, от друга страна споменава ,че България е в класацията за най - корумпирани държави. Та какво и кой,кого е свалил..,.. само ние си знаем.

    10:48 12.12.2025

  • 15 Ей,кво нещо!

    9 0 Отговор
    6-има премиери,за 5 години.Най-бедната държава в ЕС, корупция до безобразие, незачитане правата на гражданите,саботиране за какъвто и да е референдум, но иначе...хм...изпълняваме всички критерии за влизане, приемане и незнам си какво от Брюксел, но България постоянно е глобявана за неспазване на правилата,не добре формулирани искания и т.н.Парадокс...коментирайте.

    10:49 12.12.2025

  • 16 Пич

    6 3 Отговор
    Поколението Z - инфантили на около 30-40 , които в интервюта си признават , че мама и татко ги издържат !!! Да ти Е. и поколението...

    10:50 12.12.2025

  • 17 НА 25.12.1989 Г.

    2 5 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ
    И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
    ИМАМЕ САМО 12 ДНИ....

    10:50 12.12.2025

  • 18 Амиии, вероятно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "007 лиценз ту кил":

    Последната дупка на кавала

    10:51 12.12.2025

  • 19 Абе не бе

    4 0 Отговор
    Най ме кефи това:
    "мозъчен тръст със седалище в София"
    ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:53 12.12.2025

  • 20 Всички

    5 1 Отговор
    правителства на България след 2007г. са марионетни (т.нар. проевропейски "). Просто се сменят. И сега ще стане същото. Българите ще изберат ново марионетно правителство.

    10:54 12.12.2025

  • 21 Сърдите ли се или не...

    6 0 Отговор
    Няма по-пр0ст народ от българския.Вечни роби.Византийско,турско, руско,евроатлантическо робство.

    Коментиран от #41

    10:54 12.12.2025

  • 22 Откакто

    4 0 Отговор
    България е в ЕС, корупцията и беззаконието се увеличават с всяка изминала година. А уж трябваше да е обратното. Има много гнило в самия ЕС.

    Коментиран от #27

    10:56 12.12.2025

  • 23 Та па едно

    3 0 Отговор
    Европейско? Ако това е европейско, то Европа вече е едно нищо....

    10:56 12.12.2025

  • 24 Точен

    5 0 Отговор
    Младите за нищо не стават, поне 90 % от тях. Над 40 г съм работил с тийнейджъри, ограничени, алчни, неможачи и претенциозни. Демокрацията изроди нацията...

    10:56 12.12.2025

  • 25 сценария е до болка познат смешарки че

    4 1 Отговор
    Поколението Z за първи път сваля европейско правителство

    явно че тиквите се надяват пак да се върнат на манежа с шопарите
    имат общо 1 милион поклонници
    едни завчера излязоха из цяла бг в подкрепа на шопара

    10:57 12.12.2025

  • 26 гост

    3 1 Отговор
    България с общонародни протести свали мафиотско управление. Крадливите тиква и шопара пеев и техните обладани подлоги чалга месии и червени олигарси. Подлогите са вече приключени ,скоро и менторите им.

    10:57 12.12.2025

  • 27 Това е

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Откакто":

    защото искат да принадлежат. Провинциален мироглед и отношение към света. Това няма да се промени. Ние българите не може да поддържаме самостоятелна държавност.

    10:59 12.12.2025

  • 28 Българина няма да поумнее

    4 0 Отговор
    Вчера соц.агенции дадоха близки резултати между ПП-ДБ и ГЕРБ. Вместо да търси промяна

    10:59 12.12.2025

  • 29 Заглавието е правилно

    3 0 Отговор
    Че правителството е европейско и на Брюксел но не е българско правителство!!! То и парламента не е български!! Ширеща се корупция,раздута администрация , хора получаващи незаслужени държавни заплати за които се теглят заеми. И никой не пита избирателя чрез референдуми...автокрация както в Брюксел

    11:01 12.12.2025

  • 30 дядото

    1 0 Отговор
    и дано не е за последен път- докато оправят държавата все така

    11:02 12.12.2025

  • 31 В В.П.

    1 0 Отговор
    Пълен бълвоч...Уж е европейско,пък го свалят щото е корумпирано...И сега изниква въпросът...Има ли произход корупцията ??.

    11:03 12.12.2025

  • 32 иZвинявай

    0 0 Отговор
    Да, да, точно така, поколението Z сваля правителството и ще гласува за ПроститеПарчета и ДайБългария, и се събудихте щото ви стана студено от наморения чаршаф.

    11:04 12.12.2025

  • 33 нали

    0 2 Отговор
    А когато МВР арестува действителния корупционер от Варна, същите българи излезнаха да протестират, да си го пуснат. Направа да падладейш, ти казвам.

    Коментиран от #40

    11:04 12.12.2025

  • 34 Ягуар

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "007 лиценз ту кил":

    Странното е, че руската СВО в Украйна също е Z. А, още по-странното е, че Z го бяха забранили в някои страни в Европа и в медиите!

    11:04 12.12.2025

  • 35 В В.П.

    2 0 Отговор
    България ,като съюзник на Германия ,два пъти изяде дебело дърво..Сега е на път отново.

    11:04 12.12.2025

  • 36 Току Що

    1 0 Отговор
    Айде бай-бай на двамата велики !!! Току що Парламента прие оставката на хайяши !!! Една карфица и буфпрасчоипуктикво !!!

    11:04 12.12.2025

  • 37 Дедо

    0 2 Отговор
    Само дето това правителство е европейско само на думи ,а реално е съставено от партии и олигарси близки и под контрола на Кремъл.

    11:05 12.12.2025

  • 38 Европейца

    2 1 Отговор
    Поколението Z, освен са сваля гащи и други работи, нищо друго не знае, даже да чете и пише не знае.... Питам: Сега КОЙ ще предложи алтернатива?

    11:06 12.12.2025

  • 39 бай Иван

    1 1 Отговор
    Е как пък точно разбрахте ,че поколение З свали правителството? Как точно го установихте? Аз си мисля,че поколение З още не е разбрало нито каква му е ролята , нито какво му е значението в обществото и общественото развитие на страната на този етап, тъй като голяма част от него не е обществено ангажирано все още с икономиката изцяло. Поколение " зет" ще има значение като понатрупа и житейски и професионален опит. Да скачаш на площада под глупави лозунги "Кой не скача е дебел" и цитати на английски от "Игри на глада " ли беше не е кой знае каква проява на аналитична мисъл и прозрение за общественото развитие на една страна

    11:06 12.12.2025

  • 40 Тъп но упорит

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "нали":

    Нещо доказано от съда ??? Освен това че замесения неизвестен депутат се оказа че нняма такъв ! Пожелавам ти на твоето семейство 5 такива месеца !!!

    11:07 12.12.2025

  • 41 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сърдите ли се или не...":

    народи, които са предразположени да бъдат управлявани от чужди, по-големи народи. Те се асимилират културно и политически сравнително бързо и лесно.

    11:07 12.12.2025

  • 42 Ани

    0 0 Отговор
    Поколението Z. Военните машини на Руската окупационна армия са маркирани Z!
    Трябва ли да чакаме да дойдат и танковете?

    11:09 12.12.2025

  • 43 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Поколението Z не сваля европейско правителство ,а профашистко и престъпно правителство,правителство на българоубиици и нац.предатели които трябва да са в затвора и да им се конфискува всичко !!!

    11:10 12.12.2025

  • 44 име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това показа":

    Не е точно така, в момента медиите и ПП-ДБ се опитват да си припишат заслугите за протеста, да го яхнат. Но на изборите ще се сблъскат с реалността. Да, има тъпи хора, които не си дават сметка за домовата книга, асанчо с кредите за заплати на полицаите и сглобката с неизпълнени обещания, но не са чак толкова много, че да имат мнозинснво.

    11:10 12.12.2025

