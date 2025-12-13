Новини
Изтеглят танкера „Кайрос” от водите край Ахтопол

13 Декември, 2025 12:44 595 9

Същинското изтегляне започва в понеделник, а до тогава ще се работи по обезопасяването на плавателния съд

Изтеглят танкера „Кайрос” от водите край Ахтопол - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова

Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос”, предаде БНТ.

Изтглянето се извършва съгласно одобрения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на плавателния съд. Той е изготвен съвместно от Изпълнителна агенция “Морска администрация” и изпълнителя на операцията.

Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера.

Мощният генератор ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета. Очаква се утре сутрин работният катер да придвижи генератора до танкера “Кайрос”.

Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва. По този начин ще се осигурят безопасни условия за следващия етап от операцията.

Предвижда се в понеделник три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка. Очаква се операцията да приключи в същия ден, като танкерът ще бъде закотвен в района на Бургаския залив.

По време на цялата операция Изпълнителна агенция “Морска администрация” ще осъществява контрол и координация, за гарантиране безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.

Правителството одобри вчера осигуряване на 1 млн. и 200 хил. лева за дейностите по изтеглянето на танкера.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али Ръза

    3 1 Отговор
    Каде ши го карат? Ако го дават да горежим малко за белкантон да са обадат.

    Коментиран от #5

    12:48 13.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпросче

    13 0 Отговор
    Евроатлантическото външно министърче Георг събра ли кураж да пита турските си господари защо изхвърлиха повредения от украински терористичен акт танкер в наши води ?

    Коментиран от #6

    12:51 13.12.2025

  • 4 Моряка

    10 1 Отговор
    Закарайте го обратно откъдето дойде. Босфора е и по- близо...мишки!

    12:53 13.12.2025

  • 5 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Али Ръза":

    Е как къде ше го карат - обратно в Турски води!

    Коментиран от #7

    12:56 13.12.2025

  • 6 Отговорче

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Въпросче":

    Защото май дрончето, дето го е думнало е тръгнало от туканка нейде..

    13:07 13.12.2025

  • 7 Надали

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    ...Нямат гащи за това...

    13:07 13.12.2025

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Ползвайте го за мишена на новия патрулен кораб Храбри 🫡

    13:15 13.12.2025

  • 9 Любител- гмуркач

    0 0 Отговор
    Потопете го за атракция на гмуркачите

    13:28 13.12.2025

