Времето днес, прогноза за неделя, 14 декември: Предимно слънчево, значителна облачност на североизток

Сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява.
Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7 и 12°, по-ниски отново в местата с по-трайна мъгла.
По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12°, а вълнението на морето ще е около 2 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.
През повечето дни от новата седмица ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. В останалата част от страната времето ще бъде слънчево. В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°.
