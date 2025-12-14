Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 14 декември: Предимно слънчево, значителна облачност на североизток

14 Декември, 2025

Максималните температури ще са между 7 и 12°

Сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява.

Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7 и 12°, по-ниски отново в местата с по-трайна мъгла.

По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12°, а вълнението на морето ще е около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.

През повечето дни от новата седмица ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. В останалата част от страната времето ще бъде слънчево. В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°.


  • 1 Име

    0 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    68 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #2

    03:12 14.12.2025

  • 2 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Отиди при д-р Хасърджиев, неговата компания много ще ти се зарадват! Ще им бъдеш като шестица от тотото.

    03:18 14.12.2025

