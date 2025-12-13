Новини
България »
Защо депутатът от БСП Иван Петков подкрепи сваляне на правителството

Защо депутатът от БСП Иван Петков подкрепи сваляне на правителството

13 Декември, 2025 18:31 1 155 20

  • иван петков-
  • бсп-
  • сваляне правителство

Според него е било ясно, че ще се стигне до обществените протести

Защо депутатът от БСП Иван Петков подкрепи сваляне на правителството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Независимо от подадената оставка от Росен Желязков, в парламента все пак се проведе гласуване за вота на доверие. Той събра едва 106 гласа при необходими 121. Депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и БСП не участваха в гласуването, с едно изключение – народният представител от БСП Иван Петков, който подкрепи свалянето на кабинета. Какви са причините за решението му?

„Гласувах, защото това беше моят такт, с който най-накрая да изразя пред нашето ръководство това, което казах на последния пленум. А именно, че ще се стигне точно дотук. Че обвързването с Борисов, и най-вече с Пеевски, ще накара хората да излязат на улицата. Борисов си изигра, както винаги, като хитра политическа лисица и излезе на първи“, заяви Петков в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му БСП се нуждае от спешна вътрешна промяна, включително ново партийно ръководство, Конгрес и нова програма, преди да търси бъдещи партньори. Петков заяви още, че протестиращите виждат алтернатива на сегашното управление в лицето на президента Румен Радев и изрази недоумение от конфликта между ръководството на БСП и държавния глава.

Депутатът защити позицията си, че по ключови теми като членството в ЕС, НАТО и еврозоната обществото е трябвало да бъде питано чрез референдуми, и настоя, че диалогът и мирът трябва да бъдат водещи във външната политика.

Иван Петков подчерта, че въпреки гласуването си срещу кабинета, остава член на БСП и твърди, че действията му получават подкрепа от партийни членове и симпатизанти в цялата страна.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    26 2 Отговор
    Е достоен човек Ане продажен змазен фритюрник

    18:33 13.12.2025

  • 2 Умник

    7 4 Отговор
    Гюро !

    18:36 13.12.2025

  • 3 бе си пе ис дет

    12 3 Отговор
    търси си нова лодка

    18:37 13.12.2025

  • 4 Вот на доверие? - Не бе!

    7 0 Отговор
    Вот на недоверие.

    Какви пуйки, какви мисирки списват в този сайт?

    Потресаваща политическа неграмотност...

    18:39 13.12.2025

  • 5 неуспешния вот успя

    5 2 Отговор
    Правителството де юре не е свалено с вот на недоверие, както онова на Кирил Петков, а по своя воля и ясна съвест съзнателно е подало исканата от протеста оставка.

    18:40 13.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 По точно

    2 3 Отговор
    "Протестиращите виждат алтернатива на сегашното управление в лицето на президента Румен Радев". Това мнение на протестиращите бе наложено всъщност от ПП-ДБ. Те са твърдо зад президента! "С Вас сме г-н президент"!

    Коментиран от #10

    18:44 13.12.2025

  • 8 браво

    12 4 Отговор
    Към този изпитвам уважение

    18:44 13.12.2025

  • 9 Българин

    5 14 Отговор
    Дупетатът е гласувал срещу собственото си правителство, защото е предател. За жълти стотинки сороската чета го купила и организира този метеж срещу Държавата!

    18:45 13.12.2025

  • 10 Така де

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "По точно":

    Нищо чудно зад атаката на ПП-ДБ срещу правителството да стои именно едно "Ала-бала с президента"! Не им е сефте на ПП-ДБ да координират действията си с президента!

    Коментиран от #19

    18:47 13.12.2025

  • 11 Тома

    8 1 Отговор
    Добре че дойде американеца и строй всички от коалицията на тиквата,мамута,славуца и зафирката г.за

    18:48 13.12.2025

  • 12 Стига ревете

    8 5 Отговор
    Защото е пич, свестен мъж!

    Коментиран от #17

    18:48 13.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Как защо

    7 2 Отговор
    Плъховете първи напускат

    18:57 13.12.2025

  • 15 Защо триете, другари!?

    4 1 Отговор
    Поддържате ли анти-комунистическата партия БСП?

    18:58 13.12.2025

  • 16 В социалните мрежи

    5 2 Отговор
    Соня Момчилова е пуснала клип от ОНЗИ ЗАПИС на ПП за ала-бала с президента,иначе щели да имат само 7-10%, с наше МВР и после по островите в Тихия окен и т.н

    19:02 13.12.2025

  • 17 Казва се

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Стига ревете":

    Стига ревахте.Ами предател си е откъдето да го погледнеш.Не че имаше някакво значение,обаче защо нищо не казваше преди протестите,нали е виждал нещата отвътре.Интересът клати феса,както се казва Обаче,никой не обича ПРЕДАТЕРИТЕ !

    19:07 13.12.2025

  • 18 еврокатастрофата е очевидна и неизбежна

    5 0 Отговор
    еееее, най после един нормален ? Направо не е за вярване ! Не само трябва да се разгони това ръководство, но да се изключат от партията до живот. Те категорично не са социалисти!

    Коментиран от #20

    19:13 13.12.2025

  • 19 АМИ

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Така де":

    Борисов ще ги остави да се изложат,но загубата ще е за хората.Пак пропиляно време.Вежди Рашидов много точно днес каза ,че от ПП са едни ялови управляващи.Оставете ги само да говорят по студията,те сами си свалят процентите.От Радостин Василев чувах,че ще спечелят 121 депутата.Днес и Асен Василев го каза КОЙ им вярва,чудя се.

    19:17 13.12.2025

  • 20 Новак

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "еврокатастрофата е очевидна и неизбежна":

    +, но този комсомолец се е объркал. Сега се прави на интересен.

    19:23 13.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове