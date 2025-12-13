Защо депутатът от БСП Иван Петков подкрепи сваляне на правителството

Независимо от подадената оставка от Росен Желязков, в парламента все пак се проведе гласуване за вота на доверие. Той събра едва 106 гласа при необходими 121. Депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и БСП не участваха в гласуването, с едно изключение – народният представител от БСП Иван Петков, който подкрепи свалянето на кабинета. Какви са причините за решението му?
„Гласувах, защото това беше моят такт, с който най-накрая да изразя пред нашето ръководство това, което казах на последния пленум. А именно, че ще се стигне точно дотук. Че обвързването с Борисов, и най-вече с Пеевски, ще накара хората да излязат на улицата. Борисов си изигра, както винаги, като хитра политическа лисица и излезе на първи“, заяви Петков в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.
По думите му БСП се нуждае от спешна вътрешна промяна, включително ново партийно ръководство, Конгрес и нова програма, преди да търси бъдещи партньори. Петков заяви още, че протестиращите виждат алтернатива на сегашното управление в лицето на президента Румен Радев и изрази недоумение от конфликта между ръководството на БСП и държавния глава.
Депутатът защити позицията си, че по ключови теми като членството в ЕС, НАТО и еврозоната обществото е трябвало да бъде питано чрез референдуми, и настоя, че диалогът и мирът трябва да бъдат водещи във външната политика.
Иван Петков подчерта, че въпреки гласуването си срещу кабинета, остава член на БСП и твърди, че действията му получават подкрепа от партийни членове и симпатизанти в цялата страна.
1 Защото
18:33 13.12.2025
2 Умник
18:36 13.12.2025
3 бе си пе ис дет
18:37 13.12.2025
4 Вот на доверие? - Не бе!
Какви пуйки, какви мисирки списват в този сайт?
Потресаваща политическа неграмотност...
18:39 13.12.2025
5 неуспешния вот успя
18:40 13.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 По точно
Коментиран от #10
18:44 13.12.2025
8 браво
18:44 13.12.2025
9 Българин
18:45 13.12.2025
10 Така де
До коментар #7 от "По точно":Нищо чудно зад атаката на ПП-ДБ срещу правителството да стои именно едно "Ала-бала с президента"! Не им е сефте на ПП-ДБ да координират действията си с президента!
Коментиран от #19
18:47 13.12.2025
11 Тома
18:48 13.12.2025
12 Стига ревете
Коментиран от #17
18:48 13.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Как защо
18:57 13.12.2025
15 Защо триете, другари!?
18:58 13.12.2025
16 В социалните мрежи
19:02 13.12.2025
17 Казва се
До коментар #12 от "Стига ревете":Стига ревахте.Ами предател си е откъдето да го погледнеш.Не че имаше някакво значение,обаче защо нищо не казваше преди протестите,нали е виждал нещата отвътре.Интересът клати феса,както се казва Обаче,никой не обича ПРЕДАТЕРИТЕ !
19:07 13.12.2025
18 еврокатастрофата е очевидна и неизбежна
Коментиран от #20
19:13 13.12.2025
19 АМИ
До коментар #10 от "Така де":Борисов ще ги остави да се изложат,но загубата ще е за хората.Пак пропиляно време.Вежди Рашидов много точно днес каза ,че от ПП са едни ялови управляващи.Оставете ги само да говорят по студията,те сами си свалят процентите.От Радостин Василев чувах,че ще спечелят 121 депутата.Днес и Асен Василев го каза КОЙ им вярва,чудя се.
19:17 13.12.2025
20 Новак
До коментар #18 от "еврокатастрофата е очевидна и неизбежна":+, но този комсомолец се е объркал. Сега се прави на интересен.
19:23 13.12.2025