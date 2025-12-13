Реджеп Ердоган: Мирът не е далеч!

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда да обсъди мирен план между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс".
Той направи изказването си след среща с руския президент Владимир Путин.
Ердоган подчерта, че "мирът не е далеч".
Турският лидер се срещна с Путин в Туркменистан вчера и двамата оцениха "всеобхватните мирни усилия" за прекратяване на войната, като Турция потвърди готовността си да подкрепи мирните усилия.
"След тази среща с Путин се надяваме да имаме възможност да обсъдим мирния план и с президента на САЩ Тръмп. Мирът не е далеч; виждаме това", изтъкна Ердоган по време на обратния си полет от Туркменистан.
Той заяви на Путин, че ограничено прекратяване на огъня във войната, фокусирано върху енергийните съоръжения и по-специално пристанищата, може да бъде от полза.
"Черно море не трябва да се разглежда като бойно поле. Подобна ситуация би навредила само на Русия и Украйна", подчерта Ердоган.
"Всички се нуждаят от безопасно корабоплаване в Черно море. Това трябва да бъде гарантирано".
Русия атакува две украински пристанища вчера, повреждайки три турски кораба, сред които плавателен съд, превозващ хранителни доставки, съобщиха украински представители и един корабособственик - дни, след като Москва заплаши да откъсне Украйна от морето.
1 Красимир Петров
14:52 13.12.2025
Този коментар е премахнат от модератор.
3 ердоганя
14:54 13.12.2025
4 някой лъже
14:54 13.12.2025
5 123456
14:56 13.12.2025