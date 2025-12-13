Новини
Свят »
Турция »
Реджеп Ердоган: Мирът не е далеч!
  Тема: Украйна

Реджеп Ердоган: Мирът не е далеч!

13 Декември, 2025 14:48 491 5

  • доналд тръмп-
  • реджеп ердоган-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • черно море

Турският президент иска да обсъди мирен план между Украйна и Русия с Доналд Тръмп

Реджеп Ердоган: Мирът не е далеч! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда да обсъди мирен план между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс".

Той направи изказването си след среща с руския президент Владимир Путин.

Още новини от Украйна

Ердоган подчерта, че "мирът не е далеч".

Турският лидер се срещна с Путин в Туркменистан вчера и двамата оцениха "всеобхватните мирни усилия" за прекратяване на войната, като Турция потвърди готовността си да подкрепи мирните усилия.

"След тази среща с Путин се надяваме да имаме възможност да обсъдим мирния план и с президента на САЩ Тръмп. Мирът не е далеч; виждаме това", изтъкна Ердоган по време на обратния си полет от Туркменистан.

Той заяви на Путин, че ограничено прекратяване на огъня във войната, фокусирано върху енергийните съоръжения и по-специално пристанищата, може да бъде от полза.

"Черно море не трябва да се разглежда като бойно поле. Подобна ситуация би навредила само на Русия и Украйна", подчерта Ердоган.

"Всички се нуждаят от безопасно корабоплаване в Черно море. Това трябва да бъде гарантирано".

Русия атакува две украински пристанища вчера, повреждайки три турски кораба, сред които плавателен съд, превозващ хранителни доставки, съобщиха украински представители и един корабособственик - дни, след като Москва заплаши да откъсне Украйна от морето.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    3 5 Отговор
    И какво го бърка ЕрдЖоган

    14:52 13.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ердоганя

    5 1 Отговор
    го е страх че пак ще клечи на червеното килимче и ще фъфли,а нашите правителства от прехода насам мълчат за Българските територии намиращи се в турските територии,щото там е наше до цариград

    14:54 13.12.2025

  • 4 някой лъже

    5 2 Отговор
    Егати хранителните доставки дето цяла нощ детонират.

    14:54 13.12.2025

  • 5 123456

    2 1 Отговор
    Тея и за трактористи не стават;))

    14:56 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания