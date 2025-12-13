Реджеп Ердоган: Мирът не е далеч!

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда да обсъди мирен план между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс".

Той направи изказването си след среща с руския президент Владимир Путин.

Ердоган подчерта, че "мирът не е далеч".

Турският лидер се срещна с Путин в Туркменистан вчера и двамата оцениха "всеобхватните мирни усилия" за прекратяване на войната, като Турция потвърди готовността си да подкрепи мирните усилия.

"След тази среща с Путин се надяваме да имаме възможност да обсъдим мирния план и с президента на САЩ Тръмп. Мирът не е далеч; виждаме това", изтъкна Ердоган по време на обратния си полет от Туркменистан.

Той заяви на Путин, че ограничено прекратяване на огъня във войната, фокусирано върху енергийните съоръжения и по-специално пристанищата, може да бъде от полза.

"Черно море не трябва да се разглежда като бойно поле. Подобна ситуация би навредила само на Русия и Украйна", подчерта Ердоган.

"Всички се нуждаят от безопасно корабоплаване в Черно море. Това трябва да бъде гарантирано".

Русия атакува две украински пристанища вчера, повреждайки три турски кораба, сред които плавателен съд, превозващ хранителни доставки, съобщиха украински представители и един корабособственик - дни, след като Москва заплаши да откъсне Украйна от морето.