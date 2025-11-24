Д-р Калина Милушева е назначена за изпълнителен директор на БАБХ

Със заповед на министър-председателя Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева.
От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.
Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.
1 Клати Крачолов
Храним се с отрови!
10:29 24.11.2025
2 Гражданин
10:31 24.11.2025
3 Дано има
10:35 24.11.2025
4 Гост
10:39 24.11.2025
5 Поредната стара кифла излъскана като нов
11:07 24.11.2025
6 Хрантутници
Не остана кой да произвежда блага.
А реши ли човек да произведе нещо,с техните милион безсмислени изисквания го отказват.
11:19 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Има
11:59 24.11.2025
9 Планинец
12:18 24.11.2025
10 Милчо Лаков
12:43 24.11.2025