Д-р Калина Милушева е назначена за изпълнителен директор на БАБХ

Д-р Калина Милушева е назначена за изпълнителен директор на БАБХ

24 Ноември, 2025 10:12 979 10

Д-р Милушева притежава две магистърски степени

Д-р Калина Милушева е назначена за изпълнителен директор на БАБХ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева.

От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.

Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клати Крачолов

    12 0 Отговор
    Още една държавна измислена институция!
    Храним се с отрови!

    10:29 24.11.2025

  • 2 Гражданин

    9 0 Отговор
    Дошла си е точно с името ,дори и пет титли да има

    10:31 24.11.2025

  • 3 Дано има

    5 0 Отговор
    Душана човек дипломи бол !?!!!

    10:35 24.11.2025

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    Още един сигурен милионер. Не можем да отречем, че кочината произвежда много милионери

    10:39 24.11.2025

  • 5 Поредната стара кифла излъскана като нов

    7 0 Отговор
    Нова! Стара излющена и пробита от ползвана пазарски торба представена като нов лъскав чувал готов за ползване

    11:07 24.11.2025

  • 6 Хрантутници

    4 0 Отговор
    Да искаш!
    Не остана кой да произвежда блага.
    А реши ли човек да произведе нещо,с техните милион безсмислени изисквания го отказват.

    11:19 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Има

    2 0 Отговор
    В Русе един автомобил на Дунав лаб не може си плати горивото преди 17ч. се прибира в бл.Българка

    11:59 24.11.2025

  • 9 Планинец

    1 0 Отговор
    И,, тъз" ако е като Дамян Илиев, Патарински, Войнов... !??

    12:18 24.11.2025

  • 10 Милчо Лаков

    2 1 Отговор
    Като чета за големи шефове от провинцията в София,винаги се питам-къде ще спи,горката,какъв апартамент ще и дадат, къде ще търсят на мъжа и работа,дечицата....Никой не смее да пита,а тихомълком се уреждат,след година-вече софиянци.Народът такива дреболии го интересуват.

    12:43 24.11.2025

