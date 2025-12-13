Васил Терзиев: Кризата с боклука няма да ми коства поста

Ще се задълбочи ли кризата с боклука в столицата? Договорите за сметопочистване на още шест района изтичат в края на месеца.
Така жителите на районите „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Лозенец“, „Студентски град“ и „Възраждане“ ще се изправят пред изпитанието на пълните с отпадъци контейнери. Още три района ще имат същия проблем в началото на януари – „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“.
Въпреки това кметът Васил Терзиев обяви, че няма да напусне поста си заради кризата с боклука. Днес той се включи в поредна доброволческа акция за почистване на най-големия столичен квартал – „Люлин“.
Десетки доброволци и днес запретнаха ръкави, за да помогнат с извозването на отпадъците.
В почистването се включи и кметът на София Васил Терзиев.
Васил Терзиев, кмет на София: „Това са временни усилия. Това, по което работя постоянно между такива кризисни решения, е да има трайно решение. В началото на януари очакваме цялата необходима техника, окомплектоват се екипи и дотогава с общи усилия ще поддържаме нещата.“
Кметът беше категоричен, че кризата с боклука няма да му коства поста.
Васил Терзиев, кмет на София: „Боклукът няма да е причината, поради която ще си тръгна от „Московска“ 33. Това е поредната криза, с която ще се справим. Въпросът е на избор – дали избираш да си жертва и да се оплакваш, или приемаш обстоятелствата такива, каквито са, запретваш ръкави и ангажираш всеки, който иска да допринесе с нещо.“
В края на декември изтичат договорите за сметосъбиране в още шест столични района, а през януари – в други три. От общината уверяват, че вече имат план за действие.
Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология на София: „Още следващата седмица ще обявим нашето решение и подозирам, че ще ви изненадаме.“
Дотогава местната власт ще разчита и на помощта на гражданите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
22:22 13.12.2025
2 Капитан Крийч
Коментиран от #6, #7, #8, #10
22:23 13.12.2025
3 Не гледай нагло
Коментиран от #5
22:23 13.12.2025
4 След падането на измекярското
22:25 13.12.2025
5 Капитан Крийч
До коментар #3 от "Не гледай нагло":Мани паркирането. Не може децата ни да се валят във боклуци се едно сме в Бангладеш. Да става кмет на Факултето.
22:27 13.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пожелание
До коментар #2 от "Капитан Крийч":Пожелание мечта зависимост опорна точка или реалността си ТИ с твоят коментар ?
22:39 13.12.2025
9 МИРО
Срещнали се на полянка
прабългарин и славянка !!!
И така се родило племе крадливо !!
Крадливо, лъжливо, даже е...во !!!
22:40 13.12.2025
10 👍👍👍
До коментар #2 от "Капитан Крийч":Трият брат! Искам да кажа ,че тоя предател да ходи да вее украинския п.....цял при зеления н..........МAN , а не в София....Ама как Страхил се качи с вишката и го смъкна от общината.......Кееееф!!!!!
22:43 13.12.2025
11 Перо
22:43 13.12.2025