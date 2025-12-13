Новини
България »
София »
Васил Терзиев: Кризата с боклука няма да ми коства поста

13 Декември, 2025 23:13, обновена 13 Декември, 2025 22:19 390 11

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия

Въпросът е на избор – дали избираш да си жертва, или запретваш ръкави и ангажираш всеки, който иска да допринесе с нещо

Васил Терзиев: Кризата с боклука няма да ми коства поста - 1
Снимка: Столична община
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще се задълбочи ли кризата с боклука в столицата? Договорите за сметопочистване на още шест района изтичат в края на месеца.

Така жителите на районите „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Лозенец“, „Студентски град“ и „Възраждане“ ще се изправят пред изпитанието на пълните с отпадъци контейнери. Още три района ще имат същия проблем в началото на януари – „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“.

Въпреки това кметът Васил Терзиев обяви, че няма да напусне поста си заради кризата с боклука. Днес той се включи в поредна доброволческа акция за почистване на най-големия столичен квартал – „Люлин“.

Десетки доброволци и днес запретнаха ръкави, за да помогнат с извозването на отпадъците.

В почистването се включи и кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев, кмет на София: „Това са временни усилия. Това, по което работя постоянно между такива кризисни решения, е да има трайно решение. В началото на януари очакваме цялата необходима техника, окомплектоват се екипи и дотогава с общи усилия ще поддържаме нещата.“

Кметът беше категоричен, че кризата с боклука няма да му коства поста.

Васил Терзиев, кмет на София: „Боклукът няма да е причината, поради която ще си тръгна от „Московска“ 33. Това е поредната криза, с която ще се справим. Въпросът е на избор – дали избираш да си жертва и да се оплакваш, или приемаш обстоятелствата такива, каквито са, запретваш ръкави и ангажираш всеки, който иска да допринесе с нещо.“

В края на декември изтичат договорите за сметосъбиране в още шест столични района, а през януари – в други три. От общината уверяват, че вече имат план за действие.

Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология на София: „Още следващата седмица ще обявим нашето решение и подозирам, че ще ви изненадаме.“

Дотогава местната власт ще разчита и на помощта на гражданите.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софето

    2 0 Отговор
    Но кризата с паркирането ще, няма ли паркинги си пътник

    22:22 13.12.2025

  • 2 Капитан Крийч

    5 1 Отговор
    Чакай малко Василке. Хората от улицата свалиха Бойко. Така ще свалят и теб. Или мислиш че си имунизиран, защото вееш украинското знаме и си от фашистите от ппдб?

    Коментиран от #6, #7, #8, #10

    22:23 13.12.2025

  • 3 Не гледай нагло

    5 0 Отговор
    Маймунке мръсна, поста ще ти струва платеното паркиране......

    Коментиран от #5

    22:23 13.12.2025

  • 4 След падането на измекярското

    3 0 Отговор
    правителство иде и твоят ред !

    22:25 13.12.2025

  • 5 Капитан Крийч

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не гледай нагло":

    Мани паркирането. Не може децата ни да се валят във боклуци се едно сме в Бангладеш. Да става кмет на Факултето.

    22:27 13.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пожелание

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Капитан Крийч":

    Пожелание мечта зависимост опорна точка или реалността си ТИ с твоят коментар ?

    22:39 13.12.2025

  • 9 МИРО

    1 0 Отговор
    И за този ще му го кажа:

    Срещнали се на полянка
    прабългарин и славянка !!!
    И така се родило племе крадливо !!
    Крадливо, лъжливо, даже е...во !!!

    22:40 13.12.2025

  • 10 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Капитан Крийч":

    Трият брат! Искам да кажа ,че тоя предател да ходи да вее украинския п.....цял при зеления н..........МAN , а не в София....Ама как Страхил се качи с вишката и го смъкна от общината.......Кееееф!!!!!

    22:43 13.12.2025

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    На тоя олигофрен и отроче на червената буржоазия, никакво събитие не може да му застраши поста! Унрерменш!

    22:43 13.12.2025

