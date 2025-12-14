Александър Симов: ПП трябва да понесе отговорност за оставката на кабинета и протестите

В ефира на „Събуди се“ по NOVA тримата журналисти Силвия Великова, Виктор Иванов и Александър Симов направиха анализ на текущата политическа ситуация в страната, като поставиха акцент върху протестите, поведението на политиците и бъдещите избори.
Според Силвия Великова хилядите протестиращи на площадите нямат общо политическо представителство.
„Младите обещаха в различни интервюта, че ще бъдат критични към всеки, който поеме властта“, добави тя.
Великова коментира и разпространения онлайн списък с имена на журналисти, които трябва да бъдат свалени от ефир, като посочи, че това вероятно е дело на тролове и е препубликувано от други лица.
„Политиците делят журналистите на „наши“ и „ваши“. Крайно време е да разберат, че журналистите трябва да бъдат критични към всекиго“, каза Великова.
Александър Симов отбеляза, че политиците предпочитат да се срещат само с журналисти, които няма да им зададат неудобни въпроси.
„Сега виждаме все повече политически фигури, които избягват такива интервюта“, каза той.
Виктор Иванов добави, че някои политици нарочват журналисти и отказват да разговарят с тях, като вместо това публикуват клипове в социалните мрежи.
Журналистите обсъдиха и консултациите на президента за съставяне на ново правителство. Великова подчерта, че е важно да се разбере дали президентът Румен Радев води консултациите като потенциален кандидат за изборите или като арбитър в конституционната процедура.
„След бързото насрочване на консултациите изглежда, че той няма да участва в изборите“, смята Великова.
Симов посочи, че партията „Продължаваме Промяната“ трябва да понесе отговорност за оставката на правителството и протестите.
Иванов предупреди, че евентуален хаос ще бъде в полза на ДПС-Ново начало, които се представят като крепители на стабилността и биха могли да върнат контрола върху избирателите.
Според Симов не е възможно настоящият парламент да реши политическата криза, а Великова е категорична, че нови избори са неизбежни.
„Радев има интерес да се яви на избори сега, защото срещу него има сериозни политически противници, които искат да отложат излизането му на избори“, допълни Симов.
За чия отговорност дрънкаш
Ккво общо има ПП ДП? БСП в твое лице ЛЪЖЕ и ПЛЕТЕ ИНТРИГИ!!!
11:52 14.12.2025
