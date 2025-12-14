Новини
България »
Александър Симов: ПП трябва да понесе отговорност за оставката на кабинета и протестите

Александър Симов: ПП трябва да понесе отговорност за оставката на кабинета и протестите

14 Декември, 2025 11:37 534 14

  • александър симов-
  • пп-дб-
  • протест-
  • правителство

„Радев има интерес да се яви на избори сега, защото срещу него има сериозни политически противници, които искат да отложат излизането му на избори“, допълни Симов

Александър Симов: ПП трябва да понесе отговорност за оставката на кабинета и протестите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ефира на „Събуди се“ по NOVA тримата журналисти Силвия Великова, Виктор Иванов и Александър Симов направиха анализ на текущата политическа ситуация в страната, като поставиха акцент върху протестите, поведението на политиците и бъдещите избори.

Според Силвия Великова хилядите протестиращи на площадите нямат общо политическо представителство.

„Младите обещаха в различни интервюта, че ще бъдат критични към всеки, който поеме властта“, добави тя.

Великова коментира и разпространения онлайн списък с имена на журналисти, които трябва да бъдат свалени от ефир, като посочи, че това вероятно е дело на тролове и е препубликувано от други лица.

„Политиците делят журналистите на „наши“ и „ваши“. Крайно време е да разберат, че журналистите трябва да бъдат критични към всекиго“, каза Великова.

Александър Симов отбеляза, че политиците предпочитат да се срещат само с журналисти, които няма да им зададат неудобни въпроси.

„Сега виждаме все повече политически фигури, които избягват такива интервюта“, каза той.

Виктор Иванов добави, че някои политици нарочват журналисти и отказват да разговарят с тях, като вместо това публикуват клипове в социалните мрежи.

Журналистите обсъдиха и консултациите на президента за съставяне на ново правителство. Великова подчерта, че е важно да се разбере дали президентът Румен Радев води консултациите като потенциален кандидат за изборите или като арбитър в конституционната процедура.

„След бързото насрочване на консултациите изглежда, че той няма да участва в изборите“, смята Великова.

Симов посочи, че партията „Продължаваме Промяната“ трябва да понесе отговорност за оставката на правителството и протестите.

Иванов предупреди, че евентуален хаос ще бъде в полза на ДПС-Ново начало, които се представят като крепители на стабилността и биха могли да върнат контрола върху избирателите.

Според Симов не е възможно настоящият парламент да реши политическата криза, а Великова е категорична, че нови избори са неизбежни.

„Радев има интерес да се яви на избори сега, защото срещу него има сериозни политически противници, които искат да отложат излизането му на избори“, допълни Симов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некъпан алгафар

    9 0 Отговор
    Яйца има за всички.....

    11:39 14.12.2025

  • 2 кой те пита е

    2 0 Отговор
    копейка?

    11:40 14.12.2025

  • 3 Иван

    6 0 Отговор
    За някои няма да има ни кифтета ни чалга ау у и ся ко правим

    11:40 14.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    ПП кога са носили някаква отговорност? За тях все Шишко е виновен за всичко. Когато не му седят в скута.

    11:40 14.12.2025

  • 5 Пич

    8 7 Отговор
    Нищо няма да понесат малоумниците ! Но рипащите по площадите малоумници ще я понесат! То и с правителство трудно се контролира алчният бизнес да не изстреля цените в космоса , а сега с хаоса от избори в избори , ще си платят за глупоста глупаците !!!

    11:40 14.12.2025

  • 6 Свещената ПЕЕВСКА крава

    4 1 Отговор
    Силвия Великова от гара Левски пази багажа... Пфу

    11:41 14.12.2025

  • 7 ккк

    10 1 Отговор
    значи ядоха до сега от баницата , крадоха колкото могат и хоп много лесно , хвърляме кърпата и друг да носи отговорност, няма как да стане Симов

    11:43 14.12.2025

  • 8 Дориана

    7 0 Отговор
    БСП ОЛ . трябва да понесат отговорност за предателството и провала на Коалиция Магнитки. Те предадоха всички избиратели и станаха най- дебелите патерици на Борисов и Пеевски. Работиха срещу народа за унищожението на демокрацията и замяната и с пълзяща диктатура , гласуваха заедно с Борисов и Пеевски за засилване влиянието на мафията и олигархията и полицейщината. Излизат от Парламента.Предателите се наказват от народния гняв.

    11:43 14.12.2025

  • 9 Виж

    10 0 Отговор
    прасешка физиономия , виж вратовръзка във фекален цвят.....

    11:44 14.12.2025

  • 10 Който иска

    8 2 Отговор
    Евро да отива при баба се и Урсула,в България ще има лев

    11:44 14.12.2025

  • 11 Злото обвинява народа

    8 0 Отговор
    Ето го , това другарче с криминалната теза: Който протестира срещу нас , сега ще страда,щото ние сме незаменими и единствено прави. Това е фашизоидно мислене. Той ви казва, нямате право да протестирате,ако го правите носите отговорност за последиците. Без нас ще страдате и сте виновни.Вие сте виновни защото протестирате. Това е тяхното мислене. Те нямат нищо общо с правото, няматнищо общо с конституция,със закон ,с правова държава. Това са те. Зло. А злото ви казва, без мен вие сте в безпътица,загивате,идва апокалипсис. Но то не виказва ,че ЕС се разпада,че то и те са преспътници довели България до катастрофа и унищожение. То не ви казва ,че томно те въвличат България във война,че те подкрепят нацисткия режим в Киев, че точно те вече 30 години вкараха България на грешната страна на историята. И сега точно те ,обвиняват Вас , защо протестирате,нямате право. Е щм протестирате сега страдайте. вината е ваша.ние сме ангели и не носим отговорност. Това са те.

    11:47 14.12.2025

  • 12 ЛИЛИ

    8 0 Отговор
    ПП са виновни за първта и втората световна война , и за кражбите на ГРАБ !!!

    11:47 14.12.2025

  • 13 За чия отговорност дрънкаш

    2 0 Отговор
    Сашко, много сте елементарни! Протестите НЕ свалиха правителството! То оцеля при вота, благодарения на вас, ИТН и Новото начало! Вие гласувахте в подкрепа на тиквата! Правителството падна, защото тиквата нареди на чайника да се маха! С тоя селски мутренски номер който ви скрои ви натресе цялата отговорност в стил: а сега да ви видя,как ще се оправяте! И ще ме търсите да ви спасявам!
    Ккво общо има ПП ДП? БСП в твое лице ЛЪЖЕ и ПЛЕТЕ ИНТРИГИ!!!

    11:52 14.12.2025

  • 14 Хе Хе

    1 0 Отговор
    Аверите на Фритюрника на Сфин още ли ги давате.

    11:54 14.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове