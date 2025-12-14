Александър Симов: ПП трябва да понесе отговорност за оставката на кабинета и протестите

В ефира на „Събуди се“ по NOVA тримата журналисти Силвия Великова, Виктор Иванов и Александър Симов направиха анализ на текущата политическа ситуация в страната, като поставиха акцент върху протестите, поведението на политиците и бъдещите избори.

Според Силвия Великова хилядите протестиращи на площадите нямат общо политическо представителство.

„Младите обещаха в различни интервюта, че ще бъдат критични към всеки, който поеме властта“, добави тя.

Великова коментира и разпространения онлайн списък с имена на журналисти, които трябва да бъдат свалени от ефир, като посочи, че това вероятно е дело на тролове и е препубликувано от други лица.

„Политиците делят журналистите на „наши“ и „ваши“. Крайно време е да разберат, че журналистите трябва да бъдат критични към всекиго“, каза Великова.

Александър Симов отбеляза, че политиците предпочитат да се срещат само с журналисти, които няма да им зададат неудобни въпроси.

„Сега виждаме все повече политически фигури, които избягват такива интервюта“, каза той.

Виктор Иванов добави, че някои политици нарочват журналисти и отказват да разговарят с тях, като вместо това публикуват клипове в социалните мрежи.

Журналистите обсъдиха и консултациите на президента за съставяне на ново правителство. Великова подчерта, че е важно да се разбере дали президентът Румен Радев води консултациите като потенциален кандидат за изборите или като арбитър в конституционната процедура.

„След бързото насрочване на консултациите изглежда, че той няма да участва в изборите“, смята Великова.

Симов посочи, че партията „Продължаваме Промяната“ трябва да понесе отговорност за оставката на правителството и протестите.

Иванов предупреди, че евентуален хаос ще бъде в полза на ДПС-Ново начало, които се представят като крепители на стабилността и биха могли да върнат контрола върху избирателите.

Според Симов не е възможно настоящият парламент да реши политическата криза, а Великова е категорична, че нови избори са неизбежни.

„Радев има интерес да се яви на избори сега, защото срещу него има сериозни политически противници, които искат да отложат излизането му на избори“, допълни Симов.