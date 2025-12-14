Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно

Следващият служебен кабинет ще бъде по съвсем новите правила, които съм критикувал и смятам, че промените в Конституцията по отношение на служебния кабинет не бяха особено смислени. Ние ще го видим буквално в следващите седмици, тъй като има една неяснота кой ще е поеме тази длъжност и няма да е лесно на президента - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" бившият вицепремиер по управление на европейските средства в няколко служебни правителства Атанас Пеканов.
"Президентът е институционален човек и той ще действа по текущите правила, въпреки че смятам, че те са неумни. Миналият път видяхме какви проблеми имаше, когато трябваше да бъде назначена г-жа Кожарева, имаше не най-добрите предложения и затова отново се стигна до г-н Главчев. В текущата ситуация има още по-голям проблем, защото протестите бутнаха властта, но според новата конституционна норма властта, т. е. хора, назначени от текущата власт, един от тях ще стане следващ премиер. Така, че не е лесна ситуацията със сигурност", подчерта Пеканов.
Според него изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента, а е в ръцете на назначени от текущата власт хора.
Той каза още, че е впечатлен и доволен от протестите и посочи, че "площада и обединението на всички българи изгради един санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта и това победи":
"Но оттук нататък следва трудната част. Вярно е, че оттук нататък не знаем какво предстои. Малко ни изненада оставката на властта, въпреки че преди една седмица: ако се замислят добре партиите във властта, те трябва да вземат правилното решение, за да останат на правилната страна на историята, а не да протакат и още повече да влошават ситуацията в страната. Когато излизат хиляди, хиляди хора излизат на площада - млади, стари, леви, десни, с всякакви разбирания, не ти остава друг ход, освен да подадеш оставката."
Атанас Пеканов добави, че в този смисъл властта е взела правилното, макар и закъсняло решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #28
12:09 14.12.2025
2 Умен
Коментиран от #3, #6
12:12 14.12.2025
3 Браво на момчето
До коментар #2 от "Умен":добре е, за двайсе годишен е даже много добре
12:13 14.12.2025
4 Правилата
Коментиран от #8, #10, #16, #30
12:13 14.12.2025
5 Дядо Йоцо
12:14 14.12.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Умен":Това момченце ни носеше кафе на мен и Кирчо на протестите 2020 г и се криеше зад гърба ми като станеше напечено
Коментиран от #24
12:14 14.12.2025
7 село Орешник (Хасково)
Но иначе България трябва да преведе милиарди в помощ с Украйна. Защо?!?
Докога ще спонсорираме евро-хазарската мафия?
12:14 14.12.2025
8 Баш
До коментар #4 от "Правилата":На бийку му струва толкова охраната до обяд
12:14 14.12.2025
9 Печен недопечен
12:17 14.12.2025
10 Анани
До коментар #4 от "Правилата":А Кики де прецака всичко никой не го споменава. Боташ си беше ок, ама тия ПП просто са напаст дето нанесе такива вреди на държавата, че.....
Коментиран от #13
12:20 14.12.2025
11 Европейца
12:20 14.12.2025
12 Тази
12:21 14.12.2025
13 Европейца
До коментар #10 от "Анани":оооо сега като дойдат Z-таджиите да ни оправят ще видиш какво забатачване ще стане
Коментиран от #14, #19, #26, #32
12:23 14.12.2025
14 Реджепа
До коментар #13 от "Европейца":Дали ще е ПП или Ген.З не е ли все едно?
12:25 14.12.2025
15 без имена
12:31 14.12.2025
16 Аоо
До коментар #4 от "Правилата":Ами като се сещаш, проучи подробно защо договорения (резервиран) капацитет от боташ не се използва и кой има полза от това? Кой е прибрал комисионните за да се заобикаля доставката през боташ? Ако българските правителствени калинки имаха търговски нюх, (но те могат само да крадат и да строят хотели с водопади в страна и време къдет и когато има проблем с водата) можеха този резервиран капацитет да използват, ама са некадърни и корумпирани, друг им е предложил комисионна да стават доставките на газ по друг тръбопровод. Крадливи калинки!
12:41 14.12.2025
17 хаха
Да ги видя онези 240 плужека как ще се свикват наново.
хахаха!
12:54 14.12.2025
18 Питане
13:00 14.12.2025
19 Зъл пес
До коментар #13 от "Европейца":Прав си,Зетите тепърва трябва да забогатяват.
13:04 14.12.2025
20 Кой какво
Коментиран от #23
13:17 14.12.2025
21 Някой
13:26 14.12.2025
22 Факт
Коментиран от #25
13:29 14.12.2025
23 Някой
До коментар #20 от "Кой какво":Комунистите имат само един принцип да избият носледствената аристокрация и да я сменят с тяхна червина аристокрация. Първо поколение на коята са църволанковци със скъсани джобове. Този Пеканов е 3-4 поколение червена аристокрация.
13:30 14.12.2025
24 Име
До коментар #6 от "Последния Софиянец":На барикадата ли сте били?
13:32 14.12.2025
25 Някой
До коментар #22 от "Факт":По времето на комунизма съпрузи са шпионирали съпрузи за тайните комунистически служби.
Има времена, когато на никой не можеш да имаш доверие.
13:33 14.12.2025
26 1111
До коментар #13 от "Европейца":Скрийте се бе, чалги! Вашето място не е в Европа, а в Анадола!
13:34 14.12.2025
27 виктория
13:37 14.12.2025
28 виктория
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ама памак!!!
13:38 14.12.2025
29 има един проблем
Това не връзва ли ръцете на Президента за евентуален негов проект?
Или ще подаде оставка и вицето ще прави кабинет?
13:38 14.12.2025
30 виктория
До коментар #4 от "Правилата":партенки от тиквата и шиши!!!
13:39 14.12.2025
31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
32 виктория
До коментар #13 от "Европейца":досега добре ли те оправяха!!!!
13:40 14.12.2025