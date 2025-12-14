Новини
Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно

Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно

14 Декември, 2025 12:08 1 242 32

  • атанас пеканов-
  • служебен кабинет-
  • румен радев

14 Декември, 2025 12:08

Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следващият служебен кабинет ще бъде по съвсем новите правила, които съм критикувал и смятам, че промените в Конституцията по отношение на служебния кабинет не бяха особено смислени. Ние ще го видим буквално в следващите седмици, тъй като има една неяснота кой ще е поеме тази длъжност и няма да е лесно на президента - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" бившият вицепремиер по управление на европейските средства в няколко служебни правителства Атанас Пеканов.

"Президентът е институционален човек и той ще действа по текущите правила, въпреки че смятам, че те са неумни. Миналият път видяхме какви проблеми имаше, когато трябваше да бъде назначена г-жа Кожарева, имаше не най-добрите предложения и затова отново се стигна до г-н Главчев. В текущата ситуация има още по-голям проблем, защото протестите бутнаха властта, но според новата конституционна норма властта, т. е. хора, назначени от текущата власт, един от тях ще стане следващ премиер. Така, че не е лесна ситуацията със сигурност", подчерта Пеканов.

Според него изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента, а е в ръцете на назначени от текущата власт хора.

Той каза още, че е впечатлен и доволен от протестите и посочи, че "площада и обединението на всички българи изгради един санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта и това победи":

"Но оттук нататък следва трудната част. Вярно е, че оттук нататък не знаем какво предстои. Малко ни изненада оставката на властта, въпреки че преди една седмица: ако се замислят добре партиите във властта, те трябва да вземат правилното решение, за да останат на правилната страна на историята, а не да протакат и още повече да влошават ситуацията в страната. Когато излизат хиляди, хиляди хора излизат на площада - млади, стари, леви, десни, с всякакви разбирания, не ти остава друг ход, освен да подадеш оставката."

Атанас Пеканов добави, че в този смисъл властта е взела правилното, макар и закъсняло решение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Само помакът Гюров от Гърмен не е човек на Шиши

    Коментиран от #28

    12:09 14.12.2025

  • 2 Умен

    19 4 Отговор
    Аман от хвалипръцковци.На този му стигна акъла само да Направи бебе на една журналистка.С друго няма да го запомня.

    Коментиран от #3, #6

    12:12 14.12.2025

  • 3 Браво на момчето

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Умен":

    добре е, за двайсе годишен е даже много добре

    12:13 14.12.2025

  • 4 Правилата

    9 14 Отговор
    не правят нищо , а хората ! Сещам се за "Боташ" и един милион ежедневно от българските граждани отива в Турция !

    Коментиран от #8, #10, #16, #30

    12:13 14.12.2025

  • 5 Дядо Йоцо

    18 3 Отговор
    Напиканов е точно дженЗи

    12:14 14.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Умен":

    Това момченце ни носеше кафе на мен и Кирчо на протестите 2020 г и се криеше зад гърба ми като станеше напечено

    Коментиран от #24

    12:14 14.12.2025

  • 7 село Орешник (Хасково)

    22 3 Отговор
    Не виждам да пишете за паспортите на Зеленото човече и ортака му, нито за приготвените към тях 14 милиона в кеш, нито за 4 милиарда по сметки.
    Но иначе България трябва да преведе милиарди в помощ с Украйна. Защо?!?
    Докога ще спонсорираме евро-хазарската мафия?

    12:14 14.12.2025

  • 8 Баш

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "Правилата":

    На бийку му струва толкова охраната до обяд

    12:14 14.12.2025

  • 9 Печен недопечен

    17 3 Отговор
    Още един балон с мнение, любезно лансиран от телевизиите!

    12:17 14.12.2025

  • 10 Анани

    21 8 Отговор

    До коментар #4 от "Правилата":

    А Кики де прецака всичко никой не го споменава. Боташ си беше ок, ама тия ПП просто са напаст дето нанесе такива вреди на държавата, че.....

    Коментиран от #13

    12:20 14.12.2025

  • 11 Европейца

    18 3 Отговор
    Я, любимия дърдорко и потомствен нищоправец е изпълзял и ръси тъпотии на поразия

    12:20 14.12.2025

  • 12 Тази

    11 3 Отговор
    Еврошамандура откъде изплува пак ,айде сега цитирайтеимошенока Ники Василев.само на такива боклуци мнението СССР р оглас във еа

    12:21 14.12.2025

  • 13 Европейца

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Анани":

    оооо сега като дойдат Z-таджиите да ни оправят ще видиш какво забатачване ще стане

    Коментиран от #14, #19, #26, #32

    12:23 14.12.2025

  • 14 Реджепа

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Европейца":

    Дали ще е ПП или Ген.З не е ли все едно?

    12:25 14.12.2025

  • 15 без имена

    4 1 Отговор
    като е трудно да си ходи на село.....иначе големи очаквания има към него. а те са още по-трудни......

    12:31 14.12.2025

  • 16 Аоо

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Правилата":

    Ами като се сещаш, проучи подробно защо договорения (резервиран) капацитет от боташ не се използва и кой има полза от това? Кой е прибрал комисионните за да се заобикаля доставката през боташ? Ако българските правителствени калинки имаха търговски нюх, (но те могат само да крадат и да строят хотели с водопади в страна и време къдет и когато има проблем с водата) можеха този резервиран капацитет да използват, ама са некадърни и корумпирани, друг им е предложил комисионна да стават доставките на газ по друг тръбопровод. Крадливи калинки!

    12:41 14.12.2025

  • 17 хаха

    3 0 Отговор
    Той не е длъжен да назначава даже. Като се разпусне "парламента" трябва да уволни служебния кабинет и да каже че не му се назначава друг такъв от "домовата книга".
    Да ги видя онези 240 плужека как ще се свикват наново.
    хахаха!

    12:54 14.12.2025

  • 18 Питане

    4 2 Отговор
    И що пък трябва да му е лесно на Мунчо?

    13:00 14.12.2025

  • 19 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европейца":

    Прав си,Зетите тепърва трябва да забогатяват.

    13:04 14.12.2025

  • 20 Кой какво

    1 1 Отговор
    Това момче е умно,но за жалост е приело идеите на комунизма

    Коментиран от #23

    13:17 14.12.2025

  • 21 Някой

    2 0 Отговор
    Най-добре е да отпаднат служебните кабинети, че и призидентската институция. На практика президинта нищо не прави, освен да назначи определен брой висши пъртеи.

    13:26 14.12.2025

  • 22 Факт

    0 0 Отговор
    Имаме доверие единствено на най-близките си хора!

    Коментиран от #25

    13:29 14.12.2025

  • 23 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кой какво":

    Комунистите имат само един принцип да избият носледствената аристокрация и да я сменят с тяхна червина аристокрация. Първо поколение на коята са църволанковци със скъсани джобове. Този Пеканов е 3-4 поколение червена аристокрация.

    13:30 14.12.2025

  • 24 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    На барикадата ли сте били?

    13:32 14.12.2025

  • 25 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    По времето на комунизма съпрузи са шпионирали съпрузи за тайните комунистически служби.
    Има времена, когато на никой не можеш да имаш доверие.

    13:33 14.12.2025

  • 26 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европейца":

    Скрийте се бе, чалги! Вашето място не е в Европа, а в Анадола!

    13:34 14.12.2025

  • 27 виктория

    1 0 Отговор
    при 100 процента машинно гласуване шиши и боко ще се борят за 4,1 процента!!!!

    13:37 14.12.2025

  • 28 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ама памак!!!

    13:38 14.12.2025

  • 29 има един проблем

    0 0 Отговор
    Кабинетът ще прави избори.
    Това не връзва ли ръцете на Президента за евентуален негов проект?
    Или ще подаде оставка и вицето ще прави кабинет?

    13:38 14.12.2025

  • 30 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Правилата":

    партенки от тиквата и шиши!!!

    13:39 14.12.2025

  • 31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 32 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европейца":

    досега добре ли те оправяха!!!!

    13:40 14.12.2025

